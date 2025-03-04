(لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) في كلمة للناس في القرآن الكريم (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى في آيات قرآنية فيها كلمة للناس (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) "ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل 69)، و "وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا" (الاسراء 60)، و "وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا" (الاسراء 89)، و "وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا" (الكهف 54)، و "قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا" (مريم 21)، و "اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ" (الانبياء 1).

عن غاية المريد في علم التجويد للمؤلف عطية قابل نصر: أما "أل" التي يمكن استقامة الكلمة بدونها فلها قبل أحرف الهجاء حالتان: 1- حالة الإظهار. 2- حالة الإدغام. أما حالة الإظهار: فتسمى "أل" فيها باللام القمرية وتختص بأربعة عشر حرفًا مجموعة في قول الشيخ الجمزوري: "ابْغِ حَجَّكَ وّخَفْ عَقِيمَهُ"، وهي: الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام "أل" وجب إظهارها ويسمى إظهارًا قمريًا، وتسمى اللام باللام القمرية وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام. ووجه تسميته بالإظهار القمري: فعلى طريقة التشبيه، حيث شبهت اللام بالنَّجم والحروف الأربعة عشر بالقمر بجامع ظهوركل مع الآخر وعدم خفائه معه. وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام و مخرج هذه الحروف الأربعة عشر.

قال الله سبحانه في آيات قرآنية فيها كلمة للناس (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ" (الحج 25)، و "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (النور 35)، و "وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا" (الفرقان 37)، و "وَقِيلَ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ" (الشعراء 39)، "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (القصص 43).

جاء في موقع مزامير آل داود عن أشهر معاني اللام في القرآن الكريم للكاتبة نور مشرق من كتاب (حـــروف المعــاني بين الأصـالة والحداثة) للدكتور حسن عباس: أولا: اللامات مفردة، وغير مفردة: والمفردة قسمان: (عاملة، وغير عاملة) والعاملة: إما أن تكون عاملة للجر وهي لامات الجر وإما أن تكون عاملة للجزم وهي اللام الموضوعة للطلب (نبتدأ باللامات المفردة العاملة للجر) "والعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر نحو: ( لِزيد، لِعمرو )، إلا مع المستغاث المباشر للياء فمفتوحة نحو: (يالَله)، ومفتوحة مع كل مضمر نحو: (لَنا، لَكم، لَهم)، إلا مع ياء المتكلم فمكسورة (لِي)". معانيها واستعمالاتها التراثية. لقد أثبت (الأنطاكي) في محيطه (24) معنى لــ (اللام) بوصفها عاملة جر، وكذلك (7) معان بوصفها عاملة جزم، وأخيراً (8) معانٍ بوصفها غير عاملة. بما مجموعه (39) قسماً ومعنى. لتتفوق (اللام) بذلك على معظم حروف المعاني. أما لدى ( ابن هشام ) فكان لها قرابة (50) معنىً وقسماً ووجهاً واستعمالاً. الحالة الأولى: (اللام) بوصفها عاملة جر: على الرغم من أن معانيها واستعمالاتها في هذه الحالة مستمدة أصلاً من خاصية الإلصاق في طريقة النطق بصوتها، إلا أنه يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة فئات: فالفئة الأولى:تتحول فيها معاني الإلصاق إلى مسائل الملكية صراحة أو ضمناً. والفئة الثانية: تستمد معانيها (صراحة) من خاصية الإلصاق في التلفظ بصوتها. والفئة الثالثة: تستمدها (ضمناً) من خاصية الإلصاق، أيضاً. الفئة الأولى: ( الملكية ) وهي لـــــــ (سبعة) معان: 1- الاستحقاق نحو: (الحمد لله) 2- الاختصاص نحو: (السرج للفرس). 3- التملك نحو: (الكتاب لزيد). 4- التمليك نحو: (وهبت لزيد كتاباً) 5- شبه التمليك نحو: "جعل لكم من أنفسكم أزواجاً". وهذه المعاني الخمسة مستمدة مباشرة من خاصية الإلصاق المادي أو المعنوي في (اللام)، مما لا حاجة معها لأي توضيح. 6- التعليل: كما في قول امرئ القيس في معلقته: (ويومَ عقرتُ للعذارى مَطيَّتي) ولكن معنى (شبه التمليك) هنا غير خفي، وإن كان للتعليل. فمطيته قد أصبحت ملكاً للعذارى بعد عقرها. 7- للتعدية: كقوله تعالى: (فهب لي من لدنك ولياً). وهي عند (ابن مالك) لشبه التمليك. أما عند (ابن هشام) فهي للتبليغ، نحو (ما أحب زيداً لبكر). وهذا المعنى في المثال الأخير مستمد من خاصية الإلصاق في ( اللام ) كما سيأتي في الفئة الثانية.

قال الله تعالى في آيات قرآنية فيها كلمة للناس (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) "وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ" (العنكبوت 43)، و "وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ" (الروم 58)، و "وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ" (لقمان 18)، و "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" (سبأ 28)، و "مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (فاطر 2)، و "وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ (لا تلفظ اللام الشمسية بعد لام الجر) فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (الزمر 27).

عن موقع مدكر: ما أفضل طرق تحفيظ القرآن للأطفال؟ يوجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها عن تحفيظ القرآن للأطفال ومن ضمنها ما يلي: 1- تحفيظ القران للاطفال بالتكرار: يعد من أفضل الطرق التي يلجأ إليها المعلمون لتحفيظ الأطفال حيث إن كثرة التكرار تساعد على الحفظ بسهولة وخاصة عند الأطفال وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت حول الحفظ، ولهذا بعد حفظ الطفل للآيات يمكن له أن يكرر الآيات من 5 إلى 10 مرات مما يؤكد الحفظ لديه وعدم النسيان مرة أخرى. 2- تحفيظ السور القصيرة: يمكن في البداية يتم اللجوء إلى تحفيظ القرآن بداية من السور القصيرة والتي تكون سهلة للحفظ عند الأطفال، وعند إتمام السور القصيرة يكون لدى الطفل الرغبة في استكمال حفظ القرآن. 3- القراءة بصوت مرتفع: عند قراءتك أو قراءة المعلم للطفل القرآن بصوت مرتفع مع الحفاظ على أحكام القراءة والتجويد فهذا يساعد الطفل على محاولة التقليد بالنطق الصحيح والحفظ بشكل سريع. الحفظ في حلقات القرآن: يمكن اللجوء إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقام في المساجد أو المراكز التي يوجد فيها التنافس على حفظ القرآن الكريم بين الأطفال. 4- الاستماع للقرآن: من المهم الاستماع إلى القرآن الكريم بشكل منتظم حيث أن له دور في تثبيت ما يحفظه الطفل من آيات، كما أنه يحببه في تلاوة وحفظ القرآن. 5- تسجيل صوت الطفل: عند قراءة الطفل للقرآن الكريم يمكنك تسجيل صوته، وهذا يحفزه إلى حفظ القرآن وتلاوته أو تجويده عند الاستماع إلى صوته.