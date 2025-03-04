مجلس حسيني حياة السيدة فضة النوبية خادمة الزهراء

أَنا مغرم في آل بَيت نَبيّ/////////////// طَهَر اللَه بَيتهُم تَطهيرا

سادَة أتقِياء أَعطاهُم اللَه ////////////مقاما واسعا وَملكًا كَبيرا

يتلقون من يَزور حماهم ///////////بِوجوه مُلِئنَ بشرًا وَنورا

مــن أَتاهُم مؤمّلًا جدواهُم//////// عاد مُستَبشِرًا بِهِم مَسرورا

لزهره اذا ترديها تقبل خدمتج // كون تفخر من تجيب ابسيرتج //

هاي خادمتي تكول,وبيج تتباهى البتول...الخدمة مو كلمه وسهل تحجينها/// الخدمه نعمه او واجب تشكرينها //// الخدمه باخلاقج تره تحصلينها /// بدينج وبحجابج تجملينها //النعمه بالج لا تزول // وبيج تتباهى البتول.. وتريد خدامها تباها بيها .

العفة حكم شرعي مفروض على نساء المسلمين كفرض الصلاة والصيام والحج وقد وردت العفة في كتاب الله على الجنسين الرجل والمرأة حينما أمرهما بغض بصرهما ومن جانب اخر جعل الله تعالى كل الممارسات والشهوات ان تقع بين الزوجين فقط دون أي حالة اخرى ..اما ما هو خارج بيت الزوجية{أي مع المجتمع } حدد الاسلام المرأة العفيفة من الاخرى المبتذلة . قال تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن .. الخ} وقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} هذا ما فهمناه من القران الكريم وسنة رسول الله{ص} واهل البيت{ع} بما فرض على النساء من حجاب حيث قال وقال تعالى :{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} هذا ما جاء في كتاب الله بخصوص عفة النساء والرجال.

قيل: إن معنى تبرج الجاهلية الأولى أنهم [كانوا يجوّزون] أن تجمع امرأة واحدة زوجاً وخِلاّ فتجعل لزوجها نصفها الأسفل ولخلّها نصفها الأعلى يقبّلها ويعانقها.

** أما ظاهرة التشبه تشبّه الرجل بالمرأة وتشبّه المرأة بالرجل :هل يجوز تشبّه الرجل بالمرأة وبالعكس ،بأن يلبس الرجل ما يخص النساء من الثياب ، وتلبس المرأة ما يخص الرجل منها كما نراها اليوم لا ريب أنّ ذلك يختلف باختلاف العادات الاجتماعية. لكل مجتمع ثياب يحكم على مرتديها ما لم يحكم عليه في مجتمع اخر. ولذا نحن نتكلم عما تسالم عليه المجتمع من ان تلك الثياب خاصة بالمرأة وتلك خاصة بالرجل... هذا ورد فيه تشديد ولعن .خاصة اللعن من رسول الله{ص} ورد في الوسائل مجلد 17 :ص 284 / عن جابر عن الباقر{ع}قال « قال رسول الله (ص) في حديث : لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء والمشتبّهات من النساء بالرجال » عن الطبرسي في مجمع البيان ج 7 : 220 عن أبي اُمامة عن النبي (ص) قال : « أربع لعنهم الله من فوق عرشه وأمّنت عليه الملائكة: الرجل يتشبّه بالنساء وقد خلقه الله ذكراً ، والمرأة تتشبّه بالرجال وقد خلقها الله اُنثى »..في المستدرك 3 : 346 / أبواب أحكام الملابس عن الصدوق عن جابر بن يزيد الجعفي قال : « سمعت الامام الباقر{ع} يقول : لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال » وفي فقه الرضا (ع) «لعن رسول الله(ص)سبعة : وعدد اصناف من الجنسين منهم ..المتشبّه من النساء بالرجال والرجال المتشبهين بالنساء » .

**الخلاصة : تؤكد أحاديث أهل البيت{ع} جميعا على العفة حيث ورد عن الإمام الرضا (ع) (ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله)..

قال رسول الله{ص}: قال الله تعالى: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله)هكذا يكون أثر العفة في بناء علاقة زوجية طيبة تمنح السعادة لأبناء الأسرة الواحدة فضلا على توثيق العلاقة والمودة والمحبة بين الزوجين ما يؤدي إلى الاستقرار،

**** كيفية التعامل في الزمن الراهن مع النساء الاجنبيات في التلفون .؟ لا إشكال في جواز أصل محادثة الرجال مع النساء، سواء وجها لوجه، أم على الهاتف، أم على الانترنت، وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا، وسواء كانت المحادثة بالكتابة، أم بالصوت، أم بالصوت والصورة مع مراعاة أحكام النظر. إنما الكلام فيما يصح التحدث فيه.

فنقول: أما الحديث الترحيبي، المتضمن للسلام، والسؤال عن الحال، فلا إشكال فيه؛ لانضوائه تحت حكم التحية الآنف الذكر. أما ما فوق ذلك، فإن الأخذ والرد بين الرجل والمرأة الأجنبية لا حرمة فيه ببعض الامور، كالحديث الذي يدور بين الموظفين، أو زملاء الدراسة، أو الكلام في المباحث الدينية، أو الاجتماعية، أو الخوض في المشاكل الاقتصادية. والسيرة الممضاة من الشارع شاهدة على ذلك، ودالة على جوازه. ولكن يحرم من الكلام ما تضمن مفاكهة، كما جاء في خبر ابن عباس، عن رسول الله (ص) قال: "من فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلَّمها في الدنيا ألف عام".

وصحيحة أبي بصير، قال: "كنت أقرِئ امرأة كنت أعلِّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر (ع) فقال لي: أي شيء قلتَ للمرأة؟ فغطيت وجهي، فقال: لا تعودن إليها" .وكذا يحرم من الكلام ما تضمن ما يثير العواطف والغرائز؛ كالكلام في الحب وأحواله، والحديث عن الاشتياق، أو الخوض في القضايا الجنسية، وتبادل القصائد الغزلية. يحرم ذلك كله من باب قطع دابر الفساد والفتنة ومقدماتها .

لان النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة تدل على تحريم الفاحشة، الدالة على سد الطريق الموصل إليها، هي أدلة على تحريم هذا النوع من الأحاديث؛ لأن الكلام مع المراة الاجنبية مصيدة شيطانية، ورد عن الإمام الصادق (ع): "حديث النساء من مصائد الشيطان" .لأنه طريق إلى الفاحشة، وسبب لانتشارها وشيوعها في المجتمع. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). نقطة اخرى مهمة وهي النظر:.

هناك قضية اخرى تثير الفاحشة بعيدا عن الكلام .. هو النظرة . فما حكم النظر في القران.؟: الحاجة إلى الجنس حاجة فسلجية لا تقل عن حاجة الجسم إلى الغذاء والماء . وبسبب التطور التكنلوجي اصبح النقال في كل بيت بل في جيب كل رجل وامراة . فلا يجوز السكوت عن الاحكام المتعلقة بالتواصل الاجتماعي{ الموبايل) لا بد ان نبين الاحكام الشرعية فيما يجوز ولا يجوز في البرامج التي وضعها تجار التكنلوجيا من برامج دون مراعاة للعفة شركات الاتصالات تريد ان تربح حتى على حساب عفة الناس.

** عن الكلام بين الرجل والمراة الاجنبية وهذا الكلام سواء كان في النقال او بالمواجهة .. ولكن في حياتنا الاجتماعية نلتقي مع عدد كبير من النساء الاجنبيات وبالعكس {هنا يحدث تلاقي نظرات} او يقع نظر الانسان على اماكن في جسم الرجل من قبل المرأة او بالعكس. فما هي صفة تلك النظرة وما احكامها .. قسم العلماء النظرات الى ثلاثة اقسام هي{ نظرة الريبة , ونظرة الشهوة. ونظرة التلذذ} وقد كثر القول في رسائل الفقهاء الى الدعوة للنظر بلا ريبة ، والنظر دون شهوة ، وصنفت النظرات بصنفين، الاولى لك والثانية عليك, النظرة الاولى تكون نظرة عابرة فيشيح المرء بوجهه . لان اشاحة الوجه عن المكان المثير يؤدي الى اطفاء الشهوة في جسم الانسان يخاطب الله المؤمنين:(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ) ثم يقول{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} الخ.

*** ما هي نظرة الشهوة والتلذذ :الجواب: أدنى حدّها ـ هو درجة من الإحساس الجنسي. يشعر بتلذذ جنسي من خلال تلك النظرة لان جسم المرأة كله عورة وكذلك اماكن في جسم الرجل عند المرأة .فحين يركز النظر على اماكن ظاهرة سواء مكشوفة او بالثياب الحاكية الضيقة او بالتزين المبالغ فيه لجذب النظر.. فادنى حركة جنسية في نفس الانسان تبدأ الحرمة في الشريعة المقدسة. ـــ اما حرمة نظرة التلذذ ـــ هنا يعني ان الشهوة سرت في عقل وجسم الذكر او الانثى وصلت الى حد التلذذ.

ما المقصود بالقول المأثور( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى ، ورد عن الصادق ( ع) قال « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ». الاولى كانت بريئة ولكن لما طالت انقلبت إلى حالة اخرى ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه ان يغض النظر عن المنظور إليها ، نعم يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها ونحو ذلك ،ليس شرطا أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.

*** كيف نختار النساء اللاتي يدخلن في بيوتنا..؟ في هذا الجانب عندنا تجربة بيت الزهراء التي اختار لها رسول الله{ص}فضة النوبية فمن هي فضة وكيف تشرفت بخدمة الزهراء..؟ هذه المراة ما اعطاها التاريخ حقها في نقل ما كان يجري في بيت الزهراء{ع} لان فضة تعتبر الصندوق الاسود لبيت علي وفاطمة{ع}.. وتعمدوا عدم نقل ما عاشته في بيت ال محمد حتى لا يعرف الناس كيف كانت تربية الامام علي{ع} لولديه وابنته ثم كيفية التعامل بين الامام وزوجته.. وما هو دور الزهراء في بناء بيت الشرف والكرامة ..!!الا اننا وجدنا وريقات معدودة عن حياتها دون ذكر ما راته في سيرة الامام والزهراء {ع} ولذلك خسرت الامة جانبا تربويا عظيما ممن ان تضيفه الى تراث الاسلام وبناء العائلة. بالعكس سلط التاريخ على احدى زوجات النبي{ص} وعليه عدة ملاحظات .

** يذكر ابن مردويه في رواية: "لما غزا رسول الله (ص) ساحل البحر، أصاب سبيا فقسمه، فأمسك امرأتين أحدهما شابة، والأخرى امرأة ليست شابة، فأخذ بيد المرأة الى بيت فاطمة ووضع يدها في يد الزهراء{ع} وقال: «يا فاطمة، هذه لك فإني رأيتها تصلي، »وصار يوصيها بها، فلما رأت فاطمة ما يوصيها ابوها التفتت إلى رسول الله (ص) وقالت: «يا رسول الله عليَّ يوم وعليها يوم»، ففاضت عينا رسول الله (ص) بالبكاء وقال: {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}". فعاشت فضة في اجواء من الايمان والاحترام والعبادة لم تعهدها في حياتها . فكانت تنظر الى هذا البيت انه يمثل منتهى الشرف والعفة والكمال والاخلاق .فدعا لها النبي "اللهم بارك لنا في فضتنا ".

*** لا شك ان هناك دروس دينية كانت تقدمها الزهراء{ع} لأبنائها الحسن والحسين وزينب .فاستغلت فضة تلك الاجواء والدراسات العلمية وشاركت ابناء رسول الله {ص} تلك المحاضرات. من امير المؤمنين . والزهراء {ع} لذلك بروت عى نساء زمانها علما وبالمواقف.. لان التاريخ لم يتمكن ان ينكر لفضة موقفها من تاييد ال محمد وموقفهم من اغتصاب الخلافة . فهي التي شاركت الزهراء حين عصرت بين الحائط والباب. وهي التي نادتها الزهراء{ يا فضة سنديني} وورد اسمها انها ضمن الركب الحسيني في كربلاء... واهل البيت يريدون من يقوم بخدمتهم ان يكون عارفا بالحد الادنى من علوم القران والحديث.

***نقل المحدث الشيخ عباس القمي (رحمه الله) في كتابه «بيت الأحزان» عن أبي القاسم القشيري قال: "انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة، فقلت لها: من أنت؟ قالت:{وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ}فسلمت عليها، ثم قلت: ما تصنعين هنا؟ قالت{مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ}، فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ}قلت: من أين أقبلت؟ قالت:{يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ}قلت: أين تقصدين؟ قالت{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}،قلت: متى انقطعت؟ قالت: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}، فقلت: أتشتهين طعاما؟ فقالت: {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} فأطعمتها. ثم قلت: هرولي وتعجلي قالت: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}فقلت: أردفك؟ فقالت:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}، فنزلتُ فأركبتها، فقالت: {سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا}، فلما وصلنا القافلة، قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً}، {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ}{يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} {يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ}، فصحت بهذه الأسماء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها، فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، فلما أتوها، قالت: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}، فكافوني بأشياء، فقالت:{وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ}، فزادوا علي، فسألتهم عنها؟ فقالوا هذه أمنا فضة جارية الزهراء (ع)، ما تكلمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن".

** وفضة تعلمت كيف يكرم المرء نفسه اذا كان حاكما على الناس.فضة، الخادمة الأمة السوداء التي تنور قلبها بالهدى، رواية تحدثنا عن أمير المؤمنين{ع} نقلتها فضة عن ماكله ومشربه مقتضى العبودية أن يمتثل العبد لأمر مولاه، وتطيع الجارية سيدها في أمره ونهيه، ولذلك استشعرت بقلبها حب الوصي والزهراء{ع} ..الكرامة هو أن يستشعر قلب هذه الخادمة على سيدها ومولاها، وأن تسعى في الإحسان إليه في غير دائرة الواجبات، وهكذا كانت فضة النوبية، حيث نهاها أمير المؤمنين (ع) عن تطييب طعامه، فامتثلت، في رواية عن الأسود بن قيس قال: "كان علي يطعم الناس بالكوفة بالرحبة، فإذا فرغ أتى منزله ليأكل: قلت في نفسي: أظن أمير المؤمنين يأكل في منزله طعاما أطيب من طعام الناس، فتركت الطعام مع العامة، ومضيت معه، فقال: «أتغديت»؟ قلت: لا. قال: «فانطلق معي». وصلنا منزله فنادى: «يا فضة»، فجاءت فقال: «غدينا»، فجاءت بأرغفة وجرة فيها لبن صبتها في اناء وثردت الخبز فإذا فيه نخالة، فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت بالدقيق فنخل. فقال: «الله ما رايت في بيت رسول الله {ص}منخل قط»".***يقال "أن عمرو بن حريث ترصد غداء أمير المؤمنين (ع) فأتت فضة بجراب مختوم فأخرج منه خبزا متغيرا خشنا فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته! قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت أضع في جرابه طعاما طيبا فختم جرابه". عن سويد بن علقمة، قال: "دخلت على علي (ع) بالكوفة، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف، ترى قشار الشعير عليه، وهو يكسره، ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جاريته فضة قائمة على رأسه، فقلت: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ! ألا نخلتم دقيقه؟ فقالت: إنا نكره أن نؤجر ويأثم، لقد أخذ علينا ألا ننخل له دقيقا ما صحبناه".

علـيّ علـي الهـدى والجهـاد * عظمـت لـدى الله مـن مسلـم * انت افضل الناس بعد النبي * واغنـى امـرئ مـن مـعـدم * ملكت الحياتيـن دنيـا و اخـرى * و ليـس ببيتـك مـن درهــم ** سأطلع ثغري على موطئيك *** سلاما لأرضك من ملثم ** بل نقول سلاما لقبرك من ملثم .

لم نعثر على نص يحدد ولادتها وعمرها إلا إننا نعتقد أن عمرها ينوف السبعين عاما في كربلاء صفتها سمراء اللون جميلة الوجه عذيبة المنطق يقصدها اهل البيت ليسمعوا كلامها, حافظة للقرآن عارفة بمعانية وتأويله شاركت فضة أهل البيت جوعهم وصيامهم لثلاثة أيام عندما أعطوا طعامهم للمسكين والفقير والمحتاج فنزلت فيهم ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر) فألبسها الله لباس العافية وحرم جسدها على النار .ومن الأدوار التي لعبتها فضة وقوفها إلى جانب السيدة الزهراء ( ع) يوم الهجوم على الدار وعصر الزهراء و إسقاط الجنين فكانت هي قابلة الزهراء حين اسقطت المحسن ، كما رافقت وآزرت الزهراء في مرضها إلى وقت وفاتها حيث أن الزهراء أوصت أن لا يحضر تجهيزها إلا الخواص وكانت فضة من ضمن من حضر غسلها . ليس هذا فقط.

بل شرفها الله ان حضرت كربلاء لمناصرة الإمام الحسين (ع) فقد سطرت فضة مواقف عظيمة ووقفت تواسي وتؤازر وكانت مضحية لأهل البيت الطاهر، اجتهدت بقوة في منع الخيل وعمر بن سعد أن يرضوا جسد الحسين{ع} كانت تريد الوصول الى جسده الشريف.. ولو وصلت لرمت بنفسها لتدوسها الخيل بدلا من جسد الحسين ..كما أن فضة التي أركبت زينب على الناقة حتى لا يأتوا الأعداء ليقوموا بذلك ، تلك هي فضة جليلة القدر عظيمة الإيمان بدأت حياتها في بيت النبوة وختمته في سبيلهم ومحبتهم .يكفيها فخرا انها حضرت وفيات وتشييع أهل البيت جميعا النبي والسيدة الزهراء والامام علي والحسن والحسين والسيدة زينب{ع}.توفيت بعد معركة كربلاء وقبرها بالشام بمقبرة الباب الصغير بدمشق .. ومن يزورها يستذكر عصرة الباب ونداء الزهراء{ يا فضة سنديني}.

ضةٌ تحكي لأسماءَ المصابا// كم رأت من هجمة الطاغي عذابا //إذ أتى يكسرُ أضلاعا وبابا// ما رعى للبضعة الزهراء ذِماما

***يحامي الجار بيك شصار/ الزهرة تدافعهم وروحها راحت .. عنهم لوذت بالباب عصروها لما طاحت.. كسروا ضلعها ويلاه سكطت محسن وصاحب.. تعاليلي يفضه تريد بس وحده تباريها.. تلوذ وتنتحب فضة يبو الحسنين وانت تشوف.. ما رديت لوعتها وانت الغوث كل ملهوف.. ردوا ليك حاطوا بيك كادوك بحبل مجتوف .. ما شفنه كبل يومك نعاج تكود راعيها … وتاليها اللي زاد همي واكثر بغمي.. يوم صاحت الزهرة خلو عني ابن عمي .. صاح الرجس ياكنفذ ولك بالسوط رد ليها ..رد ليها ولوعها وهي تصرخ تنادي .. لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي .. لو خلوا حيدر الكرار لا تيتمون اولادي...

** ان جان فاطم يا علي كسروا ضلعها … زينب مشت للشام والاطفال معها .. هذا اللي يشتمها وذاك اللي يدفعها .