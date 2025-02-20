مجلس حسيني ـــ غياب الامام المهدي{عج} ودوره في قيادة الامة

عَجّل فديتك إننا غُرباءُ ////////// يا سيدي وقلوبنا رَمضاءُ

عَجّل فَجَمرُ الظُلم ينهش دربنا ///// مُتوحش أنيابهُ حَمراءُ

عَجّل فهذي كُل أرض كربلا ////// فينا وَكُل اليوم عاشوراءُ

وبكُل مُنعَطَف تَرى شِمراً لنا///ذَبَحَ الهُدى فَأستأسَدَت أهواءُ

هذا أنا يا سَيّدي بتِرابُكُم //////// مُتَمَرّغاً وَيَحوطَني الأعداءُ

يا سَيّد الحُجَج الذين تغيّبوا//// عَن عالم حَكَمَت بِهِ العُملاءُ

وَتَجَبّرَت فَوقَ التُقى مَزابلُ ////// من خانعين وَكُلّهُم خُبَثاءُ

قد كان من قبل أبو سُفيانِهِم// وَعِصابَة لَعبوا بِها ما شاؤوا

بمناسبة ولادة الامام المهدي المنتظر{عج} اتحدث عن فائدة الامام الغائب وما الدليل على وجوده حيا حال غيبته .وهل يتواصل مع شيعته والمؤمنين ؟؟!! وما الدليل على تواصله مع المحبين..؟ كذلك النبي{ص} والائمة المعصومين حين نتوجه اليهم بالزيارة ونطلب منهم التسديد. هل يسمعون وهل عندهم واجبات في مماتهم كما كانت في حياتهم.؟.

النقطة الاولى: حين نزور النبي{ص}ونطلب حاجاتنا منه ونعلم انه ميت. فهل يمكنه سماعنا وكيف يسددنا ويستجيب لطلباتنا..

النقطة الثانية: حين تتعدد الطلبات في شرق الدنيا وغربها . كيف يمكن للنبي او للإمام او للزهراء{ع}تلبية جميع تلك الطلبات والحضور عندهم؟

علما انهم يحضرون عند المؤمن والمسلم وغيرهم.

النقطة الثالثة: في عقيدتنا الشيعة ان الامام امير المؤمنين{ع} يحضر الميت عند الاحتضار!!!! .كيف يمكنه الحضور عند هذا العدد الكبير اثناء النزاع ربما في لحظات يموت عدد كثير من الناس . في شرق الدنيا وغربها. واخيرا ما فائدة الامام المهدي المنتظر وهل يسدد المؤمنين في حياتهم الاعتيادية . قبل البحث في الموضوع. هل تختلف خلقة النبي وال بيته{ع} عن خلقة بقية الناس حتى نقتنع انهم يمتلكون امكانية قيامهم بالأعمال التي ذكرناها..

***تمهيد لموضوع الخلقة : ذكر القران الكريم ان هناك عوالم قبل وجودنا قبل هذا العالم :وتظافرت الأدلة في القرآن الكريم، على وجود عالم قبل عالمنا هذا واشهرها عالم الذر لقوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} وهناك عالم قبل عالم الذر يسمى{عالم الأنوار الأولى} وهو أول [خلقه لله تعالى من نور عظمته] يسمى عالم الأشباح النورانية. اوعالم الأظلة اما الأصل الذي خلق الله منه الناس هو التراب قال تعالى:{هَلْ أَتَى عَلَى الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً}لا يوجد تراب ولا ارض.(راجع كتاب العقائد الإسلامية: 1/60). وقد دلت الاحاديث من الفريقين على تلك العوالم. ومن اشهر الاحاديث عند الفريقين خلق نور نبينا محمد{ص} قبل خلق هذا العالم وتطورت تلك الخلقة كما في مصادر المسلمين بأخبار متواترة ،

**منها :أن الله تعالى خلق نور محمد(ص) قبل خلق الخلق ورد في كتاب الخصال/481ص ، عن علي (ع) (إن الله تعالى خلق نور محمد (ص) قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار وقبل خلق آدم ونوح وإبراهيم وخلق الله اثني عشر حجاباً: منها حجاب النبوة والامامة والشفاعة الخ.)المصدر معاني الأخبار/306.اما عترة النبي(ص)خلقوا من نوره.. ورد في الكافي عن جابر الانصاري :ج1 /442:( قال الباقر(ع) يا جابر إن الله أول ما خلق .خلق محمداً وعترته ، فكانوا أشباح نور بين يدي الله . قلت: وما الأشباح ؟ قال:[ ظل النور أبدان نورانية بلا أرواح] وكانوا مؤيدبن بروح القدس يعبدون الله . خلقهم علماء بررة أصفياء يتعبدون بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح .وهناك رواية أن نبينا محمد (ص) أول من أجاب في عالم الذر عندما خلق الله البشر وامتحنهم/ في بصائر الدرجات ص/83 ،ذكر الصادق{ع}قال( إن بعض قريش قالوا لرسول الله (ص) : بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم ؟ قال :كنت أول من أقر بربي وأجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ، وكنت أنا أول نبي قال بلى سبقتهم بالإقرار بالله).في مجمع الزوائد: 8/223:(عن ميسرة العجر قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبياً؟ قال: كان آدم بين الروح والجسد). رواه أحمد والطبراني).وأشهر ما رووه في ذلك حديث:{ كنت أنا وعليٌّ نوراً بين يدي الرحمان} رواه ابن حنبل في فضائل الصحابة:2/262.

*** لا يمكن لأحد أن ينفي أن الله بِدأ الكون بخلق نور محمد (ص) من نوره تعالى, وقدرتنا العقلية لا تسمح لنا بالنفي أو الإثبات ! كيف بدأ خلقه ، إلا بما أخبرنا به النبي (ص) عن الله تعالى وهذا يبين محدودية معلوماتنا رغم تطور العلم.اذن من دلالات خلق نور النبي{ص} {{انه مشروع خاص لا يقاس به أحد حتى الأنبياء(ع)الذين أخذ الله ميثاقهم ومعه عترته المعصومون: علي وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرية الحسين(ع)هؤلاء جعل لهم القران امتيازات على البشر}} منها وجودهم النوراني بعد موتهم . {نحن نرى اموتانا في عالم الرؤيا وحين نسال الفقهاء يقولون هذا الجسد المثالي للميت} وهو الذي يتحمل العقاب والثواب بعد الموت .في عالم البرزخ الجسد الترابي يفنى لأنه من عوامل الدنيا .ولكن لا بد ان يكون هناك جسد يجيب على الاسئلة منكر ونكير[هو الجسد المثالي]. اذن النبي محمد{ص} واهل بيته لهم خلقتان كما ذكرت الاحاديث جسد ترابي الذي عاشوا وماتوا فيه وجسد { نوراني مشتق من نور الله} يقول تعالى {ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ}..

فنحن نتوسل بهم ونعتقد انهم يسمعون السلام ويردون الجواب . لانهم مخلوقون من نور الله تعالى سال جابر الانصاري رسول الله{ص}عن اول شيء خلقه الله ما هو؟ قال{ص} : نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه ما شاء الله ثم جعله أقساما ثم خلق العرش من نوره والكرسي الخ.. لذلك طرحت قريش بعد وفاته فكرة:{من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات}

وورث متعصبون لقريش وبني أمية هذه الفكرة فقالوا :محمد مبعوث أوصل رسالتة وانتهى}قال عالمهم (عصاي أنفع من محمد) حرموا زيارة قبره وحكموا على المسلمين بالغلو والشرك لمجرد خطابهم للنبي (ص) (يا رسول الله اشفع لنا عند الله)!.قصة المخرج السينمائي حيدر الذي تردد كثيرا في تمثيل معركة امرلي:[موجود التسجيل في قناة الرشيد] قال موضوع لا يحتمله عقل من لا يؤمن بمحمد وال محمد{ هذا المخرج زار امرلي بعد صمودها وهزيمة داعش مباشرة. يصف المنطقة ان امرلي تحيطها 35 قرية كلهم ضدها يريدون القضاء على اهلها. وبسبب الحصار عليها عانوا اهلها من الجوع ونقص المؤمن والعتاد والدواء. فقاموا ببناء ساتر ترابي حول القرية وقرروا ان يموتوا بشرف .يقول الطيار الذي كان يساند قرية امرلي. كنت ارى زحف بشري من كل الاتجاهات بالسيارات والدراجات والتكتك ومشيا على الاقدام فوصلوا للساتر وعبروه. يعني لازم يتوقف القصف لانهم تداخلوا مع اهل القرية. فعلا دخلوا بعض بيوتها . وبدأ العتاد ينفذ شيئا فشيئا .بعد ساعة هدأت لعلعة الرصاص والقنابل . يقولون خرجنا نستطلع الامر لماذا توقفوا , وكل المعطيات انهم سيحققون هدفهم. قالوا وجدنا جثثهم تملآ البيوت والازقة كان من هؤلاء داعشي حي مجروح لاحظنا جميع جراحاتهم ليست بالرصاص بل ضربا بالسيف حملناه للمستشفى . سألناه من فعل بكم هذه الفعلة ؟ قال لما عبرنا الساتر جاءنا رجل على فرس وخلفه فرسان نرمي عليه فلا نصيبه{ اكيد لأنه نور} سأله المذيع ماذا كنتم تنادون .؟ قال القرية كلها رجال ونساء واطفال ينادون {يا علي}.!!! يقول المخرج توجهت للجهة التي ذكرها المجروح وجدت اثار الخيل ..تعجبت ووقعت الثم تراب خيولهم .. واقسم اهل امرلي ان القرى التي تحيطهم ليس فيها حصان واحد . {حيواناتهم حمير وبغال} التسجيل من قناة لا تنتمي لأهل البيت عليهم السلام . وهذه القصة مسجلة في وزارة الدفاع والداخلية حتما يخصوص الانتصار في امرلي ..من يريد الاطلاع عليها..

**اما رسول الله{ص} فأننا نتوجه اليه كل يوم خمس مرات نسلم عليه في صلاتنا, السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. قال {ص}:(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا اعلم لماذا يحرم الوهابيون والسلفيون السلام على رسول الله في قبره.. بعد هذه الجولة في اصل الخلقة نعود الى الجهات التي تتصل بالانسان وتؤثر في مسيرته وحياته ....

** اولا الشيطان : قال الامام الحسين{ع} أحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان فإنه لكم عدو مبين، أحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم فإنه لكم عدو مبين لا يحتاج المؤمن إلى بيان لمعرفة عداوة الشيطان ولا يحتاج إلى معرفة طرق النجاة منه فقد صرح القرآن الكريم بذلك كما في قوله تعالى: { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} وفي سورة يوسف{ع} قوله تعالى: { قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ }(الآية: 5).في هذه النصوص نجد تواصل بين نفس الانسان والشيطان الذي بين جنبيه وهو من عالم الغيب . ولكن القران ينسب كل عمل سيء الى الشيطان.[ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ] اخوة يوسف قرروا قتل اخيهم وهم ابناء النبي يعقوب.. وابني ادم {ع} قصة ابني آدم، تُظهر كيف انتصر الشر على الخير في قلب قابيل الذي طغت عليه مشاعر الحسد، مما دفعه لقتل أخيه هابيل. اذن عالم الغيب بشخص ابليس له قوة تتحكم في عقولنا ورغباتنا ولو توسعنا في تأثير عالم الغيب نجد انفسنا غالبا ننفذ رغبات الشيطان.. انظر الى قوله تعالى : ذَلِكَ حِينَ تناول ادم التفاحة ليكون من الخالدين قال تَعَالَى عنادم وحواء.: [.فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ}اما مريم[ع] يصفها القران عن الصادق{ع} رواه الطبرسي ورد في سورة ال عمران{ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ } اذن للشيطان مسؤولية ودور كبير في تضليل البشر . ووجدت في كتاب(جواهر البحار: حديث رقم٣٧٨٠) والفخر الرازي قال:{ اعلم أنّ أمر الشيطان ووسوسته، عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها في أنفسنا، وقد اختلف الناس في هذه الخواطر من وجوه: قالوا: إنّها حروف وأصوات خفيّة. تقع في النفس فتحرك القلب والعقل .

ومنها صورة وخيال تسيطر على النفس منها السيطرة على المال بدون عمل فيقوم بالسرقة. او بلذة النكاح فيميل الى الزنى من الجنسين. او للإلحاد فيكفر الانسان بربه وعقيدته . حين يتصارع حب الدنيا مع حب الاخرة والجنة التي وعد الله بها المتقين فينتصر حب الدنيا على حب الاخرة فيقتل الانسان عقيدته في نفسه . ثم ينتقم من بني جنسه. كما فعل خلفاء الظلم والجور مع ال بيت محمد{ص}.

***الاستفادة من غيبة الامام المهدي{عج}:لعل سائل يسال ما فائدة وجود الامام المهدي{عج} في زماننا ونحن لا نراه ولم نلتق به . وفي عقيدتنا المعلنة عن الامام الغائب عدم إمكان تسيير الأمور للأمّة الإسلاميّة بعد النبيّ (ص) إلاَّ بالإمام، فغيبته تنافي ذلك. الجواب على هذا الاشكال إنَّ العقيدة بالمهدي الغائب ثابتة بالتواتر، يجب التسليم بها، لأنَّها من الغيب، ومن جهة أنَّ النبيّ (ص)أخبر عنها، والروايات عن طريق كتب المسلمين متواترة لا يمكن انكارها, وهي لا بد من الإيمان بها . ولاهمية الغيبة ونتائجها على الامة فقد احصي في كتب الشيعة ان هناك { 500} حديث وردت عن النبيّ {ص} والائمة المعصومين {ع}. لذلك قام اعداء اهل البيت{ع} بنشر أفكارهم المعارضة للغيبة فقالوا :أن الفكرة ومنشأها عوامل نفسية: لان فكرة الغيبة وليدة جاءت بسبب الكبت النفسي الذي عاشه الشيعة بسبب اضطهادهم من الحكومات الظالمة. التي تعاقبت عليهم خاصة في عهد الاموين والعباسيين . وبعيدا عن هذه الاراء وغيرها نقول بلسان واضح. قول رسول الله{ص} لجابر بن عبد الله الانصاري: قرب الصورة الغيبية الى أذهاننا هو قول رسول الله (ص) عن جابر الأنصاري أنه سأل النبي (ص) هل ينتفع الشيعة بالقائم (ع) في غيبته فقال (ص) إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب . ولا اريد ان اشرح فائدة الشمس حين يجللها السحاب ى. ولكن ابين ان هناك مؤثرات في الدنيا على بني ادم . لا يمكن نكرانها مثل حالات المس بالجن وهو من عالم الغيب ولطن لا نراه بأعيننا . ولكن هل يمكن لاحد ان ينكره..؟ وكذلك وجود الشيطان في نفوسنا وما له دور سيء في حياتنا . وحين نقوم بعمل غير عقلائي . نندم على عملنا ونشعر ان هناك دافع دفعنا لارتكاب ذلك العمل وننسبه للشيطان . وهذا متفق عليه علما انه من عالم الغيب ولكننا متأكدون من دوافعه. هنا نتسائل :

من هو الاقوى واكثر تأثيرا. النبي{ص} والائمة المعصومين او الشيطان الذي يقول عنه القران (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (76 النساء) الكيد الضعيف يفعل هذه الافاعيل ويترك الله دينه وسننه للشيطان واتباعه دون وجود موجه وداعم للمؤمنين .؟ لحمايتهم وحماية دين اللّه وحفظه : قال أمير المؤمنين (ع) حول ضرورة وجود القادة الإلهيين في كل عصر وزمان:[اللّهمّ بلى.. لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيّناته] ،ولو سالت أي مؤمن هل نويت على عمل فيه غضب لله ثم تراجعت بعد ان قررت تماما ان تقوم به . من الذي اعادك الى صوابك..؟ اذا قلت لي العقل..!! اسالك اين كان عقلك حين قررت ان تقوم بعمل سيْ ..؟ وحين تدفعك الغرائز لارتكاب الشر تسندها للشيطان . لماذا حين تأتيك نسمات الرحمة وتعود لصفوة العقل وبما يرضي الله ورسوله ان تعتقد انه تسديد من الامام الحجة{عج}.

النقطة الثانية: من واجبات الامام المعصوم حفظ الدين مهما كلفه ذلك سواء حياته وابناءه. وقد وجدنا صورة ائمة الهدى من الامام امير المؤمنين كذلك الزهراء الى الامام الحسن العسكري عليهم السلام جميعا ثم اصحابهم المخلصين. ولو جرت مصائبهم والمؤامرات التي جرت عليهم لو جرت على جبل لزال من موقعه. بينما ترى مذهب اهل البيت {ع} في كل زمن ومع كل هجمة وكل مؤامرة يزداد رسوخا. وانتشارا وثقة . حتى ان الغرب اليوم ينظرون للشيعة على انهم يمثلون حقيقة الاسلام, لذلك استهدفوهم بكل الوسائل الحربية بكل اشكالها والحصار الاقتصادي وتشويههم اعلاميا, ومنع نشر أديباتهم كغيرهم من المذاهب والاديان. هذه الحرب خلال الف سنة واكثر بالحسابات الرياضية يجب ان تنتهي وتقبر . هنا نتسائل من منا يمكنه ان يقول انا حميت دين محمد{ص} ومذهل جعفر بن محمد,... سالت احد الفقهاء في نهاية القرن العشرين حين اشتدت الهجمة على ابناء المذهب قتلا وسجنا واقصاء.. قلت سيدنا كيف بقي هذا المذهب.؟ وكيف بقيت الحوزة رغم تحجمها وغلق حوزات كربلاء وبغداد واغلب مدارس النجف. اجاب مباشرة. انه الامام الحجة هو من يحمي دين جده محمد{ص} والا نحن لا طاقة لدينا ولا قوة تتمكن من الدفاع عن المذهب. في (روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص296) عن رسول الله (ص) أنه قال لعلي: (يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة فمن أهان واحدا منهم فقد أهانك ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني أدخله الله نار جهنم وبئس المصير، يا علي أنت مني وأنا منك روحك من روحي وطينتك من طينتي وشيعتك خلقوا من فاضل طينتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا ومن أبغضهم فقد ابغضنا ومن عاداهم فقد عادانا ومن ودهم فقد ودنا...).وفي (الأمالي للصدوق ص66) ذكر مثل ذلك.في (بصائر الدرجات ص34) عن الباقر والصادق {ع}: (وكان لطينتنا نضح فجبل طينة شيعتنا من نضح طينتنا فقلوبهم تحن إلينا).وفي الكافي عن أبي عبد الله{ع}وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدنهم من طينة مخزونه مكنونه أسفل من تلك الطينة. اذن هناك تواصل وهذا بين ملموس حبهم ونفدي ارواحنا لهم... كيف وصل حبهم لقلوبنا.؟ كل الناس ينسون موتاهم بعد سنة او سنتين . ولكن من يحب ال محمد {ص} يتشوق لزيارتهم فيحس باندفاع قوي لهم. من غرس ذلك الحب في قلوبنا ..؟ انه الامام المهدي{عج}...........

العبودية : كلمتان تثيران الاشمئزاز في نفس الانسان هما كلمة العبد وكلمة خادم , الأولى لو وجهتها إلى أي إنسان, يعتبرها اهانة ,{لان العبد هو الانسان بلا إرادة ولا قرار ,امره بيد من يستعبده ,والعبد يقبل بكل ما يقدمه مولاه من طعام ولباس ومأوى , يكون عادة اقل شانا من الأحرار , حتى الأحكام الشرعية تفرق بين العبد والحر.غير ان هذه الكلمة بوجهها الآخر لها صفة عظيمة وشرف ليس فوقه شرف , وهو إذا كان الإنسان يشعر انه عبدا لله فقط دون الشهوات والمغريات , فالعبودية لله تعني قمة التحرر من جميع المغريات , وتمثل قمة الشرف والكمال ,والاخلاص وهذه العبودية تكون لله تعالى وللرسول وال محمد{ص} نطلق الكلمة على رسول الله {ص} حين نتشهد, نقول :" اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمدا عبده ورسوله " فقدمنا العبودية على الرسالة , وهذه تزكية كبيرة وتنزيه للنبي {ص} واشرف تنزيه من القران لعلي واهل بيته{ع} حين اعتبرهم الله عابدين مخلصين . فقال:تعالى " إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا , عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ-وَ كَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا(عَ)-قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(عَ):اُدْعُ اللَّهَ لِي وَ لِأَهْلِ بَيْتِي .فَقَالَ :«أَولَسْتُ أَفْعَلُ، وَاللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ».قَالَ:فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ،فَقَالَ لِي:«أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تعالى{وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ -قَالَ-هُوَ وَ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عَ)».********** **معنى ليلة القدر اللّه يقدر فيها الآجال و الأرزاق و كل أمر يحدث من موت وحياة ..خير او شر إلى مدة سنة. اما قوله: تَنَزَّلُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهٰا قال الصادق{ع}{{:تنزل الملائكة و روح القدس على إمام الزمان يدفعون إليه ما قد كتبوه بحكم الله تلك الليلة لمدة عام .ةقوله: مِنْ كُلِّ أَمْرٍ* سَلاٰمٌ قال:تحية يحيى بها الامام المهدي{عج} إلى مطلع الفجر.

منكَ الفضائلُ فوقَ ما نتأمَّلُ ///////// يا بنَ النبيِّ فأنتَ نِعمَ الموئلُ

يا صاحبَ الأمرِ العظيمُ مكانةً ///////// لكَ نهضةٌ كبرى لها نتعجَّلُ

يا حِلْمَ أحمدَ يا شجاعةَ حيدرٍ ////////// يا مُنقِذاً مازالَ عهدُكَ يُؤمَلُ

يا نهضةَ الحسَنَينِ رَفضاً للخَنا //// يا صبرَ مَنْ ضَحَّوا ولم يتزَلزَلُوا

في النصفِ مِنْ شعبانَ أشرَقَ كوكبٌ /////مِن نُورهِ الآفاقُ تَفْتأُ تُنْهِلُ

يا غائباً ما دُمْتَ ترقُبُ أمْرَنا /// ///والعينُ مِنكَ على المظالِمِ تهمُلُ

بأبي نفيرُكَ للتحرُّرِ قائداً ///////// // /////يفديهِ بالأرواحِ زَحْفٌ مُقبِلُ

روحي فِداكَ أيا إمامَ زمانِنا ////// ///// يا دوحةً بالمكرُماتِ تُنَفِّلُ

بِاْسمِ الحُقوقِ ولم يراعوا ذِمَّةً //// قالوا بها والأرضُ منهمْ تُشعَلُ

يا أيها المهديُّ هذا حالُنا ////////// مِن غاصبينَ وبارجاتٍ تُرسَلُ