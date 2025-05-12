المرجع الديني اية الله العظمى الشيح جوادي املي يزور المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني

نشر موقع الشيخ جوادي آملي : صباح اليوم، زار سماحة آية الله العظمى جوادي آملي منزل سماحة آية الله العظمى السيستاني في مدينة النجف المقدسة، حيث جرى بينهما لقاء وحوار

وقد جرى اللقاء في أجواء ودية مفعمة بالاحترام المتبادل، حيث أهدى سماحة آية الله العظمى جوادي آملي مجموعة كاملة من تفسير تسنيم القيّم، المؤلف من 80 مجلداً، إلى سماحة آية الله العظمى السيستاني، وقام شخصياً بتقديم المجلد الثمانين كنموذج، فتقبّله سماحة السيستاني بكل احترام واهتمام خاص.

ورحب سماحة آية الله العظمى السيستاني بضيفه، معبّراً عن سروره بتمكنه من زيارة العتبات المقدسة، واعتبر تفسير تسنيم مفخرة للمذهب الشيعي، قائلاً:

“لقد أمضيتَ أربعين عاماً في رحاب القرآن الكريم، وبذلتَ جهداً عظيماً، وهذا الإنجاز يُعدّ فخراً للشيعة

وأكد قائلاً: “الأصل والمحور هو القرآن الكريم؛ يجب عرض روايات أهل البيت عليهم السلام على القرآن، ولا يُعمل بها إلا إذا كانت مطابقة له

كما شدد سماحته: “نظرتنا إلى الحوزة العلمية في قم لا تختلف أبداً عن نظرتنا إلى الحوزة العلمية في النجف، وسنفعل ما بوسعنا لدعم الحوزات العلمية في كل مكان

وأعرب عن سروره بهذا اللقاء، متوجهاً إلى آية الله العظمى جوادي آملي بالقول:“لقد سمعنا كثيراً عن أوصافكم وآثاركم العلمية، ولكن السمع ليس كالرؤية

ومن جانبه، أشاد آية الله العظمى جوادي آملي بشخصية سماحة السيد السيستاني قائلاً: “وجود شخصية عظيمة مثلكم هو نعمة كبيرة للحوزات العلمية وللأمة الإسلامية. أنتم كأب عطوف وحنون على الشيعة وعلى شعب العراق، نسأل الله أن يُطيل في عمركم المبارك

وأضاف: “إن حوزة النجف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت ولا تزال مصدراً لكثير من البركات للعالم الإسلامي؛ ودوركم في الحفاظ على النظام الاجتماعي ومواجهة التيارات التكفيرية مثل داعش، هو دور تاريخي وخالد ...