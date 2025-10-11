مجلس حسيني ــ حصيلة ابعاد اهل البيت {ع}عن الخلافة

يا ليلةَ القدرِ جَلَّت فيكِ فاجِـعةٌ*** هدت اساس الدِّين فانهارَت دَعائِمُهُ

قضى عليٌّ بمحرابِ الصلاةِ بِبَيتِ****اللهِ وهو مُصلِّي الفرضِ صائِمُهُ

قُل لليتيمِ مضى من كان يُطعِمُهُ ******* فمَنْ بهِ بعدَه تَهنى مَطاعِمُهُ

لم أنسَه حين باتَ الليلَ مُبتَهِلاً ***** يرى الحِمامَ وقد لاحَت علائِمُهُ

ويحَ ابنُ ملجم ليت شُلّ ساعدُهُ**رُعباً ولِمْ لا يُنافي الضَّربَ صارِمُهُ

لولا الصلاةُ لكانت لا تساعدُه ***** رِجلاهُ وامتلأت رُعباً حيازِمُهُ

يُرديه في المِحرابِ مشتغلاً ***بالفرضِ أشقى الورى طُرّاً وغاشِمُهُ

قُل للوفودِ اذهبي للأهلِ خائِبةً*** فقد مضى الجودُ وانجابَتْ غَمائِمُهُ

المدارس الكلامية العقائدية التي تؤمن بولاية اهل البيت{ع} لا زالت وستبقى متمسكة بولاية امير المؤمنين{ع}وابناءه...رغم النكبات والحروب التي تشنها الجهات المعادية للتشيع... بالمقابل المدرسة الاموية التي انضم اليها الان اطراف دولية ليس ايمانا بتلك المدرسة وافكارها.

بل لوجود ثغرات في افكار تلك المدرسة التي همها السيطرة على الاديان تحت عنوان { الاديان الابراهيمية} وبالتالي السيطرة على ثروات البلدان التي يحتاجها العالم الغربي لذلك يدعمونها رغم عدم وجود دليل لديهم وعدم قدرتهم في مجاراة مدرسة اهل البيت{ع} في العلم والشجاعة والاخلاق والايمان, اضافة انها باقية متمسكة بمنهجها المعادي لمحمد وال محمد[ع] ولم تتبدل طوال السنين .تعتمد التضليل والكذب في طرح نظرياتها على انها تتبنى الاسلام. والان انتقلت افكارهم تحت مسميات حركية سياسية تكفر جميع الاديان والمذاهب. وهم الحركة الوهابية .

كيف تأسست المدرستان . وما هي الاسس الشرعية لكل مدرسة ..؟ وهل هناك علماء اشار اليهم القران الكريم او الرسول{ص} بوجوب اتباع عقيدتهم الاموية . وكيف توسعت القاعدة الاموية الى اكثر من ثلاثة نسبة عالية من المسلمين يتبعون الفكر الاموي المشبع بالعقيدة اليهودية كما ذكر التاريخ في امهات المصادر للمذاهب الاسلامية عن حوادث لا يمكن نكرانها .ورغم ان القران لعنهم [وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا](60 الاسراء).ذكر السيوطي في الدر المنثور ان قوله تعالى:(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ﴾ عن سعيد بن مسيب قال : رأى رسولُ الله(ص) بني أمية يَنْزُون على منبره نزو القرد فساءه ذلك، قال:وهذا قول ابن عباس. رغم ذلك لم تعير المدرسة الاموية أي اعتبار للقرود وفضلوهم على ال الرسول{ص} .

دليل اخر قصة اسرى{عين تمر} وهم صبايا اليهود والنصارى الذين تم جلبهم من منطقة عين تمر وهم طلاب المدارس اليهودية والنصرانية في عين تمر جلبهم خالد بن الوليد الى المدينة. هؤلاء كانوا يدرسون التوراة والانجيل في منطقة عين تمر بين كربلاء والانبار. احتضنهم ابو بكر وكبار الحزب القرشي لما كانوا صبايا لم يبلغوا . ثم أصبحوا فيما بعد جهابذة الفكر الاسلامي الاموي.لان قريش كلها وبنو امية لم يظهر منهم عالم سوى ال محمد{ص} الذي اشار اليهم رسول الله عشرات المرات .

تقول المصادر أسرى عين تمر برز منهم جميع علماء الاسلام وترجع اليهم جميع الفرق الاسلامية عدى الشيعة. .منهم: محمد بن سيرين والده سيرين اليهودي، سكن بعد حين في البصرة اما ولده محمد بن سيرين هو تابعي بصري اعتبرته الدولة الاموية فقيه وعالم معروف بعلمه، برع في تفسير الأحلام. اشتهر أن له باعاً طويلاً في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا، اصبح من أئمة البصرة. ولد في البصرة وعاصر العديد من الصحابة فاخذوا منه علمهم. ووالده معروف انه كان يهودي.

ابن إسحاق (مؤرخ السيرة النبوية)جده يسار من اسرى عين تر. اسمه محمد بن إسحاق (ويعرف ابن إسحاق) هو مؤرخ من أصل فارسي، جده من سبي عين التمر بالعراق، ابوه من اسرى خالد أرسله إلى المدينة المنورة. أدرك بعض الصحابة المعمرين مثل أنس بن مالك. اما شجرة النسب :فانه فارسي مسيحي من سبي عين التمر بالعراق.

**منهم القائد موسى بن نصير ابن نصير. انتقل موسى إلى دمشق عام 22 هجري فترة حكم معاوية بالشام .كون أصبح والده الحارس الشخصي لمعاوية بن أبي سفيان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وزادت مكانة والده [نصير البلوي] عندما كلفه معاوية بقيادة القوات البحرية المكلفة بفتح جزيرة قبرص عام 28 هـ ونجح القائد نصير البلوي بفتحها في عهد عثمان بن عفان بنفس الوقت تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة أسس الدولة الأموية عام 41 هـ اعتمد على نصير البلوي فعينه قائداً للشرطة فنشأ موسى بن نصير مع الأمويين واصبح مقرباً منهم، أصبح الصديق المقرب لأبناء مروان خاصة عبد العزيز الخليفة الأموي.

بعد سنوات أمضاها موسى بن نصير في الجيش، تم تعيينه قائداً في الجيش الأموي في مصر، ولما تم (تعيين بشر بن مروان)والياً على العراق عام 70 هـ قام الأمير بشر باختيار صديقه موسى بن نصير مسؤولاً عن خراج العراق، ثم توسعت الدولة الاموية . فقام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بتقسيم العراق لقسمين -ولاية الكوفة وولاية البصرة- منح ولاية الكوفة للحجاج بن يوسف الثقفي وولاية البصرة لبشر بن مروان، فبقي موسى بن نصير مع بشر في البصرة إلى أن توفي بشر عام 74 هـ. فقام ولده موسى بن نصير بسرقة خزينة البصرة فأمر الحجاج باعتقاله وسجنه بالسرقة والاختلاس، وعندما وصل الخبر لوالي مصر الأمير عبد العزيز بن مروان أرسل للحجاج يطلب عنه وأن يرسله له، فرفض الحجاج وأرسله إلى دمشق فغضب الخليفة عبد الملك بن مروان على موسى وشدد سجنه، فأتى الأمير عبد العزيز بن مروان وقابل أخاه الخليفة بالشام ودافع عنه . ثم دفع من ماله الخاص نصف المال الذي سرقه موسى بن نصير، فتم الإفراج عنه وأخذه والي مصر عبد العزيز بن مروان معه الى مصر. هؤلاء الفتية كانوا ضمن الأربعين غلاماً الذين وجدهم خالد بن الوليد في كنيسة عين تمر بالعراق، وبعد إسلامهم أسسوا قواعد الدولة الاموية امنيا وعسكريا وعقائديا . وحملوا الناس على اتباعهم ..

بنفس الوقت تم تغييب أي دور لآل محمد {ص} فصار الشيعة يسمعون ممن سمع من الائمة المعصومين . هكذا تم ابعاد أي صوت شرعي .واي راي علمي لآل البيت{ع}. بالمقابل حاول الاموين القضاء التام على الهالة التي منحها الله ورسوله لآل البيت{ع} كما في قوله تعالى : {إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا *عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا *يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا *إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا *إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا * فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا* قصة نزول الآية دليل على عظمة وتقديرا لموقف ال محمد{ص} وتفضيلهم على العالمين. كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}. يرى الشيعة أن هذه الآية تفيد بحصر إرادة الله تعالى في إذهاب الرجس عن أهل البيت، وهو ما يعني العصمة من الذنوب والخطأ. وأن "الرجس" في الآية يدل على الشك والذنب والمعاصي والخطايا. ثم آية المباهلة( آل عمران):{فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.نزلت في حق النبي (ص) وعلي وفاطمة والحسن والحسين (ع).من شهد له القران ان علمه يشمل علم الكتاب كله .وهو علي بن ابي طالب{ع}فسروه ان علم الكتاب هو عند النبي سليمان {ع} تفسير ابن عطية " (4/ 260)قال الخطيب الشربيني: " (قال الذي عنده علم من الكتاب)المنزلُ هو علم الوحي والشرائع. وقيل: كتاب سليمان .

الذي عنده علم من الكتاب هو اصف بن برخيا .هو أحد علماء بني إسرائيل، وابن خالة سليمان بن داود{ع}ومن المقرّبين لديه ووصيّه ومن اعتمد عليه استوزره سليمان{ع}وجعله كاتبا خاصا له، ومستشارا منفّذا لأعماله المهمّة .كان مؤمنا باللّه، عابدا، صالحا، صدّيقا، عالما بالكتب السماوية، عارفا باسم اللّه الأعظم. قال الإمام الباقر[ع]: «إنّ اسم اللّه الأعظم على ثلاثة و سبعين حرفا، وكان عند آصف منها حرف واحد، فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه و بين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض- كما كانت- أسرع من طرفة عين..

وعندنا من الاسم الأعظم اثنان و سبعون حرفا، وحرف عند اللّه تبارك و تعالى استأثر به في علم الغيب» .قال الإمام الصادق{ع}: «آصف أحضر عرش بلقيس بواسطة طي الأرض». وقال الإمام الهادي{ع}: «الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ» آصف بن برخيا، لم يعجز سليمان{ع}عن معرفة ما عرفه آصف، لكنّه أحبّ أن يعرف الجنّ و الإنس مقامه، وأنّه الحجّة من بعده، و ذلك علم سليمان{ع}ان الله اختاره الفهم حتى لّا يختلف الناس في إمامته.

اما الامام علي بن ابي طالب{ع} قالوا : قوله:( قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) الذين عندهم علم من الكتاب : هو اصف بن برخيا وصي سليمان{ع} وهو من اكبر علماء هل الكتاب اليهود والنصارى وجهدوا انفسهم ابعاد راي القران عن علي وابناءه{ع} في قوله تعالى (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) فقالوا انه عبد الله بن سلام . ذكر بعض مفسري المذاهب الاسلامية أنّ المراد بالآية هو عبد الله بن سلام (أنظر الطبري 13:230).إلا أنه أشكل على هذا التفسير (المفسر البغوي 3: 25) بأن عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة وهذه السورة نزلت في مكة فكيف يكون هو المقصود بها؟!.قال بعضهم: المراد بها مؤمني أهل الكتاب (البغوي 3: 25).

قال الحسكاني العلاّمة الحافظ في شواهد التنزيل 1:400 وبسند صحيح عن ابي سعيد الخدري قال سألت رسول الله (ص) عن قول الله تعالى: ( وَمَن عِندَهُ عِلمُ الكِتَابِ ) قال: ذلك أخي علي بن أبي طالب .أما تفاسير الشيعة فإنها مجمعة على أن المراد بها هو أمير المؤمنين (ع).

عندما طلب سليمان بن داود{ع} من الناس بأن يأتوه بعرش بلقيس ملكة سبإ من اليمن إلى الشام نهض أصف و قال لسليمان {ع}:أنا آتيك به، فدعا اللّه باسمه الأعظم، فجاء بالعرش بزمان أقل من طرفة عين، هذا إن دل على شي ء فإنّما يدل على انصهاره في ذات اللّه وقربه منه، حيث أعطاه هذه الموهبة وجعل علي(ع) نفس رسول الله (ص)، ولأن الرسول معصوم بالاتفاق، فإن علي (ع) معصوم كذلك.فحين كذب بعض فتية مكة رسول الله{ص} نزل جبرائيل بالاية { قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}

هوى رباك وكيف لي بمنازل ***** حشدت علي ضغائنا وحقودا

لو شئت أن تعطي حشاي صبابة***فوق الذي بي ما وجدت مزيدا

بشر اقل صفاته أن عاينوا ********منهن ما ضنوا به المعبودا

وصفات فضل أشكلت معنى فلا ****** أطلاق يكشفها ولا تقييدا

سبقت مكارمك المكارم مثلما****** ختمت لفخار عمرك الترديدا

فليحسد الحساد فضلك انه ****** شرف يزيد على المدى ترديدا

آية أولي الأمر (سورة النساء): {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}. يعتقد الشيعة أن المراد بـ "أولي الأمر" هم الأئمة الاثنا عشر من آل محمد (ع). تدل الآية على عصمتهم كونهم أولي الأمر لأن طاعتهم قرنت بطاعة الله وطاعة الرسول{ص} ولا تكون الطاعة إلا لذوي العصمة والطهارة.

هناك اسير اسمه حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، أسر بمعركة عين التمر أيام خلافة أبي بكر مع 39 غلاما سباهم خالد بن الوليد من كنيسة لليهود يتعلمون فيها علوم التوراة والانجيل في قصر سمى (قصر سابور) اشتراه عثمان بن عفّان، واتّخذه كاتبا وحاجبا له وسلمه ختم الخلافة. هو من روى صفة الوضوء عن عثمان. لنستمع للبخاري ومسلم عن فلان أن عثمان بن عفان دعا بماء فتوضّأ ـ غسل كفّيه ثلاث مرّات ، ثمّ تمضمض ثمّ غسل وجهه ثلاث مرّات ، ثمّ غسل يده اليمنى إلى المرافق ثلاث مرّات ، ثمّ اليسرى مثل ذلك ، ثمّ مسح رأسه ، بعدها غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرّات ثمّ اليسرى مثل ذلك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله (ص) توضّأ مثل وضوئي هذا. نصّان أساسيّان: الاول: أخرج المتّقي الهندي قوله : حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء !!!.

الراي الثاني: أخرج مسلم في صحيحه عن فلان وفلان ان حمران مولى عثمان ، قال : أتيت عثمان بن عفان بوضوء ، فتوضّأ ثمّ قال : إنّ ناساً يتحدّثون عن رسول الله (ص) بأحاديث ، لا أدري ما هي ! ألا إنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي "هؤلاء الناس كما قال عثمان يتحدّثون عن رسول الله (ص)«إنّ اناساً يتحدّثون عن رسول الله بأحاديث» يؤكد وجود اعتراض من قبل الصحابة على طريقة الوضوء التي ظهر في زمن عثمان أمّا عثمان يقول : ألا إنّي رأيت رسول الله توضّأ مثل وضوئي هذا !! اذن تؤكد الروايات أنّ الخلاف في الوضوء حدث في عهد الخليفة عثمان. وحمران هو من ابلغ المسلمين بتغيير وضوءهم لراي عثمان. *(كذلك يسار والد الحسن البصري من سبي ميسان كان يهوديا). هذه هي المدرسة التي انطلق منها الفكر الاموي. راجع المصادر.

هذه الليلة كان أمير المؤمنين{ع}في داره بين أولاده والدماء كانت تنـزف من رأسه الشريف يقول محمد بن الحنفية فبينما نحن ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي وقد سرى السم في بدنه الشريف وهو يعزينا على ويوصينا بفعل الخيرات واجتناب الشر ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. قال الأصبغ بن نباته غدونا على أمير المؤمنين نفر من أصحابه فسمعنا البكاء في منـزله فبكيت حتى ارتفع صوتي بالبكاء فخرج الحسن{ع} وقال ألم أقل لكم انصرفوا فقلت لا والله يبن رسول الله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف ولم أرى سيدي ومولاي وبكيت ودخل الحسن فلم يلبث أن خرج وأدخلني فنظرت إلى أمير المؤمنين مستند وهو معصوب الرأس بعمامة صفراء وقد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة فانكببت عليه فقبلته فقال لي لا تبكي يا أصبغ فإنها الجنة فقلت جعلت فداك يا أمير المؤمنين إني أعلم إنك صائر إلى الجنة ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين ثم نظر الإمام إلى أولاده الحسن والحسين وعيناه تهملان دموعا ثم أغمي عليه طويلا فأتي له بقدح فيه لبن وعسل فشرب منه قليلا وقال احملوه إلى أسيركم بحقي عليكم طيبوا طعامه وشرابه فقالوا له إنه قد أفجعنا فيك فقال نحن أهل بيت لا نزداد على المسيء الا خيرا... صار ينظر إلى أولاده فرآهم يبكون فجرت دموعه على خديه وقال اتبكون علي ابكوا كثيرا واضحكوا قليلا أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما أما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك وترض أعضاؤك بحوافر الخيل ويطاف برأسك في مماليك بني أمية وحريم رسول الله تسبى ..ونظر الى الحسين فراه يبكي : يقله والدمع تيار بالعين // لا تبچي يبويه اوبطل الونين //ترى قلبي انصدع لجلك يالحسين// او جرح راسي عليه قام يسعر //يبويه امصيبتي ما هي عجيبه // عجيبه اسهامهم جسمك تصيبه // وجيبه من تظل زينب غريبه// او يسلبون العده بعدك خدرهم /// ...

والت النوبة لزينب وبنات امير المؤمنين.(فنادت زينب)ابه من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ .. من لليتامى والفقراء بعدك يا امير المؤمنين وارتفع البكاء وفاضت دموع الامام على خديه ..وفي هذه الليلة أحضر له طبيب نصراني كان أعرف زمانه بالطب فذبح شاة وأخرج منها عرقا فأدخله في جرح الإمام ثم أخرجه وإذا عليه بياض الدماغ فبكى الطبيب واقل سيدي اعهد عهدك فإن الضربة وصلت إلى الدماغ ...

بس ما فحص جرحه طبيبه // صاح اودمعته عالخد سچيبه //يشراف مكة او فخر طيبه // امن الطبرة والدكم الهيبه //مسموم جسمه ابهل لمصيبه / عزوا النبي الهادي اوحبيبه .....................................

وكأني بزينب تسأل أخاها الحسن عن حال أبيها ..

يا حسن والدنا اوذخرنا // جرحه الطبيب اشكال عنه // حين السمع منها المچنه // هل دمعته او ظهره تحنه //يكلها الجسم مسموم منه // من الطبره يختي اوحق جدنه //من والدچ قطعي الظنه // اونصبي العزا لجله ابحنه //مفقود والدنا أظنه // او من بعده يتشتت شملنه //من سمعته جذبت الونه // اوقالت يعزنا الراح منه

تنادي يخويه نطلب من الله السلامة /// يطيب أبو الحسنين ويتمم اصيامه

ونعيد ابفرح ولا نعيد يتامه /// قلها يثكلى العيد لا تتذكرينه

يختي يزينب چان عيد اتعيد الشام // چان الخبر وصّل يصير أبرك الأيام

واحنا بعد ليله او نصبح أيتام /// عند الفجر كهف الأرامل تفقدينه

فتّح اعيونه المرتضى والدمع يجري // اوقلها يزينب بالنجف محفور قبري

قالت يبو الحسنين بعدك خلص صبري // يا بوي شلون ارجع بلياك المدينه

قل لابن ملجم والأقدار غـــــــالبة//هدمت للدين والإسلام أركــــــــانا

قتلت أفضل من يمشي على قـــدم//وأعظم الناس إســـلامـا وإيـــــمانا