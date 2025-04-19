اداب اسلامية

عن أبي عبد الله{ع}قال: قال رسول الله{ص}لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل الظاهر ان المراد بصوم الصمت. أن ينوي الصوم ساكتا، بأن يجمع في النيّة بين قصد الصوم عن المفطرات وبين الصمت، فإنّه كان بنو إسرائيل، إذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام، و فسّر به قوله تعالى (فَإِمّٰا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا). ومن وصايا رسول الله{ص}[ لا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ] ..

للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسّدته روايات عدة، فعدته من الكبائر، وبعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر. يقول أبو بصير: سمعت الصادق (ع) يقول: «الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمداً والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، قال: والتعرب والشرك واحد». عن ابن محبوب قال: «كتب معي بعض أصحابنا الى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم وما هي؟ فكتب: الكبائر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة، وقدف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف». ونتائج التعرب : لو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لظهر أثر البيئة واضحاً في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه، إلاّ من عصم ربك. ويبدو أثر البيئة غير الإسلامية أكثر وضوحاً في سلوك وآداب وقيم الجيل الثاني.. جيل الأبناء... اما معنى ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية .. المعنى: ذهب جماعة أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن الوالد ، لقوله (ع) : «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد اليمين . أي لا يقبل.

ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم وترك التفسير. ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله.* عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام قال: الحولين الذي قال الله عز وجل:{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ },

جاء في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٩٣ الحديث التالي قال رسول الله{ص} يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. وعن الشيخ المفيد في (المقنعة) قال: قال رسول الله{ص}[لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام] .الاحتلام هو البلوغ. ـ دولة الباطل في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام )

قال أمير المؤمنين (ع) :(دولة الاشرار محن الاخيار). إن الأمة التي لا تنهى عن منكر ولا تأمر بمعروف يوشك الله أن يأخذها بعذاب من عنده فقيل كيف يكون عذابهم.؟ قال : يظهر الأشرار ويتولى السفلة ويعلو الضلال على الإيمان وتحل اللعنة والسخط والعذاب الأليم قال النبي (ص):(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم فلتأطرنه عليه أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض). وعن الصادق{ع}قال : (إنّ الله عزّ وجلّ جعل الدين دولتين دولة آدم وهي دولة الله ودولة إبليس فإذا أراد الله أن يعبد علانية كانت دولة آدم وإذا أراد الله أن يعبد في السر كانت دولة إبليس فالإنسان المؤمن في مثل هذه الدول يكون مضطهدا فليس له في هذه الدولة التي هو بها سوى طلب قوت يومه .. والحمد لله .