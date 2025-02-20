مجلس حسيني ـــ سلمان الفارسي وموقفه العقائدي والحربي

لعلي مَناقبٌ لا تُضاهى //////////////// لا نبي ولا وَصي حَواها

مَنْ ترى في الورى يُضاهي ////عليّ أيُضاهي فتىً به اللهُ باها

رُتبة نالَهُا الوصي عليّ ///// // /////// لم ترم اَنْ تنالَها أنبياها

ما اَتى الانبياء اِلا قليل ////// ////// /من كثير وذاكَ منه اَتاها

فضَلهُ الشَمس للأنامِ تَجَلّت /////////// كُلُّ راع بناظريه يَراها

وجميع الدهور منه استنارت///// مُبتداها ومُنتهى مُنتَهاها

وهو نوُر الاله يهدي اليه /////// فاسأل المهتدين عَمّن هَداها

واذا قِسْتَ في المَعالي عليّاً ////////////// بسواه رأيتَهُ يَسماها

ما استَقامَتْ نُبُوُةً لِنبي /////////// قَــــــــطّ اِلا وفي يديَه لِواها

جاء في كتاب جواهر البحار » تتمة كتاب تاريخ نبينا محمد (ص) » أحاديث في فضائل سلمان وأبي ذرّ ومقداد وعمّار, وما دار بين سلمان وأبي ذر من حوار، والآية التي نزلت في شأن سلمان الفارسي، وثبات عمار بن ياسر في معركة صفين، وفي علة كثرة ذكر سلمان من قبل الصادق (ع)، ومن هم شيعة أمير المؤمنين (ع) حقا، وهذه أحاديث جليلة جمعها العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، نحاول ان نقتبس بعض الأحاديث منها . ونتحدث عن شخصيات تعمد التاريخ ان يسيء اليهم.

قال رسول الله {ص} يوماً لأصحابه: أيّكم يصوم الدهر كله ؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله، ثم قال أيّكم يحيي الليل؟ قال سلمان: أنا يا رسول الله، فقال: فأيّكم يختم القرآن في كلّ يوم؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله..فلم يتمالك بعض الصحابة اجوبة سلمان المحمدي.. حولوا الموضوع الى عنصرية فقالوا : يا رسول الله، إنّ سلمان رجل من الفرس، يريد أن يفتخر علينا معاشر العرب ونحن من قريش قلت لنا: أيّكم يصوم الدهر؟ فقال: أنا، وهو أكثر أيّامه يأكل؛ وقلت: أيّكم يحيي الليلي عني يصلي الليل كله ؟ فقال: أنا، وهو أكثر لياليه نائم؛ وقلت: أيّكم يختم القرآن في كلّ يوم؟ فقال: أنا، وهو أكثر نهاره صامت .فقال النبيّ {ص}: مه يا فلان، أنّى لك بمثل لقمان الحكيم؟ سله، فإنّه ينبّئك، فقال الرجل لسلمان: يا أبا عبد الله، أ ليس زعمت أنّك تصوم الدهر؟ فقال: نعم، فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل، فقال: ليس حيث تذهب، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر، أكّد العلماء أن صيام الأيام البيض يحمل العديد من الفضائل، منها: تحصيل أجر صيام الدهر، كما ورد في الأحاديث النبوية. وتكفير الذنوب، فالصيام من الأعمال التي يغفر الله بها الذنوب. وهي الاقتداء بالنبي الذي كان يحرص على صيامها بانتظام. قال تعالى:{مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا} وأصل شعبان بشهر رمضان، فذلك صوم الدهر .فقالوا له: أليس زعمت أنّك تحيي الليل؟ فقال: نعم، فقالوا: أنت أكثر ليلتك نائم، فقال: ليس حيث تذهبون، ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله{ص}، يقول: «من بات على طهر فكأنّه أحيى الليل كلّه»، فأنا أبيت على طهر .فقالوا: أليس زعمت أنّك تختم القرآن في كلّ يوم؟ قال: نعم، قال: فأنت أكثر أيّامك صامت، فقال: ليس حيث تذهبون، ولكنّي سمعت حبيبي رسول الله{ص}يقول لعليّ{ع}: «يا أبا الحسن، مثلك في أمّتي مثل ﴿قُل هُوَ الله أَحَدٌ﴾؛ فمن قرأها مرّة قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن، فمن أحبّك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان، ومن أحبّك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان، والذي بعثني بالحقّ، يا عليّ، لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لك لما عذّب أحد بالنار»؛ وأنا أقرأ ﴿قُل هُوَ الله أَحَدٌ﴾ في كلّ يوم ثلاث مرّات. فقام وكأنّه قد ألقمهم حجراً: الأمالي للصدوق, بحار الأنوار: ج٢٢/317 ..

اما ابو ذر قالّ: سمعت رسول الله{ص} يقول لعلي{ع}كلمات ثلاث، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها، سمعته يقول: اللّهمّ أعنه واستعن به، اللّهمّ انصره وانتصر به، فإنّه عبدك وأخو رسولك.

** لم اتوقع ان يقوم كتاب التاريخ بتزوير الحقائق الى حد ان نعتقد خلاف الحقائق التاريخية والشرعية الاسلامية, ولذا انصح من يريد معرفة تاريخه الاسلامي ان يراجع التاريخ بتجرد. من الحقائق المذهلة التي أخفاها كتاب التاريخ حياة الصحابي الجليل سلمان المحمدي نسال الله تعالى ان يوفقنا ان نذكر نبذة من خصاله التي غابت عنا ..رغم محاولة الاخفاء والتزوير بالاسماء في حوادث مهمة من تاريخ الاسلام ..لكن المصادر لم تنساها تماما فوجدناه قائدا عسكريا فذا ليس له نضير في قيادات المسلمين .. وموقفه القيادي في قيادة دفة المعارك تشهد له سوح المعارك الكبرى حتى اتخذه رسول الله(ص) مستشارا عسكريا له ومن البديهي ان المواضيع الامنية ومستقبل الاسلام يقع في مقدمة الاهتمام للنبي(ص) فكان يجتمع مع سلمان الفارسي في اغلب الليالي والايام .حتى قالت ام المؤمنين عائشة (كان لسلمان مجلس من رسول الله (ص)كاد ان يغلبنا).

***لم يكن سلمان انسانا عاديا .. ولو كان عربيا من قريش ولو كان له موقف ضد علي بن ابي طالب{ع} لعملوا له تمثال في كل مسجد.. الان نتصفح تاريخه قبل اسلامه[وكيف اختار هو الاسلام بسبب سعة علمه] سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ أو سَلْمَانُ المُحَمَّدِيُّ (توفى سنة 33 هـ) صحابي في زمن عثمان وكان مولى النبي محمد،{ص} وأحد رواة الحديث وسلمان أول الفرس إسلامًا؛ أصله من بلاد فارس، ترك أهله وبلده سعيًا وراء معرفة الدين الحق؛ {هذه المسالة لم يفعلها عربي وغير عربي قط} فانتقل بين البلدان ليصحب الرجال الصالحين النصارى من القساوسة، إلى أن وصف له أحدهم ظهور نبي في بلاد العرب، ووصف له علامات ليتحقق منه .فقرر ان يسافر الى الجزيرة ويلتقي مع ذلك النبي..!! اتفق سلمان مع قوم من بني كلب لينقلوه إلى بلاد العرب، فغدروا به وباعوه إلى يهودي من وادي القرى، ثم اشتراه يهودي آخر من يثرب من بني قريظة، ورحل به إلى بلده.فوصل الى المدينة بدلا من منيته الوصول المكة .

*** لماذا اختار سلمان الاسلام علما انه لا يوجد في بلاد فارس أي داعيه للإسلام؟؟ هاربا من دين المجوسية .. فقد رأى فسادَ قومُه من عبادةِ النار، فهرَب من ديارهم، وتوجَّه نحو بلادِ الشام، بحثاً عن الحقيقةِ والعقيدةِ السليمة.التي يطمئى القلب انه يعبد الله دون غيره .. ولذلك اختار عليا{ع} من كل الاديان التي لم يقتنع بها .لما وصل الى الشام التقى بالرهبانَ والقساوسة، وحاوَرَهم،. لم يكن انسانا عاديا يملون عليه افكارهم ويتقبل لانه فارغ الوفاض. وصفه الامام علي {ع}"( سئل أمير المؤمنين{ع} عن سلمان ، فقال : « إمرء منا وإلينا أهل البيت ، من لكم بمثل لقمان الحكيم ، علم العلم الأول والعلم الآخر ، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر ، وكان بحراً لا ينزف ! » هذا الاطراء من الامام علي {ع} لسلمان ومن قبله قول الرسول{ص} سلمان منا اهل البيت .!! لكنَّ أفكارَهم ودياناتِهم لم تُشبِعْ تَعَطُّشَه للإيمان والحقيقة. فاسر له بعض القساوسة بما وَرَدَ في كُتُبِهم عن نبيٍّ يظهرُ في ذلك الزمان، وَوَصَفَ له مَوْطِنَه. ومرَّت قافلةٌ من تُجَّار العرب، فَعَرَض عليهم أن يَنقلوه من الشام إلى الحجاز.

***لكن القافلة لما عرفوا انه فارسي ووحيد في القافلة استعبدوه وباعوه في وادي القُرى، وهي بَلَدة تقع على طريقِ القوافل، على الطريق إلى المدينة. وكان الذي اشتراه يهوديٌ من يَثْرب، فانتقل الى يثرب ورأى فيها العلاماتِ التي وُصفت له وهو في الشام، فأيقن أنها بُغْيَتُه.

عندما وصل يثرب، لم يكن الرسولُ قد هاجرَ إليها بعد. لكنه لاحظَ اهتمامَ اليهود بنبيٍّ سوف يُبعث في ذلك الزمان... جاء ضيف يهودي لسيده وجلسا يتحدثان عن ذلك النبي وهجرته .. فسمع َ سلمانُ عن كثب من ضيف سيده اليهودي ،وفي يوم من الايام شاهد أهلَ يثربَ مجتمعون في قُباء يَستقبلون نبياً قَدِم من مكة. فَرِحَ بهذا النبأ. وفي المَساء، جَمَعَ بعضَ التمر، وذهب به إلى رسول الله{ص}، فقدَّم له تمرا يَحمِلُه على أنه صدقة، فقال رسول الله {ص}لأصحابه كلوا وأمسكَ فلم يأكل .فعرف سلمان تلك العلامة ان ذلك النبي لا يأكل الصدقة وهذه علامةً أولى على نُبَوَّتِه. ثم جاء إلى النبيِّ مرةً ثانية، وقدم إليه هديةً فأكل منها رسول الله. ورأى سلمانُ في ذلك علامةً ثانية انه يأكل الهدية، فبقي يبحث عن علامة ثالثة وهي خاتَمُ النبوة بين كتفيْه.

*** الى ان حل يوم جاءَ إلى رسول الله {ص}وهو في البقيع، فرجع سلمان إلى وراء النبي ، ينظر إلى ظهره لعله يرى الخاتَم الذي وُصف له، فلما رآه الرسول عَرَف أنه يريد ان يتأكد من شيء، فألقى رسول الله {ص} رداءَه عن ظهره، فَنَظر سلمانُ إلى الخاتَم، فعرفه، وأكبَّ عليه يقبِّلُه ويبكي. ثم تحول بين يدي، وأعلن إسلامه. شعر ساعتها بإنسانيته يعبد ربا خالقا صمدا لا اولية لأوليته ولا زوجة له ولا ولد ولا يشبهه شيء .يقول الدكتور صفوت حجازي: انه الصحابي الوحيد بين الصحابة الذي عرف الأديان الثلاثة فقد عاش في المسيحية وفي الديانة اليهودية وكان بدايتها في المجوسية لذلك يسمونه الكتاب {الباحث عن الحقيقة}.

لم تظهر حقيقة سلمان القتالية والفكرية بداية وصوله المدينة ولم يشارك في معركة بدر كونه كان عبدا رقيقا عند اليهودي وهذا شَغَل سلمانَ عن متابعةِ الرسول {ص} عسكريا ولم يحضر مع المسلمين في غزوة بدرٍ . ثم طلبَ منه الرسولُ أن يشتريَ حُرِّيتَه من سيدِه بمال، وهو ما يسمى بالمكاتبة. فأعطاه رسولُ الله بعضاً من المال، دَفَعَه إلى سيِّدِه ليُخليَ سبيلَه. ومنذ ذلك اليوم انتقل سلمان الى بيتٍ واحدٍ مع أبي الدرداء، ثم آخى النبيُّ {ص} في تلك الفترة ظهرت امكانيات سلمان . وعرف عنه الصحابة . واشتُهر بينهم بكثرةِ مجالسة النبي، فلم يفارِقْه إلا لحاجة، وكان رسول الله {ص}يحبه حبًّا شديدًا. ولكثرة علومه وعدالته لذلك اختاره عمر بن الخطاب في خلافته ِ واليا على المدائن في العراق، وخصَّص له خمسةَ آلاف دينار من بيت المال، لكنه كان يتصدقُ بها على الفقراء. فكان يشتغل حمالا يعيش من كد يده. يقول الدكتور محمد عمارة: الإمام علي شبهه بلقمان الحكيم إذ أن شخصية سلمان من الشخصيات التي فيها جوانب أسطورية تستحق أن تكون دروس للفتيان والشباب.

*** كتبت قناة العربية في موقعها الذي تصدر من الرياض :، شهد سلمان مع النبي محمد غزوة الخندق، وهو الذي أشار بحفر الخندق لحماية المدينة من قريش وحلفائها، ثم شهد معه باقي المشاهد.كلها وبعد وفاة النبي محمد، شهد سلمان الفتح الإسلامي لفارس، وتولى إمارة المدائن في خلافة عمر بن الخطاب إلى أن توفي في خلافة عثمان بن عفان .سنة 33 هج .. كان ابوه من دهاقنة فارس له إمرةٌ على بعض الفلاحين من أبناء أصفهان، وكان واسع الحال يملك المزارع.تركها كلها وجاء لتعبد الله من خلال محمد وال محمد..

كانت غزوة الخندق أول معارك سلمان التي يخوضها مع النبي محمد،{ص} وهو الذي أشار عليه بحفر الخندق حول المدينة المنورة للدفاع عنها أمام جيش قريش، حيث كان الفرس يحفرون الخنادق للدفاع في الحرب، ثم شهد معه باقي المشاهد بعدها.

*** بعد وفاة النبي محمد، شارك سلمان في فتوح العراق، تولى سلمان إمارة المدائن ورغم ذلك، فكان يعمل بيده، فإذا تحصّل له مال اشترى به طعامًا، ودعا الفقراء يأكلون معه. روى الحسن البصري أنه: «كان عطاء سلمان خمسة آلاف، وكان على ثلاثين ألفًا من الناس، يخطب فيهم وعليه عباءة يرتديها ويتغطى بها وإذا خرج عطاؤه يوزعه على الفقراء ويأكل من كد يده».

*** سلمان هو من قاد معركة القادسية .. وهو من اختار الكوفة معسكرا لجد المسلمين ثم اصبحت عاصمة الامام علي {ع}هذا ليس مغالاة كوننا نحب هذا الرجل لحب رسول الله له .. جميع من كتب عنه انصفه ومدحه اما الامام الصادق{ع} قال عنه:الكادح الذي لا يبرح، والزاخر الذي لا ينزح، الحكيم، والعابد العليم، أبو عبد الله سلمان ابن الإسلام، (رافع الألوية والأعلام، أحد الرفقاء والنجباء، ومن إليه تشتاق الجنة من الغرباء، ثبت على القلة والشدائد، لما نال من الصلة والزوائد ( الحلية ص 231). ويكفيه فخرا ان رسول الله(ص) منحه وساما رفيعا عظيما لم يحظ به غيره من الصحابة .قال عنه سلمان منا اهل البيت.(وقال رسول الله (ص) نزل علي الروح الأمين فحدثني أن الله تعالى يحب أربعة من أصحابي، فقال له من حضر، من هم يا رسول الله؟ فقال: علي وسلمان وأبو ذر والمقداد، وعن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: اشتاقت الجنة إلى أربعة: علي والمقداد وعمار وسلمان. وفي الإستيعاب من حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال: أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه سبحانه يحبهم، علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. ومنزلة الحب عند الله ليست مجانية او اعتباطية او مزاجية .. لا بد ان يكون حبيب الله مخلصا منقطعا لله دون مراء ولا عاطفة , بل ايمان راسخ كرسوخ الجبال يحب الله فيبادله الله بالحب .. وجلساته التي كان يغلب فيها على نساءه .. لم تكن للسمر وقضاء الوقت .. وقد بانت بشكل واضح يوم الخندق . ومن مواقفه القيادية تذكر المصادر ان عمر عينه والي وقائد عسكري على المدائن يخرج الى الجهاد والغزو .في تاريخ دمشق«أن سلمان الفارسي مر بجسر المدائن غازياً وهو أمير الجيش،( لاحظ انه امير الجيوش ) وخلال سنوات حكمه في المدائن شارك في غزوة بلنجر سنة 22 وهو وال على المدائن. بلنجر مدينة من مدن العصور الوسطى تقع في منطقة شمال القوقاز ، في الطبقات: «عن رجل من عبد القيس قال: كنت مع سلمان الفارسي وهو أمير على سرية،يعني فرقة فمر بفتيان من فتيان الجند الخ ..كذلك هو قائد في يوم الخندق ..

ولذا اتخذه الخليفة عمر بن الخطاب قائدا لجيوشه مع مجموعة القادة وقدمه عليهم بالراي والنصيحة .وقد أغفل التاريخ عظماء لم يذكر لهم أخبارهم في غزوات الرسول(ص) كذلك تغافل عن سلمان الفارسي أغفله التاريخ في الغزوات التي شهدها غير الخندق ,,انظر هنا ) (ولكن جعله في الفتوحات الإسلامية في صف القوّاد ولكن لم يعطنا عنه تفاصيلاً عن حقيقته) الان لدينا مواقع الكترونية نشرت جزءا من دوره في قيادة معركة القادسية وانه هو من دخل واسقط ايوان كسرى قرب بغداد ..ولكن سبب اخفاءه حبه وموالاته لامير المؤمنين والثانية انه فارسي وليس عربي. اليك المصادر: قال ابن عساكر في تاريخه: مرّ سلمان بجسر المدائن غازياً وهو أمير الجيش ..وقدردف رجل على بغل له فقال أصحابه: أعطنا اللواء أيها الأمير نحمله عنك، فأبى وقال: أنا أحق في حمله، ومضى (حتى قضى غزاواته ورجع وهو على بغلته وقد قطع جسر المدائن عائداً إلى الكوفة.. ولو راجعت تاريخ ابن عساكر لوجدت تفاصيل كثيرة يطول ذكرها هنا تتحدث في قيادة هذا الفارس العظيم ..وسلمان هو من رأي في اختيار الكوفة مقراً للجيوش الإسلامية: لانها تحتاج بطبيعتها إلى مقر للقيادة العليا توزع منه الجنود على المناطق الحربية، وترسل الأمداد إلى المراكز المحتاجة إلى الإمداد،

*** قصة نقل رفات الصحابيّين حذيفة بن اليمان وعبدالله بن جابر الأنصاري عام 1932 بموكب عسكري يتقدمه الملك غازي وكبار شخصيات العراق ومنهم مفتي الديار العراقية وكبار العلماء حيث تم نقل الجَسدين الطاهرين من ضفة دجلة بالمدائن إلى جوار قبر سيدنا سلمان الفارسي {رض} فما هي القصة وأسرارها؟.

** رأى سادن مرقد مولانا سلمان الفارسي في منامه في عام 1932م ان سيدنا حذيفة بن اليمان أتاه في المنام يشكو الغرق، وكان قبر الصحابيين حذيفة والأنصاري على ضفة نهر دجلة، وحين زار قبرهما وجد أن مياه النهر باتت تأكل من جرف القبرين، وهما مُهدّدان بالانجراف في نهر دجلة النهر، فقام بإبلاغ مفتي الديار العراقية الذي قام بابلاغ الملك غازي بالأمر، وبعد قيام مهندس الأوقاف بالكشف على القبر أكد في تقريره أنه معرض لخطر التجريف، ونصح بضرورة نقلهما. وحين وصل الأمر للملك غازي اصدر الملك أمره بنقل الجثمانين من مكانهما الى جوار قبر سيدنا سلمان الفارسي{رض}. وحضر الملك مراسيم فتح القبر والتشييع والدفن، بنفسه حيث جرى تشييع عسكري مهيب لنقل الجثمانين الطاهرين وبحضور حشد كبير من المواطنين.

***كيف قام الامام علي بدفن سلمان في المدائن وهو في المدينة..؟ورد في القرآن قصة آصف بن برخيا وصي سليمان{ع}حينما طلب سليمان من أصحابه أن يأتوا إليه بعرش بلقيس أجاب عفريت من الجن( أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك) وقال آصف بن برخيا:( أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك) كان سليمان في بيت المقدس وعرش بلقيس في اليمن فكيف أتي به آصف بن برخيا في لحظة واحدة وكيف تمكن أن يذهب إلي اليمن ويرجع بعرش بلقيس؟أي جواب يعطى اهذا السؤال يجري في حق أمير المؤمنين (ع).فإن قيل: ان الأرض طويت لآصف بن برخيا. فيقال: الأمر كذلك بالنسبة لأميرالمؤمنين (ع)، بل مقام علي (ع) أعظم وأجلّ من مقام آصف بن برخيا، فإن القرآن يعبّر عن آصف بن برخيا( قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ويعبر القران عن امير المؤمنين{ع}( قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب )، في الحديث:(أن علم من عنده علم من الكتاب بالنسبة لعلم من عنده علم الكتبا نسبة القطرة إلي البحر).

التأريخ والروايات تدل علي ذهاب علي (ع) إلي المدائن معروفاً ومشهوراً حتي عند ربّات الحجال، ذكر أن سبط ابن الجوزي وهو علي المنبر: فسالته امرأة : هل صحيح أن علياً ذهب من المدينة إلي المدائن لتجهيز سلمان الفارسي؟ فقال: نعم، هذه الرواية صحيحة...القصة تدل علي أن ذهاب أميرالمؤمنين(ع) إلي المدائن مشهوراً وهو من المسلمات.

عـجّـل يـداحـي الـباب يـا مـنجي الـسفينه // يـمـغـسل الــهـادي الـنّـبـي غــسـل ولـيـنا ــــ يـمـغـسل الــهـادي الـنّـبـي خـيـر الـبـريّه //مـن اَرض الـنجف عـجّل تـعال لغاضريّه ـــ غــسّـل اَجــسـاد رضـضـتـها الأعـوجـيّه //ابـدوس الـحوافر جـسم اخـويه امـكسّرينه ـــ يـمـغسل الـزهـرا الـبـتولة ابـظـلمة الـليل // حـين رأيـت اضـلوعها ظـل دمعك ايسيل ـــ لـيـتك تـرى صـدر الـذي رضـوه بـالخيل // بـالأعـوجـيّـة صـــدر شـبـلـك راضـيـنـه

اُو سـلمان فـي أقـصى الـمدائن لـه تعنّيت /// امــن الـمـدينة يــا عـلـي جـيته اُوواريـت ــــ وامـن الـنجف لا كـربلا لـحسين ما جيت //مـدري يـبويه اشـلون صـبرك عـن ولـينا ــــــ

مــا ظّـنـتي تـرضـى يـبـو الـنـفس الأبـيّه // لـلـطـاغي ابـــن ازيــاد يـنـظرها ابـعـينه ـــ دخـلـوا بـها الـكوفة يـحيدر فـي اذل حـال ///هـيّـه اُويـتـامى اِحـسـين مـكتوفين بـحبال ـــ اُوراس الـعزيز اِحـسين في ذروة العسال //// نـــوره ايــتـلإلاّ ايـسـيـر قـــدّام الـظـعينه

حملت على الاكوار بعد خدورها ..الله ماذا تحمل الاكوار