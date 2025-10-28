مكتب المرجع السيستاني يفتتح مدرسة جديدة لطلبة العلوم الدينية

افتتح مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ، مبنى مدرسة جديدة للعلوم الدينية .
وجرت مراسم افتتاح المدرسة ، بحضور ابناء المرجع السيستاني وجمع من علماء وفضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف .
وبارك المرجع الاعلى السيد السيستاني افتتاح المدرسة ببضع كلمات بخط يده الى المؤسسين لها والدارسين فيها .
وتزخر المدينة القديمة في النجف الاشرف بالعديد من المدارس الدينية التي يدرس بها الآلاف من طلبة الحوزة العلمية .
