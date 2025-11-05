الصفحة الإسلامية

حرمة القران


 

 

 

المسلمون يقدسون ويعتمدون ويقراون ويعتقدون بالقران ، كيف لا يكون كذلك وهو معجزة خاتم الانبياء واية معجزة انها الكلمة ، نعم بالكلمة انتشر الاسلام وانتقل بالجاهلية الى العالمية في كل شيء ، قمة تقديس القران كانت خلال حياة رسول الله صلى الله عليه واله وسنوات الخلفاء الراشدين وقد حفظ وقدس من قبل اهل البيت عليهم السلام والصحابة ، لكن منذ ان انزوى معاوية على كرسي الخلافة والى يومنا هذا تعرضت حرمة القران الى التجاوز سواء كان بخبث او بغباء ، ووصل الحال في عصر العولمة هو حرق القران وهذا ان دل على شيء يدل على عقول فارغة وغبية ولا يمكنها ان تواجه الكلمة فتلجا الى هكذا عمل قبيح .

لكن من اوجه حرمة القران مثلا الاستشهاد به في غير محله ، اضرب لكم مثلا ، عندما دعا عبيد الله بن زياد شبث بن ربعي ليلتحق بالجيش الموجه لقتال الحسين عليه السلام ، فادعى انه مريض فارسل له رسوله ليقول له (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )، يا لسخرية الرد من اصبح المؤمن ومن الشيطان ؟ هكذا تلاعب بالتفسير هو للخباثة وتبرير الجريمة .

هنالك روايات للخلفاء الامويين والعباسيين على السواء ومع جواريهم وغلمانهم وحجابهم يستخدمون ايات قرانية في غير محلها لتدل على سفالتهم في التجاوز على حرمة القران .

على سبيل المثال ، حكي ان عيسى بن ابان كان عند المامون فخرجت جارية غاية في الجمال وجلست على فخذ المامون الايمن ، فتعجب بها عيسى ، ثم خرجت اخرى وعلى نفس الجمال فجلست على فخذ المامون الايسر ، وهنا قال المامون لعيسى تخير بينهما ، فقال الاولى اية قرانية ( السابقون ... ) فردت الثانية ( وللاخرة ...) .

لاحظوا الى أي درجة وصلت خلافة بني العباس من استهتار واستخدام الايات في غير موضعها ، والاسوء من ذلك هنالك من يضمن الاغاني ايات قرانية في السجال بين اثنين .

ويحكى ان المنصور ولى سليمان على الموصل وضم له الفا من العسكر وقال له ( ضممت لك الف شيطان تذل بهم العباد وتملك بهم البلاد )، فافسدوا في الارض وضج بهم اهالي الموصل فارسلوا يشكونه الى المنصور فارسل له قائلا اكفرت بالنعمة ؟ فاجابه (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) .

طبعا على الجانب الاخر هنالك من جعل لسانه يلهج بالقران الكريم في ما يعترضه من مواقف صعبة فينجيه الله عز وجل ، لان الاية القرانية تلجم الافواه وتفض الخصام وتصدر الاحكام التي لا تقبل الجدل عندما تكون في المحل الصحيح .

ولا انسى حكاية بشر الحافي الذي راى قصاصة ورق كتب عليها ايات قرانية على الارض فاخذها ونظفها وعطرها واحتفظ بها في منزله ولاجلها اصبح لبشر عطر يفوح منه بسبب هذه القصاصة .

ومن المسائل التي تثير الامتعاض ما اطلعت عليه مؤخرا ان المطرب المسيحي جورج وسوف عند وفاة ولده واقامة العزاء طلب من قارئ قران ازهري ان يقرا له سورة مريم في العزاء ، ما هذا الشذوذ ؟

ولا يفوتني ان اذكر لقد اقيمت فواتح لاشخاص لا يعرفون حرفا من الاسلام لا صلاة ولا صوم بل ارتكاب الموبقات من سكر وزنا ، وفي فواتحهم يقيمون العزاء بقراءة القران .

وهنالك طواغيت تشهد لهم الارض قبل السماء عند هلاكهم يعلنون الحداد ثلاثة ايام ليقراوا عليهم القران في وسائلهم الاعلامية والقران بريء منهم . الا يعتبر هذا تجاوزعلى خصوصيات الاسلام ؟

