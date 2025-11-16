الصفحة الإسلامية

العلوم التي ينبغي طلبها والتي لا ينبغي طلبها


 

 

هناك علوم يجب الاطلاع عليها والاحاطة بها على الاقل بالحد الادنى.. وعلوم ظاهرها علوم دينية ولكن لا ينبغي متابعتها وتعلمها . قال الامام الباقر {ع}: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق ، إلا ما خرج من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعبت بهم الامور كان الخطأ منهم ، والصواب من علي (ع).

وقال أمير المؤمنين (ع): العلم علمان: مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت علياً (ع) يقول لأبي الطفيل: يا أبا الطفيل العلم علمان: علم لا يسع الناس إلاّ النظر فيه، وهو صبغة الاسلام، [وعلم يسع الناس ترك النظر فيه]، وهو قدرة الله تعالى . معنى قوله {ع} ماذا تعني صبغة الاسلام ؟ جاء في قوله تعالى: {صبغة الله} في رواية الكلبي انها تعني:"دين الله"، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، المصدر نهج البلاغة قصار الحكم: الحديث 338،وعن أمير المؤمنين (ع) قال: شيئان أحدهما مأخوذ من الآخر، أحدهما أكثر شيء في الدنيا، والآخر أقل شيء في الدنيا: العبر والاعتبار .فالعبر كثيرة جدا والاعتبار منها قليل جدا.. أمالي السيد المرتضى 1:107.

في رواية عن الباقر {ع} شرقا وغربا فو الله لن تجدون علما الا هاهنا. واشار الى بيته . وفي رواية الى صدره .!!وعن الصادق{ع} قال القلب يتكل على الكتابة. ذكر الحديث ابو بصير قال سمعت الصادق{ع} يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا .احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. وعن المفضل بن عمر قال: قال لي الصادق{ع}اكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. اما العلوم التي لا يوصون اهل البيت {ع} في تعلمها فهي كثيرة ..

وتعتبر مضيعة للوقت..اليك رواية : لموسى الكاظم (ع) قال: (دخل رسول الله (ص) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال:(ما هذا؟ فقيل: علامة. فقال: وما العَلامة في رأيكم؟ قالوا أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، والأشعار العربية. فقال (ص): ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه؛ ثم قال : إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة، وما خلاهنّ فهو فضل) (الكافي، ج1، ص32). وعن علي{ع} قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه وُحده أن يقتل الا أن يتوب .

باب تحريم إتيان العراف ، وتصديقه والكهانة والقيافة. معنى الكهانة هي ادعاء علم الغيب، والمستقبل، غالبًا ما ترتبط بالاستعانة بالجن. أما العرافة فهي تعني ادعاء معرفة الغيب، وقد تطلق على من يدعي معرفة ما حدث في الماضي والمستقبل، أو ما يختص بمعرفة الأشياء المسروقة أو الضالة. بينما القيافة هي علم الاستدلال، سواء بتتبع آثار الأقدام (قيافة الأثر) أو بالاستدلال من هيئات الأبناء على نسبهم (قيافة البشر)فسر اهل اللغة العرّاف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجم الذين يتابعون مطالع النجوم في السماء لعمل السحر.. عن أبي بصير عن الصادق{ع} قال : من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد {ص}. ومن العلوم التي تؤدي الى الكفر هو التفكر في ذات الله.

بداية كل محاولة لطلب معرفة ذاته تعالى فهي محاولة محكوم عليه بالفشل، ومجازفة في مسلك خطر، لذلك ورد النهي عن التفكر في ذات الله فإنه يؤدي إلى الحيرة والضلال ثم إلى الكفر .مثلا ما هو شكل الله؟ .. من الذي خلق الله.؟. ماذا كان قبل الله او الاعتقاد بأن لله ولدا من أشنع الكفر وأعظم الضلال • خطورة تخيل الذات الإلهية العلية في شكل معين. له قدم او على شكل غلام امرد ــ.. كما يحرم تعلم تفسير القران بالراي ورد قول الامام الصادق {ع} من فسر القرآن برأيه فقد كفر-لا يفسر القران إلا أهل البيت{ع}.

 

