الصفحة الإسلامية

في الدين والإيمان يرتقي الإنسان

44 2025-11-16

 ضياء محسن الاسدي

(( بما أن الدين هو مجموعة من السلوكيات العملية تُمارس في المجتمعات الإنسانية والفرد عليه إطاعتها والعمل بها حسب معرفته وإيمانه بها بمقدار تفكيره وعقله وفهمه لها وهذه المجموعة من القوانين والنواميس والسنن الذي يتفرد بها الله تعالى بسنها لتوجيه عباده في المجتمعات فالإنسان لابد أن تكون هذه القوانين والسلوك والمنهاج الكامل الرصين الضابط والقائد لسلوك الحياة وبناءها حرة كريمة مستقيمة يُعبر عن هذه القوانين والسلوكيات بمفهوم ( الدين ) وأن هذه السلوكيات حث الله تعالى بني آدم المتعلم على العمل بها وصيانتها من التلوث والإهمال البشري وأن يسير على نهجها ليرسم ملامح حياته حتى قيام الساعة وأعطى الحق تعالى للإنسان الحرية في توسيع دائرة معرفتها وفهمها وتطبيقاتها حسب تطور المعرفة الفكرية والنمو العقلي للفرد وحسب متغيرات نمط العيش للبشرية ومتطلباتها اليومية وللإنسان الحق في الإضافة والتوسع في المفهوم والتفكير والمعرفة على شرط عدم المساس بالثوابت والجوهر والقواعد الموضوعة بإتقان رباني لهذه السنن والنواميس الكونية التي وضعت من قبل الله تعالى منها العمل الصالح والعمل الحسن والعدل والمساواة والإيمان بالله تعالى ومعرفته حق المعرفة من خلال مخلوقاته في الكون الدالة على عظمته وبرمجته لهذا الكون الشاسع والارتقاء بالفطرة السليمة للعقل البشري وحث الإنسان على العمل بالأخلاق والقيم والمبادئ النقية وتطهير ساحة الإنسان من الظلم والجور لأخيه في الأرض وعدم ارتكاب الجرائم بحق المجتمع .علينا أن لا ننسى العلاقة التي تربط الإنسان بالله تعالى وهذه العلاقة الخاصة بين العابد والمعبود المتفرد بالعبادة والطاعة المطلقة بفرائضه وشعائره وحلاله وحرامه من شعائر تعبدية وطقوس دينية تقربه لله عز وجل بينها الصلاة والصوم والزكاة والحج والإيمان برسله وكتبه بدرجات متفاوتة بالممارسات التعبدية من غير تشدد ولا مغالاة ولا رهبانية ولا طاعة عمياء لغير الله تعالى كما يدعون بها رجال الدين بالتدين فأن الإيمان القلبي الواعي والممارسات لهذه الشعائر المذكورة هي هوية الرسالة المحمدية صلوات الله عليه وسلامه وأتباعه خاصة والتي تقيم محبتنا وتبيان هويتنا عن باقي الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين كل هذه الشعائر التعبدية تصب في مصلحة الفرد وتزداد قيمتها عندما يقترب الفرد من تنقيتها من الشوائب الدنيوية وحين توافق السلوك الديني الصحيح وتحقيق الغاية المرجوة منها من قبل الفرد .

علينا أن لا نخلط بين الدين والتدين والشعائر التعبدية للفرد ولا نفضل أحدها على الأخرى إلا أن السلوك الأخلاقي المجتمعي المرتكز على المبادئ والسنن والقوانين والعمل على رفعة المجتمعات الإنسانية وبناء ركائزها برصانة متينة والنهوض بها أخلاقيا ومجتمعيا واحترام قوانين الله تعالى وصيانة خلقه والحفاظ على العلاقات السليمة الراقية فيما بينهم بالفطرة السليمة والقلب المحب والتفكير المتدبر وحفظ النفس الزكية والإيمان بوجود الله تعالى ومعرفته حق المعرفة بالعلم والعقل السليم لا بالطاعة العمياء الغير متدبرة ومحاولة الاندماج في المجتمع بروابط وثيقة الصلة إنسانيا وفكريا وعقائديا مبنية على السلام والحب وإلغاء الخوف والقلق والابتعاد عن الإسلام كدين شامل لجميع البشر والكون وجعله النور الإلهي الذي يشع للعالم جميعا بأنواره وإيجاد المشتركات الأخلاقية الموضوعية والقيم والمبادئ والسنن واحترام العقل البشري والمنظومة الحياتية على الكون وخصوصا الأرض ونذوب بأخلاقنا وعقيدتنا الناصعة كمسلمين أتباع النبي والرسول محمد بن عبد الله صلوات الله عليه في المجتمع الكبير الواحد في الأرض وبهذا نحقق مراد الله تعالى والدين الحنيف الإسلام ))

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
