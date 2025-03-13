مجلس حسيني ــــــ عقيدتنا في الثقلين ال البيت{ع}

ابـا حـسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعيه

تـراهم وتـسمع نـجواهم فهل عنك تعزب من خافية

وأنـت مدير رحى الكائنات وقـطبٌ لأفـلاكها الجاريه

وأنـت الـذي أمم الأنبياء تـولتك في الأعصر الخاليه

وكـل الخلائق يوم النشور لـديك إذا حـشرت جاثيه

فـمن بـك قـد تـمّ إيمانه فـبشراه في عيشة راضيه

بـحوضك يسقى ومن بعد ذا يـساق إلـى جـنة عاليه

وأمـا الـذين تولّوا سواك فـما هم من الفرقة الناجية

بسم الله الرحمن الرحيم

{انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} فصلت 31

هل ان الملائكة ينزلون على الانبياء فقط دون خلق الله..؟ او هناك نزول وتواصل بين المؤمنين وبين الله عن طريق الملائكة وعن طريق الاولياء لاننا ندعوا الله ورسوله ونسلم عليه في قبره كل يوم اثناء الصلاة وهو ميت. كيف نتكلم مع الموتى..؟ ونزور المراقد المقدسة كما نزور موتانا فهل نلاقيهم ويسمعوننا.؟ ثم هناك عقيدة لدى اغلب المسلمين وغيرهم الشيعة بالخصوص عقيدتهم فيها نص يقول انهم ينتظرون خروج امام غائب اسمه المهدي المنتظر{عج} فهل المهدي يتواصل مع الناس سواء ممن يعتقد به او لا يعتقد بغيبته بل حتى بولادته ..؟

اسئلة كثيرة تدور في ذهننا . منها نسلم على الإمام المهدي {عج{ الغائب في زيارتنا له نصا عنه كلامِ ينسب اليه ذكره الشيخِ المفيدِ وهو اجتماع القلوب على نصرته ومعنى ذلك الشغل الشاغلُ لقلوبِ الناسِ جميعاً هو الوفاءِ بالعهدِ، الذي يعطيهِ الإنسانُ في إيمانِه واعتقادِه به، وفي الدعاءِ المعروف :«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ، واللائذين تحت لواءه وَالذَّابِّينَ عَنْهُ، وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ». بالمقابل هو يعيننا الامام المهدي المنتظر حين ندعوه , وهل نشعر بوجوده حين يعيننا ؟او يختلى عنا.؟.

نقطة اخرى اكثر اهمية من هذا كله . جاء في صدر سورة البقرة قوله تعالى{ الم* ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ*أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} بعد هذا كله فما هو مستوى الخلقة التكوينية للنبي {ص} واهل البيت{ع} علما اننا نقر انهم ميتون فكيف يحضرون معنا .. مثلا حضور الامام علي عند النزاع للميت .وهناك ابيات عنه يقول:

يا حار همدان من يمت يرني /// من مؤمن او منافق قبلا /// يعرفني شخصه واعرفه /// باسمه وعينيه وما فعلا// وانت يا حار ان مت ترني// فلا تخف عثرة ولا زللا // ساسقيك من بارد على ظمأ //تختاله من الحلاوة عسلا. واقول للنار حين تعرض للحشر // ذريه لا تقربي الرجلا // ذريه لا تقربيه انه // حبل بحبل الوصي متصلا..

نقطة اخرى في عقيدتنا: جاء في تفسير الزيارة الجامعة. وهي من الزيارات العقائدية. نقول فيها {محمد "ص" وال بيته "ع" وجه الله ونور الله} وباب علم الله. فكيف يصح القول بهذه الشعارات. كما انه هناك شعارات على شكل احاديث منها تشبيه ال البيت بسفينة نوح . يقول رسول الله{ص} قال ابو ذر{ع} وقد آخذ بباب الكعبة : أيها الناس ، من عرفني فأنا من عرفتم ، ومن أنكرني فأنا أبو ذر ، سمعت رسول الله {ص}يقول : " مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق " . ذكره مسلم في صحيحه.. هذا الحديث يسمى حديث السفينة هو قول نبي الإسلام محمد بحق اهل البيت{ع}" فيه يستدل الشيعة على عصمة أهل البيت وأحقيتهم بإمامة الأمة ولهم منصب الخلافة والقيادة بعد الرسول محمد{ص}.. وقد عارض أهل السنة والجماعة قولهم، حيث يعتقدون أن نص الحديث الذي يستدل فيه الشيعة غير صحيح وباطل وموضوع، وفيه ألفاظ تختلف عن الحديث الصحيح الذي يعتقدون به والمروي عند البخاري.

يقول الشيخ ابن باز:(هذا من كلام الشيعة، أهل بيتي كسفينة نوح هذا حديث باطل موضوع، ليس له أصل، وليس أهل بيته هم سفينة النجاة، أهل بيت النبي {ص}"لهم الحق في نصيحتهم، والإحسان إليهم، وفي تعليم جاهلهم، وفي العفو عن مسيئهم إذا كانت الإساءة تتحمل العفو" إلى غير هذا من المصالح التي ذكّر بها النبي {ص}. ولكن ليس هم السفينة، السفينة كتاب الله، وسنة رسوله هذه هي السفينة من أخذ بهما نجا، ومن تخلف عنهما هلك، وأهل البيت فيهم المحق، وفيهم المبطل، فيهم أبو طالب، وهو من أهل النار، وفيهم أبو لهب وهو من أهل النار، وفيهم علي من أهل الجنة، وفيهم الحسن والحسين. .أفضل منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعثمان هم الراشدون، هم أفضل من اهل البيت المصدر { موقع ابن باز الالكتروني 9/3/2025.رغم ان جل الصحابة نقلوه.

بعد هذه الاشارات العقائدية ارجع الى الاية الكريمة . من هم المشار اليهم بالآية الكريمة راي المذاهب الاسلامية كافة :{انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}. قال عطاء: نزلت هذه الآية في أبي بكر لأن المشركين قالوا ربنا الله ، والملائكة بناته ، وهؤلاء شفعاءنا عند الله ، فلم يستقيموا . وقال أبو بكر : ربنا الله وحده لا شريك له ، ومحمد {ص} عبده ورسوله ، فاستقام . وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله{ص}قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال : قد قال الناس ثم كفر أكثرهم ، فمن مات عليها فهو ممن استقام... ثم قال : حديث غريب . ويروى في هذه الآية عن النبي في صحيح مسلم عن سفيان الثقفي قال : قلت : يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال : قل آمنت بالله ثم استقم .

ولكن لم يبين لنا أي مفسر من المذاهب الاسلامية { النص الذي يعده يقول تتنزل عليهم الملائكة ثم تبشرهم بالفوز الا يخافوا ولا يحزنوا}.. هذا ما يعتقد به المسلمون السنة. اما الشيعة فياخذون رايهم من اهل البيت في تفسير القران. خاصة فيما يخص العقيدة لان كثير منها علوم باطنية تحتاج الى مفسرين اشار القران اليهم ان ناخذ عقيدتنا منها . في قول القران الكريم: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون} الجماعة يقولون اهل الذكر هم اهل الكتاب اليهود والانصارى يرجعون اليهم في تفسيرهم .. اما الشيعة لا يعدلون عن ال محمد{ص}..

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاٰئِكَةُ أَلاّٰ تَخٰافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا ،قَالَ:«هُمُ الْأَئِمَّةُ(عَ) تَجْرِي فِيمَنِ اسْتَقَامَ مِنْ شِيعَتِنَا، وَ سَلَّمَ لِأَمْرِنَا، وَكَتَمَ حَدِيثَنَا عَنْ عَدُوِّنَا، تَسْتَقْبِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ بِالْبُشْرَى مِنَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ، واللَّهِ مَضَى أَقْوَامٌ كَانُوا عَلَى مِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اسْتَقَامُوا، وَسَلَّمُوا لِأَمْرِنَا، وَ كَتَمُوا حَدِيثَنَا، لَمْ يُذِيعُوهُ عِنْدَ عَدُوِّنَا اسْتَقْبَلَتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ بِالْبُشْرَى مِنَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ». ما معنى كتم حديثنا..؟ جعفر الصادق{ع}، قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. هنا بدلت كلمة «أسرارنا» بكلمة «أسرارهم» أي أسرار شيعتهم. فالحفاظ على اسرار اخيك امر من الله تعالى ومن ال البيت{ع}{ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة .روي عن الإمام السجاد (ع) قوله: وددت أن أفتدي خصلتين في شيعتنا ببعض لحم ساعدي: النزق، وقلة الكتمان .النزق هو فوران الدم عند الغضب. وهذا حديث السفينة لا يمكن اثباته لغيرهم .. كتب احد كتاب السنة قال:

هذا حديث قبله جميع الشيعة دون معارضة ولا اعتراض عليها، رغم ما فيه من معاني غريبة وأسرار صعبة ورائعة أن الكثير منهم ينكرونه في ف5ي الزيارة الجامعة وما احتوت عليه من البلاغة ، والمسائل الرائعة ، والأسرار التي لا يمكن اختراقها ،

*** هل يختلف اهل البيت في الخلقة التكوينية عن خلقة بقية الناس ..؟ وما سر هذا الاختلاف.؟!! وما الدليل على عظيم خلقتهم . ورد عن الامام علي بن موسى عن آباءه {ع} عن علي{ع}قال : قال رسول الله (ص): ما خلق الله خلقا أفضل مني، قال علي (ع): قلت: يا رسول الله أنت خير من جبرائيل؟ قال (ص): يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه ورسله على ملائكته المقربين، وفضّلني على جميع الأنبياء والمرسلين. الشرف بعدي لك يا علي، وللأئمة من بعدك. والملائكة خدمنا وخدم محبينا يا علي. "إنهم يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن آمن بولايتنا، يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، كيف لا نكون أفضل من الملائكة؟ لقد سبقناهم في معرفة ربنا والثناء عليه وتعظيمه وتقديسه وتمجيده، لأن أول ما خلق الله تعالى أرواحنا، فتحدثنا عن توحيده وحمده، ثم خلق الملائكة، .!! كيف خلق الله محمد وال محمد{ص} قبل الخلق.. وما هي اسرار عظمتهم. يصف الامام السر الذي فيهم : انه "لا توجد قوة في السماوات والارض إلا من خلال الله ، وحتى لا تكون هناك سلطة أو قوة الا من خلال الله. "لذلك تم خلق نورهم ثم توجيههم لمعرفة وتوحيده وتمجيده ،

راي المذاهب في خلق رسول الله{ص} في موقع الشيخ عبد العزيز بن باز يقول:{ ما يقول الناس ان النبي خلق من النور هذا كله لا أصل له، انه من النور ،ثم يعطي رايه [ هذه أخبار موضوعة لا أصل لها ولا أساس لها عن النبي بل هي موضوعة ومكذوبة على النبي... اذن عرفنا الان لما يقول علماءهم انه لا يجوز زيارتهم . ولا يجوز التوسل بهم ولا اهداء ثواب الفاتحة للنبي واله والاموات . وانه ادى دوره وانتهى .. حتى قال ابن عثيمين عصاي افضل من محمد {ص}.

** روى الصدوق في (معاني الأخبار) بإسناد معتبر عن أبي ذر- رحمه الله-، قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : خلقت أنا وعلي بن أبي طالب (ع) من نور واحد نسبح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما أن خلق آدم جعل ذلك النور في صلبه، ولقد سكن الجنة ونحن في صلبه، ولما ركب نوح السفينة ونحن في صلبه، ولما قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه، فلم يزل ينقلنا الله تعالى من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب أي في صلب عبد المطلب. .فقسمنا نصفين، فجعلني في صلب عبد الله، وجعل علياً في صلب أبي طالب، وجعل فيَّ النبوة والبركة، وجعل في علي الولاية والفصاحة والفروسية، وشق لنا اسمين من أسمائه، فذو العرش محمود وأنا محمد، والله الأعلى وهذا علي. في رواية أخرى : فأنا للنبوة والرسالة، وعلي للوصية والقضية. اذن هذه اسرار ال محمد{ص} فهم ولدوا ولادتين الاولى كما ذكرنا في الروايات والاحاديث انهم نور الله والثانية الخلقة البشرية التي خلق الناس فيها من زوجين . وعاشوا فترة وماتوا ز واذا ماتت اجسادهم التربية فان اجسامهم النورانية باقية ..يقول إبن العرندس الحلّي في مدحهم{ع}.

هم النّور نور اللّه جلّ جلاله ـــــــــــ هم التين و الزيتون و الشفع و الوتر

مهابط وحي اللّه خزّان علمه ــــــ ــــــــــــــ ‌ميامين في أبياتهم نزل الذّكر

و أسمائهم مكتوبة فوق عرشه ــــــــــــــ مكنونة من قبل ان يخلق الذرّ

و لو لاهم لم يخلق اللّه آدما ـــــــــــــــــ لا كان زيد في الأنام و لا عمرو

لولاهم نار الخليل لما غدت ــــــــــــــــ سلاما وبردا وانطفى ذلك الجمر

سرى سرّهم في الكائنات و فضلهم‌ـــــــــ وفي كل نبي من سرّهم سرّ

فلما كان الجسد محكوم عليه بالموت والفناء فان نور الله تعالى باق وثابت ولهذا تعتبر حياتهم سر من اعظم اسرار الخلقة .. ويكشف الله لمضة من اسرار الكون : يقول في حديث قدسي: وقد ورد في الحديث القدسي: "ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن" . إذن: لا تزحم قلبك بما يَشْغَله من أمور الدنيا، واجعله خالياً لله مُنْشغلاً به، فهذه هي سلامة القلب؛ لأن القلب مفطور على هذا.

*** الإلهام الإلهي: هو مفهوم لقوة خارقة للطبيعة، عادة هي من الله وتكون من الملائكة، تجعل شخصًا أو أشخاصًا يشعرون برغبة طيبة اة رغبة سيئة شيطانية ..وهذا شائعًا في جميع الأديان، غالبًا ما يرتبط الإلهام الإلهي ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الوحي في النفس . تحدثك نفسك عن طريق الشيطان لتقوم بعمل سيء .. ولذا قيل { الرجل من قهر الشيطان في نفسه}فاذا اوحى اليك الشيطان بعمل تقوم به ثم تندم. واحيانا انت قلبك عامر بالايمان ولكن يغريك الشيطان لتقوم بعمل سيء ثم تحدثك نفسك وتمنعك .. هنا يقول فقهاء الاثنا عشرية انه ايحاء من الامام الغائب المهدي المنتظر{عج} والا اين كان عقلك اولا لما نويت بالشر ..؟ ولكن الامام فائدته لشيعته انه يسددهم اذا كانوا يذكرونه ويتوكلون على الله فيوحي الله عن طريق الامام ان يمدك بالتسديد هذا التواصل مع الله ومع ال محمد{ص}.لذلك نحن نتوسل بالله ان يهب لنا رحمته من خلالهم .

كيف ارى الله من خلال الايمان..؟:الاية تقول { الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة} خلق الله الانسان مدني الطبع لا تنتظم حياته الا بوجوده ضمن مجتمع يعيش معهم . هذا المجتمع توجد فيه تفاوت في المزاج والتفكير وطبيعة اختلاف الامزجة هو سبب استدامة الحياة ,فالعمل واختلاف الامزجة دافع للإنتاج والابداع وادامة الحياة ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم). فالتفاضل عند الله مقرون في طاعة الخالق .والحكمة تقتضي وجود حاكم عادل بينهم يرجعون اليه عند اختلافهم ,فارسل الأنبياء .ليعلمون الناس ما يجهلونه بين الامام علي {ع} الفكرة من خلال وصيته الى مالك الاشتر [رض]:قال «النّاسُ صِنْفانِ إمّا أَخٌ لَكَ في الدِّيْنِ، أو نَظِيرٌ لَكَ في الخَلْقِ». فاقتضت مصلحة العباد :وجود النبي {ص} ووجود الامام المعصوم لإقامة عدله وهذا منتهى الحكمة ذلك لحاجة الناس إلى العدل: وبين للناس ضرورة طاعة الرسول واولي الامر: قال (ص) :الذين قرنهم الله بذاته المقدسة وأنزل فيهم :( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فاقترن نور الله بنور محمد{ص}.. ولكن ما هو الدليل الشرعي في قولنا لهم اثناء زيارتهم «أين وجه الله الذي منه يؤتى». وعبارة «أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء». وورد في دعاء كميل التالية: «وأسألك بنور وجهك الذي أضاء له كل شيء» وورد في الحديث الشريف: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر». العديد من الأحاديث التي تشير بنحو أو بآخر بأنهم صلوات الله عليهم هم وجه الله، وما هو الدليل لهذه العبارات؟ وما الربط بين المعنى الظاهري والمعنى الباطني .توطئة للموضوع : لا يمكن معرفة حقيقة الله تعالى :[ لاٰ تُدْرِكُهُ الْأَبْصٰارُ وهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصٰارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ]وَقَوْلَهُ لِمُوسَى(عَ):[ لَنْ تَرٰانِي وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكٰانَهُ فَسَوْفَ تَرٰانِي] وقول النبي {ص} لعلي {ع} يا علي لا يعرف الله الا انا وانت.. اذن معرفة الله ورؤيته مسالة مفروغ منها. اما كلمة «وجه» وردت في القرآن الكريم، في أكثر من مورد، أريد بها مقام الإلهية كقوله تعالى(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ المراد أن الله هو الباقي.. وكل من على وجه الأرض اذن مقام الجلالة لا يمكن أن تُدْرَك حقيقته، أو نصف ذاته. كل ما يعرفه الإنسان هو الوجه الذي يظهر له منه، فكان لا بد من معرفة الله بما يظهر لنا منه نعرفه من خلاله، هناك صفات ربوبيته نعرفها على شكل خلق، ورزق، وشفاء، وهداية، ورعاية، ونحو ذلك. .فنحن نعرفه سبحانه من خلال ما نتلمسه من هذه الآثار لصفات ربوبيته في واقع حياتنا. .وما يحيط بنا. وارسال الأنبياء والأوصياء لهداية الناس ,من تجليات تلك الصفات، التي نصل إلى الله من خلالها .هم الوجه الذي نراه بيننا والذي نعرف الله من خلالهم ،وآثار صفات الربوبية فيهم أي أننا نتحدث عن أثر الصفة، اشبه شيء النور الكاشف الدال إلى أسماء وصفات الربوبية، فيكون هم وجه الله تعالى،لا يوجد غيرهم فأهل البيت{ع}هم وجه الله الدال على صفات ألوهيته التي لا ندرك منها إلا ظواهرها وأسماءها،.. فإذا أردنا أن نتوجه إليه، او أن نصل إليه، فإننا نأتي إليهم لنجد مظاهر قدرته، وأثر حكمته، ودلائل نعمته، ورحمته.وهو الذي دل الناس عليهم بطاعته. فكانوا هم السبيل والنور والسراط المستقيم الى الله بأمر الله : قال تعالى:{ قلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ * إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ) ال عمران ..اذن الوجه هو ما يعرف الله تعالى به، وهو صفاته لوحده دون غيره اما المراد بنور الوجه هي تجليات تلك الصفات وآثارها، وهم النبي محمد[ص]وأهل بيته الطاهرين .وبذلك نعرف المراد: بـ «نور وجهه الذي أضاء له كل شيء». .ويتضح لنا أنهم: «وجه الله الذي منه يؤتى».وهم باب الله وحجة الله.وهم عدل كتاب الله وهم احد الثقلين الذين خلفهما النبي {ص} في الامة بمناسبة ولادة مولى الثقلين الامام امير المؤمنين [ع] اتحدث عن موضوع نردده دائما في زياراتنا للائمة المعصومين{ع} نخاطبهم :يا باب الله الذي منه يؤتى..يا نور الله في ارضه .. يا حجة الله.. يا عين الله وحجته على عباده إن هنالك عدة روايات وتفاسير تدل على إن وجه الله هم المعصومين من أهل البيت {ع} كذلك الأنبياء ..قبل التطرق للأيات الكريمة نُورد بعض المعاني :معنى ( الوجه ) في اللغة : الوجه في اللغة ينقسم الى عدة أقسام :

قصة معركة ارملي التي تحدث بها المخرج حيدر في قناة الرشيد.. دليل حضور الامام علي في تلك المعركة. امر عمر بن سعد بأن تحمل النساء على الأقتاب ، بلا وطاء ولا حجاب ، فقدمت النياق إلى حرم رسول الله (ص) وقد أحاط القوم بهن ، وقيل لهن : تعالين واركبن ، فلما نظرت زينب (ع) قالت : سود الله وجهك يا بن سعد في الدنيا والآخرة ! تأمر هؤلاء القوم بأن يركبونا ونحن ودائع رسول الله ؟ !فقل لهم : يتباعدوا عنا ، نحن يركب بعضنا بعضاً . فتنحوا عنهن ، فتقدمت السيدة زينب ، ومعها السيدة سكينة وجعلت تنادي كل واحدة من النساء باسمها وتركبها على المحمل ، حتى لم يبق أحد سوى زينب وسكينة .. فقالت لها عمه تعالي اركبك.. فقالت لها يا ابنة اخي انا اركبك.. فقالت يا عمه اذا انا ركبت فمن يركبك

قالت سامضي الى العلقمي.. ثم توجهت نحو الفرات ونادت اخي عباس يا ابن والدي ابا الفضل انت الذي اركبتني في محملي . وانا الذي اخرجتني من منزلي قم الان وركب اختك ...

يعباس منته اللي جبتني * بيدك يخويه ركبتني ....طول الدرب ما فارگتني * بس ما رحت عني أو عفتني عگبك بني ميه ولتني * خذوني يسيره اولا شفقتني دگعد يخويه أو شوف متني * ترى اسياط زجر ورمتني.. جاوبها يزينب شبيدي// اخوج الحرب تدرين عيدي .. لوني تنوش السيف ايدي // ما جان ضل وحده عضيدي.

عباس تسمع زينباً تدعوك من ///// لي يا حماي إذا العدى سلبوني