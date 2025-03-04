مجلس حسيني كتابة الوصية في الاسلام

وإذا أتاني الموت تلك وصيتي/// بالله لا تبغوا لها تــــــــبديلا

أرجو حضور الصالحين فإنهم ///يرجون يوماً للحساب ثقيلا

يستغفرون لي الإله لعلني /// يوم الـوداع أفوتكم مقــــــبولا

وشهادة التوحيد دوماً لقنوا //// فقد اطمئن بها الفؤاد طويلا

بصري يغمض تلك روحي قد سمت// فادعوا إلهاً غافراً مأمولا

الآن غطوني بثوب آخر//// وسلوا الإله اللطـــــف والتسهيلا

دفني يعجل لا تخلوا جيفتي /////من بينكم روحي تروم طويلا

وقضاء ديني فاحذروا إهماله //// مما تركت فقد أردت قبولا

أثواب تكفيني تكون ثلاثة /////بيضاً ء وهذي فصلت تفضيلا

وكذا الولائم فاتركوها واجعلوا ///حبل الصلاة بربكم موصولا

بسم الله الرحمن الرحيم

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠ البقرة﴾

ذكر الله –تعالى في صدر الآية المباركة كلمة "كتب" وهناك صيغة اخرى بعنوان " فرض" اذن الأمر ياتي للمؤمنين بصيغتين (كتب وفرض) فما الفرق بينهما..؟ ، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)،[البقرة 183] وقال:(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ[القصص85] فما الفرق بين كتب عليكم وفرض عليكم ..؟ حتما هناك فرق في أي كلمة واخرى في القران الكريم فكلمة {كتب}تأتي بمعنى شُرع لكم فكلمة كتب تعني تشريع كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)،[البقرة187] هناك اية فيها توسع كثير لكلمة " كتب" قوله تعالى: { قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون } هذه الاية فيها رد على من دخل الاسلام بالاسم فقط .. حيث يشمتون لو اصاب المؤمنين بلوى او قتل رجالهم , لان المنافقين يتخذون من الدين مصلحة تدر معايشهم, فان محصوا بالبلاء قل الديانون . فلما قتل عدد من المسلمين في احد شمت بعض المحسوبين على الاسلام . فجاءت الآية { قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا}...

نحن لا نملك الاختيار في امورنا الحروب والحوادث الواقعة والفتن تقع رغما علينا لكن نؤمن أن ولاية أمرنا بيد لله سبحانه يقول تعالى{ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبة51) حقيقة الأمر ما كتب في اللوح المحفوظ امر حتمي سيصيبنا من خير أو شر حسنة أو سيئة، المعنى أن ولاية ألامر لله نحن مؤمنون به، لا بد أن نتوكل عليه إليه من غير أن نختار لأنفسنا شيئاً من الحسنة والسيئة فلو أصابتنا حسنة كان المن له وإن أصابتنا سيئة كانت المشيئة هذا ما شرعه الله لنا. (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي وقوله تعالى:(وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)، ما كتب يعني [[القضاء الالهي]].

مثال في القضاء الالهي قوله: (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ).وتأتي كُتب بمعنى أوجب .وقوله تعالى:(ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) وتأتي كُتب بمعنى حكم، قال تعالى(أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ). تأتي كُتب بمعنى أثبت وبمعنى خلق {وبمعنى الحد والقدر} وهو قوله (كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ)من هنا نلاحظ ان كل كلمة { كتب} في القران فهي حكم. اما كلمة فرض:: تأتي {كلمة فُرض} بعدة معاني .منها الفرض اي { قدرنا فيها. كما في قوله:(إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)28القصص ما معنى هذه الآية وما معنى المعاد الذي يبشره الله به : الآية فيها وعد جميل للنبي{ص}أن الله سبحانه سيمن عليه برفع قدره ونفوذ كلمته وتقدم دينه يبسط الأمن والسلام عليه وعلى المؤمنين كما فعل ذلك بموسى وبني إسرائيل بعد خوفهم وهروبهم تمكنوا بفضل الله ان يردهم ليكون منهم انبياء حكموا العالم .كما في زمن داود وسليمان.فقوله تعالى:"إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" الفرض - على ما ذكره المفسرون – بمعنى الوضع الايجابي ــ"فرض عليك القرآن" أي أوجب عليك العمل به أي بما فيه من الأحكام وما ستلاقيه من مصاعب ومعارضة.. ويقول بعض المفسرين: إن المعنى أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به ... اما قوله : "لرادك إلى معاد" المعاد اسم مكان أو زمان من العود وقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذا المعاد فقيل : هو مكة فالآية وعد له أن الله سيرده بعد هجرته إلى مكة ثانيا ، وقيل : هو الموت وقيل : القيامة ،وقيل: المحشر ، وقيل هو المقام المحمود وهو موقف الشفاعة الكبرى ، وقيل : هو الجنة، وقيل : هو بيت المقدس ، وهو وعد بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله في المعراج الأول : وهذا عد جميل للمؤمنين أن الله سبحانه سينجيهم مما هم عليه من الفتنة والشدة والعسرة ويظهر دينهم على الدين كله ويمكنهم في الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم...

الفرق بين الفرض والتقدير.. فرضه عليكم .. وقدره عليكم.. اذا جاءت في القران كلمة فرَض عليه : أي عمل أوجبه وأمر {به فيه الزام العمل وتركه فيه ذنب عظيم} من الفروضات التي لو تركناها فيها ذنب عظيم هي الصلاة فالصَّلوات المفروضة :خمس صلواتُ تسمى المكتوبات،اراي اهل البيت{ع} عن زرارة، عن الباقر(ع) قال في قوله تعالى :( إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي : واجبة . ثم يبين حالات اخرى للصلاة قال{ع}: فرض الله الصلاة وسنّ رسول الله(ص) عشرة أوجه : هن صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه الرياح وعوامل الخوف وصلاة كسوف الشمس والقمر ، وصلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، والصلاة على الميّت .روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال : يعني كتاباً مفروضاً : ويأتي الفرض بمعنى التقدير والتقسيم وهو ما يقدره لنا ويكون من قسمتنا كقوله تعالى:(مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) وقوله تعالى:(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)، أي قدرنا ما فيها الحدود. ويأتي فرض بمعنى أنزل، قال -تعالى-:(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ) أي أنزل عليك القرآن. وقدر لك الاشياء فيه فهو كامل { اليوم اكملت لكم دينكم}... اذن كل ما مكتوب لنا في اللوح المحفوظ في معنى فرض هو امر لاوم مثل الصلاة والصوم والحج غيره..

** اما قدره عليكم : هذا فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. فالصدقة هي عمل خيري، يقوم به المرء مبتغيًا وجه الله،{ لاحظ وجه الله كما جاء ان يد الفقير} ولكنه عمل يحمل في طياته قيمًا عظيمة وجه الله فتعتبر الصدقة واحدة من أهم الأعمال التي يمكن أن تؤثر إيجابيًا على امور الناس، تساهم في دفع البلاء وتخفف المحَن.

***من ادبيات الاسلام تربية الانسان ان يشارك الناس في احزانهم وافراحهم فيكون عمله سببا في تغيير ما قدر له في اللوح المحفوظ .منها (دفع البلاء ــ وشفاء المرضى) :عن رسول الله{ص} قال "الصدقة تدفع البلاء" وهي أنجح دواء، "وتدفع القضاء وقد ابرم إبراما" ولا يذهب بالبلاء إلا الدعاء والصدقة. ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج ٢ – ص ١٥٩٥ .. عن أبي ذرّ {رض): "صلَّيت مع رسول الله{ص}يومًا صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهمَّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله{ص} يعطني أحد شيئًا ، وكان عليٌّ {ع} راكعًا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى ، وكان يتختّم فيها, فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبيّ{ص} فلمّا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهمّ موسى سألك فقال: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي* وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي *وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾: فأنزلْتَ عليه قرآنًا ناطقًا: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾. اللهمَّ، وأنا محمّد نبيُّك وصفيُّك، اللهمَّ، واشرح لي صدري, ويسِّر لي أمري ، واجعل لي وزيرًا من أهلي عليًّا اشدد به ظهري.قال أبو ذرّ: فما استتمَّ رسول الله{ص} وسلم الكلمة حتّى نزل عليه جبرئيل{ع}من عند الله تعالى: فقال: يا محمّد, اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.

*** ومن اعمال الخير الإقراض :: هي تلبية لحاجة الآخر, وصوناً لتعفّفه, ولو كان هناك عمل أفضل من الصدقة هو الإقراض, عن رسول الله{ص}قال "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنّة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها, والقرض بثمانية عشر, فقلت: يا جبريل, ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال{ص}لأنّ السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة". وكان يردد قوله{ص}:"خُلَّتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي, فإنّه من صلاتي للقاء ربي وصدقتي, فإنّها من يدي إلى يد السائل, ولكنها تقع في يد الرحمن".كان الامام زين العابدين {ع} ائا اراد ان يعطي سائلا يقبل يده . فقالوا له يا ابن رسول الله نراك تقبل يد السائل ثم تدس في يده شيئا. قال انها يد الله اقبلها لان الصدقة تقع بيد الله قبل ان تقع بيد الفقير. والصدقة على نوعين: صدقة سرّ وصدقة علانية, وقد ذكر الله تعالى هذين النوعين بقوله: ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء] فصدقة العلن : وورد عن الإمام عليّ{ع}"...صدقة العلانية, فإنّها تدفع ميتة السوء" عن الإمام الصادق{ع}:"صدقة العلانية تدفع سبعين نوعًا من أنواع البلاء"، اما:" صدقة السرّ تطفئ فانها غضب الربّ".المجلسيّ, بحار الأنوار, ج71, ص 82..

***لماذا يبخل الانسان بماله عن العطاء؟:حتى يمتنع من كتابة وصيته ما هو البخل؟ وكيف ينشأ؟ وهل يمكن معالجته؟ يعرّفّ الإنسان بفطرته أنّ العطاء أحد الخصال الحميدة . التّراحم الذي أودعه الله في قلوبنا ان نتواصل فيما بيننا . ومن علامات التواصل هو العطاء والصدقات. وعندما يتوقّف الإنسان عن العطاء ـ يبخل ـ فهذا يعني أنّ الرّحمة فُقدت من قلبه وأصبح خارج نطاق الإنسانيّة. بالطّبع لا يُعرف البخيل من موقف أو موقفين، بل من سيرته العامة وشخصيّته. فليس كلّ من منع بخيل، لكنّ البخل هو ان يمنع بسبب غير مبرّر. هذا هو البخل مقابل السّخاء، جاء في كتاب جنود العقل والجهل: " البخل والشحّ مذمومان من وجهة نظر القران والسنّة وقد ذم القران البخل كثيرا : قال تعالى: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) ﴿٣٧ النساء﴾ وقوله تعالى (فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ)(76التوبة) وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨ محمد﴾ هنا البخل يصل الى الجهاد بالنفس فيستبدل الله امة بأخرى لا خير فيها لخوفهم وبخلهم على حياتهم وقد مدح الله المجاهدين عليهم .{ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ﴿٢٠ التوبة﴾في رواية عن الإمام الصادق{ع}ذكر فيها جنود العقل والجهل ،مقابل السخاء جنود الجهل : قال (َالسَّخاءُ ضِدُّهُ البُخلُ)جاء في رواية عن الإمام العسكري{ع}:إنَّ لِلاِقتِصادِ مِقدارا فَإِن زادَ عَلَيهِ فَهُوَ بُخلٌ . هذا يعني أنّ الإمساك في حدّ الاعتدال ليس مذموماً عقلاً وشرعاً ولا يعتبر بخلاً .

قوّة الشّهوة : يميل بعض علماء الاخلاق الشيعة ان البخل هو الذي يمنع الانسان من كتابة وصيته, لانه بخيل ولا تحب نفسه ان يكتب كل ما يملك من مال وعقار واثاث ومزارع وغيرها . هذا ياتي من {قوّة الشّهوة}. يبقى متمسك بشهوات الدنيا وهي "الحرص على ماله فيتمسك بالدنيا ".

*** ما يفيد الميت وواجب الحي تجاه الميت: نحن تبعاً لأئمتنا المعصومين (ع) نرى جواز عمل بعض الأعمال وإهداء ثوابها للميت ،وهذا مستحباً. ورد عندنا أنه [يصل إلى قبر الميت ثواب الصلاة والصيام والصدقة والحج وكل اعمال البر وكل عمل صالح يتبرع به عنه أخوه المؤمن أو ولده بعد موته ويكتب الأجر للذي يفعل ذلك العمل وللميت كذلك .في صحيحتي عمر بن يزيد وحماد بن عثمان عن الصادق (ع): إن الميت ينفعه كل عمل صالح حتى لو كان في ضيق فيوسع عليه فيقال له :أن هذا بعمل إبنك فلان وبعمل أخيك فلان وفي رواية: قلت: أفاشرك بين رجلين في ركعتين قال : نعم .وعنه {ع} قال : قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا . قال : نعم . قلت : أو يعلم من صنع ذلك . قال : نعم. ثم قال : يكون مسخوطاً عليه فيرضى عنه .وورد عنه{ع}:من عمل عن ميتٍ عملاً صالحاً أضعف الله له أجره, ونفع الله به الميت. ولذا ينبغي لمن يذكر الميت أن يدعو له عند الذكر بالرحمة والمغفرة، فورد أن الميت يفرح بالترحم عليه والإستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه وأن يسكت عن عوراته ويفشي محاسنه. ((الجلوس في الفواتح. )) دليلنا في اقامة الفواتح عند أهل الميت وصنع الطعام وإقامة المآتم لمدة ثلاثة أيام، روى الكليني عن الصادق{ع}قال: لما قتل جعفر بن أبي طالب (ع) أمر رسول الله (ص) فاطمة(ع) أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس أيام وتأتيها النساء فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعاماً ثلاثة أيام. (الكافي 3 : 217) وغيره.وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق(ع):لما قتل جعفر بن أبي طالب(ع) أمر رسول الله (ص) فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ومعها النساء وان تصنع لال جعفر طعاماً ثلاثة أيام فجرت بذلك السنّة(من لا يحضره الفقيه 1: 182). وفي استحباب قراءة القرآن، نقل في البحار عن المفيد قال: قال رسول الله (ص) : (من قرأ آية من كتاب الله في مقبرة من مقابر المسلمين أعطاه الله ثواب سبعين نبياً.) الحديث (البحار 102: 301).وفي قراءة آية الكرسي على القبر عدة روايات راجعها في (الكافي، والتهذيب، وكامل الزيارات، والبحار، وثواب الأعمال) وغيرها. ونقلا عن المفيد قال : قال رسول الله (ص): (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور أدخله الله تعالى قبر كل ميت ورفع الله للقارئ درجة سبعين نبياً وخلق الله من كل حرف ملكاً يسبح له إلى يوم القيامة)(جامع أحاديث الشيعة 3 : 727) وفقد دلت الأدلة بانتفاع الميت بعمل غيره لأجله, في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفِر لَنَا وَلِإِخوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجعَل فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا) (الحشر: 10).ومن السنّة ما أستفاض من الروايات في دعاء النبي (ص) لأهل البقيع ولشهداء أحد, وكذلك روايات في وصول ثواب الصوم والحج والنذر والصدقة والدعاء وقراءة القران وورد عن بعض ائمة المذاهب الاسلامية أن رسول الله(ص) قال: (إقرأوا (يس) على موتاكم , قال ابن القيم في (الروح): فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي بسند صحيح قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون القرآن.وقال الشافعي الأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئاً من القرآن, قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسناً وهناك كثير من كتب علماء السنة يحثون بقراءة القران للميت.

*** أما إقامة المآتم كل اسبوع وبعد أربعين يوم وبعد سنة، فإنه يدخل في (أصل الإباحة),لايوجد نص يمنع ويحرم اقامة الاعزاء على الحسين . بل العكس فيه زيادة ثواب للميت. اليك الادلة :في (التهذيب والفقيه) عن الصادق (ع): أنه أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم في منى فأوقف لكل موسم مالاً ينفق على النياحة .و.في (الكافي) عن الصادق (ع) قال: قال لي أبي الباقر{ع}أوقف لي من مالي كذا وللنوادب تندبني عشر سنين بمنى وفي كتب المخالفين ورد في جملة من الروايات الشريفة انتفاع الأموات بعمل الأحياء ,جاء عن النبي (ص) قوله: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة:صدقة جارية , أوعلم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له) (صحيح مسلم 5: 73 باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت

** روى العلاّمة المجلسي عن بعض مؤلّفات علماءنا قال: قال دعبل الخزاعي، دخلت على سيّدي ومولاي الامام الرضا(ع) في أيّام محرّم فرأيته جالساً جلسة الحزين وأصحابه من حوله، فلمّا رآني قال لي: (مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده ولسانه).ثمّ وسّع لي في مجلسه، وأجلسني إلى جانبه، وقال لي: (يا دعبل! أحبّ أن تنشدني شعراً، فإنّ هذه الأيّام أيّام حزن علينا أهل البيت، وأيّام سرور على أعدائنا، بني أُميّة.

يا دعبل! من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحداً كان أجره على الله.. يا دعبل! من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لِما أصابنا من أعدائنا حشره الله معنا في زمرتنا.. يا دعبل! من بكى على مصاب جدّي الحسين غفر الله له ذنوبه البتة). ثمّ نهض وضرب ستراً بيننا وبين حرمه، وأجلسهم وراء الستر ليبكوا على مصاب جدّهم الحسين(ع)، ثمّ التفت إليّ وقال لي: (يا دعبل! إرثِ الحسين، فلا تقصّر عن نصرتنا ما استطعت).قال دعبل: فاستعبرت ، وأنشأت أقول:

مَدارِسُ آياتٍ خَلَت مِن تِلاوَةٍ//////// وَمَنزِلُ وَحيٍ مُقفِرُ العَرَصاتِ

لِآلِ رَسولِ اللَهِ بِالخَيفِ مِن مِنىً ////وَبِالرُكنِ وَالتَعريفِ وَالجَمَراتِ

دِيارُ عَلِيٍّ وَالحُسَينِ وَجَعفَرٍ///////// وَحَمزَةَ وَالسُجّادِ ذي الثَفِناتِ

قِفا نَسأَلِ الدارَ الَّتي خَفَّ أَهلُها///مَتى عَهدُها بِالصَومِ وَالصَلَواتِ

قُبورٌ بِكوفانٍ وَأُخرى بِطَيبَةٍ //////// وَأُخرى بِفَخٍّ نالَها صَلَواتي

وَقَبرٌ بِبَغدادٍ لِنَفسٍ زَكِيَّةٍ ///////// تَضَمَّنَها الرَحمَنُ في الغُرُفاتِ

أفاطم لو خلت الحسين مجدّلاً /////وقد مات عطشاناً بشطّ فُراتِ

إذاً للطمت الخدّ فاطم عنده/// وأجريت دمع العين في الوجنات.

دومج يزهره وبس بالماتم تنوحين .. ما ينكضي نوحج وتعدادج على حسين .. وانتي مدى الايام ما يبطل نواحج .. بس في ونين في مساج وفي صباحج ……..الجواب من محبيها : يا ريت كل اولادنا فدوه لرضيعه … واحنا فدايا اللي انذبح جنب الشريعة.. والله انفجعتي فاطمة الزهرة فجيعة ..في يوم واحد فاكده سبعين واثنين .

والله يزهره ما ذبح بالطف ولدج .. ومشى بناتج بالسبا واحركه الجبدج .. الا الذيهم امروا كنفذ بضربك .. وانتي الوديعة من النبي وسيد الكونين