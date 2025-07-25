امام جامع براثا يقيم مجلس العزاء السنوي بمناسبة شهادة الامام الحسن والسيدة رقية عليهما السلام

دأبا على العادة في كل غرّة شهر صفر يقام مجلس العزاء السنوي على الامام أبي عبد الله الحسين ع وبالتزامن مع ذكرى وفاة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام في ٥ صفر وكذلك ذكرى شهادة الامام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في ٧ صفر وذلك ابتداءا من صباح السبت المصادف ٢٦/ ٧/ ٢٠٢٥ ولغاية عشرة أيام، وسيرتقي المنبر سماحة الشيخ الخطيب مصطفى شير علي وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً في الدار الكائنة في الفرع المقابل لمرطبات الفقمة في الكرادة.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام