الحظر السعودي على لبنان

د. علي حكمت شعيب *||

بغض النظر عما قيل ويُقال عن الحظر السعودي للمنتجات الزراعية اللبنانية فإن ما استند اليه من حجج ضعيفة وذهب اليه من بدائل متطرفة عنيفة متجاوزة مبادىء وسياسات العلاقات الدولية التي لا تجيز عقاب دولة بجريرة أفراد لا يمسكون بسلطات رسمية فيها يدلّ على:

أن هناك قراراً مبيتاً بحصار لبنان وجد سببه المباشر في اكتشاف مخدرات في إحدى الشحنات الزراعية وستتبعه قرارات مستقبلية لاستكمال الحصار في ميادين أخرى.

مملكة الحرب والإرهاب والحصار

* أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت