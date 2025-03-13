اظهار نون تنوين الضم (سورتي الأنفال والحج) (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

تنوين الضم ( ٌ) فوق الحرف: يدل على أن الحرف منون بالضم نحو (الدال) في: "أَحَدٌ". الإظهار: هو إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير زيادة في الغنة، وذلك إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الحلق الستة وهي: (ء هـ ع ح غ خ) هي مجموعة في أوائل الكلمات: (أخي هاك علما حازه غير خاسر). تنوين الكسر ( ٍ) تحت الحرف: يدل على أن الحرف منون بالكسر نحو (الدال) في: ﴿حَاسِدٍ﴾ (الفلق 5). علامة الاظهار في ضبط المصحف: بالنسبة للتنوين: تراكب الحركتين: حركة الحرف، والحركة الدالة على التنوين ( ً - ٍ - ٌ). قال الله جل جلاله في سورة الأنفال عند مواضع اظهار نون تنوين الضم "لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ (اظهار نون تنوين الضم) عَظِيمٌ" (الأنفال 68)، "وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (اظهار نون تنوين الضم) حَكِيمٌ (اظهار نون تنوين الضم عند الوصل)" (الأنفال 71).

الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين: الإظهار (الحلقى) الإظهار لغة هو البيان أو الإيضاح، وإصطلاحاً هو إخراج كل حرف من مخرجه من غيرزيادة فى الغنة فى الحرف المُظهر والحرف المُظهر هو النون الساكنة والتنوين. متى يكون الإظهار تُظهر النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من أحرف الحلق الستة وهى: الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء. وأحكام النون الساكنة تكون فى كلمة وكلمتين. وقد رمز إلى أحرف الحلق بعضهم بقوله: إن غاب عنى حبيبى همنى خبره، فيؤخذ من كل كلمة منها الحرف الأول. قال الله سبحانه في سورة الحج عند مواضع اظهار نون تنوين الضم "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ (اظهار نون تنوين الضم) عَظِيمٌ" (الحج 1)، "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ (اظهار نون تنوين الضم) اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ (اظهار نون تنوين الضم) انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ" (الحج 11)، "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (اظهار نون تنوين الضم عند الوصل)" (الحج 17). "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ (اظهار نون تنوين الضم) مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ" (الحج 18).

حقيقة الإظهار: أن ننطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة يليه حرف الإظهار من غير فصل ولا سكت بينهما. قال الله جلت قدرته في سورة الحج عند مواضع اظهار نون تنوين الضم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (اظهار نون تنوين الضم عند الوصل)" (الحج 39)، "الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيّ (اظهار نون تنوين الضم)ٌ عَزِيزٌ (اظهار نون تنوين الضم عند الوصل)" (الحج 40)، "فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ (اظهار نون تنوين الضم) عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ" (الحج 45).

جاء في موقع ملتقى الخطباء عن فضل القرآن الكريم ومنافعه في الكتاب والسنة: وَمِنْ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَمَزَايَاهُ الْإِيمَانِيَّةِ: أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الِاسْتِسْلَامِ وَالْخُضُوعِ لِشَرْعِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (الْإِسْرَاءِ107-109)، قَالَ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه- فِي تَفْسِيرِهِ: "يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَيَخِرُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ مُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْفُرْقَانِ، إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لِأَذْقَانِهِمْ يَبْكُونَ، وَيَزِيدُهُمْ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْمَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ خُشُوعًا، يَعْنِي: خُضُوعًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، وَاسْتِكَانَةً لَهُ". أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ: تِلْكَ بَعْضُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْإِيمَانِيَّةِ، وَأَمَّا الْمَزَايَا الْأَخْلَاقِيَّةُ فَكَثِيرَةٌ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ وَالْقُرْآنُ مَصْدَرُ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ كُلِّهَا، فَعَنْهُ تَنْبَثِقُ، وَمِنْهُ يُعْرَفُ فَضْلُهَا، فَكُلُّ طَرِيقَةٍ قَوِيمَةٍ، وَسُلُوكٍ مُسْتَقِيمٍ، وَسِيرَةٍ حَسَنَةٍ هِيَ مِمَّا يَهْدِي إِلَيْهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، قَالَ تَعَالَى: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ" (الاسراء 9)، قَالَ الشَّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي تَفْسِيرِهِ: "وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَجْمَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِيهَا جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْهُدَى إِلَى خَيْرِ الطُّرُقِ وَأَعْدَلِهَا وَأَصْوَبِهَا، فَلَوْ تَتَبَّعْنَا تَفْصِيلَهَا عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ لَأَتَيْنَا عَلَى جَمِيعِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لِشُمُولِهَا لِجَمِيعِ مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى إِلَى خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

عند اظهار التنوين في المصحف بوضع ضمتين مركبتين متساويتين متعاكستين فـي الاتجاه مع مسح رأس الضمـة الثانيـة فوق الحرف الأَخير فـي حالـة الرفع، أو فتحتين مركبتين متساويتين متطابقتين فـي الاتجاه فوق الحرف الأَخير فـي حالـة النصب، أو كسرتين مركبتين متساويتين متطابقتين فـي الاتجاه تحت الحرف الأَخير في حالـة الجر. ولكن في حالة ادغام نون الضم توضع ضمتين متتاليتين (وو). قال الله عز وجل في سورة الحج عند مواضع اظهار نون تنوين الضم "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (اظهار نون تنوين الضم) حَكِيمٌ" (الحج 52)، "لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ (اظهار نون تنوين الضم) حَلِيمٌ" (الحج 59)، "ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ (اظهار نون تنوين الضم) غَفُورٌ" (الحج 60).