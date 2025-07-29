مجلس حسيني ــــ هل اصل التشيع فارسي

ديـني هـو الله والـنبي ومولاي /// إمـام الـهدى أبو الحسن

عرفتهم بالدليل والنظر المبصر ///// لاكــالـمـقـلد الـلـكن

لست ارى ان خالقي ابدا /// يــــــــــفعل بي ما فيه يعاقبني

غير ان اعمالا تناط بنا /////// ما كان من سيء ومن حسن

يا صاحب الامر في السماء وفي الارض/يا من اليه مرتهني

فموردي منك لم يزل ابدا /////يوردني منك ومنك يوردني

يـا سـادتي يا بني النبي ومن //مديحهم في الـمعاد ينقذني

تحدثنا في مجلس شهادة الامام زين العابدين {ع} ان امه كانت فارسية اسمها (شاه زنان)وحين ماتت في النفاس تزوج الامام الحسين{ع} اختها {شهربانو} التي كانت زوجة محمد بن ابي بكر الذي قتله عمربن العاص بأمر من معاوية بن ابي سفيان, حين كان واليا على مصر من قبل الامام علي{ع} قتله بطريقة التمثيل كما يفعل في القتلى هذه الايام من قبل النواصب فقد جعلوه في جلد حمار وحرقوه.. وهو اخو عائشة بنت ابي بكر. ولكن كون الامر من معاوية لم يتطرق له احد على منابر السنة.

وموقف عائشة على أخيها محمد بن أبي بكر انها حزنت حزناً شديداً لمَّا بلغها مقتله في مصر، وقالت: كنت أعده ولداً وأخاً ثم ضمت عائشة عيال محمد بن أبي بكر إليها ومنهم إبنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي أضحى فيما بعد علماً من أعلام التابعين الكرام.

ما علاقة الامام علي {ع} بهذه الحاثة وما سبب الكره لاهل البيت{ع} ولا زالت الدعايات ضدنا الى اليوم .!! الجواب: ... سبب كره الامام علي {ع} وال بيته الكرام رغم انه لم يشترك في قتل احد من ابناء الخلفاء والصحابة المسلمين . بدايته : كثرة الاحاديث التي كان رسول الله {ص} يتحدث فيها مبينا فضل علي بن ابي طالب{ع} على الناس كافة. روى سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان المحمدي: سمعت رسول الله{ص}يقول لعلي {ع}:(لولا أن تقول أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة تتبع أمتي آثار قدميك في التراب فيقبلونه).روي في البحار: ج 68 ص 137 بإسناده عن جابر قال: لما قدم علي{ع}على رسول الله (ص) بفتح خيبر قال له رسول الله:(لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ إلا أخذوا التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به). وقال: مثل ذلك بشأن علي{ع}في غزوة ذات السلاسل كما في البحار: ج 21 ص 79.أقول : واخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 320 رقم الحديث 951 :وبإسناده أن رسول الله{ص}قال لعلي والذي نفسي بيده لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصاري في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك يطلبون به البركة .اخرجه نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ج 9 ص 178 والجرار في الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ج 5 ص 183.. فإن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثيرة مشهورة ، ومن أعظمها وأفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم له : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى . الا انه لا نبي بعدي .. أخرجه البخاري في "صحيحه" (3706) ، ومسلم في "صحيحه" (2404) .رغم انهم ينقلون احاديث رسول الله{ص} الا انهم يفضلون اغلب الصحابة عليه وعلى اب بيته المعصومين {ع} .

لما كانت هذه صفات امير المؤمنين (ع) لم يتمكن اعداءه التقليديون ان يمحوا ذكره من التاريخ , ولكنهم لم يتركوه وهو في قبره, فقالوا ان اباه مات كافرا. وجاءوا الى من تبعه وأمن بولايته , ان اصل التشيع فارسي يعني ولاية علي بن ابي طالب فارسية صفويه . هذا يعني ان الفرس هم من اوجدوا فكرة التشيع في الاسلام . لنستمع الى ادعية الامام زين العابدين{ع} في الرد على هذه الاراء من خلال الادعية والمناجاة يبين فضل جده امير المؤمنين{ع} على جميع الصحابة.

ــــــــــــــــــــــــ هل كان اصحاب الامام علي او الحسن او الحسين ليهم السلام من الفرس..؟ وهل للفرس فضل على التشيع لاهل البيت {ع} في الجواب على هذه الاسئلة لا بد ان نرجع للتاريخ حتى نتاكد من الحقائق لانه ليس عارا ان ناخذ من عالم فارسي او يعيش في ايران.. لقول رسول الله{ص}" ان اكرمكم عند الله اتقاكم".. وقوله:{ لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى} فمن هم اصحاب الائمة الذين حملوا التشيع في قلوبهم وبذلوا النفس من اجل ولاية ال محمد{ص} .

أصحاب الإمام علي (ع) الخلص هم الصحابة الذين كانوا من أشد الموالين لرسول الله{ص} ومن بعده مؤيدين له في كل المواقف، ومن أبرزهم: سلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر. هؤلاء الأربعة يُعرفون بـ "الأركان الأربعة" عند الشيعة، ويُعتبرون من أخلص أصحاب الإمام علي وأنصاره.

اما من المهاجرين والانصار فانهم كلهم عرب ليس فيهم اعجمي من غير العرب الا سلمان الفارسي ذو الشرف الرفيع الذي قال عنه رسول الله{ص} سلمان منا اهل البيت.. ثم سلمان استخدمه عمر في قيادة جيش القادسية وجعله واليا على المدائن حتى مات فيها . المهاجرون هم الحصين و الطفيل ولدي الحارث - مسطح بن اثاثة - جهجاه بن سعيد الغفاري - عبدالرحمن بن حنبل الجمحي - عبدالله ومحمد إبنا بديل الخزاعي الحارث بن عوف - البراء بن عازب زيد بن صوحان يزيد بن نويرة هاشم بن عتبة المرقال- بريدة الأسلمي - عمرو بن الحمق الخزاعي - الحارث بن سراقة – أبو أسيد بن ربيعة - مسعود بن أبي عمر - عبدالله بن عقيل - عمرو بن محصن - عدي بن حاتم الطائي- عقبة بن عامر - حجر بن عدي الكندي - شداد بن أوس. اما أصحابه من الأنصار:خالد بن زيد - خزيمة بن ثابت - أبو الهيثم بن التيهان - أبوسعيد الخدري - عبادة بن الصامت - سهل وعثمان أولاد حنيف - أبو عياش الزرقي - سعيد وقيس إبنا سعد بن عبادة - زيد بن أرقم - جابر بن عبدالله بن حرام - مسعود بن أسلم - عامر بن أجبل - سهل بن سعيد - النعمان بن عجلان - سعد بن زياد - رفاعة بن سعد - مخلد وخالد إبنا أبي خالد - ضرار بن الصامت - مسعود بن قيس - عمرو بن بلال - عمارة بن أوس - مرة الساعدي - رفاعة بن رافع الزرقي - جبلة بن عمرو الساعدي - عمرو بن حزم - سهل بن سعد الساعدي. هؤلاء النخبة الشيعية الاولى ,

أصحاب الإمام الحسن{ع}: أبو ثمامة الصائدي , أبو رافع والمختار الثقفي

بشر بن غالب جابر بن عبد الله الأنصاري ,حبيب بن مظاهر الاسدي وحجر بن عدي ورفاعة بن شداد البجلي وسعد بن الحارث الخزاعي و سليم بن قيس الهلالي و شبيب بن عبد الله النهشلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن وال التيمي و عدي بن حاتم الطائيوعمرو بن الحمق الخزاعي وقاسط بن زهير التغلبي و قيس بن سعد بن عبادة وكردوس بن زهير التغلبي و كميل بن زياد النخعي ومقسط بن زهير التغلبي وميثم التمار ونصر مولى الإمام علي (ع).. اما اصحاب الحسين{ع} لم يكن فيهم فارس قط.

اما اذا اردنا ان نطاله ائمة المذاهب الاسلامية وكبار الشخصيات فيهم نجدهم كلهم من الفرس , ﺛﻼﺛﺔ ﻏﻠﻤﺎﻥ ﺃﻭﺩﻋﻮﺍ ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ ‏( ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ ‏) ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ وهم من اصل اربعين غلام .. هؤلاء ﺘﻔﺮﻏﻮﺍ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻧﺠﻴﻞ كي ﻳﻨﺸﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ومن هؤلاء الغلمان الذين وجدهم خالد في كنيسة عين التمر: سيرين: الذي اشتراه أنس بن مالك الأنصاري وأعتقه، وهو والد الفقيه المعروف محمد بن سيرين. والاخر نصير: من سبي كنيسة عين تمر وهو والد القائد الإسلامي موسى بن نصير ومن الاسرى يسار: وهو جد محمد بن إسحاق كاتب السيرة النبوية (المغازي) وهو من اهم كتب السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن إسحاق. وحمران بن أبان: مولى عثمان بن عفان، فكان حين يصلي عثمان، فإذا أخطأ فتح عليه حُمران،أي يصحح له خطأه !! كما قال قتادة. وقال الذهبي: كان كاتب عثمان وحاجبه، ولي إمرة سابور من الحجاج، وهو الذي كان يتحدث في شرح طريقة الوضوء قبل الصلاة يوم الجمعة.

والرجل القدير أبو عمرة: جد آل أبي عمرة. أصحاب الشأن الرفيع في الدولة الأموية، بدأ سطوع نجمهم مع عبد الأعلى بن أبي عمرة. الشاعر السفير. كان في صحبة عبد العزيز بن مروان، وصار سفيرًا إلى ملك الروم أليون، ونجح في سفارته، فكافأه عبد العزيز بإقطاعه أرضًا بالإسكندرية.ثم أبو فروة كيسان: هو مولى عثمان بن عقان، وهو جد ليونس بن محمد بن كيسان وقيل لأبي العتاهية، الشاعر الزاهد المُكثر، وانتشر شعره وشاع ذكره في أقطار الأرض.ومنهم يسار: والد الحسن البصري وهو من سبي عين التمر، وعلى قول آخر كان من سبي ميسان .وهو فارسي الاصل .المصادر:الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمَم وَالمُلُوك، الحموي، ياقوت، أبو عبد الله، مُعجَم اَلبُلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد الأول 1990م. النجار، عبد الوهاب، الخلفاء الراشدون، المكتب الإسلامي، بيروت، عام 2002م. محمد، رضا، تاريخ الخلفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد الأول، 1977م.

متى تشيعت ايران : في القرن السادس عشر، بدأت الأسرة الصفوية حملة التحول القسري ضد الشعب الإيراني، سعياً إلى استبدال الإسلام السني ، الذي انتشر مذهبه الشافعي في البلاد، باعتباره المذهب السائد لدى أغلبية السكان.بدأ الشاه إسماعيل الأول تحويل إيران إلى الإسلام الشيعي..على مدار ثلاثة قرون، اضطهد الصفويون (الذين كانوا شيعة اثنا عشرية ) المسلمين السنة واليهود والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية بشدة، مما أدى في النهاية إلى تحويل إيران إلى معقل للإسلام الشيعي. أدت هذه العملية إلى أعمال عدائية مع جيران إيران ذوي الأغلبية السنية، وأبرزهم الإمبراطورية العثمانية . سعت الحملة الصفوية إلى ضمان هيمنة الاثني عشرية بين المسلمين الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بالزيدية والإسماعيلية حيث شهدت كل منهما سابقًا عصورها الخاصة من الهيمنة الطائفية. تأثر المناخ السياسي لإيران في القرن الثامن عشر، تأثرًا كبيرًا بشيخ الإسلام محمد باقر المجلسي. فبالإضافة إلى كونه بداية توسع إيراني حقيقي داخل الشيعة الإثني عشرية، كان المجلسي أيضًا بمثابة نذيرٍ لتأسيس أئمة الشيعة الإثني عشرية وتمكّن الصفويون من ترسيخ المذهب الشيعي كدين رسمي لإمبراطوريتهم، مما مثّل نقطة تحوّل مهمة في التاريخ الإسلامي ، الذي كان يهيمن عليه المذهب السني حتى تلك الفترة. كما مثّل نقطة تحوّل مهمة في التاريخ الإيراني ، إذ كان أول تغيير ديموغرافي تشهده البلاد منذ الفتح الإسلامي لبلاد فارس في القرن السابع. وكنتيجة مباشرة لحملة التحول الصفوية، لا يزال الإسلام الشيعي مهيمنًا بين سكان إيران وأذربيجان . يتبعون كغيرهم الائمة الاثنا عشر من ال البيت{ع} وكان دعاء الامام زين العابدين واحاديث اهل البيت هو المادة الاساسية لفكر الشيعة وكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ابْتَدَأَ بِالدُّعَاءِ بَدَأَ بِالتَّحْمِيدِ لِلَّهِ عَزَّ وجَلَّ والثَّنَاءِ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

*** الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ بِلَا أَوَّلٍ كَانَ قَبْلَهُ، والْآخِرِ بِلَا آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ الَّذِي قَصُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ، وعَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ. ابْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِدَاعاً، واخْتَرَعَهُمْ عَلَى مَشِيَّتِهِ اخْتِرَاعاً. ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَرِيقَ إِرَادَتِهِ، وبَعَثَهُمْ فِي سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ، لَا يَمْلِكُونَ تَأْخِيراً عَمَّا قَدَّمَهُمْ إِلَيْهِ، ولَا يَسْتَطِيعُونَ تَقَدُّماً إِلَى مَا أَخَّرَهُمْ عَنْهُ. ولَا يَزِيدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِدٌ. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ أَجَلًا مَوْقُوتاً، ونَصَبَ لَهُ أَمَداً مَحْدُوداً، يَتَخَطَّى إِلَيْهِ بِأَيَّامِ عُمُرِهِ، ويَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، واسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمُرِهِ، قَبَضَهُ إِلَى مَا نَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْفُورِ ثَوَابِهِ، أَوْ مَحْذُورِ عِقَابِهِ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ويَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. عَدْلًا مِنْهُ، تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ، وتَظاَهَرَتْ آلَاؤُهُ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ.

***وكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وكُلِّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ يقول : اللَّهُمَّ وحَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ، ولَا يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيسِكَ، ولَا يَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ، ولَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ، ولَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ إِلَيْكَ وإِسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصُّورِ، الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِذْنَ، وحُلُولَ الْأَمْرِ، فَيُنَبِّهُ بِالنَّفْخَةِ صَرْعَى رَهَائِنِ الْقُبُورِ. ومِيكَائِيلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَكَ، والْمَكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِكَ. وجِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحْيِكَ، الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَاوَاتِكَ، الْمَكِينُ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبُ عِنْدَكَ والرُّوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُبِ. والرُّوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ، فصل عليهم وعَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ، وأَهْلِ الْأَمَانَةِ عَلَى رِسَالَاتِكَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ هَذَا التَّحْمِيدِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ {ص}َ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَليْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ(ص) دُونَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ والْقُرُونِ السَّالِفَةِ، بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تَعْجِزُ عَنْ شَيْ‏ءٍ وإِنْ عَظُمَ، ولَا يَفُوتُهَا شَيْ‏ءٌ وإِنْ لَطُفَ. فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ ذَرَأَ، وجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ، وكَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، ونَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وصَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إِمَامِ الرَّحْمَةِ، وقَائِدِ الْخَيْرِ، ومِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ. كَمَا نَصَبَ لِأَمْرِكَ نَفْسَهُ وعَرَّضَ فِيكَ لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ وكَاشَفَ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْكَ حَامَّتَهُ وحَارَبَ فِي رِضَاكَ أُسْرَتَهُ

وكان في كل يوم يتذكر ما جرى على ابيه وال بيته فتنهمر دموعه حتى تبلل لحيته فدخل عليه يوما ابو حمزة الثمالي فقال له يا ابن رسول الله اما ان لحزنك ان ينقضي .. فقال يا ابا حمزة . هل سمعت اذناك او رات عيناك هاشمية وقفت في مجلس . وانا رايت عماتي واخواتي في مجلس يزيد.. يا ابا حمزة ان يعقوب غيب عنه ولد واحد وابيضت عيناه من الحزن . وانا رايت سبعة عشر هاشميا يذبحون امامي في كربلاء .رايت الاطفال يذبحون وهم عطاشى , ورايت القوم يحرقون بيوتنا علينا ..ورايت عماتي يهربن من خيمة الى خيمة .. والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين.

قـلـبي يَـبـو حـمزه تـراهُو اتـفتّت اُوذاب / مـثل الـمصيبه الـلّي دهتني محّد انصاب ///ذيــج لَـقـمار الـلّـي ابـمـنازلنا يـزهرون /الـلـيل كـلّـه امْــن لـعـباده مـا يـفترون ///سـبعه وعـشره فـارقتهم كـلهم اغصون /// ابــفـرد سـاعـه وسّـدوهـم حــر لـتـراب/// لـوشفت جسم اللّي على المسناة مطروح /// وذاك الشّباب اللّي صباح العرس مذبوح///لـو شـفت لَـكبر مـا لـمتني ابـكثرة النّوح /// مــا خـلّـت الـنـا كـربـلا شـيـخٍ ولاشـاب

ابعيني رايت حسين بيده الطّفل منحور ///وامّـه الـرّباب اتـعاينه و ادمـومه اتفور/// قـلـوبنا فـتـها ابـونـينه و عـينه اتـدور // وكـلـمن طـلـع مـنّا بـدر بـالمعركه غـاب/// واعظم مصيبة الهـيّـجت حـزنـي عـلـيّه ///عـايـنت صـدر حـسين تـحت الأعـوجيّه//وحـرقـوا خـيـمنا وركّـبوا زيـنب مـطيّه // شَـحْجي يَـبوحمزه وشعدّد من هلمصاب///قـلّـه يَـشـبل الـمـصطفى ورب الـسّـياده // صــار الـجـتل لـيكم يـهَل هـالبيت عـاده//وانــتــو كـرامـتـكـم مـــن الله الـشّـهـاده// امـعوّد عـلى كـثر الـمصايب يَبن لَنجاب//قـلّـه يَـبـو حـمزه حـشاي ابـنار مـلهوب /// لا زاد يـهـنا لــي ولا اتـهنّى ابـمشروب تـشـهير عـمّـاتي يَـبـو حـمـزه بـلـدْروب//نـحّل ترى عظامي ولذيذ العيش ما طاب //مــا نـكّست راسـي لَـجِل ذبـح الـصّناديد // مــا قـصّـروا بـالـغاضريّه زلـزلوا الـبيد // نكّس الرّاسي ادخول زينب مجلس ايزيد// حـسره ومـن نـوح الـيتامى راسها شاب ......

خويه وحقك ماشفت راحم وناصح ///يخويه والشمر يضربني وانا اصيح

لون حاضر يا بو فاضل //// وانا اصيح وحقك ما جسر واحد عليا