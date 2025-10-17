ابواب في مشاركة القتل ح5

عن حريز، عن الصادق(ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع امره إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.اذن من خلصوا القاتل ليهرب ومات القاتل عليهم الدية.

**حكم :اذا اجتمع شخصان لقتل انسان .عن ابي عبد الله{ع} قال: قضى علي (ع) في رجلين أمسكه أحدهما وقتله الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت في حبسه ولا تشمله مرحمة قط؟ وهذا دليل التشدد على القتل .

** عن السكوني، عن الصادق(ع) أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين(ع):واحد منهم أمسك الرجل وجاء الاخر فقتله ،والثالث يراهم يحرسهم .. فقضى الامام في [صاحب] الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، الى ان مات .. وقضى في الذي قتل أن يقتل. وهذه من عجائب احكام أمير المؤمنين (ع) المصدر الكافي ج ٧:ص ٢٨٨ / .

** باب ان من دعا شخصا الى منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. عن أبي عبد الله{ع}قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. التهذيب للطوسي 221 ج 10/ عن عمرو ابن أبي المقدام قال كنت في البيت الحرام ورجل ينادى بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي ما أدرى ما صنعا به فقال لهما المنصور ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا بعد صلاة العصر في هذا المكان, وكان الى جانبه الامام جعفر الصادق{ع}فقال للامام {ع}يا جعفر اقض بينهم فقال يا أمير اقض بينهم أنت فقال له بحقي عليك ألا قضيت بينهم فخرج الامام{ع} وطرح له مصلى فجلس عليه. ثم جاء الخصماء فجلسوا امامه فقال للمدعى ما تقول.؟ فقال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله ما رجع إلى بيته والله ما أدرى ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر (ع)يا غلام . اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله{ص} من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام خذ احدهما واضرب عنقه فقال يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته جاء هذا فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه أي جلده وحبسه في السجن ووقع عليه ان يحبس عمره .ويضرب في كل سنة خمسين جلدة . وهذا حكم رسول الله{ص} في هذه الجريمة.