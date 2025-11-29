لولا علم الرجال لما وصلنا التاريخ

سالت متخصص ولم يجبني، قلت له لو حديث سنده خمسة رجال ، الثالث فيهم ضعيف حسب قول رجال الحديث الا يعتبر من اخذ عنه ايضا من الضعفاء باعتبار انهم لم يتحروا عن مصداقية من نقلوا عنه ؟ فلم يجبني .

وهنا وقفة مع الضعفاء ممن يروون احاديث النبي محمد (ص) وكذلك احاديث اهل البيت علهم السلام ، والمعلوم كل من كذب او غالى على اهل البيت عليهم السلام خلال حياتهم قاموا بتنبيه المسلمين منهم ورفض أي رواية ينقلونها عن اهل البيت .

هنا معلومة خارج البحث ، المعلوم ان الدولة الاموية والعباسية كانت تضيق بل وحتى تغتال كل من ينقل احاديث اهل البيت عليهم السلام ولكن الذين غالوا في اهل البيت ونسبوا لهم الخوارق لم يتم منعهم او قتلهم كما فعلوا مع غيرهم ، فهل هم صنيعة الامويين والعباسيين بجوهر يهودي ام ضربة حظ خدمتهم فتركتهم يكذبون ؟

الان اعود الى علم الرجال وحديث الضعفاء ، واقول عندما اقرا ما يكتب رجال الحديث منهم الكشي والنجاشي والطوسي عن من يقولون عنه ضعيف لم اقرا دليل الضعف أي رواية غير صحيحة نقلوها وذكرت في كتب الاحاديث مجرد فقط يذكرون انه غير ثقة او ضعيف وهكذا استفسر لازداد علما وليس طعنا.

بل حتى ان كتاب الضعفاء للغضائري عليه اقوال بعدم وجوده وغير صحيح او انه صحيح النسبة للغضائري ، فكيف يمكننا الاستدلال ؟

نعم المعيار الحقيقي هو عرض الحديث على القران والاحاديث الموثوقة قطعا أي يقينية وليس ظنية لمعرفة الى أي مدى صحتها .

اما احاديث المعاجز والكرامات فانها لايمكن اطلاقا اثباتها او تضعيفها وقد تتبعتها فوجدتها جميعا لم يكن الراوي هو المعصوم بل نقلا عن غيرهم يعني مثلا لم يذكر أي معصوم بان اباه حدثت له المعجزة الكذائية على حد اطلاعي.

قد يكون الباحث او المؤلف بامس الحاجة بل من ضروريات معرفته ان يكون ملما بالبحث عن مدى صحة الحديث الذي يستشهد به حتى يكون دقيقا في نقله ، وان شك في حديث ما فعليه ان يستخدم الفاصلة والمعقوفين وبداية الجملة لان يقول ما يكتبه هو وجهة نظر وليس قطع ونقل عن مصدر .

لفت انتباهي روايات الولادة او الاستشهاد الخاصة بالمعصومين عليهم السلام فعندما يذكرون روايتين او ثلاث روايات عن تاريخ استشهاد معصوم فهذا يعني ان رواية واحدة صحيحة والبقية خطأ مهما كان سندها لانه بالمنطقة تاريخ واحد للوفاة او الولادة .

التزاحم والتعارض التي تعترض الفقيه في دراسته في الحوزة هي نفسها تنطبق على الروايات ، أي رواية ضد رواية ويحاول البعض ايجاد مخرج لجعل الاثنين صحيحة فيلجا الى الفلسفة والخوارق ويتهجم على من يكذبه ويعتبره يشكك بالمعصوم .

هنالك شك يقود لليقين وللبحث العلمي مع مهنية الشك وحسن النوايا ام غير ذلك فهو عبث وتوهين للمصداقية .

هنالك نقطة مهمة جدا عندما ينقل الراوي حديث جرى بين اثنين لم يكن احد حاضرا ولم يتحدث الاثنان بحديثهما لاحد ، فمن اين للراوي معرفة الحديث ونقله للاخرين ؟

ومن هذا المنطلق حقيقة اقولها عندما اقرا كتابا عن حياة معصوم او اشاهد ندوة او مؤتمر او لقاء صحفي او تلفزيوني واستمع الى ما يقال فانني اصاب بالاحباط ، لانه كلام لا جديد فيه ومكرر وبعضها كذب وليس ضعيف يتم تكراره فما الجدوى من ذلك ؟ اتحدث عن المعلومة ولا اتحدث عن الكاتب او المتحدث لانهم طالما كتبوا او ذكروا ما لديهم للراي العام من حقنا ان نقبل او ننتقد او نستفسر بعيدا عن صحة ما قلناه او عدم الصحة .

هذه مفارقة بين روايتين لغرض الوصول للحقيقة ، الرواية الاولى تقول ان الامام علي عليه السلام في معركة احد او صفين اصيب بسهم في رجله او كتفه ولم يستطيعوا اخراجه لشدة الالم فقال النبي محمد (ص) ان كانت في احد والامام الحسن (ع) ان كانت في صفين دعوه وعند صلاته تستطيعون اخراج السهم ، لانه أي الامام علي (ع) سيكون مع الله عز وجل في صلاته ولا يشعر بشيء في الدنيا .

الرواية الثانية المعروفة والمؤكدة هي رواية التصدق بخاتمه وهو راكع يصلي فكيف علم بان هنالك سائل يريد مساعدة ان كان على ارتباط مع الله عز وجل ؟

هنا نظرية او قانون عند الفقهاء ومنذ ايام المفيد تقول الدراية تدحض الرواية ولان اية التصدق بالخاتم التي تثبت ولاية امير المؤمنين عليه السلام هي دراية وحديث اخراج السهم رواية اذن أي الروايتين تاخذون بها ؟