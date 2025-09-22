الصفحة الإسلامية

السجون في الاسلام


 

 

جاء في كتاب اتحاف الرواة بمسلسل القضاة لأحمد الشلبي, حين ذكر السجون قال :أول من بنى السجن في الإسلام هو الامام علي{ع}كان الخلفاء قبله يحبسون في الآبار .وفي كتاب شفاء الغليل للخفاجي: لم يكن في زمن رسول اللّه {ص} و أبي بكر وعثمان سجن وكان يحبس في المسجد أو في الدهاليز،فلما كان زمن علي (ع) أحدث السجن وأول سجن في الإسلام سمّاه نافعا، لم يكن حصينا فهرب السجناء منه فبنى آخر و سمّاه مخيسا. قال السيوطي: «أول من سنّ الأسر والحبس نمرود، وأول من بنى السجن في الإسلام علي بن أبي طالب{ع} وكان الخلفاء قبله يحبسون في الآبار.» وكان عمر يحبس في الآبار قبل شراء الدار التي خصصها للسجن ,اخرج البيهقي عن نافع ان عمر اشترى من صفوان بن امية دارا وحولها الى سجن [دائرة المعارف للبستاني 9: 508].

لم يكن في زمن الرسول {ص} مكان خاص بالحبس الى عهد أبي بكر ولما كثرت الرعية في زمن عمر اشترى دارا بمكة وجعلها سجنا يحبس فيها وكان الحبس قبل ذلك في المسجد أو الدهليز، معنى الدهليز(مسلك طويل ضَيِّق). الى زمان علي (ع) سجنا فبنى الامام سجنا من قصب فارسي سمّاه نافع، وهو أول سجن بني في الإسلام، فنقبه السجناء، وهرب منهم جماعة ثم بنى سجنا من مدر وسمّاه مخيسا.» المدر يعني حجر.

مناقشة :هل يجوز تعذيب المسجون في الفقه الاسلامي-؟: الجواب:ان كان المقصود بالتعذيب هو الاعمال الوحشية و الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة وغيرهم بشأن الناس، في المعتقلات التي أهونها التعليق بالمراوح السقفية وغرز الأبر في البدن والأعضاء التناسلية وقلع الأظافر‌ والضرب بالهراوات ,والشد بالسرير والقاءه في التيزاب وحرق اجزاء من جسمه الخ..فالاسلام مخالف لهذه الجرائم ولا يسمح بها حتى بالكلب العقور، و يستحق مرتكبه القصاص كائنا من كان.

و لكن في الشريعة حدود و تعزيرات بشأن المجرمين، لتأديبهم و التشديد عليهم في السجن أو خارجه- و هذا غير التعذيب و الاعمال الشاقة- إليك نماذج منها:

التشديد في السجن :الأول: التضييق في المطعم و المشرب: و يعاقب به نماذج

:اولا: من ظاهر زوجته ولم يراجعها، قال العلامة الحلي: «.يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفي‌ء». خاصة :من حلف على ترك وطي زوجته ولم يرجع، عن أبي عبد اللّه (ع): قال «الرجل اذا أبى أن يطلق، قال: كان أمير المؤمنين يجعل له مكانا من قصب ويحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق. امساك بمعروف او تطليق بإحسان» الثالث المديون يوضع في السجن؟: فان تجلّد الغريم على الحبس ضيق عليه » ختاما ابين الذين يضيق عليهم في المطعم و المشرب .على ثمانية: اولا :.. المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة الى الحاكم اذا امتنع من الطلاق أو الكفارة مع القدرة عليها. 2- الرجل بعد اربعة اشهر من حين رفعته زوجته الى الحاكم اذا امتنع من الكفارة مع القدرة عليها أو الطلاق. 3- من قتل أو فعل فعلا يوجب الحد أو التعزير والتجأ الى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج؛ فيقاد منه أو يقام عليه الحد أو التعزير

..ما الفرق بين الحد والتعزير.؟ يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ لذلك تشتمل على عقوبات السجن، والغرامة ومصادرة الممتلكات، ويعتقد بعض الفقهاء بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة. ويسقط التعزير بالتوبة، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة. الحدود في كل جريمة حد واحد لا بد ان ينفذ ، وأما التعزير فملاكه العرف. والحمد لله رب العالمين .

 

 

