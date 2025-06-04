كتاب الحج والعمرة للشيخ الريشهري والقرآن الكريم (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في کتاب الحج والعمرة في الكتاب والسنة للشيخ محمد الريشهري: تسمية الكعبة: الصَّدوق: رُوِيَ أنَّهُ إنَّما سُمِّيَت كَعبَةً لأَنَّها مُرَبَّعَةٌ، وصارَت مُرَبَّعَةً لأَنَّها بِحِذاءِ البَيتِ المَعمورِ وهُوَ مُرَبَّعٌ، وصارَ البَيتُ المَعمورُ مُرَبَّعًا لاَِنَّهُ بِحِذاءِ العَرشِ وهُوَ مُرَبَّعٌ، وصارَ العَرشُ مُرَبَّعًا لاَِنَّ الكَلِماتِ الَّتي بُنِيَ عَلَيهَا الإِسلامُ أربَعٌ، وهِيَ: سُبحانَ اللهِ، والحَمدُ للهِِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبَرُ العَتيقُ "ثُمَّ ليَقضوا تَفَثَهُم وليوفوا نُذورَهُم وليَطَّوَّفوا بِالبَيتِ العَتيقِ" (الحج 29). "لَكُم فيها مَنافِعُ إلى أجَل مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إلَى البَيتِ العَتيقِ" (الحج 33).

وعن البيت الحرام يقول الشيخ محمد الريشهري: البَيتُ الحَرامُ "جَعَلَ اللهُ الكَعبَةَ البَيتَ الحَرامَ قِيامًا لِلنّاسِ" (المائدة 97). "رَبَّنا إنّي أسكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِواد غَيرِ ذي زَرع عِندَ بَيتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقيمُوا لصَّلاةَ فَاجعَل أفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إلَيهِم وارزُقهُم مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَشكُرونَ" (أبراهيم 37). حَنان: قُلتُ لأَبي عَبدِ اللهِ: لِمَ سُمِّيَ بَيتُ اللهِ الحرامَ؟ قالَ: لاَِنَّهُ حُرِّمَ عَلَى المُشرِكينَ أن يَدخُلوهُ. فائدة حول أسماء البيت ذُكر بيت الله سبع عشرة مرّة في القرآن الكريم، في أربع عشرة آية: مرّتين بلفظ " الكعبة " (المائدة 95) (المائدة 97)، وسبع مرّات بلفظ " البيت " (البقرة 125) (البقرة 127) (البقرة 158) (آل عمران 97) (الأنفال 35) (الحجّ 26) (قريش 3)، ومرّة واحدة بلفظ " بيت " (آل عمران 96)، ومرّتين بلفظ " البيت الحرام " (المائدة 2) (المائدة 97)، ومرّتين بلفظ " البيت العتيق " (الحج 29) (الحج 33)، ومرّة بلفظ " بيتك المحرّم " (ابراهيم 37)، ومرّتين بلفظ " بيتي " (البقرة 125) (الحج 26). وجدير بالذكر أنّ " المسجد الحرام " ذُكر أيضاً في القرآن خمس عشرة مرّة ((البقرة 144) (البقرة 149) (البقرة 150) (البقرة 191) (البقرة 196) (البقرة 217)، (المائدة 2)، (الأنفال 34)، (التوبة 7) (التوبة 19) (التوبة 28)، (الإسراء 1)، (الحجّ 25)، (الفتح 25) (الفتح 27).)، وجاء مرّة واحدة فقط بلفظ " المسجد " (الاسراء 7).

وعن فضل البيت يقول الشيخ الريشهري في كتابه: فَضلُ البَيتِ أ - أوَّلُ بَيت وُضِعَ لِلنّاس "إنَّ أوَّلَ بَيت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وهُدًى لِلعالَمينَ" (آل عمران 96). "وإذ جَعَلنَا البَيتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وأمناً واتَّخِذوا مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًّى وعَهِدنا إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ أن طَهِّرا بَيتِيَ لِلطّائِفينَ والعاكِفينَ والرُّكَّعِ السُّجودِ" (البقرة 125). الإمام الباقر: "إنَّ أوَّلَ بَيت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَكَّةَ مُبارَكًا" (آل عمران 96) فَأَوَّلُ بُقعَة خُلِقَت مِنَ الأَرضِ الكَعبَةُ، ثُمَّ مُدَّتِ الأَرضُ مِنها. الإمام الباقر: أمّا بَدءُ هذَا البَيتِ فَإِنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى قالَ لِلمَلائِكَةِ: "إنّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَليفَةً" فَرَدَّتِ المَلائِكَةُ عَلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ فَقالَت: "أتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماء" (البقرة 30)؟ فَأَعرَضَ عَنها، فَرَأَت أنَّ ذلِكَ مِن سَخَطِهِ فَلاذَت بِعَرشِهِ، فَأَمَرَ اللهُ مَلَكًا مِنَ المَلائِكَةِ أن يَجعَلَ لَهُ بَيتًا فِي السَّماءِ السّادِسَةِ يُسَمَّى الضُّراحَ (الضُّراح: بيت في السماء مقابل الكعبة في الأرض، قيل: هو البيت المعمور "تاج العروس: 4 / 134") بِإِزاءِ عَرشِهِ، فَصَيَّرَهُ لأَهلِ السَّماءِ، يَطوفُ بِهِ سَبعونَ ألفَ مَلَك في كُلِّ يَوم لا يَعودونَ، ويَستَغفِرونَ. فَلَمّا أن هَبَطَ آدَمُ إلَى السَّماءِ الدُّنيا أمَرَهُ بِمَرَمَّةِ هذَا البَيتِ - وهُوَ بِإِزاءِ ذلِكَ - فَصَيَّرَهُ لآدَمَ وذُرِّيَّتِهِ كَما صَيَّرَ ذلِكَ لأَهلِ السَّماءِ.

وعن تَجديدُ بِناءِ البَيتِ يقول الشيخ محمد الريشهري "وإذ يَرفَعُ إبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وإسماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العَليمُ" (البقرة 127). وعن قِصَّةُ أصحابِ الفيلِ "ألَم تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحابِ الفيلِ * ألَم يَجعَل كَيدَهُم في تَضليل * وأرسَلَ عَلَيهِم طَيرًا أبابيلَ * تَرميهِم بِحِجارَة مِن سِجّيل * فَجَعَلَهُم كَعَصف مَأكول" (الفيل 1-5). رسول الله صلى الله عليه وآله: جاءَتهُم طَيرٌ أبابيلُ مِثلَ الحِدَأَ في صورَةِ السِّباعِ. الإمام الصادق: لَمّا أقبَلَ صاحِبُ الحَبَشَةِ بِالفيلِ يُريدُ هَدمَ الكَعبَةِ مَرّوا بِإِبِل لِعَبدِ المُطَّلِبِ فَاستاقوها، فَتَوَجَّهَ عَبدُ المُطَّلِبِ إلى صاحِبِهِم يَسأَلُهُ رَدَّ إبِلِهِ عَلَيهِ، فَاستَأذَنَ عَلَيهِ فَأَذِنَ لَهُ، وقيلَ لَهُ: إنَّ هذا شَريفُ قُرَيش - أو عَظيمُ قُرَيش - وهُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقلٌ وَمُرُوَّةٌ، فَأَكرَمَهُ وأدناهُ، ثُمَّ قالَ لِتَرجُمانِهِ: سَلهُ ما حاجَتُكَ؟ فَقالَ لَهُ: إنَّ أصحابَكَ مَرّوا بِإِبِل لي فَاستاقوها فَأَحبَبتُ أن تَرُدَّها عَلَيَّ. فَتَعَجَّبَ مِن سُؤالِهِ إِيّاهُ رَدَّ الإِبِلِ، وقالَ: هذَا الَّذي زَعَمتُم أنَّهُ عَظيمُ قُرَيش وذَكَرتُم عَقلَهُ؟ يَدَعُ أن يَسأَلَني أن أنصَرِفَ عَن بَيتِهِ الَّذي يَعبُدُهُ أما لَو سَأَلَني أن أنصَرِفَ عَن هَدِّهِ لاَنصَرَفتُ لَهُ عَنهُ. فَأَخبَرَهُ التَّرجُمانُ بِمَقالَةِ المَلِكِ، فَقالَ لَهُ عَبدُ المُطَّلِبِ: إنَّ لِذلِكَ البَيتِ رَبًّا يَمنَعُهُ، وإنَّما سَأَلتُكَ رَدَّ إبِلي لِحاجَتي إلَيها، فَأَمَرَ بِرَدِّها عَلَيهِ. أبو مَريَمَ عَنِ الإِمامِ الباقِرِ: سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: "وأرسَلَ عَلَيهِم طَيرًا أبابيلَ * تَرميهِم بِحِجارَة مِن سِجّيل" (الفيل 3-4)، قالَ: كانَ طَيرٌ سافٌّ جاءَهُم مِن قِبَلِ البَحرِ، رُؤوسُها كَأَمثالِ رُؤوسِ السِّباعِ، وأظفارُها كَأَظفارِ السِّباعِ مِنَ الطَّيرِ، مَعَ كُلِّ طائِر ثَلاثَةُ أحجار: في رِجلَيهِ حَجَرانِ، وفي مِنقارِهِ حَجَرٌ، فَجَعَلَت تَرميهِم بِها حَتّى جُدِّرَت أجسادُهُم فَقَتَلَهُم بِها، وما كانَ قَبلَ ذلِكَ رُئِيَ شَيءٌ مِنَ الجُدَرِيِّ ولا رَأَوا ذلِكَ مِنَ الطَّيرِ قَبلَ ذلِكَ اليَومِ ولا بَعدَهُ. قالَ: ومَن أفلَتَ مِنهُم يَومَئِذ انطَلَقَ، حَتّى إذا بَلَغوا حَضرَمَوتَ وهُوَ واد دونَ اليَمَنِ أرسَلَ اللهُ عَلَيهِم سَيلاً فَغَرَّقَهُم أجمَعينَ. قالَ: وما رُئِيَ في ذلِكَ الوادي ماءٌ قَطُّ قَبلَ ذلِكَ اليَومِ بِخَمسَ عَشرَةَ سَنَةً. قالَ: فَلِذلِكَ سُمِّيَ حَضرَمَوتَ حينَ ماتوا فيهِ.