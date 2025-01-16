الامام الحسن (ع) يقسو على ابن العاص

استكمالا لجلسة معاوية في محاولته البائسة للانتقاص من شان ال ابي طالب عليهم السلام جاء دور عمرو بن العاص بعدما كان اكثر هجوما على الامام الحسن عليه السلام وهذا نابع من تاريخ مليء بالمواقف المتشنجة بينه وبين ال الرسول ولو كان على حق لما تهجم باطلا على الامام الحسن عليه السلام .

استخدم الامام الحسن عليه السلام اقسى الكلمات بحق هذا الرجل وقسوتها تتناسب من قوة مكره وغدره بالاسلام والمسلمين فقد قال عنه عليه السلام (اللعين الأبتر، فإنما أنت كلب، امّك لبغيّة فكانت أمّك تمشي إلى عبد قيسٍ لطلب البغية، فأنت يا قليل الحياء والدين ، فبعته دينك يا خبيث بدنيا غيرك ) .

اما حوادث التاريخ التي تتعلق بعمرو بن العاص فان الحسن عليه السلام استشهد باهمها منها سبب نزول سورة الكوثر كانت بسبب ما قاله العاص عن رسول الله بانه ابتر ، واكد الحسن عليه السلام على سبب النزول حتى لايحرف ، ودعاء رسول الله (ص) بحق عمرو بن العاص عندما هجا النبي (ص) بسبعين بيتا من الشعر حيث قال (اللّهمّ إني لا أحسن الشّعر، ولا ينبغي لي أن أقوله، فالعن عمرو بن العاص بكلّ بيتٍ (الف) لعنة )،

وتطرق الى الهجرتين الى الحبشة التي قام بها عمرو بن العاص للتنكيل والغدر بالمسلمين الذين هاجروا الى الحبشة واشار الامام عليه السلام الى ما جرى بين ابن العاص وعمارة بن الوليد في الرحلة ، وكيف غدر به ابن العاص وقتله في الطريق وهذه الحكاية يتجنب التاريخ ذكرها .

واما علاقة ابن العاص بمعاوية فقد اكد عليها الامام عليه السلام بانه باع دينه لدنيا غيره ، ولان سبب الجلسة نصرة لعثمان فقد ذكر عليه السلام موقف ابن العاص من ثورة المدينة على الخليفة الثالث فكان لابن العاص يد في تاجيج المسلمين على الخليفة الثالث ومن ثم الهرب الى فلسطين تتربص الاحداث وما ان علمت بمقتله حتى لجان الى معاوية .

لم اتطرق الى نسب ابن العاص وكيف ولد ومن هي امه فهذا ما لم يستطع التاريخ حذفه او تحريفه .

وهنا اود الاشارة الى ان لابن العاص ولدين احدهم خبيث والاخر عكسه وعندما كان على فراش الموت حاول ابنه المعتدل تخفيف وطاة الموت عليه فقال له ابن العاص لا تحاول ان تخفف عني فما قمت به لايمكن ان يغتفر، وجاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن أباه لما احتضر قال: اللهم إنك أمرت بأمور، ونهيت عن أمور، تركنا كثيرا مما أمرت ورتعنا في كثير مما نهيت

بينما كتب القوم تحاول جاهدة اظهاره بمظهر الصحابي المؤمن الشجاع المحب لرسول الله (ص) كيف وقضى حياته مع معاوية ضد الامام علي عليه السلام ؟

للحديث بقية