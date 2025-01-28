أحاديث نبوية متداولة في مصادر أتباع أهل البيت (ح 208)

الدكتور فاضل حسن شريف

5326- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليغشينّ أمّتي من بعدي فتن كقطع اللّيل المظلم، يصبح الرّجل فيها مؤمنا و يمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدّنيا قليل. المصدر: نهج الفصاحة.

5327- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا للمؤمن إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان له خير، فإن ابتلي صبر، و إن أعطي شكر. المصدر: الأصول الستة عشر (ط دار الحديث).

5328- الإمام الكاظم عليه السلام: رَفَعَ إلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قَومٌ في بَعضِ غَزَواتِهِ فَقالَ: مَنِ القَومُ؟ فَقالوا: مُؤمِنونَ يا رَسولَ اللّه ِ، قالَ: وما بَلَغَ مِن إيمانِكُم؟ قالوا: الصَّبرُ عِندَ البَلاءِ، وَالشُّكرُ عِندَ الرَّخاءِ، وَالرِّضا بِالقَضاءِ. فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله: حُلَماءُ عُلَماءُ كادوا مِنَ الفِقهِ أن يَكونوا أنبِياءَ، إن كُنتُم كَما تَصِفونَ فَلا تَبنوا ما لا تَسكُنونَ، ولا تَجمَعوا ما لا تَأكُلونَ وَاتَّقُوا اللّه َ الَّذي إلَيهِ تُرجَعونَ.

5329- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منّا من وسع اللَّه عليه ثمّ قتر على عياله. المصدر: نهج الفصاحة.

5330- دعائم الإسلام: عَن رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ مَرَّ عَلى قَومٍ مِنَ الأَنصارِ وهُم في بَيتٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِم ووَقَفَ فَقالَ: كَيفَ أنتُم؟ فَقالوا: إنّا مُؤمِنونَ يا رَسولَ اللّه ِ، قالَ: أفَمَعَكُم بُرهانُ ذلِكَ؟ قالوا: نَعَم، قالَ: هاتوا، قالوا: نَشكُرُ اللّه َ فِي الرَّخاءِ، ونَصبِرُ عَلَى البَلاءِ، ونَرضى بِالقَضاءِ، قالَ: أنتُم إذا أنتُم.

5331- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقا هو أبغض إليه من الدّنيا و ما نظر إليها منذ خلقها بغضا لها. المصدر: نهج الفصاحة.

5332- روي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام أنّ المراد بالروح في هذه الآية الإيمان. عن أبي بكير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (إذا زنا الزاني فارقه روح الإيمان) قال عليه السلام (هو قوله تعالى "وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ" (المجادلة 22) ذلك الذي يفارقه).

5333- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لا يُؤمِنُ العَبدُ الإِيمانَ كُلَّهُ حَتّى يَترُكَ الكَذِبَ مِنَ المُزاحَةِ، ويَترُكَ المِراءَ وإن كانَ صادِقا.

5334- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخلق الحسن له أجر الصائم القائم. المصدر: الأصول الستة عشر (ط دار الحديث).

5335- عنه صلى الله عليه و آله: لا يَبلُغُ العَبدُ صَريحَ الإِيمانِ حَتّى يَترُكَ الكَذِبَ فِي المِزاحِ وحَتّى يَترُكَ المِراءَ وهُوَ مُحِقٌّ.

5336- جاء في ميزان الحكمة لمحمد الريشهري: عن الأخ الموثوق به قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقل ما يكون في آخر الزمان أخ يوثق به أو درهم من حلال. و عنه صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان ليس فيه شئ أعز من أخ أنيس وكسب درهم حلال.

5337- عنه صلى الله عليه و آله: لا يُؤمِنُ عَبدٌ حَتّى أكونَ أحَبَّ إلَيهِ مِن نَفسِهِ، وتَكونَ عِترَتي أحَبَّ إلَيهِ مِن عِترَتِهِ، ويَكونَ أهلي أحَبَّ إلَيهِ مِن أهلِهِ، وتَكونَ ذاتي أحَبَّ إلَيهِ مِن ذاتِهِ.

5338- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه تعالى حيث خلق الدّاء خلق الدّواء فتداووا. المصدر: نهج الفصاحة.

5339- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الصَّبرُ نِصفُ الإِيمانِ، وَاليَقينُ الإِيمانُ كُلُّهُ.

5340- جاء في الحديث الشريف (وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء).

5341- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الإِيمانُ في عَشَرَةٍ: المَعرِفَةِ وَالطّاعَةِ وَالعِلمِ وَالعَمَلِ وَالوَرَعِ وَالاِجتِهادِ وَالصَّبرِ وَاليَقينِ وَالرِّضا وَالتَّسليمِ، فَأَيَّها فَقَدَ صاحِبُهُ بَطَلَ نِظامُهُ.

5342- قال الله تعالى "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة 217) نزلت آية 217 من سورة البقرة قبل معركة بدر بشهرين بخصوص سرية عبد الله بن جحش حيث استاقت تلك السرية عير قريش وفيها تجارة من الطائف وقتلوا عمرو بن عبد الله الحضرمي وكان ذلك في غرة رجب وهم يظنونه من جمادى فزعمت قريش ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم استحل الشهر الحرام فاجابتهم هذه الآية الكريمة على ذلك "يسئلونك عن الشهر الحرام".

5343- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ثَلاثَةٌ مِن أصلِ الإِيمانِ: الكَفُّ عَمَّن قالَ: لا إلهَ إلَا اللّه ُ ولا تُكَفِّرهُ بِذَنبٍ ولا تُخرِجهُ مِنَ الإِسلامِ بِعَمَلٍ، وَالجِهادُ ماضٍ مُنذُ بَعَثَنِيَ اللّه ُ إلى أن يُقاتِلَ آخِرُ اُمَّتِي الدَّجّالَ لا يُبطِلُهُ جَورُ جائِرٍ ولا عَدلُ عادِلٍ، وَالإِيمانُ بِالأَقدارِ.

5344- عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سئل عن ماهية الروح، فأجاب الروح من سنخ الأمر.

5345- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البر و حسن الجوار زيادة في الرزق، و عمارة في الديار. المصدر: الأصول الستة عشر (ط دار الحديث).

5346- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنَّ عيسَى بنَ مَريَمَ عليه السلام قالَ: إنّي لَأَجِدُ في كِتابِ اللّه ِ المُنزَلِ الَّذي أنزَلَ اللّه ُ فِي الإِنجيلِ: وخُلِقَ النَّهارُ لِتُؤَدّى فيهِ الصَّلاةُ المَفروضَةُ. وأن تَأمُروا بِمَعروفٍ وتَنهَوا عَن مُنكَرٍ، فَهُوَ ذِروَةُ الإِيمانِ وقِوامُ الدّينِ.

5347- يقول الشيخ حسن العامري: قل في القرآن الكريم ولو انها موجهة للرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها تعطي معنى اهل الاحتصاص مثلا "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ" و "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى"، والمعنى الثاني لكلمة قل هو لتحفيز المسلمين لسؤال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو رأس الامة "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".

5348- رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنَّ الإِيمانَ لَيَخلَقُ في جَوفِ أحَدِكُم كَما يَخلَقُ الثَّوبُ الخَلَقُ، فَاسـأَ لُوا اللّه َ أن يُجَدِّدَ الإِيمانَ في قُلوبِكُم.

5349- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه تعالى جواد يحبّ الجود و يحبّ معالي الأخلاق و يكره سفسافها. المصدر: نهج الفصاحة.

5350- عن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قال الله تعالى عن أعجمي وعربي "وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ" ﴿النحل 103﴾ قوله تعالى:" وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ" افتراء آخر منهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قولهم:"إنما يعلمه بشر" وهوكما يلوح إليه سياق اعتراضهم وما ورد في الجواب عنه أنه كان هناك رجل أعجمي غير فصيح في منطقه عنده شيء من معارف الأديان وأحاديث النبوة ربما لاقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتهموه بأنه يأخذ ما يدعيه وحيا منه والرجل هوالذي يعلمه وهوالذي حكاه الله تعالى من قولهم:" إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ " وفي القول إيجاز، وتقديره: إنما يعلمه بشر وينسب ما تعلمه منه إلى الله افتراء عليه، وهو ظاهر. ومن المعلوم أن الجواب عنه بمجرد أن لسان الرجل أعجمي والقرآن عربي مبين لا يحسم مادة الشبهة من أصلها لجواز أن يلقي إليه المطالب بلسانه الأعجمي ثم يسبكها هو صلى الله عليه وآله وسلم ببلاغة منطقه في قالب العربية الفصيحة بل هذا هوالأسبق إلى الذهن من قولهم:"إنما يعلمه بشر" حيث عبروا عن ذلك بالتعليم دون التلقين والإملاء، والتعليم أقرب إلى المعاني منه إلى الألفاظ. وبذلك يظهر أن قوله: "لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ" إلى قوله "مبين" ليس وحده جوابا عن شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام إلى تمام آيتين من تمام الجواب. وملخص الجواب مأخوذ من جميع الآيات الثلاث أن ما اتهمتموه به أن بشرا يعلمه ثم هو ينسبه إلى الله افتراء إن أردتم أنه يعلمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه وأن القرآن كلامه لا كلام الله فجوابه أن هذا الرجل لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي مبين. وإن أردتم أن الرجل يعلمه معاني القرآن - واللفظ لا محالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينسبه إلى الله افتراء عليه فالجواب عنه أن الذي يتضمنه القرآن معارف حقة لا يرتاب ذولب فيها وتضطر العقول إلى قبولها قد هدى الله النبي إليها فهومؤمن بآيات الله إذ لولم يكن مؤمنا لم يهده الله والله لا يهدي من لا يؤمن بآياته وإذ كان مؤمنا بآيات الله فهو لا يفتري على الله الكذب فإنه لا يفتري عليه إلا من لا يؤمن بآياته، فليس هذا القرآن بمفترى، ولا مأخوذا من بشر ومنسوبا إلى الله سبحانه كذبا.