جناس الاشتقاق في آية قرآنية (يؤتي، يؤت، أوتي) (ح 4)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" (القرة 269) وصف تعالى نفسه فقال يؤتي الحكمة" أي يؤتي الله الحكمة "من يشاء" وذكر في معنى الحكمة وجوه قيل أنه علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهة ومقدمة ومؤخرة وحلاله وحرامه وأمثاله عن ابن عباس وابن مسعود وقيل هو الإصابة في القول والفعل عن مجاهد وقيل أنه علم الدين عن ابن زيد وقيل هو النبوة عن السدي وقيل هو المعرفة بالله تعالى عن عطاء وقيل هو الفهم عن إبراهيم وقيل هو خشية الله عن الربيع وقيل هو القرآن والفقه عن أبي عبد الله عليه السلام وروي أيضا عن مجاهد وقيل هو العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته وهذا جامع للأقوال وقيل هوما آتاه الله أنبياءه وأممهم من كتابه وآياته ودلالاته التي يدلهم بها على معرفتهم به وبدينه وذلك تفضل منه يؤتيه من يشاء عن أبي علي الجبائي. وإنما قيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به عن القبيح لما فيه من الدعاء إلى الحسن والزجر عن القبيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال (إن الله آتاني القرآن وآتاني من الحكمة مثل القرآن وما من بيت ليس فيه شيء من الحكمة إلا كان خرابا ألا فتفقهوا وتعلموا فلا تموتوا جهالا) "ومن يؤت الحكمة" أي ومن يؤت ما ذكرناه "فقد أوتي" أي أعطي "خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب" أي وما يتعظ ب آيات الله إلا ذوو العقول فإن قيل لم عقد بأولي الألباب التذكر وكل مكلف ذو لب قيل لم تطلق على جميع المكلفين هذه الصفة لما فيها من المدحة فلذلك عقد التذكر بهم وهم الذين يستعملون ما توجبه عقولهم من طاعة الله في كل ما أمر به ودعا إليه وسمي العقل لبا لأنه أنفس ما في الإنسان كما أن لب الثمرة أنفس ما فيها.

جاء في صحيفة الوطن العمانية عن يؤتي الحكمة من يشاء للكاتب ابراهيم السيد العربي: يقول الله تعالى:(يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب) (البقرة 269). القارئ الكريم: من يرد الله به الخير يرزقه الحكمة ويرزقه العمل بها ولقد قال العلماء عند تعريفها أي الحكمة. أن أصل الحكمة ما يمتنع به من السفه فنفهم من ذلك: أن العلم حكمة لأنه يمتنع به عن السفه وعن كل قبيح , والحكمة كذلك أخي المسلم هي: الفضيلة التي تنشأ من سيطرة القوة العاقلة على القوة الشهوانية ,بل هي: الإتقان للأقوال والأفعال يقال: فلان يعمل بحكمة أي بجد وإتقان , وقال العلماء: الحكمة هي الحلم والعلم والعدل. ومن الحكمة معرفة القرآن الكريم , وما فيه من أحكام ومواعظ وعبر ,والحكيم هو من يفعل الخير ابتغاء وجه الله تعالى ولا ينتظر الجزاء إلا من الله رب العالمين. وممكن أن نقول إن جملة القول في تعريف الحكمة أنها: أم الفضائل, وأصل كل فضيلة, وهي أسمى القيم وأجلها, وهي تمام العلم, وكمال المعرفة, من حواها فقد حوى الخير كله والآية الكريمة التي ذكرناها في أول كلامنا. نفهم منها أن الحكمة: منحة وعطاء من الله تعالى لصاحبها.فهو سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء من عباده "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" ولقد وهب الله تعالى الحكمة لأنبيائه وعلى من شاء بقدرته وفضله. قال تعالى عن سيدنا سليمان عليه السلام: "وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب"، وقال عن لقمان: "ولقد آتينا لقمان الحكمة"، وقال عن سيدنا داود عليه السلام: "وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة" وكل هذه الآيات تدل على أن الله تعالى يهب هذه المنحة والفضل على من يشاء من عباده الأتقياء المخلصين الذين راقبوه في أقوالهم وأفعالهم في سرهم وعلانيتهم وفي كل شئون حياتهم.متطلبات الحكمة: تتطلب الحكمة من صاحبها أن يكون بصيرا بأموره متعمقا في فهمه , دقيقا في إدراكه ,متأنيا في تفكيره ويأخذ حذره قبل أن يُقدم على أي عمل ينوي القيام به وكل هذه الأمور لا ينالها الإنسان بالشهادات الدراسية , ولا العلمية إنما ينالها من مكانها الحقيقي وهو الكون الفسيح في مدرسة الحياة.وهذا يأتي من التجارب والتعامل مع الناس , وكم من أناس يحملون الشهادات العليا ولكنهم في حاجة ماسة إلى الخبرات التي يكون مكانها التعامل في معترك الحياة الصعب وعلي النقيض من ذلك: ربما تجد أناس لم يحصلوا على أي شهادة ومع هذا يعلمون من تجاربهم اليومية ومن خلال تعاملهم مع الناس يعلمون الكثير والكثير ولقد قال العلماء الكرام: أن آلة الحكمة هي العقل السليم الذي فضّل الله به الإنسان على غيره من سائر المخلوقات , قال تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم" فبأي شيء كان هذا التكريم؟ قيل: بالفهم والتميز, والصحيح أن التفضيل كان بالعقل الذي به يُعرف رب العالمين فبالعقل , يضبط الإنسان سلوكه ويبتعد عن الأخطار ويتجنب مزالق الأقدام وما من إنسان يجعل الحكمة منهجه في هذه الحياة إلا ونجح في كل أمور حياته , لأنه لن يُقدم على أي عمل إلا بعد دراسة وتأني , وفي هذه اللحظة سيكون للحكمة الدور الكبير في عمل الخيرات والبعد عن السيئات وكيف لا, والحكمة تقتضي قبل كل عمل تبصرا بالأمور من كل النواحي وعندما جاء الإسلام بمنهجه القويم دعا إلى التزام الحكمة في كل الأمور ولعل خير الطرق وأفضلها لاكتساب فضيلة الحكمة ,والتحلي بها هو:الأخذ بأفضل أساليب التربية الأخلاقية , ونقتدي بمن يتصفون بالعدل , والقناعة ويسلكون طريق العدل والحق , والصدق في أقوالهم , وقد ورد في السنة المطهرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحكمة , ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ,سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا حسد إلا في اثنتين , رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق , ورجل آتاه الله الحكمة , فهو يقضي بها , ويعلمها الناس) رواه البخاري ومسلم وقد وصف الله تعالى أنبياءه ورسله بصفة الحكمة فقال تعالى "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما" (النساء 54) أخي المسلم: طوبى لعين نامت ولم تُحدّث نفسها بالمعصية , وانتبهت في غير إثم وتوكلت على الله تعالى في كل خطواتها وابتهلت إليه أن يرزقها الحكمة لتصل بذلك إلى مرضات الله رب العالمين إن من الحكمة أخي المسلم: أن يتفكر المسلم في يومه وماذا فعل فيه من أمور الخير التي ترضي رب العالمين , فندعو الله تعالى أن يرزقنا الحكمة "ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا" واجعلنا هداة مهديين اللهم آمين.

جاء في موقع أون لاين عن الجناس التام في القرآن الكريم للكاتب محمد أحمد الغمراوي: في قوله تعالى من سورة الكهف (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) أو قوله تعالى: (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها) فقد اتصلت من الاستفهامية بالفاء في الآية الأولى، وأدغمت من في من الموصولة في الآيتين فكانتا كالكلمة الواحدة في النطق وفي الرسم. وإلا فهذا النوع في القرآن الكريم كثير. على أننا إذا جعلنا اختلاف المعنى للكلمة المكررة هو العمدة والفصل في الجناس التام انفتح لنا منه في باب آخر هو باب الكلمة يختلف معناها لا باختلاف نوعها كما في الأمثلة السابقة ولكن باختلاف مرجعها والمراد منها وإن ظلت الكلمة هي هي في حقيقتها. خذ مثلا إليك قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) في موضعها من سورة الرحمن. إذ المعنى في الإحسانين ليس بواحد، فإن الإحسان الأول هو من العبد في العمل، والإحسان الثاني هو من الله في الجزاء.فالأول بمعنى الإتقان والإخلاص لله في العمل، والثاني بمعنى الإكرام وإجزال الثواب للعبد. فهو في صميمه مثل فريد من أمثلة الجناس التام إذا أخذنا في هذا بمقوماته وروح الحسن فيه. ومثل هذا قوله تعالى من سورة براءة: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو إذن، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) فإن (أذن) الأولى غير (أذن) الثانية في الدلالة وفي المعنى الذي تفيد أنه في موضعهما من الآية. الأولى للذم أراده المنافقون والثانية للمدح أراده الحق سبحانه وأظهره بإضافتها إلى خير. كذلك يؤمن الأولى غير يؤمن الثانية في المعنى وإن جاء الفرق من اختلاف حرف الجر بعدهما، فإن الإيمان بالله غير الإيمان للمؤمنين. فهذا إذا أخذنا بالجوهر لا بالعرض مثل من أروع أمثلة الجناس التام. هذه صنوف من الأمثلة جئ بها على سبيل التوضيح لا على سبيل الحصر، وسيختلف الحكم فيها وعليها باختلاف المعايير، ولكن سيسلم منها على أي حال لجميع النظار على اختلاف المعيار مثل جديدة تنقض تلك القضية التي جرى عليها علماء العربية ومن بينهم صاحب الوسيلة الأدبية وصاحب الإتقان، من ندرة الجناس التام في القرآن.

وعن موسوعة الوافر: ما الفرق بين الجناس والطباق والسجع؟ السجع هو توافق الحرف الأخير من الكلمتين في النثر في الحروف مثل اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. الجناس هو التشابه بين الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى مثل صليت المغرب في المغرب. يُطلق على الطباق كلمة التّضاد، وهو عكس معنى الترادف، لأنّه يُعنى بين الكلمة وعكسها في الجملة، ويُمكن لهذا الطباق أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين، كما ينقسم الطباق إلى طباق سلب وإيجاب، وفيما يلي أمثلة على الطباق وأقسامه: إذا نحن سرنا بين شرق ومغرب. هل الجناس من علم البديع؟ قسّم علم البديع إلى: الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية، حيث ساق عشرين محسّناً لفظياً منها الجناس، والترصيع، والتوشيح، والإلغاز، والطباق مع أنه من المحسنات المعنوية لا اللفظية. أما في الفصاحة المعنوية فقد أورد خمسة وثلاثين محسناً معنوياً منها التشبيه، والسرقات الشعرية مستوحياً ما قاله فيها من كلام ابن الأثير. وجاء في جامع الكتب الاسلامية: هناك أنواع أخرى للجناس، منها ما أطلقوا عليه جناس التصحيف، وضابطه: أن يتماثل طرفاه خطًّا ويختلفَا نطقًا ونقطًا، ومثلوا له من القرآن بقول الله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: "وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" (الشعراء 79-80) فالجناس بين "وَيَسْقِينِ" و "يَشْفِينِ" والطرفان فيه متماثلان في الخط، فلو أزلتَ النقط التي على حروفهما حدث بينهما تماثل تام، والاختلاف في النقط تابعاه اختلاف في النطق كما ترى. ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: (قَصِّر ثوبك، فإنه أتقى وأنقَى وأبقى) ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى). وكذا ما يسمى بالجناس اللفظي أو جناس الاشتقاق، فهذه الصورة وإن اشتبهت بالجناس لفظًا فقد فارقته معنًى؛ لعدم التفاوت في معانيها، مثال ذلك: قول الله تعالى: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ" (الروم 43) فأنت تلحظ اتفاقًا بين: "أَقِمْ" و "الْقَيِّمِ" وهذا الاتفاق جعل هذه السورةَ كأنها جناس، ولكن لما كان المعنى واحدًا للكلمتين زال معنى الجناس عنهما.