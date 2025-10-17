من نقط القران.؟

تحدثت عن شخصية الامام علي {ع} في قوله انا النقطة التي تحت الباء. وكتبت ما متشيعة من السعودية تسال عن معنى قول الإمام علي{ع}انا النقطه تحت الباء أجد صعوبة في فهم هذه الرواية ومعناها. وكتبت موضوعا عن البسملة وذكرت حديث الامام علي{ع} قزله :لو شئت لأوقرت اربعين بعيراً من تفسير: ﴿بِسْمِ اللهِ﴾. قال الغزالي عنه أنه لو أذن له لشرح معاني ألف الفاتحة حتى يبلغ وقر أربعين جملاً. عن ابن عباس قال: شرح لنا علي «ع» نقطة الباء من ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في ليلة؛ فانفلق عمود الصبح، وهو بعد لم يفرغ" مستدرك سفينة البحار ج1 ص231" مقابل هذه العلوم كتب الامويون رواية زورا وكذبا كعادتهم ان تنقيط القران قام به الحجاج بن يوسف الثقفي. ولم نسمع عنه علمية في حياته قط سوى القتل والصلب وشتم ال محمد{ص} . وأول من وضع أصول علم النحو باتفاق الرواة وأهل العلم الامام علي بن أبي طالب {ع}ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي أحد سادات التابعين، فكتب أبو الأسود اصول وفروع اللغة العربية بإرشاد الامام{ع}[أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج1، ص230.] ومن المواقف التي وقع فيها نبي الاموين معاوية بن ابي سفيان الرواية التالية.

يروى أن معاوية أرسل رسائله لأمير المؤمنين{ع} بكلمتين متشابهتين ، متخيلاً أن الامام سوف يشتبه في قراءتها ,فأجابه الامام برسالة كلُّ كلمة فيها تشبه الأخرى التي قبلها في الخط، وليس فيها نقاط ، لم يفهم معاوية وحاشيته معناها فاعادها للامام ليقوم بتنقيطها .الرسالة تقول :(عرك عرك مصار مصار دلك دلك ما حس ما حس معلك معلك بهدا بهدا والسلام) فأرسل معاوية إلى مجموعة من أهل البلاغة واللغة ليفسروها له ، وحل لغزها. ولكنهم لم يفلحوا بمعرفتها . فلما اعادوها وضع النقاط عليها فكانت رسالته تقول( غَرَّكَ عِزُّك فَصَارَ قُصَارَ ذَلِكَ ذُلُّكَ ، فَاخْشَ فَاحِشَ فِعْلِكَ فَعَلَّكَ بِهَذا تُهْدا والسلام)فقرر معاوية أن لا يعود لمثلها بعد ذلك وختاما .ورد في الكافي - للكليني - ج ١ - ص ٣٩٩ .عن أبي مريم قال قال: أبو جعفر الباقر{ع} لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت .نحن نقول: لقد امرنا الله بالرجوع اليهم قال تعالى{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} والحمد لله ربي العالمين.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي