تطبيقات ادغام واخفاء نون تنوين الفتح (سورة البقرة) (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

تنوين الفتح ( ً) فوق الحرف: يدل على أن الحرف منون بالفتح نحو (الواو) في: "كُفُوًا" (الإخلاص 4). قال الله تعالى في سورة البقرة التي فيها مواضع ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي "رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مُسْلِمَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" (البقرة 128)، "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (البقرة 129)، "أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَاحِدًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (البقرة 133)، "وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (البقرة 135)، "قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (البقرة 136)، "صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ" (البقرة 138).

النون الساكنة: علامة الاظهار الحلقي في ضبط المصحف هو اثبات السكون فوق النون الساكنة. و علامة النون الساكنة في المصحف تكتب على شكل راس خاء صغيرة كما في المثال التالي (انْعمت) منْ هاد التنوين: علامة الاظهار الحلقي في التنوين في ضبط المصحف هو ان يكتب في حالة تنوين الضم رسم الضمه الثانية عكس الاولى مع مسح راس الضمة الثانية مثال (سَوَآءٌ عَلَيهِم) (عَذَابٌ عَظِيم). في حالة تنوين الفتح والكسر: فتكون الفتحتين او الكسرتين مركبتين ونعني بمركبتين ان تكون الحركة العليا من التنوين مركبه فوق الحركة الدنيا بحيث لو الغيت المسافة بينهما تطابقتا.مثال (رَغَدًا حَيثُ) (لِبَعضٍ عَدُوٌّ۬‌ۖ ). وياتي الاظهار الحلقي في كلمة او كلمتين واليك الجدول التالي لبيان ذلك: الحرف، كلمة، كلمتين، تنوين الهمزة، وينْئون، انْ انتم، عبداً إذا الهاء، وانْهارا، منْ هاد، سلامٌ هي العين، انْعمت، منْ علق، واسعٌ عليم، الحاء، وانْحر، فمنْ حآجك، تجارةً حاضرة الغين، فسينْغضون، منْ غل قولاً غير الخاء، والمنْخنقة، منْ خير. لطيفٌ خبير.

قال الله تعالى في سورة البقرة التي فيها مواضع ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي"وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَسَطًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي عند الوصل) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي) رَحِيمٌ (وو: ادغام و اخفاء نون تنوين الضم مع الحرف التالي عند الوصل)" (البقرة 143)، "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" (البقرة 144)، "وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي) مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الكسر مع الحرف التالي) قِبْلَةَ بَعْضٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي عند الوصل) وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لَمِنَ الظَّالِمِينَ" (البقرة 145)، "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة 146).

جاء في منتديات شيعة الحسين العالمية عن دروس في تجويد القران: 3ـ الشدّة: لغةً: القوة، واصطلاحاً: انحباس جريان الصّوت عند النّطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج، وحروفها ثمانية مجموعة في قول: (أَجدُ قَطٍ بَكَتْ) أو في قول (أجدك تطبّق) وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وأقوى هذه الحروف الطاء لما فيها من إطباق واستعلاء وجهر. مثال: "الْجُبّ" (يوسف 10). "وَالطَّارِقِ" (الطارق 1). ملاحظة: يجب أن نلاحظ الفرق بين النّفس والصّوت، فالنّفس هو الهواء الخارج من الرّئة إن خرج بطبعه دون احتكاك بالأوتار الصوتية من غير أن يسمع أما بالنسبة للصوت فهو النّفس المسموع الخارج بالإرادة الذي يحتك بالأوتار الصوتية وعرض له تموّج يسمع بسبب تصادم جسمين. 4ـ الرخاوة: لغةً: اللين، واصطلاحاً: جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفها، خمسة عشر حرفاً ما عدا حروف الشدّة والبينية (التوسّط) وهي: (ح، خ، ذ، ز، ث، س، ش، ا، ص، ض، و، غ، ف، هـ، ي). وهناك حروف التوسّط: وهي ما بين الرّخاوة والشدّة والتوسّط لغةً: الاعتدال، واصطلاحاً اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدّة وعدم كمال جريانه كما في الرّخاوة، وحروفها خمسة مجموعة في قول: (لِنْ عُمَرُ) أو (عن رمل) وهي اللام والنون والعين والميم والراء. إذا انحصر صوت الحرف في مخرجه انحصاراً تاماً فلا يجري جرياناً أصلاً، سُمّي شديداً، فإنّك لو وقفت على قولك (الحجّ) وجدت صوتك راكداً محصوراً حتى لو أردت مّدَّ صوتك لم يمكنك. أمّا إذا جرى جرياناً تاماً ولم ينحصر أصلاً فإنّه يسمى رخواً كما في "مَعَايِشَ" (الاعراف 10) فإنك لو وقفت عليها وجدت صوت الشين جارياً تمدّه إن شئت. مثال: "بِضْعَ سِنِينَ" (يوسف 42) "إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي" (الانعام 162).

قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم (من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن) و (خياركم من تعلم القرآن وعلمه). وعلى قارئ القرآن تعلم احكام القراءة ومنها الادغام "وَلِكُلٍّ (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (البقرة 148)، "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (البقرة 155)، "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" (البقرة 158)، "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (ادغام و اخفاء نون تنوين الفتح مع الحرف التالي) وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ" (البقرة 165).