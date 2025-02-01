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الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مشروع الوقف الشيعي في اعمار وتأهيل جامع براثا
وكالة انباء براثا
95
2025-02-01
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