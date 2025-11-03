مجلس حسيني ــ اسباب الكفر بعد الايمان

ذهبت في يوم القيامة باحثا**** ‎في طولها وبعرضها عن موئلي

‎والإزدحام على المداخل مثله***** ‎مثل ازدحام النحل حول المنهل

‎ولكل بابٍ حارسٌ نظراته********‎تحكي لهيباً حارقاً في المرجل

‎فسألت ألطفهم ألا من سائق******‎يمضي بنا نحو النعيم المخملي

‎فأجابني والنار تسبق قوله*******‎إذهب وفتش عند ذاك المدخل

‎فذهبت حيث أشار دون تردد****‎وسوى اتّباع كلامهم لم يبق لي

‎فرأيت جبريلاً هناك مخاطبا*****‎يا قوم هذا الأمر من ربي العلي

‎أبواب هذا الخلد آلاف وما****** ‎يلج ابن آدم دون تصريح الولي

‎فهتفت يا جبريل هوّن أمرنا******** ‎وافتح لنا بابًا لذاك المحفل

*‎فأجابني: الأبواب مقفلة****** **ولا.. أحد يقرر فتحها إلا علي*

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ )(ال عمران٩٠)

هناك فرق بين الكفر والالحاد والشرك والظلال.!! الكفر ستر الحق بل كل ستر يسمى كفر، كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو صوم شهر رمضان أوالحج مع الاستطاعة ووجوب بر الوالدين ونحو ذلك. كل قانون شرعي يحجبه ويغطيه كي لا يعمل به يسمى كفر. الذي يجحد الحجاب لتظهر النساء سافرات يتحدثن بالقانون الاسلامي يجحدن الحجاب . هذه غطت قانون الحجاب في الاسلام فهي كافرة بقانون الحجاب . وتحريم الزنا وهو يزني فقد كفر بقوله تعالى{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} التقرب للزنا.هو كل مقدمة تؤدي للوقوع بالزنا مثل الاختلاف وترقيق الكلام , وارتداء الثياب الحاكية وامثالها .هذا كفر.

اما الالحاد: للإلحاد مفاهيم كثيرة . منها . تعارض الفطرة والعقل :كثبر من الناس يحملون شهادات عليا ولكن فطرتهم غير صحيحة .واخرين بعض الاميين لم يطلعوا على العلوم الدينية يجحدون بآيات القران او يفسر القران من ذاته. وفقًا لعقيدة الشيعة لا يجوز تفسير القرآن بالرأي الشخصي مطلقا، ومن يفعل ذلك فقد كفر. فالتفسير الحق يكون من خلال روايات اهل البيت{ع}وأقوالهم، هم من يملكون العلم الذي ورثوه عن النبي محمد (ص) لفهم القرآن، قال الإمام الصادق (ع): "من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه" وغالبا يأتي التفسير انحرافا عن الحق .. فيعتبر ذلك الراي الحادا وانحرافًا عن الشرع المقدس. **اغلب أسباب الإلحاد: أن الملحد يلجأ إلى الإلحاد هربًا من العبودية لله، أو بسبب تأثير الاصدقاء والبيئية، أو لأسباب يُظن أنها علمية وهي ليست علمية .وقد تصدى الأئمة (ع) لمحاولات الإلحاد، وقدموا البراهين العقلية والفطرة لإثبات وجود الله، مثل نظام الكون الذي يدل على الخالق دقة في النظام والتوازن في الكون. اما الإلحاد في المفهوم الشيعي والإسلامي هو إنكار وجود الله نفسه، يلغي وجود الله وينكره .يقول تعالى{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ يقول تعالى (وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ) تيقنت قلوبهم, وعلموا يقينا أنها من عند الله, فعاندوا بعدما تبين لهم الحق وعرفوه.

** في القران الكريم عشرات الآيات جحد بها الصحابة{ قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى} عرفوهم ومذكرة عندهم في تفاسيرهم ولكن شتموهم وقتلوهم. وقوله( فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) قالوا اهل الذكر علماء اليهود والنصارى .بينما يقولون ان النبي{ص} انا مدينة العلم وعلي بابها. ولو تناولنا آيات الولاية .. كلها جحدوا بها. فتغطية الحق أو جحوده، سواء كان جحوداً لله أو للرسالات والأنبياء والاوصياء. او ما جاء في القران وعن الرسول{ص}" عشرات المصادر تقول( من حبهم فقد حبني ومن حبني فقد حب الله , ومن ابغضهم فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله) وقوله{ص} حربهم حربي وسلمهم سلمي) فبغضوهم وحاربوهم وقتلوهم اشد قتلة, وابعدوهم عن الحياة الدينية ولم يأخذوا أي حكم شرعي منهم. واخيرا الإلحاد هو مفهوم لإنكار وجود الله تماماً. وانكار احكام القرآن والأنبياء وكل مظاهر الإيمان. لذا ترى العلمانيين ليس عندهم غاية الا اسقاط دين الله ونقد جميع الشعائر الدينية. والملحد يعتبر خارج دائرة الإسلام. فلا دين له .

*ـــ* مناقشة موضوع مهم ورد في اخر الآية المباركة نبين نقطة مهمة فيه قال تعالى {وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ)راي الامامية عن الْإِمَامُ الحسن الْعَسْكَرِيُّ{ع}قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَ):إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ عن الذين انعم عليهم, قال الامام {ع} {وَهُمُ الصِّدِّيقُونَ،وَالشُّهَدَاءُ، وَ الصَّالِحُونَ]وهم اهل البيت{ع}.وَأَنْ يَسْتَعِيذُوا بِهِم عن جادة الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ،وَهُمُ الْيَهُودُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:[ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وغضِبَ عَلَيْهِ] ويعني بهم اليهود. .وَأَنْ يَسْتَعِيذُوا عنْ طَرِيقِ الضَّالِّينَ ،وهُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ:[قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ لاٰ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاٰ تَتَّبِعُوا أَهْوٰاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوٰاءِ السَّبِيلِ] ويعني بهم النَّصَارَى. هذا تفسير معروف ومشهور بين المسلمين .. ولكن اذا كان امر يوجب اتباع اهل البيت{ع} يجحدونه تماما دليل ذلك, ورد في قوله تعالى:{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل43) جميع التفاسير اكدت ان اهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى , لانهم علموا التوراة والانجيل فاستلوهم وتعلموا دينكم منهم. اذن كيف يقول المفسرون { المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى. وهنا يقولون في تفسير الآية التي تشير الى ال محمد{ص} فاستلوا اهل الذكر . يقولون اهل الذكر هم فقهاء اليهود والنصارى. هنا تضارب في التفسير لا يمكن تصديقه.

بينما الشيعة يقولون ان اهل الذكر هم علماء الامة وترجمان القران هم محمد وال محمد{ص}[قال امير المؤمنين علي"ع"] لرأس اليهود حين جاء للمدينة : على كم افترقتم؟ فقال: على كذا وكذا فرقة. فقال علي (ع). كذبت يا أخا اليهود: ثم أقبل على الناس فقال: والله لو ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم.أيها الناس، افترقت اليهود الى إحدى وسبعين فرقة، سبعون منها في النار، وواحدة ناجية في الجنة، وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى (ع)!وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعين في النار، وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى (ع)، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون فرقة في النار، وفرقة في الجنة، وهي التي اتبعت وصي محمد (ص)، وضرب بيده على صدره، ثم قال: ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط، واثنتا عشرة في النار.[الأمالي :الشيخ الطوسي ص523.. اما في معنى الظلال :

**ورد في سورة الضحى قوله تعالى. { الم يجدك يتيما فآوى * ووجدك ضالا فهدى* ووجدك عائلا فاغنى} ماذا يعني خطابه للنبي محمد [ص] بوصفه ضالا فهدى..؟ عن مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ ،قَالَ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ فسأَلَ الْمَأْمُونُ الامام الرِّضَا(ع)فِي عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ-:«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ{ص}:الَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوىٰ فأجابه يعني قوله :أَلَمْ يَجِدْكَ وَحِيداً فَآوَى إِلَيْكَ النَّاسَ ما كنت معروفا عند العرب . انت ابن مكة فقط ومن شروط نجاح رسالتك ان تكون معروفا عند الناس حتى يؤمنوا بك. والعرب يسمون الشيء الوحيد يتيم.[ورد في لسان العرب: كلمة "يتيم" في معنى اللغة، في مصادر العرب, كلمة يتيم تعني المنفرد الذي لا نظير له في الشيء. هذا المعنى يستخدم لوصف أشياء فريدة، مثل "بيت يتيم" اذا كان هناك بيت شعر مثلا في الصحراء يقولون بيت يتيم.لا مثيل له، أو "رجل يتيم عصره" لشخص متميز لا مثيل له في عصره].فالنبي {ص}قبل النبوة لم يخرج من مكة إلى أي جهة إلا مرة واحدة خرج بتجارة إلى الشام في مال خديجة {رض} مع غلام اسمه: ميسرة .فهو فريد عصره .يتيم.

** اما قوله:{ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فهدى} لم تذكر كتب التفسير ومن كتب من المستشرقين عن محمد{ص} انه كان ضالا قبل او بعد النبوة .. فماذا تعني الآية بقولها فوجدك ضالا فهدى.؟ الجواب يتم النبي وعدم وجود قرين مثله وعدم معرفة قومه به سيؤدي الى عدم معرفتهم برسالته ومشروعه.وهذا يحتاج الى جهد عظيم لا يطيقه ولا يعرف كيف يعالجه. ولا يمكن معالجته لذلك مسالة تعريف الله بالنبي {ص} ان ييسر له معرفتهم به بعد ضلالهم عنه تماما. فالآية تَعْنِي عدم معرفة العرب بشخصك فَهَدَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِكَ كنت ضالا عنهم فعرفوك وهذا من فضل الله عليه .وَوَجَدَكَ عٰائِلاً فَأَغْنىٰ يَقُولُ :أَغْنَاكَ الغنى أَنْ جَعَلَ دُعَاءَكَ مُسْتَجَاباً» .فَقَالَ الْمَأْمُونُ :بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ... هناك سورتان في القران لا تقرأ واغحدة منهما في الصلاة الا ان تلحق معها الاخرى . هما سورة الضحى وسورة الانشراح لان الله فيهما يبين فضله ونعمته على رسول الله وهاتان السورتان ليس فيهما ليس فيهما حكم ولا حدود ولا قضية فكرية الا انهما تبين فضل الله على رسوله محمد{ص}[ وَالضُّحَى.وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ,وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ,وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحدِّثْ] والسورة الاخرى.

بسم الله الرحمن الرحيم :[ أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ, وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ .ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ,وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ,فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ,إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرٗا , فَإِذَا فَرَغۡتَ فَٱنصَبۡ, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرۡغَب].

وردت روايتان الاولى عن الامام الحسن والاخرى عن الحسين ابنا علي عليهم السلام قَالَ:حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ،قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(عُ)وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ عن :قَوْلُه تَعَالَى: وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ؟قَالَ: أَمَرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ.من دينه..

*** بعد هذه الجولة في معاني الكفر والالحاد .. هناك شريحة خطيرة جدا تغلغلت في الوسط الاسلامي . ظاهرها الاسلام وباطنها الكفر والجحود [هم المنافقون] . هؤلاء على أي جهة محسوبة ..؟ وهم اخطر الاصناف.!! هل هم مسلمين او كافرين او جاحدين ..؟ وما تعريف المنافق..؟ .

**المنافق هو الشخص الذي يُظهر شيئًا ويبطن خلافه، سواء كان ذلك نفاقًا أكبر(يخفي الكفر ويظهر الإسلام) وهذه الشريحة موجودة في زمن النبي {ص} أو نفاقًا أصغر (يمارس صفات المنافقين كالكذب والخيانة عند الوعد أو الأمانة).نرجع إلى كلمة "نفق" التي تعني خداع.{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ]اذن سلعة المنافق الكذب .

قال رسول الله{ص}:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". هذه الخصال علامات للمنافق، وهي الكذب عند التحدث، وخُلف الوعد، وخيانة الأمانة. قال الإمام علي(ع) :[ أحذركم أهل النفاق ، فإنهم الضالون] جاء في سورة براءة عن جهاد المنافقين:[ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين]قيل: بالسيف للكفار. والمنافقين: بالنصيحة والزام الحجة عليهم، وإقامة الحدود . ورد عن الباقر{ع} جاهد الكفار والمنافقين بإلزام الفرائض واتيانها. ثم أن النبي{ص}لم يقاتل المنافقين بل كان يتألفهم ، لأن المنافقين لا يظهرون الكفر ، وعلم الله بكفرهم لا يبيح قتلهم إذا كانوا يظهرون الأيمان.

روى الصدوق بإسناده، عن حفص بن غياث، عن أبي عبداللّه{ع}قال: سأل رجل عن حروب أمير المؤمنين [ع]، فقال له الصادق[ع] قال عمّار بن ياسر: انظر الى اولئك. قاتلتهم تحت راية رسول الله{ص}ثلاثا مرات وهذه الرابعة، وهي اشدها واللّه لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر، لعلمنا أنّا مع الحقّ، وهم على باطل. يعني بالمعارك بدر واحد والخندق. الطرفان كل هوية معروفة وهم تحت لواء رسول الله وهم تحت لواء ابي سفيان.. اما الان في صفين. فانهم يحملون راية فيها الله اكبر ويرتدون العباءة والعمامة التي ارتديها, ويرفعون الاذان ويصلون.هذه شعارات تنطلي على البسطاء والمغفلين .روى عن أمير المؤمنين[ع] فيما قاله ليهودى:كتب لي (ابن آكلة الاكباد) يشترط عليّ شروطاً لا يرضاها اللّه ورسوله، ولا المسلمون، ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً من أصحاب محمد {ص} مجاهدين مهاجرين أبراراً، فيهم عمّار بن ياسر، وأين مثل عمّار، واللّه لقد رأيتنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وما تقدّمنا خمسة إلاّ كان سادسهم، ولا أربعة إلاّ كان خامسهم، إشترط دفعهم إليه ليقتلهم! (إنتهى). عن بريدة الاسلمى، قال: سمعت رسول اللّه{ص}يقول: إنّ الجنة تشتاق إلى ثلاثة. قال فجاء أبو بكر فقيل له: يا أبا بكر أنت الصديق! وثاني اثنين في الغار، فلو سألت رسول اللّه من هؤلاء الثلاثة؟ قال: إنّي أخاف أن أسأله فلا أكون منهم فتعيّرني بنو تيم، ثم جاء عمر، فقيل له: يا أبا حفص، إنّ رسول اللّه {ص}قال: إنّ الجنة تشتاق إلى ثلاثة وأنت الفاروق،ينطق الملك على لسانك!! فلو سألت رسول اللّه{ص}من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: إنّي أخاف أن أسأله فلا أكون منهم، فتعيرّني بنو عدى، ثم جاء علي{ع}فقيل له: يا أبا الحسن إنّ رسول اللّه{ص}قال: إنّ الجنة لتشتاق إلى ثلاثة فلو سألته من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: أسأله إن كنت منهم وإن لم أكن منهم حمدت اللّه، فقال علي{ع}: يا رسول اللّه إنّك قلت: إنّ الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، فمن هؤلاء الثلاثة؟ قال: أنت منهم وأوّلهم وسلمان الفارسى، وهو لك ناصح، فاتخذه لنفسك، وعمّار بن ياسر يشهد معك مشاهد ليس منها إلاّ وهو فيها، كثير خيره ضى‏ء نوره عظيم أجره).

ــــ اذن النفاق فرع من الكفر تقول الاية المباركة :{ (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَـٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ) ورد فيها عدة اراء . المذاهب الاسلامية يقولون نزلت باقوام قبل البعثة ولما بعث النبي محمد{ص} ازدادوا كفرا به . تعليق على هذه الراي هو التهرب من الحقيقة حيث ان منطوق الاية تبين انهم كانوا مؤمنين اولا. ثم كفروا, ولا دليل في القران انها تشمل الذين قبل البعثة كانوا مؤمنين .

الراي الثاني: لتسويق الراي قالوا انها تشمل اليهود والنصارى . كانوا مؤمنين بمجيء رسول بعد عيسى ولما بعث محمد{ص} كفروا به .. اذا كان هذا رايكم . كيف تقولون ان قوله تعالى{ فاسئلوا اهل الذكر} انهم فقهاء اليهود والنصارى. تناقض عجيب .

الراي الثالث. قالوا: معنى ذلك: إن الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد {ص}، بعد إيمانهم بأنبيائهم " ثم ازدادوا كفرًا "، يعني: اذنبوا وازدادوا ذنوبًا " لن تقبل توبتهم " من ذنوبهم، وهم على الكفر مقيمون.

الراي الرابع : قَالَ:«نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ اخو عثمان بالرضاعة هذا ابعده رسول الله لانه كان يشتم عرض النبي {ص} لما اسلم ابعده رسول الله ولما جاء ابو بكر طلب منه ىعثمان ان يصدر عنه عفوا . فابعده فرسخين. وكذلك عمر ابعده ثلاثة فراسح لانه كافر زندين معروف ولكن عثمان اعاده واقتطع له عطاء مصر كله .فقال عنه بعض المفسرين : ازْدَادُوا كُفْراً حِينَ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ».

راي الشيعة الامامية: انها« نَزَلَتْ فِي الاول والثاني وجماعتهم في الحزب القرشي ،آمَنُوا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوَّلِ الْأَمْرِ ،ثُمَّ كَفَرُوا حِينَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْوَلاَيَةُ في غدير خم حَيْثُ قَالَ:مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، ثُمَّ آمَنُوا بِالْبَيْعَةِ لما سالوا النبي{ص} هذه منك او من الله فقال الله امرني بتنصيبه ِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عَ)،فَبَايَعُوهُ لما ضرب لهم خيمة وقالوا له بخ بخ لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومول كل مؤمن ومؤمنة,،ثُمَّ كَفَرُوا حِينَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص}فَلَمْ يُقِرُّوا بِالْبَيْعَةِ،ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لما اجتمعوا وقرروا ابعاد صاحب الولاية من الخلافة وايجاد بديل عن ال البيت{ع},

النفاق هوالنفق الذي يعمله{الجربوع} في الصحراء ليدخل من جهة ويخرج من جهة اخرى حين يشعر بخطر او يحتاج منفذ يخرج منه . والقران هو من اطلق صفة النفاق لأصحاب الوجهين. يصفهم تعالى:(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون)..هؤلاء من الصعب اخراجهم من المنظومة الاسلامية .

راي يقول :ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً حين تامروا على قتل رسول الله{ص} اثناء عودته من غدير خم الى المدينة.هَؤُلاَءِ لَمْ يَبْقَ فِيهِمْ الْإِيمَانِ».:عَنْ جَابِرٍ،قَالَ:قُلْتُ للباقر(عَ)،قَوْلُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ: اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ؟قَالَ:«هُمَ الاول والثاني والثَّالِثُ،وَ الرَّابِعُ،وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ،وَ طَلْحَةُ، وسعد كَانُوا سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً».الذين حاولوا اغتيال النبي في عقبة هرثي...لما تحدث النبي{ص}َ فِي غَدِيرِ خُمٍّ وَتفرق القوم في ِالْأَخْبِيَةِ،مَرَّ الْمِقْدَادُ بِجَمَاعَةٍ سمعهم يَقُولُونَ:وَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا أَصْحَابَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ لَكُنَّا فِي الْخَزِّ والدِّيبَاجِ ونحن معه الان :نَأْكُلُ الْخَشِنَ وَنَلْبَسُ الْخَشِنَ، حَتَّى إِذَا دَنَا مَوْتُهُ وحَضَرَ أَجَلُهُ أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهَا عَلِيّاً مِنْ بَعْدِه ،أَمَا وَ اللَّهِ لَيَعْلَمَنَّ».«فَمَضَى الْمِقْدَادُ وَ أَخْبَرَ النَّبِيَّ(صَ)بِهِ فَقَالَ:اَلصَّلاَةَ جَامِعَةً»قَالَ:«فَقَالُوا:قَدْ رَمَانَا الا الْمِقْدَادُ فَقُومُوا نَحْلِفُ عَلَيْهِ فَجَاءُوا حَتَّى جَثَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ،فَقَالُوا:بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا- يَا رَسُولَ اللَّهِ-لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، وَ الَّذِي أَكْرَمَكَ بِالنُّبُوَّةِ،مَا قُلْنَا مَا بَلَّغَكَ،لاَ وَ الَّذِي اصْطَفَاكَ عَلَى الْبَشَرِ». فقرأ النبي {ص} قوله تعالى :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مٰا قٰالُوا وَلَقَدْ قٰالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاٰمِهِمْ وَهَمُّوا بِكَ-يَا مُحَمَّدُ-لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَ مٰا نَقَمُوا إِلاّٰ أَنْ أَغْنٰاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ كَانَ أَحَدُهُمْ يَبِيعُ الرُّءُوسَ وآخَرُ يَبِيعُ الْكُرَاعَ وَ يَفْتِلُ الْقَرَامِلَ يفتل الصوف فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ بِرَسُولِهِ،ثُمَّ جَعَلُوا حَدَّهُمْ عَلَيْهِ». ثم تحالفوا في السنخ وكتبوا وثيقة ودفنوها في الكعبة أ لا يردوا هذا الأمر في بني هاشم، وهي كلمة الكفر،ثمّ قعدوا لرسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله)في العقبة و هموا بقتله،و هو قوله تعالى: وَهَمُّوا بِمٰا لَمْ يَنٰالُوا . لما دخلتى عليه فاطمة الزهراء وهو في اخر لحظات حياته الشريفة ...

اسم الله على طـولك يـاجمال اهاشميّه//عل االمغتسل ممدود ياخير البريَّه//يـامرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله // شـيل الـجفن عـن غـرّته تـودعه اشباله// هـذا الـحسن مـشعوب قـلبه انـظر الـحاله // وهــذا

بـهـداي قـلّـب جـسـم ابـو ابـراهيم بـهداي//وانـت يـبن عـبّاس بالهون اسجب الماي// طوله على المغسل فتّت حشاي//مـمـرود قـلـبي ومـوحـشه الـدّنيا عـليّه// يـالـلي تـحفرون الـقبر وسـعوا مجانه//بـهداي نـزلوا جـنازته وسـفروا اجـفانه//ويلا يعـزٍ شال عنا ولا لفانه//هـيهات بـعده تـصير عـيشتنا هـنيَّه//يـالـلي تـهـيلون الـثّـرى دفـنوني ويّـاه /مـقـدر أشــوف الـبيت خـالي مـن مـحيّاه// كـشـره تـراهـي تـصير عـيشتنا بـليّاه //// بـعـد الـنّـبي مـاريـد هـالدّنيا الـدنيّه...

شفت دارك يبويه عمتني/ وبراعي المحنه ذكرتني /وعليك يا بويه ناشدتني

حزينه شبيج يادار النوده /حنين الابو ونكعد بسده /وحسين ينحب راد جده

يادار الاحباب ارد أنشدج/وين الذي گاعد بسدج /صفوغياب ياحزنانه أهلج

صفو غياب يا أهل المحنه/وموحش بلياهم نزلنه// شكل حسين لوعنهم نشدنه