سياسة الدولة الاسلامية ومظلومية المعصومين عليهم السلام ح 3

المعصومون الاربعة عشر

تعمدت ان ادون اسماء المعصومين الاربعة عشر من مصادر جمهور المسلمين رغم شهرتهم عند الشيعة . لأننا نتبع امام نقول بعصمته وانه معين من قبل الله تعالى على لسان رسول الله {ص} لا يأتي انتقاءَ او مزاجيات نتوارثها من الاباء والاجداد. لان هؤلاء المعصومين هم حجر الزاوية ونقطة الخلاف وفتنة الاختلاف فيهم وبهم , مما يستوجب ان يكون هذا الاعتقاد مستندا على قول الله مبلغ الينا عن الرسول{ص} ولم يختلف شيعة اهل البيت{ع} في اسماء هؤلاء الا من شذ في منحى السياسة فتخلى عنهم كما تخلى بقية المسلمين ممن تخلوا عن مدرسة ال محمد{ص} وصاروا يتخبطون في عالم الدين الاموي السياسي. فابتعدوا عن المعصومين الأربعة عشر. وحاربوهم لانهم الجهة المعينة من قبل الله تعالى لقيادة الامة.{ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلاَة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـاةِ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ }[ الانبياء 73].

في رواية عن ابن بابويه، قال: حدثنا أبو المفضل (رحمه الله)، قال: حدثني محمد بن علي بن شاذان بن خباب الأزدي الخلال بالكوفة، قال: حدثني الحسن بن محمد بن عبد الواحد، قال: حدثني الحسن بن الحسين العرني، قال: حدثني يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عمر بن موسى الوجيهي، عن زيد بن علي (ع)، قال: كنت عند أبي علي بن الحسين (عليهما السلام)، إذ دخل عليه جابر بن عبد الله الأنصاري، فبينما هو يحدثه إذ خرج أخي محمد من بعض الحجر، فأشخص جابر ببصره نحوه، ثم قال له: يا غلام، أقبل. فأقبل، ثم قال: أدبر. فأدبر، فقال: شمائل كشمائل رسول الله (ص)، ما اسمك، يا غلام؟ قال: " محمد ". قال: ابن من؟ قال: " ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) ". قال: إذن أنت الباقر، فانكب عليه، و قبل رأسه و يديه، ثم قال: يا محمد، إن رسول الله (ص) يقرئك السلام. قال: " وعلى رسول الله أفضل السلام، و عليك يا جابر بما فعلت السلام ".ثم عاد إلى مصلاه، فأقبل يحدث أبي، و يقول: إن رسول الله (ص) قال لي يوما: " يا جابر، إذا أدركت ولدي محمدا فأقرئه مني السلام، أما أنه سميي، و أشبه الناس بي، علمه علمي، و حكمه حكمي، {سبعة من ولده أمناء معصومون، أئمة أبرار، و السابع منهم: مهديهم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا و ظلما }. ثم تلا رسول الله (ص): الاية { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلاَة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـاةِ وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ }.اذن نصوص القران والروايات تاخذ باعناقنا ان نتبع ما انزل الله تعالى على رسوله{ص} وهو من روح الشرع. اذا اصبح شعار الامامية اسما ينسب اليهم ولمن يعتقد بولايتهم وعصمتهم . وانهم اهل البيت عدل القران هذا في عقيدة الشيعة الاثنا عشرية , واصبحت الاسماء المباركة عنوان يطلق على النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلم والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والأئمة الإثني عشر عليهم السلام.

ووفقاً للآيات القرآنية المتعددة ,والروايات المتواترة يعتقد الشيعة أنّ هؤلاء معصومون عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، ولا يمكن أن يرتكبوا الذنوب ولم يعيروا اهمية للموقف السياسي الذي يتطلب التلون والتبدل والكذب. وهناك العديد من الأدلة التي تدل عليهم. وعشرات الأحاديث المروية عن الرسول محمد{ص}يٌصرّح فيها بعدد الأئمة من بعده، ذكر أسماءهم واحداً بعد واحداً، وتواترت الأحاديث عنهم بصيغ مختلفة لكن بمضمون واحد ذكرها علماء السنة ومحدثيهم، كما ذكرها محدثو الشيعة وعلمائهم،فيما يلي اذكر اسماءهم وبعض النماذج من الأحاديث الشريفة.

النبي محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم

الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (الإمامة: 11-40 هـ.) السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام{5 بعد البعثة ــ 11من الهجرة}

الإمام الحسن المجتبى عليه السلام (الإمامة: 40-50 هـ)

الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء عليه السلام (الإمامة: 50 -61 هـ.)

الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام (الإمامة:61 -94 هـ. )

الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (الإمامة:94-114 هـ.)

الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام (الإمامة: 114- 148 هـ.)

الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام (الإمامة: 148-183 هـ.)

الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام (الإمامة: 183-203 هـ.)

الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام (الإمامة: 203-220 هـ.)

الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (الإمامة: 220-254 هـ.)

الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام (الإمامة: 254-260 هـ.)

الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر (الإمامة: من 260 هـ. الى ان يبعثه الله تعالى بعد غيبة يملآ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملآت ظلما وجورا . .