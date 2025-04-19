مفهوم الصراط المستقيم عند أهل البيت والقرآن الكريم

الدكتور فاضل حسن شريف

ان كثير من الذين يفسرون القرآن لا يميزون بين المحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم فينحرفون عن الصراط المستقيم ويدخلون في طريق معوج يوصلهم الى الضلالة. وجاء في الحديث الشريف (المحكم ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به). ومن الايات المحكمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (المائدة 6) و "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ" (المائدة 3). والايات الكريمة التي اشارت الى الايات المحكمة والمتشابهة "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" (آل عمران 7) و "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا" (الزمر 23). قال الامام الصادق عليه السلام (المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جهله). ويقول الامام الرضا عليه السلام (من رد متشابه القرآن الى محكمه هدي الى صراط مستقيم). وقال علي عليه السلام عن القرآن (يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض). لذلك الايات التي لا يعلم حقيقتها ترد لايات اخرى للوصول الى فهم هذه الايات. مثلا قوله تعالى "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (طه 5) واية اخرى "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا" (الفجر 22) عند ردهما الى قوله تعالى " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (الشورى 11) اصبح المفهوم ان الله ليس جسم كالأنسان فأي شئ ليس كمثله.

ما هو الدليل ان الصراط المستقيم في سورة الحمد التي تقرا مع كل صلاة هو صراط الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم "وان هذا صِرَاطِي مستقيما فاتبعوه" وتشير لآيات سابقة في سورة الأنعام فيها كلمة قل اي قل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم "قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم" وهذا كذلك ورد في سورة الأنعام بنفس السياق. بسم الله الرحمن الرحيم "صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فهي ان شملت الرسل السابقة كذلك ولكن كل اصحاب الأديان السابقة عليهم ان يتبعوا صراط محمد المستقيم لأنه الصراط الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم "لاقعدن لهم صراطك المستقيم" وهذا واضح بانه صراط الله سبحانه.

جاء في صحيفة القران المجيد عن سورة الفاتحة للشيخ حسن جليل حردان الأنباري: والمسألة جد لا لهو فلابد أن تختار لك إمام يهدي بأمر الله مطهر صادق مأمور بحبه ووده واتباعه منعم عليه، فنحن قد أنعم علينا واخترنا نبينا محمد وآله ذريته وأهل بيته المطهرون المأمورون بحبهم أئمة، لأنهم عليهم السلام أصحاب الصراط المستقيم وهم الأئمة بعده وخلفائه الحقيقيين، وأئمتنا هم بعد النبي الأكرم: علي بن أبي طالب ثم ابنه الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وابنه حسن وبن محمد أخر الأئمة وهو حجة الله في هذا العصر والزمان إلى قيام الساعة إذ لا تخلوا والأرض من حجة قائمة لله تعالى وهم أسباط نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته، وخاتمهم الأن هو صاحب ليلة القدر وهو الذي يتنزل عليهم الروح بأمر الله وأمره وملكهم على الدين والقلوب مستمر إلى يوم القيامة أنظر قوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" (القدر 3-4). وقال تعالى: "وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ" (الأنبياء 73). ولا يحق لأحد أن يختار إلا ما اختار له الله من الأئمة أنظر قول الله تعالى: "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" (القصص 68) وقال سبحانه: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً" (النساء 49).

ان جماعات الخوارج قاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام حربين الجمل وصفين، ولكن انحرفت عن الدين بسبب انحراف موقفها العقائدي وبالتالي انحرفت عن الفطرة التي تود الطريق المستقيم ولا تود من حاد الله ورسوله وان كان ابائهم او عشيرتهم على طريق الضلال والأنحراف والاعوجاج، والذي لا يحرف سوف يرضى عليه الله ويكون من المفلحين ومن اصحاب الجنة "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (المجادلة 22).

عن الدكتور مسعود ناجي ادريس في الصفحة الاسلامية لوكالة انباء براثا عن مقالته في رحاب القرآن في شهر رمضان / 1: هناك طرق كثيرة أمام الأنسان لا تؤدي إلى الله وطريق واحد يؤدي اليه يجب عليه أن يختار إحداها وهذه الطرق هي: طريق رغباته وتوقعاته. طريق توقعات الناس ورغباتهم. طريق إغراءات الشيطان. طريق الطاغوت۔ طريق الأجداد. طريق الله وأولياء الله. فالمؤمن يختار طريق الله وأوليائه، وهذا الاختيار له مزاياه ومنها: أ: إن الطريق الإلهي ثابت، على عكس مسارات الطاغوت وشهوات الناس والشهوات النفسية التي تتغير كل يوم. ب: لا يوجد طريق آخر في طريق الحق، بينما هناك طرق أخرى عديدة ومتناثرة في الطرق الأخرى. ج: في سيره يكون الأنسان واثقًا من الطريق والوجهة. د: لا توجد هزيمة أو خسارة في اتباع هذا الطريق. الطريق المستقيم طريق الله. "إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". (هود 56) * طريق المستقيم هو طريق الأنبياء "إِنَّك لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (يس 3-4) طريق المستقيم هو طريق عبادة الله "وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ" (يس 61) الطريق المستقيم هو طريق التوكل والاتكاء على الله "وَمَن يَعْتَصِم بِاَللَّهِ فَقَدْ هَدْي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" (آل عمران 101). الطريق المستقيم هو طريق التوحيد وطلب المساعدة منه. (الألف واللام في الصراط في الآية السابقة دالين على التوحيد). الطريق المستقيم هو كتاب الله. (مبني على رواية في كتاب مجمع البيان، ج1، ص 58). الطريق المستقيم هو طريق الفطرة السليمة. الأنسان أيضا يجب عليه في اختيار الطريق المستقيم والاستمرار فيه أن يطلب العون من الله تعالى. مثل الضوء الذي يأخذ طاقته من مصادر الطاقة. "أهدنا الصراط المستقيم". إن تكون على الصراط المستقيم هو الطلب الوحيد الذي يطلبه كل مسلم من الله في كل صلاة حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين عليهم السلام يسألون الله الثبات على الصراط المستقيم. أطلب من الله طريقا مستقيما في أي من مهام حياتك، بما في ذلك اختيار الوظيفة، والصديق، ومجال الدراسة، والزوج. لأن الأنسان قد يفكر بشكل صحيح في معتقداته، لكنه في الممارسة قد يتعثر أو العكس.