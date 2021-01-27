عاجل : رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
سوريا - لبنان - فلسطين

استغلال وقح للأزمات


أ.دعلي حكمت شعيب*||

 

يقف المرء أحياناً متعجباً من ردات فعل كيدية غير حكيمة عند بعض القوى السياسية التي لا ترى سبيلاً لتعزيز موقفها التفاوضي إلا بقطع الطرقات أوقات الأزمات.

البلد مأزوم أقتصادياً وصحياً، حيث الناس ماكثون في منازلهم لا يغادرونها، ومن تجول يكون ذاهباً في حاجة طارئة بعد أخذ الإذن من المنصة الالكترونية لتأمين طعام أو ماء أو لإنقاذ مريض من قبضة الوباء اللئيمة أو لدفن متوفّى، أو لتسيير عمل ضروري به يبقى البلد قائماً غير معطّل، وفي الوقت نفسه ترى أعمال شغب يديرها سياسيّون لا يراعي فيها أتباعهم القواعد الصحية الوقائية، وكأن هؤلاء يتعمدون أذية الناس بطريقين قطع الطريق عنهم ومنعهم من قضاء حوائجهم الملحة ونشر العدوى فيهم.

من لا تجده وقت الأزمات يفكر بطريقة سليمة يتعالى بها عن الأنانيات لا يمكن بأي شكل أن تأتمنه على تأليف حكومات.

فهل هؤلاء السياسيّون رجال أم أشباه رجال وهل هم أولو ألباب أم أحلامهم أحلام الأطفال.

*أستاذ في الجامعة اللبنانية ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استغلال وقح للأزمات
لبنان جَفَّ ضِرعُه ولَم تشبَع العجول بَعد..!
عودة الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني رغم الإقفال العام
إلغاء الحجر الفندقي واستبداله بـ"المنزلي" للقادمين إلى مطار الحريري
دمشق تستهجن "الصمت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية" وتوكد الحق في "الدفاع عن النفس"
اللبنانيون يتأملون شفاعة الشيطان لكي يُنقِذَهُم..!
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في محافظة حماة
السلطات اللبنانية تمدد الإغلاق الشامل لمكافحة كورونا حتى 8 فبراير
وزارة الصحة اللبنانية: وقعنا مع فايزر عقدا لتوريد 2 مليون و100 ألف لقاح
وزير تركي سابق يوجه نصيحة إلى أردوغان بشأن الرئيس بشار الأسد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك