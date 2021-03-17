سوريا - لبنان - فلسطين

سيناريو الحرب الأهلية في لبنان مرجّح أم مستبعد؟!


 

 

أ.د علي حكمت شعيب *||

  

يُتدوال في وسائط التواصل الاجتماعي مقالات وتسجيلات صوتية  تتوقع سيناريو فتنوياً قاسياً في لبنان، يفوق بدرجات ما حصل مع المقاومة في حرب تموز ٢٠٠٦ وحرب سوريا التكفيرية، يقوده شراذم  ١٤ آذار تحت رعاية أمريكية.

والرأي حوله أنه: 

سيناريو غير واقعي لأسباب منها:

١-محور المقاومة قد انتصر في الحرب العسكرية الصلبة التي شُنّت عليه في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن.

٢- المؤسسات الأمنية اللبنانية كالوطن متعددة الولاءات، فلن يقبل الأحرار فيها أن يأخذهم الواهمون الى الحضن الامريكي تحت غطاء الحفاظ على لقمة العيش، لذلك فإن أي حركة أمنية غير متوافق عليها بالإجماع ستعرض تلك المؤسسات الى الإنقسام.

لو كان باستطاعة المؤسسات الأمنية في لبنان التي يقودها موظف أن تحسم الأمر لما اضطرت أمريكا الى استخدام إسرائيل في حرب تموز ٢٠٠٦.

٣-إن المحور في لبنان ظهره محمي، وطريقه يمتد من لبنان الى إيران وقد جرى جس نبض بالأمس لصلاحية هذا الطريق براً عبر تمرير صهاريج من إيران عليه.

أما الآخرون فلا ظهر لهم، بمعنى من أين سيأتيهم الطعام والسلاح فإن قلنا من إسرائيل عبر البحر فتلك مغامرة بإشعال المنطقة لزوال إسرائيل.

٤-استراتيجية بايدن هي نفسها التي اتبعها أوباما باعتماد الوكيل في الحرب دون الاضطرار الى إنزال العسكر الأمريكي الى الميدان تجنباً للخسائر البشرية فيه، وذلك لعدم وجود إجماع أمريكي شعبي على خوض حروب خارجية، بل هناك سخط أمريكي شعبي بعد الفشل في العراق وأفغانستان والخسائر المالية الضخمة فيهما، يضاف الى ذلك أن ترامب المنافس يرتقب أخطاء بايدن لسيتثمرها فيهزمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

٥-روسيا لن تقبل أن يكون لبنان ساحة لأصدقاء عدوها الأمريكي بعد أن ثبتت قواعدها العسكرية على الساحل السوري الذي هو امتداد طبيعي للساحل اللبناني.

٦-الحيطة والحذر مطلوبان وقد يضرّونا ببعض الأذى لكن المعركة مع شراذم ١٤ آذار بسيطة جداً وسهلة جداً قياساً الى حرب تموز وحرب سوريا التكفيرية، وما يجدر ذكره أن المعركة مع الحكومة العسكرية التي قادها أواخر الثمانينات، العماد عون رئيس الجمهوية الحالي وحليف المقاومة في لبنان، تمّ حسمها من قبل سوريا آنذاك في تشرين أول ١٩٩٠، في بضعة أيام، مع بضعة آلاف عسكري سوري معززين بسلاح الطيران، واليوم يوجد ما هو أقسى وأدق من سلاح الطيران بأيدي محور المقاومة.

٧-ما يحصل في لبنان يهدف الى تعزيز نقاط القوة التفاوضية لأمريكا مع إيران لأن استراتيجيتها التفاوض وليس الحرب العسكرية مع محور المقاومة، وهذا التعزيز اذا استمرت وتيرته الاقتصادية الضاغطة بالصعود يُخشى معه من أن تفقد أمريكا قواعد مؤيديها في لبنان، لأن تلك القواعد تتألم من وطأته واحتياطها من المؤن وقوة إرادتها تضعف وتنكسر بعد مدة وجيزة ومحور المقاومة إرادته أقوى وأصلب لناحية قواعده الشعبية وبدائله حاضرة ومعدّة.

 وقد يُخشى أيضاً على جنود أمريكا وإسرائيل في المنطقة من القتل في حال استمرت في لعبتها، فيكون ذلك تمهيداً لحرب أخيرة مع الكيان الصهيوني لإزالته بإذن الله.

 

*أستاذ جامعي/ الجامعة اللبنانية ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عون يدعو الحريري للتنحي عن تشكيل الحكومة بحال عدم قدرته
سيناريو الحرب الأهلية في لبنان مرجّح أم مستبعد؟!
حي الشيخ جرّاح في القدس..أهميته وأهداف الاحتلال من تهجير سكانه
لبنان / رؤيتي للوضع العام وجميعنا يخطئ ويُصيب
الرئاسة السورية تصدر بياناً عن صحة الأسد وزوجته
الأردن: توقيف مدير صحة البلقاء ومسؤولين آخرين
الصحة الفلسطينية تعلن موعد بدء تطعيم لقاح كورونا
لبنان يدخل لُجَّة النار ولصوص الهيكل يتحسسون رقابهم
تدخل أمريكي سافر لماكينزي في مهمات الجيش اللبناني
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك