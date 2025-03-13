ادغام أو اخفاء النون الساكنة (سورة البقرة) (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

النون الساكنة هي حرف الهجاء المثبت في بناء الكلمة ولا حركة لها وتكون في الاسم أو الفعل أو الحرف، وتكون وسطا وطرفا. وتثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. اما التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا. و أحكامها أربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، و الإخفاء. قال عز وجل في سورة البقرة عند مواضع ادغام أو اخفاء النون الساكنة "وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ" (البقرة 48)، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) رَبِّكُمْ عَظِيمٌ" (البقرة 49)، "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" (البقرة 55)، "وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" (البقرة 57).

جاء في موقع الألوكة عن من أحكام النون الساكنة والتنوين: الإقلاب والإخفاء للكاتب سامح محمد البلاح: الفرق بين الإخفاء والإدغام: 1- الإخفاء لا تشديدَ فيه، بخلاف الإدغام يكون التشديدُ فيه عندما يكون كاملاً. 2- الإخفاءُ يكون عند الحرف المُخفَى عنده، والإدغامُ يكون في الحرف المدغَمِ فيه. 3- الإخفاء يكونُ من كلمة أو كلمتين، أما الإدغامُ فلا يكونُ إلا من كلمتين. قال عز وعلا في سورة البقرة عند مواضع ادغام أو اخفاء النون الساكنة "وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (البقرة 60)، "وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ" (البقرة 61)، "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ" (البقرة 67)، "قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ" (البقرة 69).

جاء في الموسوعة القرآنية عن القول السديد في علم التجويد: 1 - الفرق بين الإخفاء والإدغام: أ- الإخفاء لا تشديد معه عند النطق، والإدغام فيه تشديد عند النطق. ب- الإخفاء للحرف يكون عند غيره، والإدغام للحرف يكون فى غيره. ج- الإخفاء يكون من كلمة ومن كلمتين، والإدغام لا يكون إلا من كلمتين. د- الإخفاء له خمسة عشر حرفا، الإدغام له ستة أحرف بقسميه. 2 - سبب الإخفاء: أن النون الساكنة ونون التنوين لم يقرب مخرجهما من مخرج حروف الإخفاء كقرب مخرجهما من حروف الإدغام فيدغما. ولم يبعد مخرجهما عن مخرج حروف الإخفاء كبعده عن مخرج حروف الحلق فيظهرا. فكان الوسط بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. 3 - مراتب الإخفاء: ثلاثة: أ- أقرب حروف الإخفاء مخرجا من النون الساكنة ثلاثة أحرف، هى: الطاء- الدال- التاء. ب- أبعد حروف الإخفاء مخرجا من النون الساكنة حرفان، هما: القاف- الكاف. ج- أوسط حروف الإخفاء مخرجا من النون الساكنة العشرة أحرف الباقية. قال ابن الجزرى: وقارب الإظهار أولى كم قر والإدغام دوما تلوطى ووسّط صدق سما ناه ثنا ظلّ جليلا ضف شريفا ذا فنا.

قال جل جلاله في سورة البقرة عند مواضع ادغام أو اخفاء النون الساكنة "قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ" (البقرة 70)، "أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة 75)، "وَقَالُوا لَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة 80)، "بَلَى مَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة 81).

جاء في كتاب الوقف والابتداء في القرآن الكريم دراسة وتطبيقاً للمؤلف عبد الرسول عبائي: قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا" (المزمل 4) . فسَّر نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية الكريمة المكوّنة من ثلاث كلمات تفسيراً جامعاً مانعاً واضحاً لا يقبل التأويل والتحليل، ولا يشتبه فيه اثنان، ولا يختلف عليه الثَّقلان، فيقول: (بيّنه تبياناً، ولا تنثره نثر البقل، ولا تهذّه هذَّ الشعر، وقفوا عند عجائبهِ، حَرّكوا به القلوب، ولا يكن همُّ أحدِكم آخِرَ السورة). فتبيانه، وعدم نثره كالبقل، ولا هذّه كالشعر، والوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به، ولا يكن همّنا الانتهاء حتى آخر السورة، كل هذه الفقرات الموجزة من الحديث النبوي الشريف تُبيِّن للمتأمل بجلاء كثيراً من علوم القرآن الأساسية، كالتجويد والتفسير وعلم الوقف والابتداء، والتدبر في معانيه، والتفكر في آياته لمعرفة أسراره وإدراك إعجازه. هذه الأمور هي التي تقودنا إلى التلاوة الحقّة التي يُريدها الله سبحانه وهي المعنيّة في تفسير الإمام الصادق عليه السلام للآية الشريفة: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ" (البقرة 121). إذ يقول عليه السلام: (يُرتّلون آياته، ويتفهّمون معانيه). فأهل البيت عليه السلام هم أول من اهتم بمعرفة القرآن وترتيله وتفسيره وبيان علومه، وها هو سيد الأوصياء وإمام المتقين علي عليه السلام يُبيّن بشكل واضح وصريح مفردة (التجويد) في تفسيره للآية الكريمة الواردة آنفاً: "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا" حيث يقول عليه السلام: (الترتيل: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف). فَجَعَل الوقوف الشِّقّ الثاني من الترتيل الذي أوله التجويد، وبهذا تتجلى بوضوح أهمية معرفة الوقوف في تلاوة القرآن الكريم، فالوقف والابتداء عِلمٌ قائمٌ بذاته، لا بد من معرفته والتخصص فيه، ومعرفة موارده ومواضعه لتكون التلاوة سليمة من العيوب، خالية من الشوائب، كما يريدها الله تعالى، وكما أنزل بها الوحي على صدر نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وللتخصص في هذا العلم الشريف، لا بُدَّ من الإحاطة بمعرفة المفردات القرآنية، والتفسير، وقواعد اللغة العربية، لتكتمل بذلك أركان علم الوقف والابتداء، ليتعاطف القارىء بكل وجوده وكيانه مع كلام الله، وبالتالي ليُصبح تأثيره كبيراً وفاعلاً على المستمع من خلال تأثره بالمفردة القرآنية الجميلة، لتتحقق الفائدة المرجوة من التلاوة الحقة والخاشعة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف لما سُئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أحسن الناس قراءة قال: (من إذا سمعتَ قراءتَه رأيتَ أنَه يخشى الله). وما كتابنا هذا، الموسوم بـ (الوقف والابتداء في القرآن الكريم دراسة وتطبيقاً) إلا محاولة جادة بذل فيها الأخ الكريم والأستاذ الفاضل الحاج عبد الرسول عبائي جهوداً موفقة أماط فيها اللثام عن مكنونات هذا العلم الظريف، من خلال دراسته وتطبيقاته، فجاءت الدراسة مباركة والتطبيقات مُبيِنة.

قال يبحانه في سورة البقرة عند مواضع ادغام أو اخفاء النون الساكنة "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ" (البقرة 84)، "ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" (البقرة 85)، "وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ" (البقرة 89)، "بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) فَضْلِهِ عَلَى مَنْ (ادغام أو اخفاء النون لعدم وجود حركات التشكيل أعلى أو تحت حرف النون) يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ" (البقرة 90).