مكتب المرجع السيستاني يفتتح مدرسة جديدة لطلبة العلوم الدينية

افتتح مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ، مبنى مدرسة جديدة للعلوم الدينية .

وجرت مراسم افتتاح المدرسة ، بحضور ابناء المرجع السيستاني وجمع من علماء وفضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف .

وبارك المرجع الاعلى السيد السيستاني افتتاح المدرسة ببضع كلمات بخط يده الى المؤسسين لها والدارسين فيها .

وتزخر المدينة القديمة في النجف الاشرف بالعديد من المدارس الدينية التي يدرس بها الآلاف من طلبة الحوزة العلمية .