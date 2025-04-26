مجلس حسيني ـــ ثورة كربلاء واثرها على المجتمع الاسلامي

هَلَّ المُحَرَّمُ فاسْتَهلَّتْ أَدْمُعِي / وروَى زَنادُ الحُزنِ بينَ الأَضْلُعِ

الله يَا شَهْرَ المُحَرَّمِ مَا جَرَى ///// فيه عَلَى آلِ البَطِينِ الأَنْزَعِ

الله مِن شَهْرٍ أَطَلَّ عَلَى الورَى/ بمصَائِبٍ شَيَّبْنَ رَوْسَ الرُّضَّعِ

شَهْرٌ لَقَدْ فُجِعَ النَّبِيُّ محمّدٌ /////// فيهِ وأيُّ مُوحِّدٍ لم يُفْجَعِ

شَهْرٌ بِهِ نَزَلَ الحسينُ بِكربَلا// في خَيرِ صَحْبٍ كالبُدُورِ اللُّمَّعِ

فَتَلأْلأَتْ مِنْها الرُّبوعُ بِنورِهِ // وَعَلَتْ عَلَى هَامِ السِّمَاكِ الأَرْفَعِ

وَبَقَى وَحِيدَاً بَعْدَهُمْ سِبطُ الهُدَى// يَنعاهُمُ أَسَفَاً بِأَشرَفِ مَدْمَع

والله فجعني شهر عاشور ///// وعليهم اون والكلب مكسور

وخله امن اخوتي خاليه الدور

علي ضيم الدهر كل وكت ينهال ///// ولجيوش النوايب صرت منهال

شهر الكدر عاالاسلام منهال///// علي هجمت اهموم الغاضريه

كيف يريد الائمة[ع] ان نحيي مناسبة ذكرى عاشوراء .؟ احاديثم تبين انهم يهتمون لقضيتين في احياء معركة الطف.!!في ذكرى عاشوراء، لابد وأن نستحضر فيها بعدان اساسيان هما: {الرسالة والمصيبة} ــ

**الرسالة التي عمل على احياءها الامام الحسين {ع} في نفوس المسلمين والاحرار في العالم وتركت اثرها في الاجيال, ذكرها في شعاراته التي يرددها الان جميع الاحرار في العالم: كقوله: مثلي لا يبايع مثله .وشعار لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل. ولا اقر اقرار العبيد.. وحين خطب امام جيوش الشام قال كلمة عظيمة : الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وقوله[ع]{ الا واني سائر بهذه الاسرة على قلة العدد وكثرة العدة وخذلان الناصر.}هذه الشعارات التي اطلقها الحسين{ع} ليس للإسلام فقط . بل برنامج عمل بالضد لكل نظام ظالم في العالم..

فلنستمع الى ولده الامام زين العابدين{ع} في مجلس ابن زياد حين هدده بالقتل ,كان يعتقد ان الامام بظروفه التي هو فيها كونه اسير سيسكت عن رده . ولكن كان كلامه زلزلة وقعت على راسه. قال لعمته يا عمه اسكتي حتى اكلمه. ثم قال له { بالموت تهددني يا ابن زياد .؟ اما علمت ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة} انطلق من قول القران { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} وقول النبي{ص}[طلبوا الحوائج بعزّة الأنفس" أي لا تذلوا ولا تحقروا أنفسكم أمام الآخرين]ثم رفع شعار في يوم عاشوراء، "إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً" البرم هو موت الذل والقهر والظلالة .ـــــــــــــــــ

** من اهم النقاط التي بينها الحسين في ثورته التالي: بعد أن استقر ركبُه في كربلاء في اليوم الثاني من محرّم سنة ٦١ هجرية كتبَ رسالته الأخيرة لأخيه محمد بن الحنفية وجماعة من بني هاشم وممّن تخلّفوا عن اللحاق به ومن خلالهم الى كل من يريد معرفة موقف الحسين {ع} وغايته من الاجيال الى يوم القيامة .. كتب: أمّا بعد {فكأنّ الدُنيا لَمْ تَكُنْ وكأنّ الآخرةَ لَمْ تَزَل والسّلام} ماذا بين الامام في هاتين الكلمتين .؟

سأدخل في صلب الموضوع مباشرة ..أتجاوز مقدّمات البحث ! تعتبر رسالة الحسين{ع} هذه الى اخيه وبنو عمومته والى العالم أقصر رسالة في التاريخ ولكنها ذات معنى عظيم وأعمق مضمون تمسك به وسار عليه في كلمتين ..اختصر الامام [ع](اعظم منظومة فكرية لمعرفة الدين الاسلامي .كذلك جميع رسالات السماء ومواقف الانبياء والمصلحين ..

بين فيها الامام عقيدة المسلم الثائر واستبساله وتضحيته بالروح في سبيل الله . لقد يبين نقطة مهمة وهي { مدرك تماما للطريق الذي يسير عليه} ليس كما يقول المحللون ان الحسين {ع} القى بنفسه في التهلكة بل كان بوعي تام بما يقوم به متوافق تماما مع الرسالات السماوية عبر عن موقفه بكلمتين فقط تجاوز فيهما جميع تفاصيل منظومة الفكر البشري وموقف الناس الاحرار من الله تعالى.

في هاتين الكلمتين تهاوَتْ جميع انظمة العقائد ممن يدعي انه يعمل للع ومع الله ..صرح في هذه الرسالة :{ أنه لم يكن في الدنيا .. يبين ان من يبيع نفسه لله عليه ان يفكر انه غير مخلوق لهذه الدنيا ..لأنّ الدنيا لم تكن أصلاً !! غير موجودة في عقيدته حتى يعمل من اجلها فهو لم يخلق لاجل ان يعمر في الدنيا }. في نفس الوقت{ انه لم يفارق الآخرة لما كان في الدنيا.. لان الاخرة في فكره يسعى في الوصول اليها من خلال الدنيا. لذلك كانت ثورة الحسين نموذجا جديدا قادته فكرة الولاية ووخلدتها.

**يصف أمير المؤمنين{ع}حال الدنيا عن الرسول (ص) فيقول:[ فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِه،وأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِه، وأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِه، لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً، أَوْ يَرْجُوَ فِيهَا مَقَاماً.]: نهج البلاغة: 162 . "الرَّيَاشُ هو اللِّبَاسُ والثياب الفاخِرُ واالرَّيَاشُ: الأثاثُ.. ويطلق على المَالُ بل الحالة العامة.. نقول { فلان مريش} قال رسول الله (ص):سميت الدنيا دنيا لأن الدنيا دنية خلقت من دون الآخرة ، ولو خلقت مع الآخرة لم يفن أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة ، قال الامام علي{ع} فأخبرني لم سميت الآخرة آخرة ؟ قال : لأنها متأخرة تجئ من بعد الدنيا ، لا توصف سنينها ، ولا تحصى أيامها ، ولا يموت سكانها. البحار : 57 / 356 /.قال الإمام علي (ع): الناس أبناء الدنيا ، ولا يلام الرجل على حب أمه.

للحسين {ع} جذوة اشتعلت في قلوب المؤمنين وصار كل فرد يعبر عنها من تلقاء نفسه , بعض الناس يحيي ثورة الحسين {ع} لغرض الثواب فيقوم بطبخ الطعام وتوزيعه, قسم اخر يقيم مجالس اسبوعية , يحيي بها مناسبة 1كر الامام. اخرون يشيدون حسينيات ومثلهم يؤسسون مواكل , اخرون يعقدون اجتماعات ويدعون الشعراء .. وعشرات النشاطات كلها تنصب في خدمة القضية الحسينية , هذه الممارسات ما جاءت من عبث وما تعلمناها بالوراثة من ابائنا دون دليل, كل هؤلاء ومنذ تاسيس المجالس كان هدفهم { احياء مناسبة عاشوراء} وهذا النشاط اسسه ائمة الهدى من اهل البيت{ع} وعندنا عشرات الروايات تلزمنا نحن شيعة اهل البيت{ع}ان نحيي المناسبة ..

ولكن هناك طريقة اختارها اهل البيت {ع} واشاروا اليها ان ننهض بأحياء واقعة كربلاء .. اذكر لكم رواية عَنْ أبي الصلت الْهَرَوِيِّ، عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: "رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا أَمْرَنَا! قُلْتُ: كَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ؟ قَالَ (ع):"يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلامِنَا لاتَّبَعُونَا" (عيون أخبار الرضا: ج 1 ص 307 .. اذن اهل البيت {ع} يريدون احياء مناسبة عاشوراء {بالمجالس الواعية} وعدم الاقتصار على مجالس البكاء واللطم .بدليل قول الامام " يتعلم علومنا ويعلمها للناس" .

**تعقيبا على حديث الامام الرضا{ع}: ليس من الانصاف ان نصف موقف الحسين {ع}واهل بيته واصحابه ومن سار على خطه منذ يوم عاشوراء " {انهم امتداد لحركة الانبياء التصحيحية } نقول: وان ثورته تشبه ثورة ابراهيم امام قومه ,ونوح مع مجتمعه وموسى مع فرعون وسحرته. وعيسى (ع) له خصوصية تختلف عن جميع الانبياء .. عيسى لم يحصل على انصار يمكن له ان يزيح { الرومان} لذلك قال:من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه معه ؟ ماذا تعتقد أنّه أراد بهذا ؟ هذه الكلمات: (من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه معه) كانت تعني الثورة على الكفر والظلم والطغيان أمّا كونه لم يقاتل أئمة الكفر والضلال منهم علماء اليهود أم الرومان، لأن القتال يحتاج إلى العدّة والعدد، ولم يكن مع عيسى (ع) لا العدّة ولا العدد، فالذين آمنوا به ما كانوا مستعدين أن يفدونه بحياتهم ؟ لما سمعوا بقتله اكتفوا بصلاتهم .. وقد ذكرهم القران الكريم.بقوله:[ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ]. من الامور التي حبطت من قوته امر اصحابه ان لا يدفعوا الجزية الى النظام الروماني { لقيصر} فخذلوا نبيهم ودفعوا الجزية ولم يلبوا امر عيسى:ع: إنّ دعوة عيسى إلى الله تعالى لها ظروف خاصة بها جعلتها من أصعب الدعوات الإلهية،

عيسى (ع) لم يواجه قوماً يعبدون أصناماً ، ولم يواجه قوماً يكفرون بالله، بل واجه قوماً يقولون أنّهم موحدون يؤمنون بالله وبأنبيائه، فهو واجه علماء اليهود اغلبهم متنفذون يوهمون الناس أنّهم ورثة الأنبياء السابقين في نفس الوقت يداهنون الرومان الوثنيين الذين يحتلون الأرض المقدسة. فجاء عيسى(ع) ليواجه هؤلاء المضلين والشعب يعتبرهم علماء صالحين يمثلون موسى والأنبياء (ع). فما فضحهم وبين فسادهم إلاّ زهد عيسى (ع) ومأساة الصلب التي أظهرت قسوة قلوبهم وبعدهم عن الرحمة التي كانوا يدَّعون انهم يمثلون اديان الانبياء.

** هذا الموضوع نعرضه على احياء الشعائر الحسينية . فقول الامام الرضا{ع} تعلموا علومنا وعلموها للناس . هل سار المعزون الشيعة وفق رسالة الحسين {ع} ودعوته في قيادة المجتمع, او اختزلنا حركة الحسين {ع} في النعي واللطم والمشي والولائم. سنقول للامام هذه بضاعتنا. في احياء امرك . معاني الإحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام نعم هناك عدة وجوه للإحياء؛ وموضوع الاحياء اول من رسمه للشيعة هو الامام زين العابدين {ع} ولذلك يطلق عليه البعض(منهج الإمام السجاد{ع} في إحياء ذكرى عاشوراء) الخالدة .والذي نعنيه بكلمة (منهج) هو الطريقة كما يسمونها السيرة التي مارسها الإمام السجاد منذ اليوم الأول لاستشهاد الإمام الحسين {ع} في كربلاء سنة (61هـ) حينما {{اجتمعت خيل أهل الشام والحزب الأموي}} على قتله والتمثيل به وبأهل بيته وشيعته ، لذلك من المهم التعرف على الإحياء الملفتة للنظر والتي يشهدها العالم بأسره في عصرنا الراهن لنسير هذا ما اراده الامام زين العابدين{ع}لشيعته وحافظ عليها أئمة الهدى من بعده وبقيت ذكراها مدوية عبر الزمن .

يا قتيلاً قوَّضَ الدهرُ به ***** عُمُدَ الدين ، وأعلام الهدى

قتلوه بعد علم منهمُ ******** أنه خامسُ أصحاب الكسا

كيف لم يستعجلِ الله لهم * بانقلاب الأرض أو رجم السماء

وقد التزم ائمة الهدى من منهج الامام السجاد لانه شاهد عيان على ما جرى في كربلاء شهد جميع مشاهدها ، من بدايتها ، بمقدماتها وأحداثها وملابساتها وما اعقبها ،لذلك بقيت صورتها حاضرة أمامه دائما وبقيت صرخات النساء والاطفال من هول المعركة مدويا في أذنه ما دام حيا. .وكتب عنه نصا فيه: كان علي بن الحسين عليلا ، ارتُثَّ ، يومئذ ، وقد حضر بعض القتال ، فدفع الله عنه ، وأخذ مع النساء اسيرا. يقول المحقق السيد محمد رضا الجلالي معقبا على هذا النص: ( ومع وضوح النص في قتال الإمام السجاد في كربلاء فإن كلمة " أرتُث " تدل على ذلك ، لأنها تقال لمن حمل من المعركة ، بعد أن قاتل ، وأثخن بالجراح ، فأخرج من أرض القتال وبه رمق ، كما صرح به اللغويون). هناك نصوص أخرى لا نذكرها خشية الاطالة.. إلا أن ما يجب أن نلتفت إليه هو أن مرض الامام السجاد جاء وفقا لحكمة الباري عزوجل وتخطيطه الدقيق للحفاظ على وليه المعصوم ليبقيه حيا بعد أبيه كإمام هدى تحفظ الشريعة بوجوده وسيرته كما أن الله تعالى حافظ على نوح بعد الطوفان بطريقته الخاصة وحافظ على إبراهيم وأنجاه من نار النمرود بطريقته الخاصة وحافظ على ولادة موسى وانجاه من بطش فرعون بطريقته الخاصة وهكذا بقية الأنبياء ، فمرض الإمام رعاية إلهية خاصة لها دلالتها العميقة على أن يد الغيب هي التي هندست ذلك المرض في الزمان والوقت المناسب ..

ــــ لا يمكن ان نلتزم حرفيا بمنهج الامام زين العابدين{ع} في احياء ذكرى عاشوراء , لان الامام كان حاضرا وثانيا احيى تاريخ الشهادة في فترة الاسر ,إن عاق المرض الإمام السجاد{ع} عن إكمال جهاده بالسيف في كربلاء لنصرة الدين .فقد انبرى ابن رسول الله مجاهدا في لسانه وبيانه وسيرته وهو مكبل بسلاسل الاسر والسبي فاصبح حديثه وكلماته هو بيانات الولاية .. فصار الامام زين العبدين ممثلا لرسول الله وعلي والزهراء وفاطمة والحسن والحسين ,عليهم السلام .

[ اذن من يحمل فكرة الاحياء في قلبه ان يقتبس من موقف الامام زين العابدين {ع} مواقف يمكنه ان يقوم بها .. اولها الاحاطة التامة من خلال دراسة ومطالعة الظروف الموضوعية للثورة الحسينية "ونقلها للناس لتكون اسوة" يلتزمون فيها, لانها وصية امامهم . وفي زماننا هذا يحتاج المجتمع الى كوادر خطابية تبين موقف الحسين {ع} من الزمر الخبيثة التي وقفت ضد رسالة محمد{ص} وكانت ثورة الحسين{ع} تصحيحية . خرج لطلب الاصلاح في امة جده . فهل يمكن ان نصلح بيوتنا واولادنا وانفسنا بالمنهج الحسيني بعيدا عن شعارات العزاء .

هل تعلم ان معرفتك بثقافة معركة كربلاء من خلال{ المعصومين} هي اكبر انتصار يدخل الفرح الى قلب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام , وعدم الاقتصار على المظلومية, الثقافة في المذهب تبدأ من كربلاء وتنطلق نحو العالم . فبدون مصيبة كربلاء ماذا بقي لنا . كيف نتحدث مع العالم , وكيف نبين مظلوميتنا, لان الاعلام المعادي لال البيت يلعب دورا خبيثا ويكذب على الاجيال حتى اقتنع بعض الناس ان مذهب اهل البيت ليس من الاسلام . وها هي دول شمال افريقيا تعتبر يوم العاشر عيدا دينيا لأنه قتل فيه الحسين واصحابه .

حين يعرف الخطيب جزء قليل من اهداف ثورة الحسين{ع} فان ثقافته تسقط عروش الظلم والاستبداد , وتلغي عقائد تقول أن الخليفة ( مقرب إلى الله والدال على الله) وأن الخلفاء هم (آل الله) لا يجوز مخالفتهم ولا الخروج عليهم ويجب طاعتهم طاعة عمياء ففضحهم. ولحد الان حين تقول ان هارون العباسي كان يعيش اليالي الحمراء وعند السرايا والجواري يعتبرونك خارج عن الاسلام .والخليفة الدوانيقي ابو جعفر المجرم السفاح له تمثال اذا تحدثت عن صنمه تمثاله يعتبرون بغداد مستباحة من المجوس .نحن نبكي في خطبة الامام السجاد في الجامع الاموي , ولكن لم نتفكر بقوله حين طرق راس يزيد بالسوط .

وتجلى هذا المنهج في موقعين :الأول: في الكوفة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي الطريق من الكوفة الى الشام والموقع الثاني كان في الشام بمحضر يزيد الذي سحب البساط من شرعيته . قَالَ صَاحِبُ الْمَنَاقِبِ وَ غَيْرُهُ، رُوِيَ أَنَّ يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ أَمَرَ بِمِنْبَرٍ وَ خَطِيبٍ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِمَسَاوِي الْحُسَيْنِ وَ عَلِيٍّ ( عليهما السلام ) وَمَا فَعَلَا، فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي عَلِيٍّ وَ الْحُسَيْنِ وَأَطْنَبَ فِي تَقْرِيظِ مُعَاوِيَةَ وَ يَزِيدَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ، فَذَكَرَهُمَا بِكُلِّ جَمِيلٍ.واثنى على دور معاوية في التوسع وبسط الاسلام في فتوحات كانت اصلا للاستيلاء على المال والنساء وقتل من يوالي ال محمد{ص} كما نراه الان . فَصَاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: "وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ فَتَبَّوأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ".ثُمَّ قَالَ: "يَا يَزِيدُ ائْذَنْ لِي حَتَّى أَصْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادَ، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضاً وَ لِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَ ثَوَابٌ"؟قَالَ: فَأَبَى يَزِيدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. وبعد كلام يطول بيانه َقَالَ: إِنَّهُ إِنْ صَعِدَ لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَ فَضِيحَةِ آلِ أَبِي سُفْيَانَ!.[هنا دور الخطيب يفضح بثقافته اعداء الى محمد بذلك يحيي امرهم] .فَقِيلَ لَهُ: وَمَا قَدْرُ مَا يُحْسِنُ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقّاً... لما صعد المنبر اغتنم فرصة ان يزيل ما التبس في عقول الناس: قال:"أَيُّهَا النَّاسُ، أُعْطِينَا سِتّاً وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، أُعْطِينَا الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ السَّمَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ ومِنَّا الصِّدِّيقُ، وَمِنَّا الطَّيَّارُ، وَ مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ، وَ مِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، ومنا مهديها .

مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَ نَسَبِي.أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَ مِنَى، أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ الصَّفَا، أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الرُّكْنَ بِأَطْرَافِ الرِّدَا، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَ ارْتَدَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ انْتَعَلَ وَ احْتَفَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ طَافَ وَ سَعَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ حَجَّ وَ لَبَّى، أَنَا ابْنُ مَنْ حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ فِي الْهَوَاءِ، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، أَنَا ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ خَرَاطِيمَ الْخَلْقِ حَتَّى قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِسَيْفَيْنِ، وَ طَعَنَ بِرُمْحَيْنِ، وَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَبَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ، وَ قَاتَلَ بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، وَ لَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، أَنَا ابْنُ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ وَارِثِ النَّبِيِّينَ، ويَعْسُوبِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَا ابْنُ الْمُؤَيَّدِ بِجَبْرَئِيلَ الْمَنْصُورِ بِمِيكَائِيلَ، أَنَا ابْنُ الْمُحَامِي عَنْ حَرَمِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَاتِلِ الْمَارِقِينَ وَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ، وافضل مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشٍ أَجْمَعِينَ، وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وسَهْمٍ مِنْ مَرَامِي اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، ونَاصِرِ دِينِ اللَّهِ، ووَلِيِّ أَمْرِ اللَّهِ، وعَيْبَةِ عِلْمِهِ، سَمِحٌ سَخِيٌّ بَهِيٌّ بُهْلُولٌ زَكِيٌّ أَبْطَحِيٌّ، رَضِيٌّ مِقْدَامٌ هُمَامٌ صَابِرٌ صَوَّامٌ، مُهَذَّبٌ قَوَّامٌ، قَاطِعُ الْأَصْلَابِ، وَ مُفَرِّقُ الْأَحْزَابِ، أَسَدٌ بَاسِلٌ يَطْحَنُهُمْ فِي الْحُرُوبِ إِذَا ازْدَلَفَتِ الْأَسِنَّةُ وَ قَرُبَتِ الْأَعِنَّةُ طَحْنَ الرَّحَى، وَ يَذْرُوهُمْ فِيهَا ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمِ، لَيْثُ الْحِجَازِ، وَ كَبْشُ الْعِرَاقِ، مَكِّيٌّ مَدَنِيٌّ، خَيْفِيٌّ عَقَبِيٌّ شَجَرِيٌّ مُهَاجِرِيٌّ، مِنَ الْعَرَبِ سَيِّدُهَا، وَ مِنَ الْوَغَى لَيْثُهَا، وَارِثُ الْمَشْعَرَيْنِ، وَأَبُو السِّبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ، ذَاكَ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ".ثُمَّ قَالَ: انا ابن عديمات العيوب. انا ابن نقيات الجيوب انا ابن خديجة الكبرى انا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء . ثم ابكى العيون بكلماته ..فقال : أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن المذبوح بشط الفرات, من غير ذحل ولا تراث.انا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تُسبى.» فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ أَنَا أَنَا حَتَّى ضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَ النَّحِيبِ، وَ خَشِيَ يَزِيدُ الفِتْنَةٌ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ عَلِيٌّ: "لَا شَيْ‏ءَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ". فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: "شَهِدَ بِهَا شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي".فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. الْتَفَتَ مِنْ فَوْقِ الْمِنْبَرِ إِلَى يَزِيدَ، فَقَالَ: "مُحَمَّدٌ هَذَا جَدِّي أَمْ جَدُّكَ يَا يَزِيدُ؟ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ وكَفَرْتَ، وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي فَلِمَ قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ"؟! ثم نزل الامام من المنبر وتفرق الناس يقول المنهال جئت الى الامام مسلما عليه , قلت كيف اصبحتم يا ابن رسول الله.فقال اصبحنا كمثل ال فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم . اصحت العرب تفتخر على العجم بان محمدا منها . واضحت قريش تفتخر على سائر العرب بان محمدا منها .. وامسينا ال محمد مقتولين مشرين بينما هو يحدثني خرجت امراة من الخربة تنادي الى اين يا نعم الخلف ,فتركني وذهب اليها فسالت عنها فقيل هذه عمته زينب.

تكله يبني بخطبتك هذي رفعت راسي // وافحمت اهل الغدر والكلبة قاسي

الك ولهلك هذي المنابر والكراسي...

راحت زلمنه وذيچ الايام /// وجمعت اهلنه صارت احلام

حسين وگمرنه وعلي وجسام ///// حتى الطفل هم لاحته اسهام

عيوني من البواچي عليك ركّن ــــ وسهم حشاك بين احشاي ركّن

الخيل بيوم صدرك حيل ركّن ـــ نمت لحد الگبر والصوت بيه

خويه :......

ما تنحمل چلمة سبيه // انا اخت الگمر مو خارجيه

وسفه الخدم عالو عليه // والماله أصل ما بيه حميه