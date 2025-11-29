الصفحة الإسلامية

اهانة أهل السنّة للنبي (ص)

107 2025-11-29

 

 

مصطفى الهادي.

 

كيف تريدهم أن يعرفوا قبر الزهراء (ع) أين يكون وأين دفنها الإمام علي (ع) وهم يُحاولون جاهدين طمس ذكرهم ومحو آثارهم. ولربما نشم من رواياتهم أنهم لم يعلموا حتى بدفن رسول الله نظرا لانشغالهم في سلب الحق من اصحابه في سقيفة بني ساعدة، لا بل اهانة نبيهم. الروايات كثيرة التي تقول بأنهم جميعا لم يعلموا بدفن رسول الله إلا بعد فراغ بني هاشم من الدفن وذلك بعد ثلاث أيام، لأن النبي حسب اتفاق الروايات توفي يوم الاثنين ودُفن يوم الأربعاء وهذا ما ترويه كتبهم ، فأين كانوا هذه الأيام الثلاث؟ ورواية عائشة هي اصدق دليل على جهلهم لأن عائشة زوج النبي والمفروض أنها اقرب إليه من غيره ومع ذلك فهي تُقسم بالله فتقول : (والله ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء).(5) هذه العبارة الخطيرة من عائشة المقرونة بالقسم بالله تعالى تدل على أن النبي دُفن في مكان آخر غير حجرة عائشة كما تزعم الروايات، والأرجح أنه (ص) دُفن في بيت ابنته فاطمة حسب روايات السنة والشيعة، وهذا منطقي لأن بيت فاطمة (ع) يقع في الجهة المقابلة لبيت عائشة وهذه المسافة تسمح بسماع صوت المساحي. ومن هنا لم تعلم عائشة بالدفن إلا بعد ثلاث أيام. حسب رواياتهم فإن المصائب التي حلّت بالإسلام على ايدي هؤلاء المنافقين الفاسقين أنهم لم يهملوا جسد رسول الله فقط بل وجهوا له الاهانات فقد تركوا رسول الله (ص) مسجى على فراشه وذهبوا يتنازعون على المناصب ففتحوا بذلك باب الطعن على الإسلام والمسلمين لأن روايتهم تزعم أن النبي (أنتفخ وانتن) بعد ثلاث أيام من صراعهم على السلطة، وكأن النبي مقطوع من شجرة لا أحد له ولا عشيرة ولا أهل. وهذا غير صحيح لأن بني هاشم قاموا بتجهيزه في يومه، وإنما قال أهل السنة ذلك لأن القائم بذلك هو علي ابن ابي طالب (ع) وهذه فضيلة خطيرة فيها ادانة لهم فلابد من محوها كما فعلوا في الكثير من فضائل الإمام علي أهل بيته (ع) فما هي روايتهم التي تزعم أن النبي بقى ثلاث ايام حتى ظهرت رائحته سلام الله عليه. في الكامل و تاريخ دمشق وغيره قالوا : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات لم يُدفن حتى ربا بطنه وأنتنت خنصراه).(6)

 

ألا لعنة الله عليكم وعلى دينكم الذي تُدينون به . رواياتكم تقول بأنكم تركتم رسول الله يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء حتى خرجت رائحته وتعفن جسده . أي منطق هذا وأي مسلم يؤمن بالله ورسوله يزعم ذلك ، الا يسأل سائل أين كنتم طيلة هذه الأيام الثلاث؟. ثم لماذا تتركون رواية أن عليا عليه السلام وبني هاشم هم الذين تولوا غسلة وكفنه ودفنه. وهذا ما ينقله السنة والشيعة وهو الذي يُليق بمقام رسول الله (ص) يقول النووي عن الامام علي (ع) : (غسّلت النبي فذهبت أنظر ما يكون من الميّت، لم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنهُ وإجنانهُ أربعة: علي والعباس، والفضل ، وصالح مولى رسول الله).(7) فأين ذهب المائة وعشرون الف صحابي، فلم يتول غسله (ص) سوى اربعة. وكذلك روى البيهقي عن علي ابن أبي طالب (ع) قال : (غسلت النبي (ص) فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا).(8) وفي رواية ابن ماجة عن سعيد بن المسيب عن علي ابن أبي طالب قال: (لما غسل النبي (ص) ذهب يلتمسُ منهُ ما يُلتمسُ من الميت، فلم يجدهُ، فقال: بأبي الطيبُ، طبت حيا، وطبت ميتا).(9) هذا اضافة إلى تظافر رواياتهم التي تقول : (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء).(10) ومن هنا ورد في الدعاء والزيارة قول : (بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم).(11)

 

﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾.(12)

 

المصادر:

 

1- في قواميس المعاني فإن كلمة (فناء الدار) هي ساحة الدار ضمن محيط الجدران، والمجموع أفنية. وفي المصطلحات (الفناء) هي مساحة داخل الدار مكشوفة توفّر الهواء والنور لبقية أجزاء المبنى. والجوار: ما تلاصق من الأبنية بلا فاصل، ومنه الجار والجيران. يُقال : تلاصقوا في المسكن، جاور بعضُهم بعضًا بلا فاصلة، تجاور {وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ). متجاورات : متقاربة وملاصقة لبعضها البعض. وهكذا قبر الزهراء (ع) فإنه مجاور ملاصق لقبر أبيها (ص).

 

2- حسب رواياتهم فإن المصائب التي حلّت بالإسلام على ايدي هؤلاء المنافقين الفاسقين أنهم تركوا رسول الله (ص) مسجى على فراشه وذهبوا يتنازعون على المناصب . روايتهم تقول عن ابن عدي في "الكامل" (7/48) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (63/100) عَنْ عَبد اللَّهِ الْبَهِيِّ ، قال : (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ لَمْ يدفن حتى ربا بطنه وأنتنت خَنْصَرَاهُ).

 

ألا لعنة الله عليكم وعلى دينكم الذي تُدينون به . رواياتكم تقول بأنهم تركوا رسول الله يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء حتى خرجت رائحته وتعفن جسده. أي منطق هذا وأي مسلم يزعم ذلك . ثم لماذا تتركون رواية أن عليا عليه السلام وبني هاشم هم الذين تولوا غسلة وكفنه ودفنه.

 

رواياتهم هذه تؤيد ما نذهب إليه من أنهم لا يعلمون بدفن رسول الله (ص).

 

﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً﴾.

 

3- يمكن مراجعة المصادر التالية حول القبر الفارغ في الحجرة النبوية تحت عنوان عيسى بن مريم.

 

كتاب "التاريخ الكبير" - الإمام البخاري.

 

كتاب "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" – الإمام القرطبي.

 

كتاب "الشريعة - الإمام الآجري.

 

كتاب "تحفة الأحوذي" - الإمام المباركفوري.

 

كتاب "المعجم الكبير" - الإمام الطبراني.

 

صحيح الترمذي.

 

صحيح أبي داود.

 

4- ذكر ابن كثير في البداية النهاية ان دفن عثمان كان في مقبرة اليهود التي تقع شرق البقيع فيقول : (وأما موضع قبره فلا خلاف في أنه دفن بحش كوكب شرقي البقيع).قال الطبري حش كوكب مقبرة يدفن اليهود فيها مواتهم . تاريخ الطبري 3: 440، اُسد الغابة 1: 75، الاستيعاب 3: 1048.

 

5- نقل قولها جمهرة من علماء أهل السنة منهم : مسند الامام أحمد ج43 ص : 370. و : ابن أبي شيبة ج3 ص : 347. والطحاوي ج1 ص : 514. وابن عبد البر في التمهيد ج24 ص : 397.

 

6- الكامل في التاريخ ج7 ص : 48. و : ابن عساكر ، تاريخ دمشق ج 63 ص : 100.

 

7- النووي في الخلاصة ج2 ص : 935. قال النووي : إسنادهُ صحيح.

 

8- رواه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم: 6865. وأخرجه الحاكم في المستدرك حديث رقم : 1339. قالوا عن الحديث: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني وغيره.

 

9- ابن ماجة في سننه حديث رقم : 1467.

 

10- رواه أحمد في مسنده حديث رقم : 16162.وأبو داود في سننه حديث رقم 1074. وغيرهم.

 

11- زيارة وارث ، زيارة الشهداء.

 

12- سورة النساء آية : 145.

