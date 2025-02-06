العتبة الحسينية المقدسة تزيح الستار عن اكبر موسوعة قرآنية

أعلن قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، عن التفاصيل الخاصة بأكبر موسوعة قرآنية لأهل البيت (عليهم السلام)، والتي أزاح الستار عنها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الإمام الحسين الدولي السنوي السادس، الذي اقيم في الصحن الحسيني الشريف.

وقال المعاون العلمي لرئيس القسم الدكتور مرتضى الشهرستاني إن "الموسوعة التي تحمل اسم موسوعة أهل البيت القرآنية (عليهم السلام) هي أكبر موسوعة قرآنية”.

وأوضح أن “الموسوعة تتكون من (60) مجلدا وتحتوي على (35) نصا موزعة بين تفسير القرآن الكريم وعلومه”.

وأضاف أن “المشروع تم إنجازه خلال (10) سنوات من العمل المستمر والبحث والتدقيق من قبل علماء الحوزة الدينية، بالإضافة إلى الأساتذة المختصين من جامعتي كربلاء وبابل”.

وتابع أن “هذا المنتج العلمي والفني هو منتج محلي عراقي ولد من رحم العتبة الحسينية المقدسة، وبدعم كبير من قبل ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي”.

وأشار إلى أن “الموسوعة تم طباعتها داخل العراق في مطبعة دار الوارث للطباعة والنشر التابعة للعتبة الحسينية المقدسة”.