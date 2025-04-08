مجلس حسيني ـــ الافكار التي هدمت قبور بقيع الغرقد

لِمن القبور الدارسات بطيبة *** عفّت لها أهــــــــل الشقا آثارا

قُل للّذي أفتى بهدم قبــــورهم * أن سوف تصلى في القيامة نارا

أعَلِمتَ أيَّ مراقد هدمتهــــــــــا * هي للملائك لا تزال مــــــــزارا

*نكع من البجي ثوبي. وهدماي* ***سيول اعليكم عيوني واهد ماي*

*الهدمها كبوركم طاغي وهدماي**** *هدم كلبي وانوح اويه الزجية*

*ابد ما شافوا اهل البيت راحات*****عليكم دوم ادك ثنين. راحات*

*صدك هدموهاذيج الكبب. راحات*******وترهت عالبقيع الناصبية*

*** توطئة : هناك ظاهرتان طغت على سلوك المتشددين الوهابية السلفية هما ظاهرتان دخيلتان على الاسلام , الاولى حالات قطع الرؤوس بعد قتل الغريم , وهذه العادة لم تك عربية ولا اسلامية . وقد حققت في روايتين الاولى ان الامام علي {ع} بعد قتل عمر بن ود العامري قطع راسه وجاء به الى رسول الله{ص} هذه رواية كاذبة لا تسمح اخاق الامام علي{ع} ان يفعلها ولا يقبل النبي{ص} ان يقوم المقاتل المسلم بالتمثيل في جثة القتيل . وهذا واضح في وصية الامام علي[ع] لأولاده ليلة الحادي والعشرين من رمضان , قال: اذا انا عشت فانا ولي دمي. واذا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فاني سمعت حبيبي رسول الله{ص} يقول: (اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور).

** يؤيد ما ذهبنا اليه قصة وقصيدة مروية عن اخت عمر بن ود العامري واسمها ام كلثوم "في قصة معروفة " قَالَتْ أُخْتُه وَقَدْ نُعِيَ إِلَيْهَا أَخُوهَا مَنْ ذَا اَلَّذِي اِجْتَرَأَ عَلَيْهِ فَقَالُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ لَمْ يَعْدُ مَوْتُهُ إِلاَّ عَلَى يَدِ كُفْوٍ كَرِيمٍ لاَ رَقَأَتْ دَمْعَتِي إِنْ أَهْرَقْتُهَا عَلَيْهِ قَتَلَ اَلْأَبْطَالَ وَبَارَزَ اَلْأَقْرَانَ وَ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ عَلَى يَدِ كَرِيمِ قَوْمِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَفْخَرَ مِنْ هَذَا يَا بَنِي عَامِرٍ فسالت عن سلبه وكيف تركه بثيابه او عاريا. قالوا لم يلمس منه شيء . فأَنْشَدَتْ قَائِلَةً-///لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرٍو غَيْرَ قَاتِلِهِ /// لَكُنْتُ أَبْكِي عَلَيْهِ دَائِمَ اَلْأَبَدِ /// لكن قَاتِلَهُ مَنْ لاَ نَظِيرَ لَهُ//وَ كَانَ يُدْعَى قَدِيماً بَيْضَةَ اَلْبَلَدِ ..

والرواية الثانية: عن علي الاكبر {ع} حين قتل بكر بن غانم . جاء براسه لأبيه طالبا ماء.. ناقش هذه الرواية الشهيد محمد صادق الصدر في كتاب.. [اضواء على ثورة الحسين] وانه طلب ماء وغيره وهذا لا صحة لرواية حمل راس المقتول. بل هي من الموضوعات.

الممارسة الثانية : وهي التي يمارسها المتطرفون الان تتمثل "بهدم القبور ونبشها واستخراج الجثة" الغاية منها التمثيل بجثة الميت .وتهديم القبر لإشباع رغبة وعقيدة في نفس من يمارس هذه الافعال !!.من اين جاءت ممارسة قطع الرؤوس وممارسة نبش القبور وتهديمها.

قبل ان اعرج لهذا الموضوع ما هو راي الشيعة في نبش القبر. واخراج الميت من قبره. وهل يجيز الشيعة اخراج الميت من قبره ..؟ وما السبب.؟ الجواب: نعم يجيز الشيعة نبش القبر واخراج الجثة لعدة اسباب منها.

اولا: اذا تم الدفن في ارض مغصوبة. لان الارض المغصوبة لا يجوز السكن والنزول فيها للأحياء والاموات عند الشيعة ولذا يقول فقاءهم يجب اخراج الجثة من القبر ونقلها الى مكان اخر لبراءة ذمة الاحياء.

ثانيا: اذا تم الدفن وظهر ان الكفن مغصوب ..!! او انه غير شرعي كوجود حرير فيه او مادة محرمة . فيحفر القبر ويتم تبديل الكفن ثم يتم دفنه مرة اخرى في نفس القبر .

ثالثا: هناك اعمال يجب اتيانها للميت قبل دفنه وهي. التغسيل والتكفين والصلاة عليه . فاذا تذكروا انهم لم يصلوا عليه. يجب ان يحفروا القبر ويصلوا عليه صلاة الميت. ويعيدوه. ولكن لو تذكروا بعد فترة بحيث لو نبشوا قبره فان رائحته تزكم الانوف. وربما تؤدي الى اصابة الاحياء بأمراض. ففي هذه الحال يصلون على الميت وهو في قبره .

النقطة الرابعة :اذا كان في نقل الميت الى مكان فيه مصلحة للميت .نقل الميت لتوسيع شارع او كان قبره على حافة مجرى مائي. وخوفا من اعمال التعرية وذهاب القبر بالماء وضياع رفاته. كما حدث للإمام احمد بن حنبل. فيجوز ان ينقل الى مكان بعيد عن تيار الماء. كما يمكن نقل الموتى قرب اهلهم اذا كانوا بعيدين لا يمكن زيارتهم ربما في طول حياتهم. كشهداء الجيش العراقي في الضفة الغربية بالأردن .حتى يزورهم اهلهم ويقرئون لهم قران. وفي العراق حدثت حالة عام 1932م..

*** يروي سادن سلمان الفارسي أن والده رأى بمنامه في عام 1932 رؤيا ان الصحابي حذيفة بن اليمان أتاه في المنام يشكو الغرق، وكان قبر الصحابيين الجليلين حذيفة وعبد الله بن جابر الأنصاري على ضفة نهر دجلة، حين زار قبرهما وجد أن مياه النهر باتت تأكل من جرف القبرين، وأنهما مُهدّدان بالانجراف في نهر دجلة، فقام بإبلاغ مفتي الديار العراقية آنذاك، الذي قام بابلاغ الملك غازي بالأمر، وبعد قيام مهندس الأوقاف بالكشف على القبر أكد في تقريره أنه معرض لخطر التجريف، ونصح بضرورة نقلهما. وحين وصل الأمر للملك غازي اصدر الملك أمرا بنقل الجثمانين الى جوار قبر سلمان الفارسي{رض} وحضر الملك مراسيم فتح القبور والتشييع والدفن، بنفسه وجرى تشييع عسكري مهيب لنقل الجثمانين الطاهرين وبحضور حشد كبير من المواطنين..

الكرامة التي حدثت وروتها الصحافة في وقتها يعرفها أهل المدائن ممن حضروا التشييع انه عند فتح القبرين لاحظوا ان جسدي الصحابيين حذيفة بن اليمان وعبدالله بن جابر الأنصاري مازالا على وضعهما كيوم استشهدا في معركة القادسية عام 15 هجرية, والدم طرياً، بحيث وقعت قطرات الدم على ملابس السادن احتفظ بثيابه المعطرة بدم الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان ومازال ولده يحتفظ بها .

هذا مثبت في الكتب الرسمية الحكومية. قطرة دم تقع من صحابي فيحتفظ بالقماش الملطخ بتلك النقطة خادم الحرم .اذن لماذا تستكثرون على الحسين{ع}انه لما اراد ان يخرجه الديزج خرج من صدره دم من مكان السهم. او قضية الحر الذي لف الحسين{ع} راسه بخرقة. في التاريخ الحديث تم اخراج جسد الشهيد محمد باقر الصدر ونقل الى مكان اخر .اذن يجوز ان ننبش القبر اذا كان فيه مصلحة للميت .

** هناك حادثة وقعت قبيل معركة احد تبين الافكار التي يعمل بها المتشددون الاسلاميون في نبش وتهديم القبور .روي أن قريشاً لما خرجت في غزوة احد نزلوا الابواء، فقالت هند زوجة أبي سفيان لو نجثم قبر أمنة أم محمد فانها بالأبواء [للزمخشري ج1 ص 77]لكن جماعة من قريش منعوها وقالوا لا تفتحين علينا بابا من جهنم.حاولت استدراج المعترضين . ان الغرض من هدم قبرها واستخراج جثمانها . ليس فقط الهدم . ولكن اذا أسر محمد منكم احد فديتم كل إنسان بقطعة من جسدها. .،يعني نستخرجها من القبر ونقطعها كما فعلت مع حمزة..{هذا لاحظناه من اتباعها الذين هدموا ونبشوا قبور أولاد الأئمة (ع) واتباعهم من الشيعة واكملوا مشروع {هند} في هدم قبر امنة أم محمد (ص) كي تفرح أمهم هند وتكتمل المؤامرة . **كما هدموا قبور اجداد النبي{ص} ابو طالب وعبد المطلب وحمزة وجميع نساء النبي{ص}.ضمن حملتين..!!..والأبواء مدينة أئمة أهل البيت(ع) فقد ولد فيها الإمام موسى بن جعفر(ع) وكان للإمام الصادق(ع) بستان، وكان فيه مضيف لائمة أهل البيت(ع) وروى جملة من الفقهاء انه كانت لديهم مأوى ومساكن في الابواء .البعض من ابناء الائمة توفي ودفن فيها. ولكن ازيلت قبورهم من الارض. وكان رسول الله{ص} زار قبر امه في الابواء, فقد نقل انه لما مر بالابواء في عمرة الحديبية قال: ان الله أذن لمحمد (ص) في زيارة قبر آمه، فأتاه وأصلحه وبكى عنده وبكى المسلمون لبكائه [حياة النبي وسيرته ج1 ص45].

** اما عبد الله والد النبي{ص} دُفن في دار النابغة الجعدي في يثرب، توفّي وهو راجعٌ من تجارةٍ له من الشام، وقد كان مريضاً فنزل عند دار أخواله من بني النجّار ويُطَبّب هناك، فبقي عندهم شهراً لم يبرأ، وحين علم عبد المطلب بمرض ابنه عبد الله أرسل أكبر أبنائه؛ وهو الحارث ليستعلم خبره، حين وصل المدينة علم أن عبد الله قد مات، ودُفن في دار النابغة، وأخبروه أخواله أنّهم قد مرّضوه وقاموا بخدمته ولكنّه توفّي ودفن في المدينة قريبا من بقيع الغرقد من الجانب الاخر للمسجد. فتمت ازالته عند توسيع المسجد النبوي .جاء انه في سوق (الطوال) قريب من مسجد الغمامة، لمسافة (100 م) بالجهة الشمالية من المسجد .هكذا طمست اثار والد النبي (ص).وقد ورد في الروايات ان رسول الله (ص) ذهب في احدى الليالي الى قبر أبيه وصلّى عنده ركعتين يقول العلامة المجلسي (رض): يظهر من هذه الرواية أنه كانا مسلما, لان النبي [ص}،كان يردد على قبره انه يلقنه بالولاية لأمير المؤمنين{ع} لكي يكمل إيمانه بالإقرار بإمامة علي بن أبي طالب (ع)..*** وحين استشهد حمزة بن عبد المطلب{ع}في معركة احد قام وحشي بشقّ بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند ام معاوية ، فمضغتها، ثمّ لفظتها.{لان المسلمين صعدوا الجبل وبقيت الجثث وسط المعركة }.يقال بأنّ هند بنت عتبة بعد أن جاءها وحشي بكبد حمزة وقدّمها إليها، نزعت خمارها وحليّها، فأعطتها له ووعدته بعشرة دنانير إذا قدم مكة. ثمّ امرته ان يدلها على جسد حمزة .جاءت ووقفت امامه تفكر باي طريقة تنتقم من [محمد وعلي] بجسد عمهم حمزة . فاستخرجت سكينا وصارت تمثل به بتقطيع اجزاء منه فمثّلت بجميع جسده وبقرت بطنه وقطعت منه اجزاء من بدنه عملت منه معضدين وخدمتين وقدمت بذلك مكة المعضد ما يلبس في الذراع والخدمة يلبس في ساق القدم [خلخال]فلقّبت بـآكلة الأكباد .

لما وقف رسول الله {ص} على جسد حمزة نظر لمنظر لم ينظر كبشاعته لأنه لم يألف ولم ير في حياته كهذا المشهد الذي أوجع قلبه فتأثر بشكل غير مسبوق، وقال(ص):"لو لا أن تحزن صفية أو تكون سُنة من بعدي ما غيبته{ لما دفنته} لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني اللّه على قريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، فلما رأى المسلمون حزن رسول اللّه (ص) وغيظه على ما فعل بعمّه، قالوا: واللّه لئن أظهرنا اللّه عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثّلها أحد من العرب بأحد قط. فنزل جبرئيل (ع) بقوله تعالى:[ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ .( النحل ـــ 126).اذن هذه الحادثة تعتبر اول عملية تمثيل في الاسلام. وكل من مثل في جثة ميت فإنما يتبع هند ويقلدها في العمل. اما نبش القبور فان هند هي اول من حاولت نبش قبر مولاتنا امنة بنت وهب ام النبي{ص} بين مكة والمدينة .

** مسالة بناء القبور وزيارتها: نؤكّد أنّ (بناء المساجد على قبور الصالحين كانت سُنّة مشهورة في صدر الإسلام). في مناسبة وفاة السيّدة فاطمة بنت أسد أُمّ الإمام أمير المؤمنين(ع)«لمّا توفيت خرج رسول الله(ص)وأمر بحفر قبرها ثم تحول قبرها بعد ذلك إلى مسجد. ثم دفن مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش تحت المسجد الّذي بُني على قبر حمزة» .كان ذلك المسجد موجوداً حتّى احتلال الوهّابيّين للحجاز. .ثم عمدوا إلى مساجد وآثار هدموها بمعاول الحقد.

*** اما من يقول ان هذه عادة اليهود.. اليهود ليس لهم قبور مطلقا ,لانّ تاريخ اليهود لا يتفق مع صحة تلك الروايات كون سيرتهم قامت على قتل الأنبياء وتشريدهم فلا بناء على أي نبي او تقي ثم يأتي كاذب يقول : ان زيارة القبور عادة يهودية.!!لكن الحقيقة لو تتبعنا التاريخ نجد (ثقافة تخريب القبور والمشاهد)هي فلسفة العداء اليهودي الذي يدعو اليهود إلى تخريب معابد الآخرين لأنهم يخالفونهم في العقيدة، ففي (بروتوكولات حكماء صهيون) نجد أطروحة الانتقام من المخالف بالاعتداء على دور عبادته تنكيلاً به. كما نرى نصوص ضد (كنائس المسيحيين باعتبارها بيوت الضالين ومعابد الأصنام فيجب على اليهود تخريبها) ولا نملك مصادر تثير إلى هذه الظاهرة الا عند اليهود والوهابية لا زالوا يمارسونها , حين تسربت إلى الجزيرة العربية وتأثر قادة مكة بها بثقافة الانتقام.

** اما قبور الائمة في بقيع الغرقد .!! في الثامن من شوال يصادف ذكرى مؤلمة على قلوبنا وهي ذكرى هدم قبور أئمة البقيع في المدينة المنورة بهذه المناسبة نقف قليلا في رحاب بقيع الغرقد، لنعرف سلوك احفاد بني امية الوهابيّون وحكّام آل سعود عندما سيطروا على المدينة المنورة، واستباحوا مقدساتها، ودمروا آثارها وقد جرت هذه العملية مرتين، الأولى: في سنة 1220 هـ والثانية: سنة 1344 هـ. اي قبل مائة سنة بالتحديد. وأثار هدم قبور البقيع موجة غضب واحتجاجات في مختلف البلدان الإسلامية لا زال، حتى يومنا هذا فإن الشيعة تقيم مجالس العزاء والبكاء بهذه المناسبة، ولهم مراثي في ذكرى تهديم قبور ال محمد{ص}. معنى البقيع: في اللغة هو المكان، أي البقعة من الارض ويشترط الا يسمى بقيعاً إلاّ وفيه شجر، اما معنى بقيع الغرقد هو وجود شجرة تسمى غرقد كانت موجودة في تلك البقعة , بمرور الزمن حين اتخذت مقبرة مات الشجر وبقي الاسم بقيع الغرقد، وصارت مقبرة لأهل المدينة المنورة. وأطلق لفظ البقيع على عدة أماكن في المدينة حيث كل بقعة فيها شجر تسمى بقيع .منها بقيع الخيل وهو "سوق اصغر من سوق عكاظ . لان هناك اسواق في مكة والمدينة كثيرة كون مكة مركز تجاري كبير .. وبقيع الخيل خاص لبيع الخيول .والإبل والغنم وأكثر ما يباع في هذا السوق الحيوانات، وبالمدينة بقيع قريبا من بئر أبي أيوب،

اما تاريخ الدفن في البقيع: كان أهل المدينة المنورة يدفنون موتاهم منذ زمان النبي (ص) في البقيع وكان الرسول (ص) يضع على قبر المدفون علامة،ولما دفن أئمة الهدى(الحسن والسجاد، والباقر، والصادق)(ع) بنيت على قبورهم القباب، لان البناء على القبور معتاداً ذلك الزمان في مكة والمدينة وغيرها من البلدان الإسلامية..ذكر المؤرخون ان البقيع كان مقبرة قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام ، خُصِّصت لدفن موتى المسلمين فقط،.اما اليهود والنصارى فكانوا يدفنون موتاهم في مقبرة اخرى تسمى(حش كوكب) وهو بستان يقع جنوب البقيع، وأول من دفن في البقيع من المسلمين هو (أسعد بن زرارة الأنصاري) ثم دفن بعده (عثمان بن مظعون)،الذي شارك رسول الله (ص) في دفنه ،ودفن إلى جانبه (إبراهيم) ابن الرسول{ص}ولما لاحظ المسلمون اهتمام الرسول{ص} في تلك المقبرة ودفن كبار الصحابة وابنه ابراهيم . دفنوا فيها وقطعوا الأشجار ليستخدموا المكان للدفن .ثم منع الدفن الان. وحال البقيع قبل هدمه من الوهابية: تضم مقبرة البقيع أضرحة لعدد من الصحابة وال البيت(ع) منهم، الأئمة الأربعة(الحسن والسجاد والباقر والصادق عليهم السلام) في قبة واحدة، وهناك قبر الزهراء (ع) مخفي لحد الان. وهو ما يشير إلى قوله {ص}(ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)ومن المسلمات اصبحت زيارة الزهراء (ع) في مقبرة البقيع، وفي المسجد النبوي ،وذلك لخفاء قبرها الشريف.. واصبحت مقبرة البقيع تحوي شخصيات عزيزة , ترق قلوب المحبين لزيارتها. يقول ابن المبارك والشافعي وغيره. ان قول النبي{ص} جواز زيارة قبر امه يعني الرخصة والاستحباب في زيارة القبور، فإنها تذكرنا بالآخرة. اما هدم الاضرحة المقدسة *هذه عقيدة متطرفة حاقدة على الاسلام ومن اعظم انجازاتهم هدم قبور الصحابة والتابعين خاصة قبور أهل البيت الاطهار{ع} -عند قيام الدولة السعودية عام 1220 هـ، ثم سقطت دولتهم على يد العثمانيين أعاد العثمانيون بناءها ، فبنيت القباب والمساجد في البقيع .اما الطريقة التي تم فيها تهديم قبور البقيع .. فهي كالتالي:

**بعدما استولى آل سعود على مكّة المكرّمة والمدينة عام 1344ﻫ، بدأوا يبحثون عن ذريعة لهدم مراقد واثار أهل البيت(ع) والصحابة. ولكنهم خافوا من غضب المسلمين في الحجاز او البلدان الإسلامية، لذلك ارغموا علماء المدينة المنوّرة على إصدار فتوى{بحُرمة البناء على القبور} .فكتبوا استفتاءً ذهب به قاضي قضاة الوهابي {سليمان بن بليهد} الى علماء المدينة، وتحت التهديد وقّع علماء المدينة مرغمين على جواب الاستفتاء بحُرمة البناء على القبور؛ تأييداً لرأي الوهابية .اعتبرت الحكومة السعودية الفتوى مبرّراً شرعيا لهدم قبور الصحابة والتابعين، وفي الحقيقة هو حقد في قلوب بني امية للرسول وال بيته.!! وتم تنفيذ الاجراء يوم الثامن من شوّال عام 1344ﻫ ـ 1926م فهدّموا قبور الأئمّة الأطهار وصحابة رسول الله في البقيع، وساوّوها بالأرض. وبقي في قلبهم حقد ..انه من يسلم على النبي{ص} في قبره يعدونه مشركا.

**هناك مقبرة اخرى تسمى المعلاة في مكة تسمى مقبرة(الحُجون) وهي أقدم مقبرة في مكة كانت تسمى أيضاً مقبرة بني هاشم، ومقبرة أبي طالب {ع}ضمت رفاة عبد المطلب، وأبو طالب ،وام المؤمنين خديجة الكبرى، وابنها القاسم ابن رسول الله{ص}،كما ضمت رفاة أوّل شهيدين في الإسلام ياسر وسمية؛ هنا حظيت هذه المقبرة– بعد مقبرة البقيع- باهتمام خاص من قِبَل الشيعة .احتمل البعض أنّ تسمية المعلاة يعود بسبب دفن قصي بن كلاب جد النبي (ص)بعد ان كان اسمها مقبرة الحجون،

** لو تابعنا تاريخ حرب القبور لوجدنا ان اول من اخفي قبرها مولاتنا الزهراء {ع} ثم اخفي قبر الامام علي{ع} اكثر من 80 ثمانين عاما الى ان كشفه ولده الامام جعفر الصادق {ع} اثناء افتتاح حوزته في الكوفة. ولذلك لم تفت دعبل بن علي الخزاعي في تائيته المشهورة ان ينعي الزهراء بقبور ابناءها /

/ أفاطم لو خلت الحسين مجدلا //وقد مات عطشانا بشط فرات//إذا للطمت الخد فاطم عنده //وأجريت دمع العين في الوجنات//أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي//نجوم سماوات بأرض فلات//قبور بكوفان واخرى بطيبة// واخرى بفخ نالها صلواتي// لذلك الرواية التي تقول ان الزهراء تدور في مجالس ابناءها لانها لا يزورها احد في قبرها . يعني قبرها خالي من الزوار . لذلك هي تاتي لمجالس الحسين

يا لرزء هد أركان الهدى // وبنا قد أشمت اليوم العدا// يا لرزء جل في الكون فجيع// كل قلب منه قد أمسى وجيع// في قبور هدموها في البقيع

من بها الأملاك تهوي سجدا ــــــــــــــــــــ /

طيبة لا طاب فيك المطعمُ// وقبورٌ فيك ظلما تهدمُ //وُجهت منهم لطه أسهم فأصابت قلبه والكبدا //الشيعي بس يصل المدينة // ينحب اويجذب الحسرة أرد أزور الحسن وينه // ما تدلوني على قبره// اوزين العباد اومهجته// الصادق اوباقر العترة/// اقبورهم ويلي اهدموها

اشعلوا فيها الكلوب // امصيبتين اللي دهتنا // والحزن داير علينا ////// مدري نبجي على بو اليمة// لو على اقبور المدينة//هدموها العدا اوظلت موحشة اوقفرى اوحزينة// من يصد ليها الموالي/ابعينه ايضيق الفسيح

يغايب هالفلك لولاك ما دار//او لوما غيبتك هالدمع ما دار//أقصد للبقيع او شوف ما دار// اقبور أجدادك انهدمن سويه

حزنك ما اظن الوادم تعده

جيشك يمتى للثورة تعده

اقبور أجدادك عليها تعدى

هدمها الل كسر ضلع الزكية