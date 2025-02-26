مجلس حسيني الامام الغائب وتسديده للمؤمنين

عَجّل فديتك إننا غُرباءُ ////////// يا سيدي وقلوبنا رَمضاءُ

عَجّل فَجَمرُ الظُلم ينهش دربنا ///// مُتوحش أنيابهُ حَمراءُ

عَجّل فهذي كُل أرض كربلا ////// فينا وَكُل اليوم عاشوراءُ

وبكُل مُنعَطَف تَرى شِمراً لنا///ذَبَحَ الهُدى فَأستأسَدَت أهواءُ

عَجّل فَللمُستَضعَفين تَفَجّر //////// أنتَ الذي ستقودهُ وَدِماءُ

هذا أنا يا سَيّدي بتِرابُكُم //////// مُتَمَرّغاً وَيَحوطَني الأعداءُ

يا سَيّد الحُجَج الذين تغيّبوا//// عَن عالم حَكَمَت بِهِ العُملاءُ

وَتَجَبّرَت فَوقَ التُقى مَزابلُ ////// من خانعين وَكُلّهُم خُبَثاءُ

قد كان من قبل أبو سُفيانِهِم// وَعِصابَة لَعبوا بِها ما شاؤوا

بمناسبة ولادة الامام المهدي المنتظر{عج} اتحدث عن فائدة الامام الغائب وما الدليل على وجوده حيا حال غيبته .وهل يتواصل مع شيعته والمؤمنين ؟؟!! وما الدليل على تواصله مع المحبين..؟ كذلك النبي{ص} والائمة المعصومين حين نتوجه اليهم بالزيارة ونطلب منهم التسديد. هل يسمعون وهل عندهم واجبات في مماتهم كما كانت في حياتهم .؟.

النقطة الاولى: حين نزور النبي{ص}ونطلب حاجاتنا نه ونعلم انه ميت. فهل يمكنه سماعنا وكيف يسددنا ويستجيب لطلباتنا..

النقطة الثانية: حين تتعدد الطلبات في شرق الدنيا وغربها . كيف يمكن للنبي او للإمام او للزهراء{ع} تلبية جميع تلك الطلبات والحضور عندهم...؟علما انهم يحضرون عند المؤمن والمسلم وغيرهم.

النقطة الثالثة: في عقيدتنا الشيعة ان الامام امير المؤمنين{ع} يحضر الميت عند الاحتضار!!!! .كيف يمكنه الحضور عند هذا العدد الكبير اثناء النزاع .. ربما في لحظات يموت عدد كثير من الناس . في شرق الدنيا وغربها. واخيرا ما فائدة الامام المهدي المنتظر وهل يسدد المؤمنين في حياتهم الاعتيادية . قبل البحث في الموضوع. هل تختلف خلقة النبي وال بيته{ع} عن خلقة بقية الناس حتى نقتنع انهم يمتلكون امكانية قيامهم بالأعمال التي ذكرناها..

***تمهيد لموضوع الخلقة : ذكر القران الكريم ان هناك عوالم قبل وجودنا قبل هذا العالم :وقد تظافرت الأدلة من القرآن والسنة ، على وجود عوالم قبل عالمنا هذا واشتهر منها عالم الذر لقوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} وورد ان قبل عالم الذر هناك عالم يسمى {عالم الأنوار الأولى} ، وهو أول [خلقه الله تعالى من نور عظمته] يسمى عالم الأشباح النورانية. ومنها: عالم الأظلة ومنها: عالم الطينة ، وهي الأصل الذي خلق الله منه الناس. كقال تعالى:{هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً} ، يشير الى عالم كان الإنسان شيئاً غير مذكور. (راجع كتاب العقائد الإسلامية: 1/60). وقد دلت الاحاديث من الفريقين على تلك العوالم. ومن اشهر الاحاديث عند الفريقين خلق نور نبينا محمد{ص} قبل خلق هذا العالم وطور تلك الخلقة في مصادر المسلمين متواترة ،

**منها :أن الله تعالى خلق نور النبي محمد(ص) قبل خلق الخلق ورد في كتاب الخصال/481ص ، عن علي (ع) (إن الله تعالى خلق نور محمد (ص) قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وقبل أن يخلق آدم ونوحاً وإبراهيم وخلق الله اثني عشر حجاباً: منها حجاب النبوة وحجاب الشفاعة الخ.)المصدر معاني الأخبار/306.وعترة النبي(ص)خلقوا من نوره في الكافي عن جابر:ج1 /442:( قال الباقر(ع) يا جابر إن الله أول ما خلق .خلق محمداً وعترته ، فكانوا أشباح نور بين يدي الله . قلت: وما الأشباح ؟ قال:[ ظل النور أبدان نورانية بلا أرواح] وكان مؤيداً بروح القدس كانوا جميعا يعبدون الله . خلقهم علماء بررة أصفياء ، يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح.ومنها أن نبينا (ص) أول من أجاب في عالم الذر عندما خلق الله البشر وامتحنهم/ في بصائر الدرجات ص/83 ،عن الصادق{ع}قال( إن بعض قريش قالوا لرسول الله (ص) : بأي شئ سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم ؟ قال:كنت أول من أقر بربي وأجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ، وكنت أنا أول نبي قال بلى فسبقتهم بالإقرار بالله).في مجمع الزوائد: 8/223:(عن ميسرة العجر قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبياً؟ قال: كان آدم بين الروح والجسد). رواه أحمد والطبراني).وأشهر ما رووه في ذلك حديث:{ كنت أنا وعليٌّ نوراً بين يدي الرحمان} رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة:2/262.

عن سلمان المحمدي قال:( سمعت رسول الله(ص) يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله آدم قسم ذلك النور جزئين فجزء أنا وجزء علي.. وفي تاريخ دمشق: 42/67:( كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله ، مطيعاً نسبح الله ونقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلما خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه ، فلم نزل في شئ واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ، فجزء أنا وجزء علي). ثم انتقلنا في صلب عبد المطلب فكانت لي النبوة ولعلي الوصية) راجع الملحق رقم واحد ( كتاب الفردوس).

*** لا يمكن لأحد أن ينفي أن الله بِدأ الكون بخلق نور محمد (ص) من نوره تعالى, وقدرتنا العقلية المعرفية لا تسمح لنا بالنفي أو الإثبات ! فلا وسائل عندنا لمعرفة كيف يعمل الله تعالى ، وكيف بدأ خلقه ، إلا بما أخبرنا به النبي (ص) عن الله تعالى وهذا يبين محدودية معلوماتنا رغم تطور العلم وكشفه الكثير عن النور والأشعاعه .

*** اذن من دلالات خلق نور النبي{ص} انه مشروع خاص لا يقاس به أحد حتى الأنبياء(ع)الذين أخذ الله ميثاقهم ومعه عترته المعصومون: علي وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرية الحسين(ع) هؤلاء جعل لهم القران امتيازات على البشر منها وجودهم النوراني بعد موتهم . نحن نرى الموتى في عالم الرؤيا وحين نسال الفقهاء يقولون هذا الجسد المثالي للميت وهو الذي يتحمل العقاب والثواب بعد الموت .في عالم البرزخ هذا الجسد الترابي يفنى ويبقى لأنه من عوامل الدنيا . ثم كيف يسال منكر ونكير الميت بعد دفنه. لا بد ان يكون هناك جسد يجيب على الاسئلة .هو الجسد المثالي. اذن النبي محمد{ص} واهل بيته لهم خلقتان كما ذكر القران والاحاديث جسد ترابي الذي عاشوا فيه وماتوا فيه وجسد { نوراني مشتق من نور الله}ــ وهذا لا يموت لان نور الله باق ما بقيت الدنيا والاخرة} فنحن نتوسل بهم ونعتقد انهم يسمعون السلام ويردون الجواب . لانهم مخلوقون من نور الله تعالى ... سال جابر الانصاري رسول الله{ص} اول شيء خلقه الله ما هو؟ فقال : نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه ما شاء الله ثم جعله أقساما ثم خلق العرش من نوره والكرسي وحملة العرش ثم خلق القلم. ثم فخلق الملائكة والشمس والقمر والكواكب الخ.. لذلك أعلنت قريش بعد وفاته فكرة:{من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات}وورث في عصرنا بدوٌ متعصبون لقريش وبنو أمية ، فقالوا (محمد طارش ومات) أي مبعوث أوصل رسالة وانتهى الآن لا ينفع ! قال عالمهم (عصاي هذه أنفع من محمد) ! وحرموا زيارة قبره وحكموا على المسلمين بالغلو والشرك لمجرد خطابهم للنبي (ص) وقولهم:(يا رسول الله اشفع لنا عند الله)!.

قصة المخرج السينمائي حيدر الذي تردد كثيرا في تمثيل معركة امرلي :[موجود التسجيل في قناة الرشيد] قال موضوع لا يحتمله عقل من لا يؤمن بمحمد وال محمد { هذا المخرج زار امرلي بعد صمودها وهزيمة داعش مباشرة..يصف المنطقة ان امرلي تحيطها 35 قرية كلهم ضدها يريدون القضاء على اهلها. وبسبب الحصار عليها عانوا اهلوها من الجوع ونقص المؤمن والعتاد والدواء. فقاموا ببناء ساتر ترابي حول القرية وقرروا ان يموتوا بشرف.يقول الطيار الذي كان يساند قرية امرلي. كنت ارى زحف بشري من كل الاتجاهات باسيارات والدراجات والتكتك ومشيا على الاقدام ولكنهم وصلوا للساتر وعبروه. يعني لازم يتوقف القصف لانهم تداخلوا مع اهل القرية. ودخلوا بعض بيوتها . وبدأ العتاد ينفذ شيئا فشيئا .بعد ساعة هدأت لعلعة الرصاص والقنابل . يقولون خرجنا نستطلع الامر لماذا توقفوا , وكل المعطيات انهم سيحققون هدفهم. قالوا وجدنا جثثهم تملآ البيوت وكان من هؤلاء داعشي واحد حي مجروح لاحظنا جميع جراحاتهم ليست بالرصاص بل ضربا بالسيف ..حملناه ونقلناه للمستشفى . سألناه من فعل بكم هذه الفعلة ؟ قال لما عبرنا الساتر جاءنا رجل على فرس وخلفه فرسان نرمي عليه فلا نصيبه { اكيد لأنه نور} سأله المذيع ماذا كنتم تنادون .؟ قال القرية كلها رجال ونساء واطفال ينادون { يا علي}.!!! يقول المخرج توجهت للجة التي ذكرها المجروح وجدت اثار الخيل .. فتعجبت ووقعت الثم تراب خيولهم .. واقسم اهل امرلي ان القرى التي تحيطهم ليس لافيها حصان واحد . {حيواناتهم حمير وبغال} التسجيل من قناة لا تنتمي لأهل البيت عليهم السلام . وهذه القصة مسجلة في وزارة الدفاع والداخلية حتما يخصوص الانتصار في امرلي ..من يريد الاطلاع عليها..

**اما بخصوص رسول الله{ص} فاننا نتوجه اليه كل يوم خمس مرات نسلم عليه في صلاتنا, السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا اعلم لماذا يحرم الوهابيون والسلفيون السلام على رسول الله في قبره.؟ ** اما السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه،(السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصّالحين)،(السلامُ علينا) هوَ نفسُ المُتكلّم، معنى قولِه تعالى: {فَإِذَا دَخَلتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُم تَحِيَّةً مِن عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً}

« عن أبي الجارودِ، عن الباقر{ع}قالَ: يقولُ إذا دخلَ الرجلُ منكم بيتَه فإن كانَ فيهِ أحدٌ يسلّم عليهم، وإن لم يكُن فيهِ أحدٌ فليقل: السلامُ علينا مِن عندِ ربّنا يقولُ اللهُ:{تَحِيَّةً مِن عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً}معنى ـ(عبادِ اللهِ الصالحين) يشملُ كلَّ عبدٍ صالحٍ، حيٍّ وميّتٍ، ويعمُّ الملائكةَ والجن والانس هوَ دعاءٌ لكلِّ عبدٍ صالح. الأحياءِ مِنهم والأموات. أمّا(السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه) المرادُ به الملكانِ الموكّلانِ بكتابةِ الحسناتِ والسيّئاتِ وغيرُهم سواء كانَ إماماً أو مأموماً، فمرجعُ الضميرِ(عليكم) هو الملكانِ إذا كانَ الإنسانُ يُصلّي مُنفرداً، وإذا كانَ يُصلّي إماماً او ماموما . يقول المفسرون ولا يجبُ معرفتُه وتعيينُه تفصيلاً ».ــــ

هذه عقيدة الغيب يقول تعالى: **{الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ *الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ* أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ ـــ. عَنْ أَبِي بَصِيرٍ،عَنْ الصادق(ع)،قَالَ: « الم هُوَ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ الْمُقَطَّعِ فِي الْقُرْآنِ،الَّذِي يعرفه النَّبِيُّ(صِ)وَالْإِمَامُ ،َإِذَا دَعَا بِهِ أُجِيبَ». وقوله ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لاٰ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ قَالَ: «بَيَانٌ لِشِيعَتِنَا».اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصلاة ومما رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ قَالَ: معنى رزقاهم «مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُنْبِئُونَ، مَا عَلَّمْنَاهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ يَتْلُونَ» .إن مسألة اطِّلاع الأئمة (ع) على أعمال العباد هي مما صرحت به الروايات ولم نجد من علمائنا من خالف في ذلك، ذكر الشيخ الكليني في الكافي باباً كاملاً في ج١، ص٢١٩ أسماه: (باب عرض الأعمال على النبي (ص) والأئمة (ع).ذكر ستة أحاديث، فسرت قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ﴾ بأنهم الرسول(ص) وأهل بيته (ع). وذكر صاحب الوسائل: ج١٦، ص١٠٧، باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله ورسوله والأئمة (ع)، وذكر ٢٥ حديثا في هذا المجال .وهذا مقام ثابت لهم، سواء عرفنا الفائدة المترتبة عليه أم لا، نعم، لا يعني عدم ترتب الفائدة عليه بالنسبة لنا، فلا شك أن العبد لو علم أن مولاه مطلع على أعماله وجميع تصرفاته، فإنه سيعمل على ما يرضي مولاه في جميع سلوكياته،..

هذا بحد ذاته تسديد من النبي {ص}واهل بيته والامام الحجة علينا في تصرفاتنا .. لما طلب ابليس غواية البشر. كان الطلب { إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } فجاءه الجواب{إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ}.فما الفرق بين التوقيتين ؟الجواب : هناك فرق بين { يَوْمِ يُبْعَثُونَ }و{ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ } ورد من روايات أهل البيت{ع}إن يوم يبعثون هو : يوم القيامة ، مغايرة اللفظين تقتضي تقدّم { يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ } على يوم القيامة ؛ لأنّ ساعة نفخ الصور يُصعق من في السماوات ومن في الأرض ، ويموت كل كائن في روايات أهل البيت{ع}هو أيام رجعتهم إلى الدنيا مرة اُخرى قبل يوم القيامة ، يوم يرجع رسول الله{ص} إلى دار الدنيا فيقول ابليس{ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وهو اليوم الذي تشير الاية لرسول الله{ص} {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ } أي : الرجوع للدنيا .في رواية لطيفة رجل اسمه الشقراني، قال: خرج العطاء أيام الباقر{ع}، ومالي شفيع، فبقيت على الباب متحيراً وإذا بجعفر الصادق (ع) فملت إليه وقلت له: جعلني الله فداك أنا الشقراني ،من شيعتكم فرحب بي، وذكرت له حاجتي، فدخل وخرج وأعطاني من ما اردت وزيادة، ثم قال: {يا شقراني إن الحسن من كل أحد حسن، وأنه منك أحسن، لمكانك منّا، وأن القبيح من كل أحد قبيح وأنه منك أقبح، لمكانك منا .فقد وعظه الإمام (ع) على وجه التعريض، لأنه كان يشرب الخمر.

ثالثاً: إن المقصود من التوسل بالإمام (عجّ) هو جعله واسطة إلى الله تعالى لقبول الأعمال وغفران الذنوب، وهذا المعنى لا مانع منه شرعاً، هو تطبيق لقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وليس هناك أفضل من أهل البيت (ع) في جعلهم وسيلتنا الى الله، وقد ورد في بعض الزيارات الشريفة: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآله لجعلتهم شفعائي إليك..

*** الشيطان وتاثيره على الانسان: وردت عندنا في تراثنا الاسلامي ان هناك جهات تؤثر على الانسان فتحرفه منها الشيطان { لانه يوسوس في صدور الناس} أي في قلوبهم.. يقول تعالى الم نشرح لك صدرك أي قلبك. من دعاء أبي حمزة الثماليّ:"اقتطف منه محل الشاهد [أعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا تشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، وأعوذ بك يا ربّ على نفسي وديني ومالي على جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم].

حتى الذين خرجوا يوم العاشر لقتل الحسين{ع} وصفهم في خطبته[ هؤلاء قوم استحوذ على قلبهم الشيطان فأنساهم ذكر الله العظيم]. جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال يا رسول الله ! نافقت, فقال : " والله ما نافقت ! ولو نافقت ما أتيتني تعلمني, ما الذي رابك ؟ أظن أن العدو الحاضر أتاك, قال : من خلقك ؟ فقلت : الله خلقني, فقال لك : من خلق الله ؟ فقال : أي والذي بعثك بالحق كان ذلك, فقال : إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم, فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم, فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وورد في الحديث{ ما اجتمع رجل بامراة غير محرم الا وكان الشيطان ثالثهما.. ولذا حرم الاسلام الخلوة. ورد عن رسول الله (ص) ما يبين أن الشيطان عدو لا صلح معه ولا هدنه حينما يعظ ابن مسعود يقول: «يا بن مسعود، اتخذ الشيطان عدوا؛ فإن الله تعالى يقول:{ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا } (مكارم الأخلاق: ج2 ولا يشكك احد ان الشيطان وابليس موجود غائب وله القدرة على هذه الاعمال في نفس الانسان.

***ورد عن الرسول {ص}: "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهم. نحن نعتقد ان الله يكلمنا من خلال القران واحاديث النبي {ص} والائمة من ال محمد {ص} تهدينا حين نسمع الله يكلمنا نستمع للقران . يقول النبي {ص} {من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية} فاذا نسب حديث اليهم في مجلسهم ولم يرد عليه الامام [ فهو حق]لان الأمام شاهد على الكتاب ـــ وروي انلنا مع كل ولي اذنا سامعة .وعينا ناظرة ولسانا ناطقا. يقول رسول الله{ص} " فمن جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي ومن خالف كتاب الله فليس من حديثي. { هذا يبين التوافق بين كلام الله وكلام الرسول}ويقول الصادق{ع} كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل.{{بقي ان نعرف معنى الولي من يوالي محمد وال محمد{ص}]

ومن اشهر الاحاديث عن غيبته روي أنّه خرج من الناحية المقدّسة إلى على يد محمّد بن عثمان: «وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي، كالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب» .اذن الشبه بين المهدي وبين الشمس المجلّلة بالسحاب من عدّة وجوه:

تحليل ىالحديث : المهدي (ع) كالشمس في عموم النفع، فنور الوجود والعلم والهداية يصل إلى الخلق بواسطة النور فمنكر وجود المهدي{ع}كمنكر وجود الشمس إذا غيّبها السحاب عن الأبصار. كما إنّ الشمس تخرج من السحاب على البعض دون الآخر، كذلك يمكن أن يظهر في غيبته لبعض الخلق دون البعض وشعاع لشمس يدخل البيوت بقدر ما فيها من النوافذ، وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع، فكذلك الخلق إنّما ينتفعون بأنوار هدايته بقدر ما يرفعون الموانع عن حواسّهم ومشاعرهم، من الشهوات ، والالتزام بأوامر الله والتجنّب عن معاصيه..

منكَ الفضائلُ فوقَ ما نتأمَّلُ ///////// يا بنَ النبيِّ فأنتَ نِعمَ الموئلُ

يا صاحبَ الأمرِ العظيمُ مكانةً ///////// لكَ نهضةٌ كبرى لها نتعجَّلُ

يا حِلْمَ أحمدَ يا شجاعةَ حيدرٍ ////////// يا مُنقِذاً مازالَ عهدُكَ يُؤمَلُ

يا نهضةَ الحسَنَينِ رَفضاً للخَنا //// يا صبرَ مَنْ ضَحَّوا ولم يتزَلزَلُوا

في النصفِ مِنْ شعبانَ أشرَقَ كوكبٌ /////مِن نُورهِ الآفاقُ تَفْتأُ تُنْهِلُ

يا غائباً ما دُمْتَ ترقُبُ أمْرَنا /// ///والعينُ مِنكَ على المظالِمِ تهمُلُ

بأبي نفيرُكَ للتحرُّرِ قائداً ///////// // /////يفديهِ بالأرواحِ زَحْفٌ مُقبِلُ

روحي فِداكَ أيا إمامَ زمانِنا ////// ///// يا دوحةً بالمكرُماتِ تُنَفِّلُ

بِاْسمِ الحُقوقِ ولم يراعوا ذِمَّةً //// قالوا بها والأرضُ منهمْ تُشعَلُ

يا أيها المهديُّ هذا حالُنا ////////// مِن غاصبينَ وبارجاتٍ تُرسَلُ