سوريا - لبنان - فلسطين

لماذا أعلن كيان العدو الصهيوني النفير العام بذريعة المناورات؟! 

74 2021-05-10

 

عدنان علامه ||

 

 بدأ جيش العدو امس  أكبر  المناورات من حيث الوحدات المشاركة ومدة هذه المناورات. وإذا راجعنا مدة كافة المناورات في الدول العظمى لعدة عقود فهي لا تتجاوز الإسبوع.

 ونقلت وكالات الأخبار الإعلان الرسمي مع بعض الإضافات كالتاليَ:-.

1- يبدأ "الجيش الإسرائيلي" ، اليوم الأحد، إجراء أكبر مناورة في تاريخه، والتي تحاكي شهرا من حرب شاملة على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.

2-  الخبر  +تهديد نتنياهو

.…فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية في غزة بالقول إن الرد سيكون قويا على عمليات إطلاق النار من القطاع.

3- إضافة تحليل مقتضب

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس المناورة الأكبر في تاريخه، هذه المناورة التي تحمل اسم "مركبات النار" تأتي بالتوازي مع الحديث الإسرائيلي عن فراغ سلطوي وعزلة في المؤسسة الأمنية مقابل رؤية شاملة وواضحة يمتلكها محور المقاومة.

وقد أعلن جيش العدو النفير العام بذريعة المناورات في ظل الأحداث التالية :-

1- إنعدام كافة الفرص  أمام نتنياهو في تشكيل الحكومة بعد 4 عمليات إنتخابية.

2- تصعيد الوضع في حي الشيخ جراح  لتهويد الحي بشكل كامل وتدريجي؛ ويترافق مع  ذلك إطلاق قطعان المستوطنين في الحي  للإعتداء على السكان الأصليين وترويعهم.

3-دعوة المستوطنين إلى إقتحام المسجد الاقصى اليوم.

ويبدو أن نتنياهو يخطط بدهاء لإستجرار الرد الفلسطيني ليتعامل معه بوحشية ليبدو أنه الضحية. فصبّ الزيت على نار الإستفزازات ليرفع من وتيرتها. فقد طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس الأحد، من المحكمة العليا تأجيل جلسة النطق بقرارها بخصوص قضية منازل حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، المقرر عقدها اليوم الاثنين، إلى أسبوعين أخرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد "طلب المستشار القضائي للحكومة  أفيحاي مندلبليت، من المحكمة العليا تأجيل جلستها، المقرر عقدها اليوم ، إلى موعد لاحق في الأسبوع الحالي​​​. وأعلنت المحكمة العليا عن تأجيل الجلسة، وأن موعد عقد الجلسة سيتقرر خلال 30 يوما".

أمام هذه الأحداث الخطيرة لا بد من التأكيد بأن الشيطان الاكبر أمريكا هي سبب كل تجاوزات حكومات العدو بسبب إستعمالها حق الفيتو في مجلس الامن دعماً للصهاينة. وكان ترامب أول من خرق القوانين الدولية في تغيير معالم مدينة القدس بنقله سفارة بلاده إلى القدس المحتلة وأعلانه القدس عاصمة للكيان الغاصب. وأرفق لكم رابط نص قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن:-

https://news.un.org/ar/story/2017/12/375602

ونظراً لدقة الوضع في حي الشيخ جراح أرفق لكم الرواية الكاملة لمحاولات تهويد حي الشيخ جراح كمقدمة لتهويد كل القدس :-

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2230979.

ولا بد من التذكير بأن النجاح في تهويد حي الشيخ جراح وباقي الاحياء المقدسية بشتى الوسائل ومنها عدم إعطاء  سلطات الإحتلال المقدسيبن رخص ترميم لمنازلهم القديمة هي خطة خبيثة لتهجير "طوعي" للسكان كما يصب في تنفيذ الهدف الإستراتيجي لقرار قومية الدولة. وقد تم إقرار القانون الذي  يُعرِّف "إسرائيل" / دولة قومية للشعب اليهودي" بتاريخ 19 يوليو 2018 في الكنيست الإسرائيلي  بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت.

وأرفق لكم تفاصيل ذلك القرار الذي يصادر كافة الحقوق الفلسطينية :-

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/11/26/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

وأمام هذه التطورات الخطيرة إختفى صوت الرئيس الفلسطيني ابو مازن؛ واللافت أن تلفزيون السلطة واصل بث برامجه الترفيهية كالمعتاد وغيَّبَ أخبار انتفاضة الأقصى دعماً لسكان الشيخ جراح والمعتصمين في المسجد الأقصى.

لقد كان تحذير سماحة السيد حسن نصر الله للعدو الصهيوني واضحاً جداً في خطابه في يوم القدس من إقتراف أي خطأ. وقادة المقاومة الفلسطينية حذرت أيضاً من عواقب وخيمة جداً  في حال محاولات نتنياهو لتهويد حي الشيخ جراح.

فهل يفعلها نتنياهو ويصبُّ الوقود الملتهب على الوضع الساخن في القدس في ظل الإستنفار العام ليحتفظ بكرسي رئاسة الوزراء؟

وإن غداً لناظره قريب

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