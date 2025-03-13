تطبيقات اقلاب نون التنوين الى ميم في القرآن الكريم من سورة آل عمران (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في موقع تكويد عن الاقلاب: التعريف: لغةً التحويل واصطلاحًا هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما وإخفائها مع الغنة أو تعريف آخر جعل حرف مكان آخر بمعنى أننا نجعل النون الساكنة أو التنوين ميمًا مخفاةً لفظًا مرسومةً خطًا مع مراعاة الغنة. حروفه الباء: فإذا وقع الباء بعد النون الساكنة أو التنوين وجب إقلاب النون الساكنة ميمًا مع الإخفاء. الإقلاب يأتي من كلمة ومن كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين. سؤال: لماذا اختيرت الميم في الإقلاب عن باقي الحروف؟ أن الميم هو الحرف الوحيد الذي يشارك النون في صفة الغنة ويشارك الباء في المخرج. ولصعوبة إظهار النون عند الباء وصعوبة إدغام النون في الباء فتوصل للنطق بالنون بحكم الإخفاء فاختيرت الميم لتحل محل النون الساكنة، لأنها تجانس الباء في المخرج وتجانس النون في الصفة وهي الغنة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران التي تبين مواضع وجوب اقلاب نون التنوين إلى ميم "ذُرِّيَّةً (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في ذرية وتقرأ ذريتم لوجود حرف باء بعدها) بَعْضُهَا مِنْ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في من وتقرأ مم بعض لوجود حرف باء بعدها) بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (ال عمران 34)، "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في مصدقا وتقرأ مصدقم لوجود حرف باء بعدها) بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" (ال عمران 39)، "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في طيرا وتقرأ طيرم لوجود حرف باء بعدها) بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (ال عمران 49)، "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في عليم وتقرأ عليمم لوجود حرف باء بعدها) بِالْمُفْسِدِينَ" (ال عمران 63)، "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في سواء وتقرأ سوائن لوجود حرف باء بعدها) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (ال عمران 64).

جاء في موقع السوسنة عن النون الساكنة والتنوين: تعتبر النون الساكنة والتنوين من القواعد الأساسية في علم التجويد والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم. فهم أحكام النون الساكنة والتنوين يساعد على تجويد القراءة واتباع قواعد النطق السليمة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء القرآني. ينقسم التعامل مع النون الساكنة والتنوين إلى أربعة أحكام رئيسية، وهي الإظهار، الإدغام، الإقلاب، والإخفاء. ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين: النون الساكنة: هي نونٌ ساكنة تثبت لفظاً وخطّاً، وصلاً ووقفاً، وتكون في الأسماء، والأفعال، والحروف، أمَّا التنوين: فهو نونٌ ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظاً، وتفارقه خطاً لغير التوكيد، وتنقسم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أربعة أقسام، وتفصيلها على النحو الآتي: 1. الإظهار: وهو عبارة عن إظهار النون الساكنة أو التنوين عند النطق بأحد حروف الحلق، وأحرف الحلق هي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء، ويجمعها أوائل قول القائل: "أخي هاك علماً حازه غير خاسر"، ويكون عند النون في كلمةٍ واحدة، كقوله -تعالى- في سورة الفاتحة: "أَنْعَمْتَ"، ويكون الإظهار عند النون في كلمتين، كقوله تعالى: "مِن هادٍ"، ولا يكون الإظهار عند التنوين إلا في كلمتين، كقوله تعالى: "عَذَابٌ عَظِيمٌ". 2. الإدغام: الإدغام لغةً: إدخال شيءٍ في شيء، أمَّا اصطلاحاً: فهو إدخال حرف ساكن في حرفٍ متحرّكٍ بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدّداً، وأحرف الإدغام ستة، وهي: الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون، وجُمعت في كلمة "يرملون"، وينقسم الإدغام إلى قسمين، وهما على النحو الآتي: -الإدغام بغنّة: حروف الإدغام بغنّةٍ أربعة، وهي: الياء، والنون، والميم، والواو، وجُمعت في كلمة "ينمو"، وشرطه أن تكون النون الساكنة أو التنوين في نهاية الكلمة الأولى، ويكون حرف الإدغام بغنّةٍ في بداية الكلمة الثانية، كقول الله -جل جلاله- في سورة الزلزلة: "وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ"، وقوله تعالى: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ"، أمَّا إن اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام في نفس الكلمة وجب الإظهار، ويكون عند حرفي الواو والياء، ويُسمى إظهاراً مطلقاً، وجاء في القرآن الكريم في أربعة كلماتٍ فقط، وهذه الكلمات هي: صنوان، وقنوان، والدنيا، بنيان. -الإدغام بغير غنّة: للإدغام بغير غنّةٍ حرفان، وهما: اللام والراء، ووجه الإدغام فيه حذف الغنّة للمبالغة في التخفيف؛ لأن في بقاء الغنّة ثقلاً عند النطق به، كقوله تعالى: "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ"، وقوله تعالى: "أن لَّن يَنقَلِبَ". 3. الإقلاب: يُعرّف الإقلاب في اللغة: بأنه تحويل الشيء عن وجهه، أمَّا اصطلاحاً: فهو قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميمٍ مُخفاةٍ مع غنّةٍ إذا أتى بعدها حرف الباء، والإقلاب له حرفٌ واحدٌ وهو: الباء، وتوضع إشارة ميمٍ عُكَّازيَّة "م" على النون للدلالة على الإقلاب في رسم المصحف الشريف، كقوله تعالى: "سَمِيعًا بَصِيرًا". 4. الإخفاء: الإخفاء لغةً: الستر، أمَّا اصطلاحاً: فهو النطق بالحرف بصفةٍ بين الإظهار والإدغام، من غير تشديدٍ مع ملاحظة حدوث الغنّة، إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وأتى بعدها أحد حروف الإخفاء، وحروف الإخفاء خمسة عشر، وهي: الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الظاء، قال الله -تعالى- في سورة آل عمران: "يَنصُرْكُمُ"، وقول الله تعالى: "سَمِيعٌ قَرِيبٌ"، وللإخفاء ثلاث مراتب، وهي كالآتي: -أعلى مرتبة: وهي التي تكون مع الطاء، والدال، والتاء، ويكون الإخفاء في هذه المرتبة أقرب إلى الإدغام. -أدنى مرتبة: وهي مع القاف، والكاف، ويكون الإخفاء في هذه المرتبة أقرب إلى الإظهار. -مرتبة متوسطة: وهي التي تكون مع باقي حروف الإخفاء، وتكون وسطاً بين المرتبة العُليا، والمرتبة الدُنيا. والفرق بين الإخفاء والإدغام؛ أن الإخفاء لا يكون معه تشديد عند النطق به مطلقاً، وكذلك يكون إخفاء الحرف عند غيره لا في غيره، وأمَّا إدغام الحرف فيكون في غيره لا عند غيره، يُقال: أُخفيت النون عند السين لا في السين، ويُقال: أُدغمت النون في اللام لا عند اللام.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران التي تبين مواضع وجوب اقلاب نون التنوين إلى ميم "فِيهِ آيَاتٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في ايات وتقرأ اياتم لوجود حرف باء بعدها) بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" (ال عمران 97)، "وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في عليم وتقرأ عليمم لوجود حرف باء بعدها) بِالْمُتَّقِينَ" (ال عمران 115).، "إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في غما وتقرأ غمن لوجود حرف باء بعدها) بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (ال عمران 153)، "ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ (م: وجوب اقلاب النون الى ميم في من وتقرأ مم بعد لوجود حرف باء بعدها) بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (م: وجوب اقلاب نون التنوين الى ميم في عليم وتقرأ عليمم لوجود حرف باء بعدها) بِذَاتِ الصُّدُورِ" (ال عمران 154)..