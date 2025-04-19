الاقصاء في التاريخ

التاريخ عبارة عن سوق هرج تجد فيه الثمين والرخيص والمغشوش وحتى المسروق وكل صاحب بضاعة يمتدح بضاعته ويظهر محاسنها وحتى لو قبل له تلك البضاعة افضل من بضاعتك فانه سيظهر عيوبها او يحاول اقصائها من المقارنة مع بضاعته .

ولو اردنا ان نضع سوق هرج ومفرداته على الاوراق الصفراء للتاريخ فانه سيجعلنا نقرا التاريخ بشكل حيادي جدا ، وحتى استشهد بمحطة من محطات التاريخ لاسيما الحكم الاسلامي الاموي والعباسي فان فيه المفروض والمرفوض.

التاريخ يحدثنا عن موقف خلفاء بني امية من اهل البيت عليهم السلام واقصائهم من الخلافة بل حتى ملاحقتهم وملاحقة اتباعهم والتضييق عليهم فانها اوراق صفراء ببقع سوداء وحمراء ، وحتى مسالة التسلط على رقاب الناس وانتقال السلطة فيما بينهم لم تكن منصفة وشرعية .

لكن كخلافة لدولة اسلامية لها مكانتها بين الدول الاخرى كان يحسب لها الف حساب من حيث القوة العسكرية بكل صنوفها ، والى اليوم نتحدث ويتحدث العالم عن الاندلس التي حكمها الامويون اكثر من (250) سنة وما فعله المسلمون في هذه البلاد من نهضة عمرانية وثقافية جعلت الحديث عن التراث الاسلامي في كيفية تعامله مع البلاد التي يحتلها والى الان اثارها شاخصة يحاول الغرب اقصائها.

تاريخ الاندلس بدا باقلام واوراق اموية ، وهذا لا يمكن لاحد ان ينكره ، ولان المقارنات دائما مغلوطة فهنالك من يريد ان يقصي هذا الحدث لان للخلفاء الامويين جرائم بحق المسلمين في الداخل وعدم التزامهم بشرائع الاسلام ، بل صدرت عنهم موبقات من حيث اللهو والخمر والزنا لا يباريهم احد في ذلك ، وهذه الموبقات لا يمكن لها ان تقصي فتح الاندلس،

اليوم جرائم امريكا والغرب والصهاينة لا احد ينكرها وفي نفس الوقت لا احد يستطيع ان ينكر التطور العلمي والعمراني اللذين هم عليه . وهذا لا يعني اننا لا نقر بجرائمهم ولكن مثلما نقر بجرائمهم يجب ان نقر بتطورهم .والغرب من اعداء الاسلام ايضا يعملون على اقصاء تاريخ الاسلام وان كان هنالك من انصف الاسلام وحتى الحضارة قبل الاسلام .

الى الان جسور في بغداد انشئت على يد الاستعمار الانكليزي البغيض ، بل ان جسر الطابقين كما يسميه المواطنون هو من انجازات الطاغية على يد صهره المجرم ، ويكتب التاريخ انه انشيء في حكم الطاغية اضافة الى شوارع معروفة بالخط السريع .

وهكذا حتى الخلافة العباسية التي طارت شهرتها الى الامبراطوريات المسيحية وكانوا يتحاشون المواجهة لهم بل يتذللون للعباسيين ، وهذا لا يعني ان ننكر انهم قتلوا اهل البيت واتباع اهل البيت عليهم السلام .

من هذا المنطلق وللاسف الشديد اذا ما نظرنا نظرة حيادية لاي صفحة من التاريخ فالحياد هو المقصود به ان ناخذ تاريخ كائن من يكون حسب ثقافات الحياة ، يعني عندما نتحدث عن الجانب الديني للخلافة العباسية فانها صفحة سيئة ، وعندما نتحدث عن السياسة الداخلية للخلافة العباسية فانها صفحة بطش وطغيان لمن لا يكون تابع لهم، وعندما نتحدث عن بعض مشاريعها العمرانية في بغداد وسامراء فانها اقيمت في زمنهم ولا زالت اثارهم موجودة الى الان ، وكذلك عن القوة العسكرية والهجوم والدفاع باسم الاسلام فانه بمنتهى القوة .

وكذلك على مستوى الشخصيات ، فهنالك شخصيات قد تكون مرفوضة من قبل المجتمع لكن لديها انجازات او مواقف سليمة فلا يصح ان يتم اقصاء هذه المواقف قبالة السيئات ، وكل انسان يقف امام الله عز وجل لتوضع اعماله في الميزان .

مما لاشك فيه هناك جرائم اقدم عليها بعض الطغاة لا يمكن للاجيال ان تنساها لقسوتها او لمساسها بمقدسات المسلمين وفي الوقت نفسه انا شخصيا لا استطيع ان انكر بقية صفحات تاريخهم لكن في اضعف الايمان لا اتحدث عنها ، وايضا ارفض رفضا قاطعا المبالغة والتهويل بكل صنوف اوراق التاريخ سواء انتكاس او انجاز