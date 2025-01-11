مجلس حسيني المزامير وافكار اليهود التوسعية

خَـيـرُ الأُبُـوَّةِ حـازَهُـم لَكَ آدَمٌ ـــــــ دونَ الأَنــامِ وَأَحــرَزَت حَـوّاءُ

هُـم أَدرَكـوا عِـزَّ النُبُوَّةِ وَاِنتَهَت ــــ فـيـهـا إِلَـيـكَ الـعِزَّةُ القَعساءُ

خُـلِـقَـت لِبَيتِكَ وَهوَ مَخلوقٌ لَها ـــ إِنَّ الـعَـظـائِـمَ كُفؤُها العُظَماءُ

بِـكَ بَـشَرَ اللَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت ـــــ وَتَـضَوَّعَـت مِـسكاً بِكَ الغَبراءُ

وَبَـدا مُـحَـيّـاكَ الَّـذي قَسَماتُهُ ـــــــ حَـقٌّ وَغُـرَّتُـهُ هُـدىً وَحَـيـاءُ

أَثـنـى المَسيحُ عَلَيهِ خَلفَ سَمائِهِ ـــ ـوَتَـهللت وَاِهـتَـزَّتِ العَذراءُ

يَـومٌ يَـتـيهُ عَلى الزَمانِ صَباحُهُ ــــــ وَمَـسـاؤُهُ بِـمُـحَـمَّـدٍ وَضّاءُ

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ } (105الانبياء)

وردت كلمة الزبور الآية 105 من س الانبياء. فيها وعد عن كيفية نهاية الدنيا . الله بعث انبياء للناس ليحملهم على الحق والعدل فكيف لو لم يُرسل الله رسلاً. عن رسول الله{ص}أنّه قال:«لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إلاّ يَوْمٌ واحِدٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذلكَ اليَوْمَ حَتّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنْ وُلْدِي، اسْمُهُ إسْمِي، فَقامَ سَلْمانُ الفَارسي {رض}فقالَ: يا رَسُولَ الله، مِنْ أيِّ وُلْدِكَ؟ قالَ:مِنْ وَلَدِي هذا وَضَرَب بِيَدِهِ عَلَى كتف الحُسَيْنِ {ع} .

اعود الى نص الاية .. ما هو الزبور ..؟يُعرّف الزّبور في اللُّغة أنّه الكتاب المزبور؛ أي المكتوب، وجمعهُ هو: زُبُر، وكُلّ كتابٍ يُسمّى زبور،منه قول الله تعالى-:(وكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ)،أي مكتوبٌ ومُسجّلٌ من قِبل الملائكة، في الاصطلاح معنى زبور هو الكِتاب الذي أُنزل على نبي الله داود {ع}لِقولهِ :(وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا) وهو كتاب نؤمن به، ولكن دخل عليه التّحريف والتّبديل من اليهود فيما بعد...

** ما هما الزبور والمزامير.؟: وهل ورد في كتب اليهود المزامير والزبور اشارة الى النبي محمد{ص}والى غيبة الامام الهدي {عجْ} ولماذا تغافل عنها اليهود..؟ بصورة اوضح :لو أني بحثت عن الآية[105 الانبياء] في سِفر المزامير وفي الكتاب المقدس، هل نعثر عليها؟.. بداية عدد المزامير هي 150 مزمار للعلم المزامير هي الأدعية والأناشيد الدينية عند اليهود بينما الزبور كتاب سماوي مثل التوراة والإنجيل والقرآن، أُنزل على داود{ع}والمزامير غير الزبور ،ولكن خلط بعض المؤلفين الإسلاميين بينهما، فالزبور كتاب سماوي تشريعي، والمزامير أدعية وصلوات".اذا قلنا ان المزامير هي ادعية فمن الذي كتبها؟: في تاريخ اليهود ان داود كتب 73 مزمارا فسميت وكتب بقية اصحابه بقية المزامير ال150.

** قصة اخرى غير موجودة في التوراة ولا في المزامير ..ولكنها شاعت في المؤلفات التاريخية في العالم بأسره قبل قرنين خرافة لا أصل لها، مفادها أن التوراة تتضمن وعدا إلهيا يعطي اللهُ النبيَ إبراهيم[ع] أرض الميعاد (من النيل إلى الفرات)هذه رواية اصبها استشراقي معنى الاستشرافي هو إعادة رسم خارطة الشّرق الاوسط كما يريد الغرب، منها تشويه الفكر العربي وبث الفتنة بين المسلمين واعتبار الشيعة كفرة من قبل بعض السنة المتطرفين العملاء لإسرائيل, وانتقاص شخصية العرب . ونقد الدين الاسلامي وان احكامه رجعية .ثم انزال نظريات تناسب اليهود لأخذ ارض العرب وهو رواية لا اصل لها ان الله منح ابراهيم وشعبه اليهودي ارض الناس المسالمين من النيل الى الفرات .هنا مارس المستشرقون اليهود نوعا من الفصل غير العلمي بين الشرق التاريخي الحقيقي وبين الشرق الذي يريدون

وهذا موضوع سياسي غلفوه بغلاف ديني لرسم شرق اوسط جديد مع الاسف ساهم في الترويج له على نطاق واسع مؤلفون ومثقفون وادباء عرب ومسلمين ودخلت في نظام التعليم(المدرسي والديني) في العالم العربي وساهم الجهل العربي في تبني القصة وجرى (تقديس) هذا الوعد، والتسليم به كحقيقة مطلقة، دون أي فحص وتدقيق في النص..

**** القدس وارض الميعاد: ارتبط اسم القدس بعدد كبير من الأنبياء، من يعقوب{ع} الى داوود وسليمان وموسى ويحيى وعيسى{ع} النبيّ محمّد {ص} هذا يعني ان القدس غير خاصة باليهود بل لها رمزية عند الأديان الإبراهيميّة الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلامية. وإنّ من يلقي نظرة على النصوص الدينيّة والكتب السماوية يكتشف المكانة الاستثنائيّة لهذه المدينة في الوجدان الديني؛ فهي عند اليهود مقدسة من زمن يعقوب[ع] الذي حمله يوسف{ع}بعد موته ودفنه فيها(وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج4، ص164.)، وما زاد من قداستها عندهم أنها كانت عاصمة إسرائيل أيام داوود{ع} وفيها الهيكل الذي بناه سليمان{ع}وفيها حائط المبكى، وهو الجزء المتبقي من الهيكل بعد هدمه أكثر من مرة. وعندهم القدس هي جزء من أرض الميعاد التي تمتدّ من النيل إلى الفرات؛ فهم يحاولون منذ احتلال فلسطين جعلها عاصمة لهم. واليهود عندهم نظرة استعلائية من خلال محاولة ضم الاراضي العربية والاسلامية الى دولتهم المزعومة .

يحاولون منذ القدم التفرّد بمدينة القدس وجعلها عاصمة لدولتهم ولكن اصحاب الارض {القدس} هم اليبوسيّون الذين زحفوا من اليمن وبنوا القدس وسموها يبوس قبل ان يخلق الله موسى{ع} فسكنوا في يبوس القدس وسموها {أورشليم} كلمة اور تعني الارض وشليم تعني السلام, والعرب اليبوسيون يسكنون القدس الى يومنا هذا .( الكتاب المقدّس (العهد القديم)، الكنيسة، ص 363.

*** أما عند النصارى ففيها كنيسة القيامة التي بنيت فوق الجلجثة، {هي مكان الصخرة التي يُعتقد أنّ المسيح صُلب عليها، وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبة إلى قيام المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث من الأحداث التي أدّت إلى موته على الصليب، كما يعتقد المسيحيّون}[ فبنى الأمبراطور الروماني قسطنطين الأول كنيسة القيامة، في المكان الذي يعتقد أن المسيح صلب فيه وفقا للرواية المسيحية، ويقولون ان قبر يسوع والصليب الحقيقي الذي صلب عليه اكتشفت في ذلك الموقع من قبل الإمبراطورة هيلانة والدة قسطنطين، في عام 325.فقررت بناء كنيسة القيامة . فقام ولدها قسطنطين الاول ببنائها واستمر البناء تسع سنوات.

***أما عند المسلمين، نلاحظ أنّ لها الكثير من الخصائص، وترتبط بالعديد من الأحداث الإسلاميّة المهمّة، منها انها ترتبط بآخر الزمان. كما انها أولى القبلتين، ومسرى رسول الله{ص}يقول تعالى :"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الاسراء 1)وأنّها أرض الأنبياء{ع}. ذكرها القرآن الكريم إشارةً وتصريحاً: كقوله تعالى : ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ* وَطُورِ سِينِينَ* وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾جاء في تفسير الاية قولين: ابْنِ بَابَوَيْهِ ،قَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ آبَائِهِ (عَ)َ:«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صَ): إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَرْبَعَةً، فَقَالَ: وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ* التِّينُ :اَلْمَدِينَةُ، وطُورِ سِينِينَ الكوفة وهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ، الْبَلَدُ الْأَمِينُ :مَكَّةُ». وفسر اخرون لما ولدت مريم بنت عمران {ع} في قوله تعالى :﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (المؤمنون: 50)،فسّرها البعض بأنّها بيت المقدس(روضة الواعظين، النيسابوري، ص 408. واختلفوا في تحديد المكان، قيل صحراء القدس. راجع: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج 10، ص 461.).

عن امير المؤمنين{ع} ان في القدس قصر من قصور الجنة : عن الباقر{ع} لأبي حمزة الثمالي: «المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد الرسول {ص} ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة. يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة، النافلة تعدل عمرة» .يقول الامام الكاظم{ع}«تِلْكَ -أي بيت المقدس- مَحَارِيبُ الأَنْبِيَاءِ، وقد اختارها الله: كما في الرواية عن النبي{ص}اختار الله تعالى من بقاع الارض أربعاً: «مكة، والمدينة، وبيت المقدس، وفار التنور بالكوفة» . ولذلك استغل الاموين هذا الحديث في حربهم مع عبد الله بن الزبير وحولوا الحج الى بيت المقدس بدل الكعبة والغوا الذهاب الى مكة. فقالوا [لا يشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي].هذا الحديث لم يروه إلاّ أبو هريرة عن النبي (ص) وهو حديث لم يرو في المصادر الشيعية قط وهو عندهم غير مقبول .لان غاياته معروفة وضع في فترة حرب ابن الزبير.

وهناك كبار علماء أهل السنة كالسبكي في كتاب (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) والامام الحصني الدمشقي في كتابه ( دفع الشبه عن الرسول والرسالة ) وغيرهما ، لهم في تفسير هذا الحديث كلام طويل يدل على جواز شد الرحال ....

{القدس في آخر الزمان}:حسب الروايات الغيبيّة- أهميّة بالغة ودور محوريّ ، سواء في التمهيد لظهور الامام المهدي لدولة العدل الموعودة أو بعد الظهور المبارك، وهو تصديق قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} ولهذا أعطى رسول الله {ص}اهمية لموضوع الظهور سواء في التمهيد او بعد ظهوره المبارك . قال رسول الله{ص}«لا تزال طائفة من أمّتي على الدين ظاهرين، لعدوّهم قاهرين، لا يضرّهم من خالفهم، ولا ما أصابهم من مشقّة حتّى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس»(كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص671.).

اما مكّة والقدس دورهما في عصر الظهور: في لرواية عن الإمام الصادق [ع]«أوّل من يبايع القائم{ع}(جبرائيل)، ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثمّ يضع رجلاً على بيت الله الحرام ورجلاً على بيت المقدس، ثمّ ينادي بصوت طلق تسمعه الخلائق: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه)» وهو الصيحة المعروفة التي ترافق ظهور الامام المهدي{ع}{بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٢ - الصفحة ١٠٩..

جمهور المسلمين يقولون قوله تعالى: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) كما يرويه الطبري. هو فرائضه وأحكامه ..وابعدوا الامر عن الامام المهدي {عج}... ومن المسائل التي يهتم لها المسلمون الشيعة وغيرهم في بيت المقدس.. فيها يصلّي المسيح{ع} خلف المهديّ{عج}الأخبار الدالّة على أنّ عيسى ينزل ويصلّي خلف القائم {عج}احاديث كثيرة، وقد أوردتها الخاصّة والعامّة بطرق مختلفة ..في رواية عن أمير المؤمنين{ع}تفيد أنّ الصلاة ستكون في القدس: «ويدخل المهديّ{ع}بيت المقدس... فيتقدّم المهديّ ، فيصلّي بالناس، ويصلّي عيسى {ع}خلفه، ويبايعه» وأخرج أبو نعيم عن جابر قال: قال رسول الله{ص}«ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلّ بنا، فيقول: لا وان بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمّة»( البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ص158، العرف الوردي في أخبار المهدي للسيوطي ص134.)ـــــــــــــــ

*** إسرائيل الكبرى عبارة تشير لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للتوراة فقد ورد في سفر التكوين 15:18-21 حيث يذكر عهد الله مع إبراهيم: تقول القصة:فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَقَدَ اللهُ مِيثَاقاً مَعْ أَبْرَامَ قَائِلاً: «سَأُعْطِي نَسْلَكَ هَذِهِ الأَرْضَ مِنْ وَادِي الْعَرِيشِ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ، نَهْرِ الْفُرَاتِ. حسب هذا الادعاء، تشمل حدود إسرائيل كل الأراضي المحتلة عام 1948والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان. والحق معها أراضي شرق الأردن ولا تتوقف اطماع الصهيونية ما دام الرواية مختلقة كاذبة فانهم ضموا جبل الشيخ واراضي من حلب الى دولتهم .

**يشار إلى إسرائيل الكبرى في بعض الأحيان باسم أرض الميعاد (المعرفة في سفر التكوين كما ذكرنا في السفر15) وتدعى أيضًا أرض إسرائيل الكاملة أي كامل أرض إسرائيل (بالعبرية ترجمة أكثر دقة هي «إسرائيل الكبرى»، وهذا المصطلح جاء في النسخة الإنجليزية وليس لها أي نظير حقيقي في العبرية.

*** الحدود المزعومة في ارض الميعاد: يحتوي (العهد القديم من الكتاب المقدس) على ثلاثة تعاريف جغرافية لأرض إسرائيل. وتعريف الموجود في سفر التكوين 15: يحدد الأرض التي أعطيت لجميع أبناء إبراهيم،ليس اسحاق فقط بل جميع ابناء ابراهيم وهم{إسماعيل وزمران ويقشان ومديان} هنا تكون المساحة كبيرة جدا «من النيل في مصر إلى نهر الفرات»، كذلك تضم الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن والعراق كله كذلك الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ومعظم تركيا والأرض الواقعة شرق نهر النيل. وهذه الحدود كما واضح في كتاب سفر التثنية ستعطى لبني إسرائيل على مر السنين وحين تقم تقسيم فلسطين عام 1937م صرّح بن غوريون أن التقسيم ذلك الوقت سيكون مقبولًا ولكن كخطوة أولى. وكتب بن غوريون «هذا الجزء من الأرض، هو لتعزيز قوتنا في الوقت الحالي ويعطينا دفعة قوية لمساعينا التاريخية لتحرير البلد بأكمله» .وفي مناسبة اخرى قال: «سنحطم هذه الحدود التي تُفرض علينا، وليس بالضرورة عن طريق الحرب. أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بيننا وبين الدولة العربية في مستقبل غير بعيد». وفعلا انتصروا بواسطة حكام العرب .

في حرب عام 1967، ألغت القوات الإسرائيلية فعليًا الاحتلال الذي جرى عام 1948 واجتاحوا الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانوا يطالبون بضم يهودا والسامرة اي(الضفة الغربية) وتم للاستيطان اليهودي هناك. والان تحول الصراع بفعل السياسة الصهيونية بدلا من التوحد ضد اسرائيل الى تاسيس حركات تتبنى قتل الشيعة واتجهت البوصلة من محاربة الصهيونية الى حرب الجمهورية الاسلامية . فانتصرت اسرائيل بدون حرب.

وحكمت احزاب قومية واشتراكية وعلمانية لاكثر من خمسين سنة ولم ير المواطن العربي المسلم وحدة ولا حرية ولا عيش رغيد , وتبين ان جميع هذه الاحزاب تاسست من قبل الصهيونية والموساد العالمي , بحيث لا يوجد رئيس عربي الا من توافق عليه الموساد .

*** دراسة في المزامير :في المزمور 37،جاء فيه: «أمَّا الوُدَعاءُ فيَرِثُون الأرض»، ونص اخر يقول «لِأَنَّ الْمُبَارَكِينَ مِنْهُ يَرِثُون الأرض» «الصِدِّيقُونَ يرثُونَ الأَرضَ وَيَسكنُونهَا إِلَى الأَبَدِ». لقد أكَّدَت هذه الآيات النبوية الداوديّة ما جاء في القرآن، الذي صدَّق ما نطقت به المزامير قبل أكثر من ألفَي عام. فتلاقت أنوار القرآن والمزامير، وتجلَّت في مشهد بديع مهيب. لقد فتحت آيات المزامير أمام المفسِّر أُفقًا تفسيريًّا جديدًا. فالعِباد الصالحون الذين يَرِثُون الأرض هم الوُدَعاء، المبارَكُون، الصِّدّيقون. كذلك أكَّد وحسَم هذا التطابقَ بين آية سورة الأنبياء ونصوصِ المزامير، أنَّ الزَّبُور هو اسم الكتاب الذي آتاه الله لنبيِّه داود{ع} كما جاء ذلك صريحًا في قوله تعالى: {وآتينا داود زبُورًا}

**هذا الإمام العظيم الذي سينهض في آخر الزمان ويحمل معه لواء التغيير يكتب على يديه نصرة الإسلام والإيمان ،وسيمحو قوى الظلم والجور بلا شك مؤيّدا ومسدّدا من قبل اللّه تعالى وأصحاب الإمام{عج}الذين سيخرجون معه هم أوّل المبايعين له صنفا ونوعا آخر من الناس .وصفتهم الروايات : الصلحاء والنجباء والفقهاء ، المطيعون لأمره المشتاقون للشهادة بين يديه في سبيل اللّه عزّ وجل رجال قلوبهم كزبر الحديد لا يشوبها شك في ذات اللّه ، من سماتهم وصفاتهم التقوى والورع والخشية من ذات اللّه ، لا يخشون في اللّه لومة لائم .

**الفرق بين الأصحاب والأنصار : البعض يتصور أن عدد أصحاب الإمام المهدي 313رجلا،ويقرأ قائمة الأسماء الواردة في الروايات ، يستولي عليه اليأس إذا لم يجد اسمه أو اسم بلدته في القائمة ولكن سرعان ما تنقلب الخيبة إلى الأمل ، لما يعلم بأن أصحاب الإمام عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ليس منحصرا في هذا العدد .هناك فرق بين أصحاب الإمام وأنصاره :فالأصحاب :هم 313هم الذين عبّر عنهم الإمام الصادق{ع} "أصحاب الألوية » « وهم حكّام اللّه في أرضه » .أما الأنصار هم المؤمنون الذين يلتحقون بالإمام [عج]في مكّة وغيرها..

وفي الطريق..ينضوون تحت لوائه ، ويحاربون معه أعداء اللّه ورسوله .لانه لما يخرج من مكّة معه عشرة آلاف رجل من الأنصار فقط ، هذا العدد هو بعض الأنصار أيضا لا كلهم ، لهذا السيّد الهاشمي يلتحق بالإمام في العراق - ومعه إثناء عشر ألف رجل .ذا عدا أنصار الإمام من الملائكة ، الذين يمتثلون أوامره وتعليماته . وقال القندوزي في الينابيع نقلا عن إسعاف الراغبين للصبّان قوله :« وجاء في روايات عدّة أنه عند ظهوره ينادي فوق رأسه ملك : هذا خليفة اللّه فاتبعوه .وإن اللّه تعالى يمده بثلاثة آلاف من الملائكة . . . وإن جبرئيل على مقدمة جيشه وميكائيل على ساقته . . . »[ ينابيع المودة ، ص 563].. الحدث الأول : انقلاب في بلاد الشام بقيادة عثمان السفياني ، يرى فيه أعداء الأمة من اليهود والغربيين ، أنه خطوة مهمة في ضبط المنطقة المحيطة بفلسطين بيد زعامة موالية لهم ، تمنع العمليات العسكرية ضدهم ، وتقف في وجه تهديدات البلاد العربية وإيران للقدس .أما الذين يعرفون أحاديث السفياني ، وأمره موعود على لسان رسول الله {ص} فيقولون صدق الله ورسوله(سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعبي:

اشلون حالك من تصل وادي الطفوف// وللمصارع ذيك بعيونك تشوف

لوشفت عباس مقطوع الكفوف////// اوحاله يالمهدي يذوّب مهجتك

عمك العباس يا راعي الشيم////// على النهر مطروح وبعينه السهم

اكفوفه يمّه امقطعه او يمّه العلم ///// والعمود ابراس ابو فاضل فتك

هاي صورة اتشوفها او صورة بعد/// أكثر او أكثر يبو صالح واشد

فوق صدر حسين طفل البالمهد ///// اتشوفه مذبوح او يزوّد ونتك

واليزيدك سيدي اهموم وقهر ////// من تشوف حسين مقطوع النحر

اوجالت الخيل اعلى صدره والظهر/// هالمصيبة اعليها تسكب دمعتك

والمصيبة المنها يلتاع القلب // من مشت زينب أسيرة ويّه الغرب

ريت كون اتشوفها بذاك الدرب /////// ابولية العدوان راحت عمتك

الشيخ عبد الحافظ ابغدادي