مجلس حسيني ـــ الكواكب وعلاقتها بالعبادات والمناسبات الاسلامية

فديتكَ زائراً في كلِّ عامٍ /////// تحيِّ بالــــــــــــسلامةِ والسلامِ

وتُقبِلُ كالغمامِ يفيضُ حيناً ///// ويـــــــبقَ بعدَهُ أثرُ الغَـــــــمامِ

وكم في الناسِ من دَنِفٍ مَشوقٍ ///إليكَ وكمْ شجــــــيِّ مُستهامِ

رمزتُ لهُ بألحاظِ الليالي/////////// وقد عيَّ الزمانُ عنِ الكلامِ

فظلَّ يعدُّ يوماً بعدَ يومٍ ///////////// كما اعتادوا لأيَّـــــامِ السِّقامِ

ولم أرَ قبلَ حبَّكِ من حبيبٍ/////// ///كفى العُشاقَ لوعاتِ الغرامِ

فلو تدرِ العوالمُ ما درينا ////////////////لحنتْ للصلاةِ وللصيامِ

ويجمعكُم على الهِمَمِ العِظامِ /////////// فشُدُّوا فيهِ أيديكُم بعزمٍ

وكم نفرٍ تغرهمُ الليالي ///////////////وما خُلقوا ولا هيَ للدَوامِ

وما كلُّ الأنامِ ذوي عُقولٍ ///////////إذا عدَّوا البَهائِمَ في الأَنامِ

ومن روتْهُ مرضَعةُ المعاصي ///// فــقد جاءَتهُ أيَّامُ الفِطامِ

ما هي علاقة الكواكب بالإنسان ..ولماذا ارتبطت عباداتنا بالشمس والقمر وهما من اكبر الكواكب المرئية في الارض . حيث ارتبطت صلاتنا وصيامنا بحركة الشمس .كما ارتبطت بحركة القمر , ناهيك عن اشياء اخرى ذكرها القران تبين علاقة الانسان بالشمس والقمر.. مثلا جاء في قوله تعالى : {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يٰأَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} فجاء التفسير في الاية التي بعدها

{قَالَ يٰبُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً}. هناك رؤى في القران خاصة عند الانبياء والاولياء تكون صحيحة «فَغَلَبَتْ قُدْرَةُ اللَّهِ وقَضَاؤُهُ ان ينفذ أَمْرِهِ فِي يَعْقُوبَ وَ يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ ،فَلَمْ يَقْدِرْ يَعْقُوبُ عَلَى دَفْعِ الْبَلاَءِ عَنْ نَفْسِهِ،وَلاَ عَنْ يُوسُفَ وَوُلْدِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ كَارِهٌ مُتَوَقِّعٌ اِلْبَلْوَى مِنَ اللَّهِ فِي يُوسُفَ ،فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ مَنْزِلِهِمْ لَحِقَهُمْ مُسْرِعاً فَانْتَزَعَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ ضَمَّهُ إِلَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ ثم دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ ،فَانْطَلَقُوا بِهِ مُسْرِعِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ ,لَمَّا وصلوا فيه الى مكان فيه أَشْجَارٍ،َقَالُوا: اقتلوه هنا فَيَأْكُلُهُ الذِّئْبُ اللَّيْلَةَ.فَقَالَ كَبِيرُهُمْ: لاٰ تَقْتُلُوا يُوسُفَ ولَكِنْ أَلْقُوهُ فِي غَيٰابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّٰارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ فاخذوه إِلَى الْجُبِّ فَأَلْقَوْهُ فِيهِ، يظُنُّونَ أَنَّهُ يَغْرَقُ فِيهِ، فَلَمَّا صَارَ فِي قَعْرِ الْجُبِّ نَادَاهُمْ:يَا وُلْدَ رُومِينَ،أَقْرِءُوا يَعْقُوبَ مِنِّي السَّلاَمَ. فَلَمَّا سَمِعُوا كَلاَمَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:لاَ تَزُولُوا مِنْ هُنَا حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مَاتَ.فَلَمْ يَزَالُوا قريبا منهِ حَتَّى أَيِسُوا وجٰاؤُ أَبٰاهُمْ عِشٰاءً يَبْكُونَ... في بحثنا ان يوسف راى اباه واخوته في رؤية اجد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين له .

*** اية اخرى يقول تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ والْحَجِّ .اسباب نزولها : قال أبو جعفر : جاء جماعة الى رسول الله{ص}يسالونه :يا محمد نسالك عن الأهلة وسرارها هي تكتمل وتستوي ويتغير حالها بزيادة ونقصان وتستتر ، ما المعنى الذي بينها وبين الشمس التي هي دائمة أبدا على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان؟

فجاءه الجواب من رب العزة ..قل يا محمد : خالف ربكم بين حركتي الشمس والقمر لفائدة البشر بصورة عامة والمخلوقات خاصة .. اما الأهلة التي سألتم عن أمرها ، وسبب مخالفة ما بينها وبين غيرها ،ان سبب اختلاف القمر .. هذا الاختلاف حقق الله تعالى فيه {مواقيت لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم} ولذلك رغم التقدم العلمي وامتلاك العلماء مراصد ترصد حركة الشمس والقمر الا ان العالم كله لا زال يغتمد حركة الاختلاف في ظهور القمر واستتاره . لا زال العالم يراقب حركة الشمس والقمر لحصول فائدة الزراعة وصيد الاسماك والطيور وتزاوج الحيوانات وكثرتها وهجرتها هذه كلها تتحق باختلاف مسيرة الشمس خلال سنة كاملة فتتحقق الفصول الاربعة . ثم اختلاف حركة القمر والارض والشمس خلال دورة شهر كامل يحدث ذلك الاختلاف وظهور القمر في مكان وغيابه في مكان اخر يؤدي الى حركة البحار وتدفق المياه في الانهار ثم انحساره هذه الهيمنة الالهية . اما علاقة القمر بالإنسان..

رتب الناس تعاملهم التجاري في الديون والاستيفاء بحركة القمر فحركته توجب أوقات حل الدين ،ثم اجور العمل وانقضاء مدة إجارة من استأجرتموه ،أي ايجار يحسب بحركة القمر , وفي القمر تنتهي عدة نسائكم ، ووقت صومكم وإفطاركم ، هذا معنى قوله مواقيت للناس .واضيفت كلمة الحج .. الحج فريضة اسلامية ارتبطت بالقمر فقوله والحج يعني جعلها ميقاتا لحجكم ، تعرفون بها وقت مناسككم وحجكم .

**أشهر الحجّ معروفة: هي شوال،وذو القعدة و ذو الحجة؛[ إنّما صارت أشهر الحجّ، لأنّه من اعتمر في هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ،ونوى أن يقيم بمكّة حتّى يحج، فقد تمتع بالعمرة إلى الحجّ]ومن اعتمر في غير هذه الأشهر،ثمّ نوى أن يقيم إلى الحجّ أو لم ينو، فهو ليس ممن تمتع بالعمرة إلى الحجّ، لأنّه لم يدخل مكّة في أشهر الحجّ ،فسميت هذه :أشهر الحجّ، قال اللّه تعالى: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ وشهر رمضان معروف.عنه ليس منها بل مخصص للصوم.

قبل ان انتقل الى شرح بعض المفردات التي تخص شهر رمضان اعرج على حديث عمن لا يحترم هذا الشهر الكريم..ـ سئل رسول الله عن قوله تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) كيف يشرح صدره؟ قال :{ص}«نور يقذف به فينشرح له قلبه وينفسح». يعني نور من الله يكون في نفس الانسان يعبر عنه حب العبادة . قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟قال{ص} نعم «الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت».

***تعريف شهر رمضان: شهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر العربية التي تُعرف بالقمرية أو الهلالية، ويسمى شهر الله وشهر الصيام وهو سيد الشهور وأفضلها، بلا شك . ومن فضله انه شهر نزول القرآن وربيعه، وهو أيضاً شهر نزول سائر الكتب السماوية. اما معنى { شهر رمضان ولماذا لا يصح ان نسميه رمضان دون كلمة شهر..؟

قال العلامة الطريحي: رمضان اسم للشهر، قيل سمي بذلك لأن وضعه وافق الرَمَض ومعناه شدة وقع الشمس على الارض والرمل وجَمْعُهُ رمضانات هذا من الناحية اللغوية دون حقيقة الاسم . اما حقيقة الاسم هناك أحاديث مأثورة عن أهل البيت(ع)تنهى عن ذكر رمضان مفردة عن كلمة شهر، وذلك لأن " رمضان " إسم من أسماء الله تعالى. رَوَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيهِ الباقر{ع} قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَان"ُ.َ رَوَى عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ الباقر {ع}قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ثَمَانِيَةَ رِجَالٍ، فَذَكَرْنَا رَمَضَانَ. فَقَالَ: " لَا تَقُولُوا هَذَا رَمَضَانُ، وَلَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، وَلَا جَاءَ رَمَضَانُ، فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَجِي‏ءُ وَلَا يَذْهَبُ، وَإِنَّمَا يَجِي‏ءُ وَيَذْهَبُ الزَّائِلُ، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ،{فَإِنَّ الشَّهْرَ مُضَافٌ إِلَى الِاسْمِ} وَالِاسْمُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ، وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ جَعَلَهُ مَثَلًا وَعِيداً ".عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله{ص}: أعطيت أمتي خمس خصال في شهر رمضان لم يعطهن أمة نبي قبلي. أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه . والثانية : خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك . والثالثة : يستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة. والرابعة : يقول الله عز وجل لجنته : تزيني واستعدي لعبادي يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا وأذاها ويصيروا إلى دار كرامتي . والخامسة: إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر الله عز وجل لهم جميعا فقال رجل: يا رسول الله أهي ليلة القدر ؟قال: لا أما ترون العمال إذا عملوا كيف يؤتون أجورهم ؟يعني حين انتهاء شهر رمضان

*** ماذا تعني كلمة شهر: الشهر: في القران تعني مدة مشهورة بإهلال الهلال، باعتبار ظهور كل هلال هو جزء من اثني عشر جزءا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. قال تعالى ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ أي اثنا عشر هلالا .. منها :﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ فجاء في تلك الفترة حكم الصوم ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وقوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة اما توقف ايام الحروب بين العرب تسمى اشهر الحرم قال تعالى ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر﴾ ومن انواع المشاهرة { المشهور بين الناس سميت مشاهرة لانها مشهورة هي الاقامة في مكان معين شهرا فتقول اقمت في بلد كذا شهرا وتنظم فيه المعاملات .. ولذلك حين يقوم انسان بعمل خير او شرا يسمى مشهور .. نعود الى شهر رمضان .

***شهر رمضان في القرآن الكريم :قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هنا وجب الصوم في هذا الشهر تحديدا. قال فيه رسول {ص} انه افضل الشهور عند الله وايامه افضل الايام وساعاته افضل الساعات العمل فيه مقبول والنوم فيه عبادة .. الخ ... ومما يزيد من مكانة هذا الشهر هو اشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما صرَّح بذلك القرآن الكريم، قال تعالى:﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ). تهنا سؤال : على من تنزل الروح والملائكة في زماننا .. لان الاسلام لم يتوقف بموت النبي {ص} لأنه بعث لأخر الدنيا . والا كيف نحاسب على دين لم نشهد نبيه ولم نسمعه ولم نتبين منه شخصيا استمرار دينه الى يوم القيامة..؟..

عنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الامام عَلِيٍّ(عَ)َقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ نُقَاتِلُهُمْ ؛الدَّعْوَةُ وَاحِدَةٌ، والرَّسُولُ وَاحِدٌ، والصَّلاَةُ وَاحِدَةٌ ،وَ الْحَجُّ وَاحِدٌ، فَبِمَ نُسَمِّيهِمْ؟ فَقَالَ:« بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ».فَقَالَ :مَا كُلُّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْلَمُهُ. قَالَ: «أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰاتٍ وَآتَيْنٰا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰاتِ وأَيَّدْنٰاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰاتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} ثم قال:َلَمَّا وَقَعَ الاِخْتِلاَفُ كُنَّا نَحْنُ أَوْلَى بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وبِالنَّبِيِّ(صَ)،وَ بِالْكِتَابِ، وبِالْحَقِّ، فَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ،وشَاءَ اللَّهُ قِتَالَهُمْ بِمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ». روى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي(أَمَالِيهِ)بِإِسْنَادِهِ ،قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ،وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ هنا يتبين من خلال حديث الامام علي{ع} .ان امامته تمثل الامتداد الطبيعي لوظيفة الانبياء كلهم .لاحظ الاية {انظر كيف فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجٰاتٍ قَالَ: هُمْ دَرَجٰاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ،فَهَذَا ذِكْرُ دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ وَ مَنَازِلِهِ عِنْدَ اللَّهِ».

{رواية عن الصادق (عَ): «بَيْنَا أَبِي(الباقر "ع )يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ إِذَا رَجُلٌ يلف عمامة على راسه َقَطَعَ عَلَيْهِ اشواطه، حَتَّى أَدْخَلَهُ إِلَى دَارٍ جَنْبَ الصَّفَا ،فَكُنَّا ثَلاَثَةً ،فَقَالَ :مَرْحَباً يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، وَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ بَعْدَ آبَائِهِ ثم التفت الى ابي الباقر{ع} قال،يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي، بعد كلام وتوثيق ما يبينه للامام .صار الامام يبين درجات العلم وكيف يتحدث الانسان احيانا بعلم وفي قلبه غيره على الدين. قال الرجل:هَذِهِ مَسْأَلَتِي،وَقَدْ فَسَّرْتَ طَرَفاً مِنْهَا،أَخْبِرْنِي عَنْ{ الْعِلْمِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ مَنْ يَعْلَمُهُ} قَالَ{ع} جُمْلَةُ (الْعِلْمِ عِنْدَ اللَّهِ) وأَمَّا مَا لاَ بُدَّ لِلْعِبَادِ مِنْهُ فَعِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ ،قَالَ: فَفَتَحَ الرَّجُلُ قدميه ثم اسْتَوَى جَالِساً،وَ تَهَلَّلَ وَجْهُهُ، وَقَالَ:هَذِهِ أَرَدْتُ،وَلَهَا أَتَيْتُ..

زَعَمْتُ أَنَّ عِلْمَ مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَوْصِيَاءِ، فَكَيْفَ يَعْلَمُونَهُ؟ قَالَ:كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَعْلَمُهُ،إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يرى،لِأَنَّهُ كَانَ نَبِيّاً،وَهُمْ مُحَدَّثُونَ،وَ إِنَّهُ كَانَ يَفِدُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ فَيَسْمَعُ الْوَحْيَ، وَهمْ لاَ يَسْمَعُونَ. فَقَالَ:صَدَقْتَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ،سَآتِيكَ بِمَسْأَلَةٍ صَعْبَةٍ ،أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْعِلْمِ مَا لَهُ لاَ يَظْهَرُ كَمَا كَانَ يَظْهَرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(صَ)؟ قَالَ:فَضَحِكَ أَبِي،وَ قَالَ:أَبَى اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عِلْمِهِ إِلاَّ مُمْتَحَناً لِلْإِيمَانِ بِهِ، كَمَا قَضَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صَ)أَنْ يَصْبِرَ عَلَى أَذَى قَوْمِهِ، ةلاَ يُجَاهِدُهُمْ إِلاَّ بِأَمْرِهِ، فَكَمْ مِنِ اكْتِتَامٍ قَدِ اكْتَتَمَ بِهِ، حَتَّى قِيلَ لَهُ: [فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ]،وَ أَيْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ آمِناً،وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِي الطَّاعَةِ وَ خَافَ الْخِلاَفَ، فَلِذَلِكَ كَفَّ ،فَوَدِدْتُ أَنْ تَكُونَ عَيْنُكَ مَعَ مَهْدِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، والْمَلاَئِكَةُ بِسُيُوفِ آلِ دَاوُدَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ،تُعَذِّبُ أَرْوَاحَ الْكَفَرَةِ مِنَ الْأَمْوَاتِ،وَتُلْحِقُ بِهِمْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ.} وفي حديث عن الصادق{ع} قال:« بِالزِّيَادَةِ وِالْإِيمَانِ يَتَفَاضَلُ الْمُؤْمِنُونَ بِالدَّرَجَاتِ عِنْدَ اللَّهِ». قُلْتُ: وإِنَّ لِلْإِيمَانِ دَرَجَاتٍ وَ مَنَازِلَ يَتَفَاضَلُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».قُلْتُ: صِفْ لِي ذَلِكَ-رَحِمَكَ اللَّهُ-حَتَّى أَفْهَمَهُ. قَالَ: «مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ؛ فَقَالَ: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰاتٍ ،،شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5:258.

شهر نزول الكتب السماوية لقد شَرَّفَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ شهر رمضانَ باختياره من بين الأشهر الأخرى لإنزال [الكتب السماوية الخمسة فيه]فقد أنزل الله الصُحُف على النبي إبراهيم{ع}والتوراة على النبي موسى {ع} والإنجيل على النبي عيسى {ع}والزبور على النبي داود {ع}في شهر رمضان المبارك .نزل القران على نبينا محمد{ص} عن الإمام الصادق{ع}قال: "نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي طُولِ عِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص): نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانَ عَشَرَ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ "

العلاقة بين شهر رمضان والقران :الله تعالى خلق الزمن واختار قطعة منه مساحتها شهر كامل، منحها القداسة والبركة، ودعا عباده إلى ضيافته فيها، هو شهر رمضان. ومن اوجه الاسباب التي فضل الله هذا الشهر المبارك أنه اختاره لنزول القرآن ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾.اضافة للقران ذكرنا رواية الإمام الصادق{ع} أن جميع الكتب السماوية كالتورات والإنجيل والزبور أنزلت في شهر رمضان كما أنزل فيه القرآن، فهو زمن اختاره لنزول رسالاته.

عليه يجب على المؤمنين التهيؤ النفسي والروحي لاستقبال هذا الشهر الكريم وقد بلغنا الله ايامه فيكون علينا التهيؤ النفسي لاستقباله بالعبادة والشكر على هدايتنا لدينه وعدم حرماننا من فضله{فان الشقي من حرم غفران الذنوب في هذا الشهر العظيم وكان رسول الله{ص} يحث الناس على عبادة الله في هذا الشهر العظيم فيقول:فمن لم يغفر له في رمضان ففي أي شهر يغفر له؟! ونحن نقول:{إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك وأغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين.

*** الجوانب السلبية في الكواكب: بداية ما هو علم الفلك ؟هو علم يقوم على حسابات وأبعاد دقيقة، لا علاقة له بالتنجيم ولا قراءة الطالع، فالنجوم والكواكب لم يخلقها الله عبثا، انما جعل لها مهمات منها {أنها تؤثر في الحياة وتتأثر ببعضها بعضا وترسل تأثيراتها إلى البشر، وقد كشفت الأبحاث أن النجوم والكواكب السيارة تؤثر على طاقة الإنسان الذي تتأثر حياته وصحته بل حتى رزقه بحركة الكواكب. ولكن كيف تتأثر خلايا الكواكب الأخرى وحركتها، بالمقابل كيف تتأثر الخلايا داخل جسم الانسان بما يدور في الفلك من حوله..

.عرف الانسان ان الكواكب تختزن طاقة عظيمة من الجذب{الجاذبية} قانون الجذب، انطلاقا منها فإن هذه القوة التي نسميها الجاذبية تأثير على الإنسان وطاقته بشكل أو بآخر، خصوصا أننا نعيش في عالم متحرك نتأثر به بشكل سلبي أو ايجابي، وفق قوانين وآليات متوافقة ومتناسقة، وإذا كانت الجاذبية لها تأثير على الظروف البيئية والفيزيائية للأرض، فهي بالتالي لها تأثير كبير على الإنسان وباقي المخلوقات،.** وفي الاهلة ايام حزن وبكاء بما جرى على ال محمد{ص} بصورة عامة او في كربلاء..

كـم يـا هـلال مـحرم تشجينا******* مـا زال قـوسك نـبلُه يـرمينا

كل المصائب قد تهون سوى التي**** تـركت فـؤاد مـحمدٍ محزونا

يـومٌ بـه ازدلـفت طـفاةُ أميةٍ **** كـي تَشفينَّ من الحسين ضغونا

فهوى على وجه الصعيد مبضعا *** مـا نـال تـغسيلا ولا تـكفينا

أو مـثلُ زينب وهي بنت محمد ****برزت تـخاطب شامتا ملعونا

فـغدا بـمحضرها يقلب مبسما ******كـان الـنبي بـرشفه مـفتونا

صاحت يوادي كربله عنك مشينا/// بلايه غسل واكفان خلينا ولينا

غصبن عليه سافرت يا مهجة حشاي//يحسين يالما ضاگ من گبل الذبح ماي/// فارگت جسمك ع ثره والراس وياي// فوگ الرمح مشهور يبرده للضعينه

لو خيروني ياخليصي ابگيت وياك //اجلس على گبرك ينور العين وانعاك

لكني لو ضليت من يبره اليتاماك //لو طوح الحادي وحده بهذا الضعينه

وصدت الى المسنات والعبره جريه//وصاحت يراعي المشرعه زينب سبيه

عگب الخدر للشام يردوني هديه// يالي جبتني گوم ردني للمدينة..