سياسة الدولة الاسلامية ومظلومية المعصومين {ع} { ح4}

الاختلاف السياسي والشرعي في الامامة

هذا العوان من بحثنا يعتبر من اهم النقاط التي جرى عليها الاختلاف السياسي والعقائد الشرعية, وجاءت الادلة والحجج من الشيعة يستدلون بالأسماء الشريفة وانهم معينون من قبل الله تعالى والرسول {ص} الذي لا ينطق عن الهوى. فقوله تعالى{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} المراد بالهوى هوى النفس ورأيها، والنطق وإن كان مطلقا ورد عليه النفي وكان مقتضاه نفي الهوى والغايات عن مطلق نطقه .

هذه نظرة على أسانيد حديث(الخلفاء الإثني عشر) في (صحاح) (مدرسة الصَّحابة)، ومن مصادرهم المعتبرة نجد أنَّ هذا الحديث روي عن طريق (خمسة عشر) صحابياً، من خلال وسائط وطرق كثيرة متنوعة، مما يؤكّد على قطعيَّة صدوره وتواتره عن رسول الله (ص). وممن ذكر الحديث وعدوه من رواة حديث الخلفاء الإثني عشر: هم جابر بن سمرة السوائي ـ أبو جحيفة (وهب السوائي) ــ عبد الله بن عمروــ عبد الله بن مسعودــ عبد الله بن عمرــ أنس بن مالك ــ عبد الله بن عباس ــ سلمان الفارسي ــ عامر بن سعد ــ عبد الملك بن عمير ــ سماك بن حرب ــ العباس بن عبد المطلب ــ عائشة بنت أبي بكرــ أبو هريرة ــ أبو سلمة راعي رسول الله{ص}.

نتيجةً لمتابعة واستقراء شامل في الصحاح والمساند والكتب التاريخية والسيرة النبوية كلها ثبت لدينا أنَّ عدد رواة حديث (الخلفاء الاثني عشر) هم (خمسة عشر) صحابياً، بطرق مجموعها (124) مائة وأربع وعشرون طريقاً. هذا فضلاً عن مصادر مدرسة الشيعة {الاثني عشر) التي تصل إلى (عشرات) الرواة، عن (مئات) الطرق، التي توصل الحديث إلى حدّ التواتر، وقطعية الصدور .اما طرق اللفظ التي وردت في تحديد هيكلية الامامة الاسلامية وعددهم في مصادر (مدرسة الصحابة) .كلها تبين ان عدد الخلفاء اثنا عشر خليفة.

"والصيغ اللفظية لهذه العقيدة كالتالي" : الخلفاء الإثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل ــ جميع الخلفاء الإثني عشر من قريش ــ جميع الخلفاء الإثني عشر من بني هاشم ــ الإسلام منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين عزيز منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين قائم بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ أمر الأمّة مستقيم بوجود الخلفاء الإثني عشرــ أمر الأمّة صالح بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ أمر الأمّة ماضٍ بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ الدين ظاهر لا يضرّه الأعداء بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ لا يضرّ الخلفاء الإثني عشر عداوة من عاداهم ــ الدين قائم إلى قيام الساعة بوجود الخلفاء الإثني عشر ــ تموج الأرض بأهلها مع عدم وجود الخلفاء الإثني عشرــ يعمّ الدنيا الهرج إذا مضى الخلفاء الإثنا عشر ــ أول الخلفاء الإثني عشر علي وآخرهم القائم المهدي ــ وان الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين هم الخلفاء الإثني عشر ــ

كما وردت في كتبنا وكتب جمهور المسلمين ان النبي {ص} يذكر الخلفاء الإثني عشر جميعاً بأسمائهم وصفاتهم والاشارات عليهم .جاءت بقوالب لفظية متنوعة، ومن الضروري مطالعة الصحاح والمصادر الأخرى لدى (مدرسة الصَّحابة) لنطلع على صيغة اللفظ الذي لا يمكن التأويل فيه ." الا عن طريق السياسة" والاقصاء التي اتبعها الخلفاء بعد النبي {ص} وقد توصلنا إلى أهمّ الصياغات أنَّها عدَّت الخلفاء بالاثني عشر خليفةً، وأنَّهم كعدد نقباء بني إسرائيل، وقطعت بكونهم من (قريش)، ومن (بني هاشم بالتحديد)، وأنَّ الإسلام منيع بوجودهم، وفي تعابير أخرى أنَّ الدين عزيز منيع وقائم بوجودهم، وأنَّ أمر الأمّة مستقيم وصالح بوجودهم، وقد يأتي التعبير بأمر الناس، وأنَّ الدين ظاهر على الأعداء بوجودهم، ولا يضرّهم عداوة من عاداهم، {وأنَّ أمرهم سيبقى قائماً إلى قيام الساعة} وإذا ما قدّر عدم وجودهم فإنَّ الأرض تموج بأهلها، ويسودها الهرج، ونصّت الروايات على أنَّ أولهم علي بن أبي طالب{ع}، وأخرهم الإمام المهدي{عج} منهم الحسن والحسين، والتسعة الباقين من ولد الحسين{ع} ورد التصريح بأسمائهم جميعاً في روايات من مصادر السنة. رَوَى سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، بالإسناد إلى جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (ص): " يا جابر إن أوصيائي أئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر ـ ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرأه مني السلام ـ ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم، اسمه اسمي و كنيته كنيتي، محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض و مغاربها، يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من إمتحن الله قلبه للإيمان " ينابيع المودة: 2/ 593،"

منها ما ورد في (ينابيع المودة) عن (جابر بن سمرة) أنَّه قال كنت مع أبي عند النبي (ص) فسمعته يقول :بعدي اثنا عشر خليفة. ثم أخفي صوته، فقلت لأبي: ما الذي أخفي صوته؟ قال: قال: كلُّهم من بني هاشم) .القندوزي الحنفي، ينابيع المودة، ج: 3، الباب: السابع والسبعون، ص: 445.وجاء في (سنن أبي داود) بإسناده إلى (عامر) عن (جابر بن سمرة) أنَّه قال: (سمعتُ رسول الله (صَ) يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفةً. فكبَّرَ الناس وضجُّوا، ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي: يا أبه، ما قال؟ قال:{كلُّهم من قريش) .أبو داود، سنن أبي داود، ج: 4، كتاب: المهدي، ح: 4280، ص: 106.

وفي (المستدرك على الصحيحين) بإسناده إلى (مسروق) أنَّه قال: (كنّا جلوساً عند عبد الله بن مسعود يقرؤنا القرآن، فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سألتُم رسولَ الله{ص} كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال ابن مسعود: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك، قال: سألناه، فقال: اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل) . الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج:4 ، كتاب: الفتن والملاحم، ص: 501. وانظر: (ينابيع المودَّة) للقندوزي الخنفي، ج: 3، الباب: السابع والسبعون، ص: 445،.

عن الشعبي عن (مسروق) قال: (بينا نحن عند ابن مسعود نعرض مصاحفنا عليه، إذ قال له فتىً: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنَّك لحديث السنّ، وإنَّ هذا شيء ما سألني عنه أحد قبلك، نعم، عهد إلينا نبينا (صَ) أنَّه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل).وفي (كنز العمّال) عن (ابن مسعود) أنّ رسول الله (صَ) قال: (يملك هذه الأمة اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بني إسرائيل). المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج: 12، ح: 33857، ص: 33.