أبرز أعمال ومستحبات ليلة النصف من شعبان المعظمة

ليلة النصف من شعبان وهي ليلة بالغة الشرف ، وقد روي عن الصادق (عليه السلام) قال : سئل الباقر (عليه السلام) عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال (عليه السلام) : "هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنّه ، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها فإنها ليلة آلى الله عز وجل على نفسه أن لايردّ سائلاً فيها مالم يسأل المعصية ، وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا (صلى الله عليه وآله) ، فاجتهدوا في دعاء الله تعالى والثناء عليه" .

ومن عظيم بركات هذه الليلة المباركة أنها ميلاد سلطان العصر وإمام الزمان (عج) أرواحنا له الفداء ولد عند السحر سنة خمس وخمسين ومائتين في سرّ من رأى . هذا ما يزيد هذه الليلة شرفا وفضلاً ، وقد ورد فيها أعمال :

ومن أبرز الأعمال المستحبة في هذه الليلة:

1. صلاة ركعتين: في كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة مرة وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وفي الثانية بعد الحمد سورة الكافرون. وهذه الصلاة تعتبر من الأعمال التي يُستحب أن يؤديها المسلم في هذه الليلة.

2. الدعاء والذكر: يُستحب الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، ومنها الدعاء المعروف بـ “اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يُرام…” وهو من الأدعية التي يُستحب أن يدعوا بها المؤمن.

3. زيارة الإمام الحسين (عليه السلام): يُستحب أن يُصلى على الإمام الحسين (عليه السلام) في هذه الليلة، كما يُستحب زيارة قبره، إذ هي من اهم الأعمال في هذه الليلة حيث لها ثواب عظيم.

4. إحياء الليلة: من الأعمال المستحبة هو إحياء الليلة بالصلاة والذكر والدعاء، مع الإكثار من الاستغفار والتوبة.