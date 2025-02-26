الصحابة والأئمة والعلماء الرواة في كتاب المهدي حقيقة لا خرافة

الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في كتاب المهدي حقيقة لاخرافة للمؤلف محمد بن اسماعيل: الفصل الثانى اهتمام العلماء بأحاديث المهدى‌: المطلب الأول سرد أسماء الصحابة رضى اللّه عنهم الذين رووا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و على آله و سلم أحاديث المهدى‌: 1-عثمان بن عفان. 2-على بن أبى طالب. 3-طلحة بن عبيد اللّه. 4-عبد الرحمن بن عوف. 5-الحسين بن على. 6-أم سلمة. 7-أم حبيبة. 8-عبد اللّه بن عباس. 9-عبد اللّه بن مسعود. 10-عبد اللّه بن عمر بن الخطاب. 11-عبد اللّه بن عمرو بن العاص. 12-أبو سعيد الخدرى. 13-جابر بن عبد اللّه الأنصارى. 14-أبو هريرة. 15-أنس بن مالك. 16-عمار بن ياسر. 17-عوف بن مالك. 18-ثوبان مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. 19-قرة بن إياس. 20-على الهلالى. 21-حذيفة بن اليمان. 22-عبد اللّه بن الحارث بن جزء الزبيدى. 23-عمران بن حصين. 24-أبو الطفيل. 25-جابر بن ماجد الصدفى. 26-أبو أيوب الأنصارى. 27-أبو أمامة الباهلى. 28-العباس بن عبد المطلب. 29-تميم الدارى. 2L30-عائشة بنت أبى بكر رضى اللّه عنها. 31-عمرو بن مرة الجهنى.

المطلب الثانى أسماء الأئمة الذين خرّجوا الأحاديث و الآثار الواردة فى المهدى فى كتبهم‌: 1-أبو داود فى سننه. 2-الترمذى فى جامعه. 3-ابن ماجه فى سننه. 4-النسائى‌ 5-أحمد فى مسنده. 6-ابن حبان فى صحيحه. 7-الحاكم فى المستدرك. 8-أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف 9-نعيم بن حماد فى كتاب الفتن. 10-الحافظ أبو نعيم فى كتاب المهدي، و فى الحلية. 11-الطبرانى فى معاجمه الكبير و الأوسط و الصغير. 12-الدارقطنى فى الأفراد. 13-البارودى فى معرفة الصحابة. 14-أبو يعلى الموصلى فى مسنده. 15-البزار فى مسنده. 16-الحارث بن أبى أسامة فى مسنده. 17-الخطيب فى تلخيص المتشابه و فى المتفق و المفترق. 18-ابن عساكر فى تاريخه. 19-ابن منده فى تاريخ أصبهان. 20-أبو الحسن الحربى فى الحربيات. 21-تمام الرازى فى فوائده. 22-ابن جرير فى تهذيب الآثار. 23-أبو بكر بن المقرى فى معجمه. 24-أبو عمرو الدانى فى سننه. 25-أبو غنم الكوفى فى كتاب الفتن. 26-الديلمى فى مسند الفردوس. 27-أبو الحسن بن المنادى فى كتاب الملاحم. 28-البيهقى فى دلائل النبوة. 29-ابن الجوزى فى تاريخه. 30-يحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسنده. 31-الرويانى فى مسنده. 32-ابن سعد فى الطبقات. 33-ابن خزيمة. 34-الحسن بن سفيان. 35-عمر بن شبة. 36-أبو عوانة. 37-عبد بن حميد. 38-عبد الرزاق الصنعانى.

المطلب الثالث ذكر العلماء الذين صححوا أو حسنوا أحاديث المهدى: 1-الإمام أبو داود صاحب السنن (ت 275 هـ) . 2-الإمام أبو عيسى الترمذى صاحب الجامع (ت 279 هـ) . 3-الحافظ أبو جعفر العقيلى صاحب كتاب الضعفاء (ت 323 هـ) . 4-الإمام الحسن بن على بن خلف أبو محمد البربهارى (ت 329) صاحب (شرح السنة) . 5-الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى (ت 336) . 6-الإمام ابن حبان البستى صاحب الصحيح (ت 354 هـ) . 7-الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبرى السجزى صاحب كتاب (مناقب الشافعى) (ت 363 هـ) . -الإمام أبو سليمان الخطابى صاحب (معالم السنن) و غيره، (ت 388 هـ) . 9-الإمام البيهقى صاحب (السنن الكبرى) و غيره (ت 458) . 10-اضى أبو بكر بن العربى صاحب (عارضة الأحوذى) (ت 543 هـ) . 11-القاضى عياض صاحب كتاب (الشفا) (ت 544 هـ) . 12-الإمام السهيلى صاحب (الروض الأنف) (ت 581 هـ) . 13-الإمام أبو الفرج بن الجوزى صاحب (كشف المشكل) (ت 596 هـ) . 14-الإمام ابن الأثير صاحب (النهاية) و (جامع الأصول) (ت 606 هـ) . 15-الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى (ت 656) . 16-الإمام القرطبى المفسر المشهور صاحب (التذكرة) (ت 671 هـ) . 17-العلامة محمد بن أحمد بن على القسطلاّنى (ت 686 هـ) . 18-شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية صاحب (منهاج السنة النبوية) (ت 728 هـ) . 19-الإمام أبو الحجاج المزى صاحب (تهذيب الكمال) (ت 742 هـ) . 20-الإمام الحافظ الذهبى صاحب (المنتقى من منهاج الاعتدال) (ت 748 هـ) . 21-الإمام المحقق ابن قيم الجوزية صاحب (المنار المنيف فى الصحيح و الضعيف) (ت 751 هـ) . 22-الحافظ عماد الدين ابن كثير القرشى الدمشقى صاحب (نهاية البداية و النهاية) (ت 774 هـ) . 23-الحافظ نور الدين الهيثمى صاحب (موارد الظمآن) و (مجمع الزوائد) (ت 807 هـ) . 24-الإمام شهاب الدين أحمد الكنانى البوصيرى صاحب (مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة) (ت 840 هـ) . 25-الحافظ الكبير ابن حجر العسقلانى صاحب (فتح البارى) و (تهذيب التهذيب) و (المطالب العالية) ، و غيرها (ت 852 هـ) . 26-الحافظ السخاوى صاحب (فتح المغيث) (ت 902 هـ) . 27-الحافظ السيوطى، صاحب المؤلفات العديدة منها: (العرف الوردى فى أخبار المهدى) (ت 911 هـ) . 28-العلامة أبو الحسن السمهودى (ت 911 هـ) . 29-العلامة ابن حجر الهيثمى صاحب (القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر) (ت 974 هـ) . 30-العلامة الملا على القارى صاحب (مرقاة المفاتيح) و غيرها. (ت 1014 هـ) . 31-العلامة المحدث عبد الرؤوف المناوى صاحب (فيض القدير) . (ت 1031 هـ) . 32-العلامة البرزنجى صاحب (الإشاعة لأشراط الساعة) (ت 1103 هـ) . 33-العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادى السندى المحشى على ابن ماجه (ت 1138 هـ) . 34-العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى، صاحب (كشف الخفاء) (ت 1162 هـ) . 35-العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعانى (ت 1182 هـ) . 36-العلامة محمد بن أحمد السفارينى صاحب (لوامع الأنوار البهية) (ت 1188 هـ) . 37-مجدد القرن الثانى عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، صاحب (الرد على الرافضة) (ت 1206 هـ) . 38-العلامة القاضى محمد بن على الشوكانى صاحب (التوضيح) (ت 1250 هـ) . 39-العلامة محمد صديق حسن خان صاحب (الإذاعة) (ت 1307 هـ) . 40-العلامة محمد بشير السهسوانى الهندى صاحب (صيانة الإنسان) (ت 1326 هـ) . 41-العلامة شمس الحق آبادى صاحب (عون المعبود) (ت 1329 هـ) . 42-العلامة الفقيه مرعى بن يوسف الحنبلى؟ 43-العلامة محمد بن عبد الباقى الزّرقانى‌ 44-العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتانى (1345 هـ) . 45-العلامة محمد أنور شاه الكشميرى (ت 1352 هـ) . 46-العلامة المحدث عبد الرحمن المباركفورى (ت 1353 هـ) .

و من المتأخرين الشيوخ: 47-أبو السعود إدريس العراقى. 48-محمد الشهروزى. 49-محمد العربى الفاسى. 50-أبو زيد عبد الرحمن الفاسى. 51-أبو عبد اللّه محمد جسوس. 52-عبد الغافر الفارسى. 53-عبد القادر بن محمد سالم الشنقيطى. 54-محمد حبيب اللّه الشنقيطى. 55-منصور على ناصف. 56-محمد الأمين الشنقيطى. 57-جلال الدين يوسف الدمشقى. 58-أحمد محمد شاكر. 59-محمد ناصر الدين الألبانى. 60-عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز. 61-محمد محمد أبو شهبة. 62-حمود بن عبد اللّه التويجرى. 63-عبد المحسن بن حمد العباد. و غيرهم كثيرون، رحم اللّه أمواتهم، و أحسن عاقبة أحيائهم.