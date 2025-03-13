(~: المد المنفصل) وتطبيقات من القرآن الكريم في سورة البقرة (ح 7)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله جل وعلا في سورة البقرة عند مواضع المد المنفصل "وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (البقرة 250)، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (البقرة 254)، "اللَّهُ لَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" (البقرة 255)، "قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ" (البقرة 263).

جاء في موقع موضوع: المد في كلمة الملائكة هو مد متصل، الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة تُمد بمقدار أربع أو خمس حركات والحركة في علم التجويد تعرف بقبض الأصبع وبسطه. والمد الفرعي بسبب الهمزة يقسم إلى ثلاثة أنواع وهي كالآتي: المد المتصل: أن يأتي بعد حرف المد همزة مباشرة ويكون في كلمة واحدة، سواء كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها، ويُمد أربع أو خمس حركات وهذا المد واجب. المد المنفصل: أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة وفي الكلمة الثانية همزة، وسُمي منفصل لأنه في كلمتين، ويُمد أربع أو خمس حركات، وهو جائز. مد البدل: أن تسبق الهمزة حرف المد في الكلمة يُمد جوازاً بحركتين. قال الله سبحانه في سورة البقرة عند مواضع المد المنفصل "يَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" (البقرة 264)، "أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) فَأَصَابَهَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف الثانية لورود الهمزة بعده) إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" (البقرة 266) ، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ" (البقرة 267).

جاء في دليل الاتقان عن أحكام المد: المد المنفصل: هو أن يأتي بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى نحو: "أَلَآ إِنَّهُمۡ" (البقرة 13)، "إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ" (يوسف 2)، "بِمَآ أُنزِلَ" (البقرة 4). سبب تسميته: سمي بالمنفصل لانفصال حرف المد عن سبب المد (الهمز). ضوابطه: أن يأتي بعد حرف المد همز. أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى. أن تكون الهمزة في أول الكلمة التي تليها. علامته: وضع علامة المد فوق حرف المد الذي في آخر الكلمة الأولى نحو: "إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ" (يوسف 2). قال الله عز وعلا في سورة البقرة عند مواضع المد المنفصل "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أُولُو الْأَلْبَابِ" (البقرة 269)، "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة 275)، "يَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (البقرة 278)، "يَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) أَلَّا تَرْتَابُوا (~: لزوم المد الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارّ (~: لزوم المد ست حركات الزائد في حرف الالف لورود حرف مشدد بعده)َ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (البقرة 282) .

جاء في الموسوعة الحرة عن المخارج السبعة عشر: وقد تبنى هذا الرأي الخليل بن أحمد وأكثر النحويين، وأكثر القراء ومنهم ابن الجزري وهذا هو المختار. 1. الجوف: هو الخلاء في لحلق والفم. حروفه التي تخرج منه تسمى بالحروف المدية أو الحروف الجوفية، وهي (ي) ساكنة مكسور ما قبلها (ا) ساكنة مفتوح ماقبلها (و) ساكنة مضموم ما قبلها. 2. الحلق: هو ما بين الحلقات الغضروفية المتصلة حتى أقصى اللسان. - أقصى الحلق: أبعده مما يلى الصدر. حروفه: ه، ء -وسط الحلق: ما بين أقصى الحلق وأدناه. حروفه: ع، ح. - أدنى الحلق: وهو أقربه مما يلى الفم. حروفه: غ، خ 3. اللسان - أقصى اللسان - أقصى اللسان مع ما يوازيه من الحنك الأعلى - وسط اللسان - حافة اللسان - أدنى حافة اللسان - طرف اللسان مع ما يليه من اللثة العليا - طرف اللسان قرب الثنايا العليا بغير التصاق - ظهر طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا - ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا السفلى - ظهر طرف اللسان مع رؤوس الثنايا العليا. 4. الشفتان - بطن الشفة السفلى - الشفتان معا 5. الخيشوم.

جاء في موقع ملزمتي عن حروف العلة والمد واللين للكاتبة إيناس خليل: المد الفرعي: وينقسم المد الفرعي إلى فرعين وهما، مد المد بسبب الهمزة، ومد هاء ضمير الغائب: مد الهمزة: وهو يأتي بعد حرف المد في الكلمة ذاتها، بمعنى إن يكون متصل بها، وهناك مد منفصل ومد البدل: المد المتصل: مثال: والسماء والطارق، ويتم مد الألف قبل الهمزة بمقدار 4 حركات مثال: والسماء وما بناها. المد المنفصل: ويأتي المد في آخر الكلمة وتأتي في بداية الكلمة التالية همزة، ومقدار المد إما حركتين أو أربعة أو ست حركات، مثال: “يا أيها الناس”، “إنا أعطيناك الكوثر”. مد البدل: وهو عبارة عن تقدم الهمزة على حرف المد في كلمة واحدة، ومقداره حركتين، مثال: “هل آمنكم عليه” وأصل الكلمة هو أمنكم. مد الصلة الكبرى: هو عبارة عن مد الهاء في ضمير الغائب المفرد، إذا وقع بين حرفين متحركين، بحيث يكون الثاني هو الهمزة، وحكمة حركتان أو أربعة أو ست حركات مثال: “أيحسب أن ماله أخلده“. قال الله تعالى في سورة البقرة "لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف االياء لورود الهمزة بعده) أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (~: لزوم المد المتصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (البقرة 284)، "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنْ نَسِينَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا (~: لزوم المد المنفصل الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (البقرة 286)