تطبيقات اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي من سورة ال عمران (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في الكافي لأحكام التجويد: لام التعريف: هي لام ساكنة زائدة على بنية الكلمة تجعلها العرب قبل أسماء النكرة لتعريفها نحو: «والشَّمس والقمر» ولها قبل حروف الهجاء كاملة حكمان: 1 - الإظهار القمري. 2 - الإدغام الشمسي. وضع لام التعريف مع الحروف العربية: الإدغام الشمسي: هو أن تُدغم لام التعريف إذا أتى بعدها أحد حروف الإدغام الأربعة عشر، أي المتبقية من الحروف القمرية، وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت: طِبْ ثُمَّ صِلْ رَحِماً تَفُزْ ضِفْ ذَا نِعَمْ دَعْ سُوءَ ظَنٍّ زُرْ شَرِيفاً لِلْكْرَمْ. وتسمى حروفه بـ «الحروف الشمسية» نسبة للام الشمس. وسبب إدغامها هو القرب في المخرج أو الصفة من الحروف الشمسية، ويتم إدغام لام التعريف بدمجها فيما يليها من حروف الإدغام بحيث يصير الحرفان حرفاً واحداً مشدَّداً، نحو: "وَالذَّارِيَاتِ"، "الصِّرَاطَ"، "الضَّالِّينَ"، "اللَّيْلِ". فائدة: تظهر لام الفصل الساكنة مطلقاً في نحو: "الْتَقَى، وَقُلْ، وَأَنزَلْنَا، وَالْتَفَّتِ" ولام الحرف نحو: "هَلْ" و "بَلْ" إذا وقع بعدهما كل الحروف العربية باستثناء حرفي اللام نحو: "نَجْعَل لَّهُ"، "بَل لَّا" أو حرف الراء نحو: "وَقُل رَّبِّ"، "بَل رَّفَعَهُ" فيجب إدغامها فيهما للتماثل بالنسبة إلى اللام والتقارب بالنسبة إلى الراء. أما لام الاسم نحو: "أَلْسِنَتُكُمُ"، "وَأَلْوَانِكُمْ"، "أَلْفَافاً"، "سُلْطَاناً" فيجب إظهارها مطلقاً.

اللامات الساكنة تنقسم اللامات الساكنة إلى ما يلي: لام التعريف، لام الفعل، لام الأمر، لام الحرف، لام الاسم. لام التعريف: هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء بها، الداخلة على الأسماء النكرة لتعرفتها نحو: (القمر) و (الذي)، تقع قبل حروف الهجاء باستثناء أحرف المد لمنع التقاء ساكنين. وتسمى لام (الـ)، وهي نوعان: لام لا يصح تجريدها من الاسم حيث لا تستقيم الكلمة دونها نحو: "ٱلَّتِي" (البقرة 24)، {الَّذِي" (البقرة 17)، "ٱللَّهِ" (البقرة 7)، "وَالْيَسَعَ" (الانعام 86) فزيادة لام التعريف هنا زيادة لازمة. لام يصح تجريدها من الاسم نحو: "ٱلشَّمۡسَ" (الانعام 78)، "ٱلۡقَمَرُ" (القمر 1)، أي إذا حذفت لام التعريف استقامت الكلمة دونها.

قال الله تعالى في آيات قرآنية فيها علامة (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) في سورة ال عمران "ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 154)، و "الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ" (ال عمران 172)، و "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) إِنَّ النَّاسَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" (ال عمران 173)، و "إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (ال عمران 175)، و "مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ" (ال عمران 179)، و "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (ال عمران 180).

أخرج الديلمي حديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الله أحب القرآن. أخرج الشيخان عن فاطمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: بأن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قال صلى الله عليه وآله إن هذا القرآن حبل الله وهو النور البين والشفاء النافع إلى أن قال فاقرؤوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم عشر ولكن ألف عشر ولا عشر وميم عشر. قال صلى الله عليه وآله يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر من النار وأمان من العذاب ويكتب لمن يقرأه بكل آية ثواب مائة شهيد ويعطى بكل سورة ثواب نبي ينزل على صاحبه الرحمة. قال صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيراً فانه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض.

قال الله عز من قائل في آيات قرآنية فيها علامة (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) في سورة ال عمران "الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (ال عمران 183)، و "فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ" (ال عمران 184)، و "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ" (ال عمران 185)، و "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ" (ال عمران 187)، و "وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (ال عمران 189).

وجه تسميتها شمسية، وإدغامها شمسيا: وسميت اللام مع هذه الحروف شمسية كما سمى إدغامها شمسيا تشبيها لها بالنجوم، والحروف التى تليها بالشمس بجامع خفاء كل عند الآخر، وعدم ظهوره معه تصريف لفظ الجلالة: وقد رأيت من أمثلة اللام الشمسية لفظ: الجلالة، ولعل الكثير لا يلحظ فيه لام ال بوضوح. وتبيانا لذلك ينبغى أن تعلم أن للفظ الجلالة تصريفا خاصا يتكون من أربعة أمور، وذلك أن أصله إِلهَ فدخلت عليه " ال" فصار (الإله)، ثم حذف الهمز الثانى للتخفيف فصار (ال) - (له)، ثم أدغمت اللام فى اللام للتماثل فصار اللَّهِ، ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته للترقيق فصار اللَّهِ.

قال الله عز وعلا في آيات قرآنية فيها علامة (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) في سورة ال عمران "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" (ال عمران 190)، و "الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 191)، و "رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) مِنْ أَنْصَارٍ" (ال عمران 192)، و "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 195).

جاء في صفحة في ظلال القرآن الكريم: وهناك مصاحف يوصى بها: - إذا يكون لفظ الجلالة باللون الأحمر. - أن يكون مجودا وبالالوان. - أن تكون بداية كل آية باللون الأحمر. (وذكر أن هذا النوع غير متواجد، فلا يترك الحفظ من أجل هذا السبب). - أن يكون المصحف معطر لأن الرائحة تنشط الذاكرة (حاسة الشم). - (كل ما كان المصحف ملون كل ما كان أفضل). السر السادس: التخيل. أتخيل مقعدي من الجنة، وأن حياتي مليئة بالبركة. السر السابع: المراجعة المباشرة. (المراجعة أهم من الحفظ) ومن الاقتراحات المهمة لمراجعة الحفظ اليومي: سماع الآيات طوال اليوم، وقبل النوم، وقرائتها في الصلوات والنوافل. السر الثامن: المراجعة الدائمة المستمرة أبد الدهر. يجب أن يكون لك ورد يومي ثابت للمراجعة. السر التاسع: أن تكون لك خطة واضحة للحفظ. الجدول المقترح للمراجعة: حفظ خمسة أوجه في الأسبوع واليوم السادس مراجعة ماتم حفظه. واليوم السابع مراجعة الحفظ القديم (الحفظ القديم لايدوم أكثر من شهر).