سوريا - لبنان - فلسطين

الأوروبيون والحكومة اللبنانية


 

د. علي حكمت شعيب * ||

 

يتحرك الأوروبيون لمساعدة لبنان لتشكيل حكومة من أجل مساعدته للخروج من أزمته الاقتصادية.

وقد أبدى الفرنسيون حرصاً ظاهراً على عدم انهيار البلد لم نر حتى الآن تجسيداً عملياً له.

باختصار هناك أموال تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات قد تم تهريبها من لبنان الى بنوك أوروبا.

وأنتم أيها الفرنسيون بما لديكم من نفوذ في الاتحاد الأوروبي مدعوون لتقرنوا القول بالفعل لتثبتوا بذلك حرصكم على لبنان من خلال المساهمة في استرجاع أموالنا المهربة الى مصارف أوروبا.

وسيكفيكم هذا مؤونة تقديم القروض لنا فأنتم بأمس الحاجة لها في بلادكم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 أعيدوا أموالنا من مصارفكم إن كنتم صادقين

 

 * أستاذ جامعي ـ لبنان ـ بيروت                        

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