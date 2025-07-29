اشارات قرآنية عن الامام الحسين عليه السلام من سورة البقرة

الدكتور فاضل حسن شريف

من دعاء الامام الحسين عليه السلام يوم عرفة (وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ، وَصُنُوفِ الرِّيَاشِ، بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ الأعظمِ عَلَيَّ، وَإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ إِلَيَّ، حَتَّى إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ النِّعَمِ، وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَمِ، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَجُرْأَتِي عَلَيْكَ، أَنْ دَلَلْتَنِي إلى مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، وَوَفَّقْتَنِي لِمَا يُزْلِفُنِي لَدَيْكَ، فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي، وَإِنْ سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي، وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، وَإِنِ شَكَرْتَنِي زِدْتَنِي، كُلُّ ذَلِكَ إِكْمَالًا لِأَنْعُمِكَ عَلَيَّ وَإِحْسَاناً إِلَيَّ) قال الله تعالى "كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" (البقرة 57) (البقرة 172) (الاعراف 160) (طه 81)، و "وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ" ﴿الأعراف 10﴾، و "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا" (الاعراف 26)، و "أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ" ﴿النجم 24﴾، و " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً" (البقرة 201)، و "اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ" (البقرة 40) (البقرة 47) (البقرة 122)، و "مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ" (الانعام 16)، و "رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ" (الفرقان 65)، و "قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" ﴿البقرة 67﴾، و "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة 186)، و "وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ" (ص 25) (ص 40)، و "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" (غافر 60)، و "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة 186)، و "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" ﴿البقرة 152﴾، و "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ" (ابراهيم 7)، و "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" (المائدة 3).

احتفالية بمناسبة ولادة الأقمار الثلاثة الامام الحسين وأخيه العباس والامام السجاد عليهم السلام مساء السبت 4 شعبان في مسجد الامام الحسين عليه السلام: بعد صلاة العشاء والزيارة تليت آيات من الذكر الحكيم وكلمات بالمناسبة ثم كلمة لامام المسجد الشيخ حسن العامري عن المناسبة ذكر فيها ابيات من الشهر تصدح في الاعياد. وقال في كلمته عن (طهارة الأئمة عليهم السلام) بان الحديث عن ائمة اهل البيت صدر من القرآن الكريم والسنة. فزواج فاطمة عليها السلام معروف بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفض تزويج فاطمة لعدد من الصحابة الى ان جاء النداء من السماء بتزويجها لعلي عليه السلام. وهذه سنة الله على خلقه المنتجبين كما حصل لعيسى عليه السلام عندما نذرت ام مريم ما في بطنها محررا لله ليكون خادما في المعبد او مسجد ذلك الزمان لان الخدمة في المساجد تعتبر من اشرف الخدمات "رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ" (ال عمران 36). وبعدها وضع الله تعالى نور عيسى في رحم مريم عليهما السلام. وهكذا حملت فاطمة عليها السلام الانوار الحسن والحسين ومن ذرية الحسين بقية الأئمة عليهم السلام لان الامام او الخليفة بالمفهوم الدارج لا يمكن ان يكون ظالم كما قال الله تعالى "قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" (البقرة 124) لان الامامة عهد الله ولا يمكن ان يكون الامام او خليفة الله ظالم ولكن نرى ما يسموهم الخلفاء ومنهم الخلفاء الامويين والعباسيين هل ينالهم عهد الله حتى ان بعض هؤلاء اصلابهم مشكوك فيها. والامام هو الصراط المستقيم لمتبعيه في الدنيا والآخرة "يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ" (الاسراء 71). فالاصلاب المطهرة من هاشم الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الى الحسين عليه السلام الذي ولد لستة أشهر في بطن امه ولم تحصل هذه الحالة الا لعيسى عليه السلام. والحسن والحسين عليهما السلام جاءت تسميتهما من السماء. ودائما الحق يقابله الباطل فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حارب ابو سفيان وعلي عليه السلام حارب معاوية اما الحسين عليه السلام حارب يزيد، سلسلة طاهرة مقابل سلسلة ليس فيها طهارة. الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب اهل الجنة لان الناس في الجنة كلهم شباب كما جاء في الحديث ان الجنة لا يدخلها عجوز اي ان عجوز الدنيا يرجع الى شبابه في الجنة وهكذا الاعمى والاعرج وبقية العاهات في الدنيا تصبح سليمة في الجنة. الغلو ان تأتي بكلام من غير الله ورسوله و "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر 7). فالحديث النبوي عن علي عليه السلام ليس فيه غلو كما يدعي البعض (لا يجوز أحد على الصراط، إلاّ من كتب له علي الجواز) وهو حديث صحيح، و ( أنا وأنت من شجرة واحدة)، , (نِعم الراكبان هما، وأبوهما خير منهما) وكذلك قوله تعالى " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء 65)، و "وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ" (ال عمران 61). عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه السلام). وجاء في الحديث عن العباس بن علي عليه السلام (وان لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين يوم القيامة). وهكذا وردت روايات واحاديث عن مقام الامام السجاد عليه السلام، وهذه المقامات علينا اتباعها.

جاء في كتاب كلمات الإمام الحسين للمؤلف الشيخ الشريفي: وعن المنهال بن عمر قال: رأيت رأس الحسين عليه السلام بدمشق وبين يديه الرأس بلسان فصيح فقال: (أعجب من أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الرأس بلسان فصيح فقال: (أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي). وعن سلمة بن كهيل قال: رأيت رأس الحسين عليه السلام على قناة وهو يقرأ: "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" (البقرة 137).

عن شبكة الامام الرضا الالكترونية حول الامام الحسين عليه السلام في القران: عن ميمون البان مولى بني هاشمٍ، عن أبي جعفرٍ عليه السّلام في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أُمّةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على النّاس ويكونَ الرّسول عليكم شهيداً قال أبو جعفرٍ عليه السّلام: منّا شهيدٌ على كلّ زمانٍ؛ عليّ بن أبي طالبٍ في زمانه والحسن عليه السّلام في زمانه، والحسين عليه السّلام في زمانه، وكلّ من يدعو منّا إلى أمر الله.